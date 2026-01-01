SK C&C transforme les modalités du service pour améliorer la productivité grâce à Slack

Prestataire de services informatiques sud-coréen ayant plus de 30 ans d’expérience en matière d’innovation dans le secteur, SK C&C reçoit le Prix de la productivité pour la Corée du Sud. L’entreprise est récompensée pour avoir utilisé la plateforme de productivité afin d’automatiser ses tâches et de gérer ses opérations d’assistance à forte valeur ajoutée, notamment la surveillance, la réponse aux incidents et la gestion des demandes de renseignements des clients.

SK C&C maximise la valeur client en construisant et en exploitant des clouds hybrides, en supervisant des programmes informatiques et en offrant son expertise technologique en matière de transformation numérique à diverses industries clientes, notamment la fabrication, la finance, les télécommunications et les services. SK C&C travaillait en étroite collaboration avec des entreprises partenaires internationales qui utilisaient déjà Slack, ce qui l’a encouragé à adopter la plateforme à son tour. L’entreprise a intégré Slack en 2015 pour favoriser l’engagement même à distance, et ses 1 100 collaborateurs utilisent désormais plus de 200 canaux Slack pour accomplir leur travail.

Le groupe Hybrid Cloud2, qui agit en tant que fournisseur de services gérés au sein de SK C&C, a joué un rôle clé dans l’adoption de Slack dans toutes les entreprises de SK Group. Auparavant, Hybrid Cloud2 utilisait des services e-mails et de messagerie hétérogènes, ce qui rendait la collaboration difficile. Travaillant souvent sur place avec les clients, les salariés restent désormais connectés via Slack. Ils répondent méticuleusement aux problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent et font le lien entre les clients, les collaborateurs à distance et le siège. Les responsables peuvent facilement transférer les résultats de la surveillance en temps réel, identifier l’étendue des problèmes, puis partager des informations essentielles sur l’analyse des causes et les prochaines étapes. En transférant l’intégralité de leur travail dans Slack, ils ont considérablement réduit la charge de travail de leur équipe et augmenté leur efficacité afin qu’ils puissent se concentrer sur les problèmes les plus importants.

« Slack est devenu un outil indispensable pour gérer efficacement l’ensemble du processus d’exploitation des systèmes, depuis l’identification de la cause première d’un problème et le suivi de son impact et de sa portée, jusqu’à la prise des mesures nécessaires. » Young-Deok Lim Responsable, équipe Life/Service Cloud, SK C&C

Young-Deok Lim dirige l’équipe Life/Service Cloud de SK C&C, qui utilise Slack pour superviser les systèmes d’infrastructure partagés dans diverses filiales de SK, notamment SK Networks, SK Innovation et SKC. L’équipe est responsable de l’exploitation et de la gestion d’un environnement cloud complet comprenant tous les éléments nécessaires au développement et à l’exécution des applications (serveurs, systèmes d’exploitation, réseaux, stockage et intergiciels).

« Dans le cadre de l’exploitation d’un système, des défaillances ou des problèmes inattendus peuvent fréquemment se produire, déclare Young-Deok Lim. Slack excelle dans de telles situations critiques. Récemment, lorsqu’un problème est survenu dans le système, j’ai rapidement partagé la situation avec les responsables des opérations de l’application via Slack, ce qui nous a permis de le résoudre efficacement. »

L’équipe Life/Service Cloud fournit également une assistance opérationnelle pour le cloud computing comme Kubernetes et la plateforme en tant que service (PaaS) basée sur des conteneurs au sein de systèmes conçus sur des plateformes de services cloud comme AWS et Azure. Les équipes utilisent Slack pour communiquer l’état d’avancement des travaux et partager les résultats des codes, ce qui évite d’avoir à communiquer en face à face.

« L’adoption de Slack a modifié les capacités structurelles de notre entreprise. Dans l’écosystème des fournisseurs de services gérés, un système d’automatisation permet de réduire les coûts sans compromettre les revenus. En automatisant et en améliorant les services de cloud, et en réagissant rapidement aux changements technologiques ou environnementaux, nous pouvons en fin de compte offrir une valeur accrue à nos clients. Utiliser efficacement Slack est sans conteste un avantage concurrentiel pour les entreprises de technologies de l’information et de la communication. » Joong-Shik Yoon Responsable de groupe, Hybrid Cloud2 Group, SK C&C

Dong-eun Kim est responsable de l’exploitation et de la gestion des services hybrides et multi-cloud sur la plateforme de gestion multi-cloud (MCMP) de SK C&C. Pour réduire les changements de contexte et trouver des solutions efficaces, l’équipe puise dans la vaste bibliothèque d’applications de Slack. Par exemple, elle surveille le service de gouvernance MCMP grâce à Datadog, qui envoie des alertes pertinentes dans des canaux Slack spécifiques. « Le rôle de Slack dépasse celui d’une messagerie professionnelle classique et modifie la qualité de nos services opérationnels, déclare Dong-eun Kim. Par exemple, nous avons récemment reçu une alerte de Datadog concernant un service particulier qui manquait de mémoire. Grâce à Slack, nous avons pu identifier rapidement le problème et ajuster notre planning de travail en conséquence, ce qui nous a permis de prévenir les interruptions de service. »

Pour éviter les décisions unilatérales, SK C&C encourage une « culture du consensus » où les opinions et les idées sont les bienvenues. Mais il était difficile de diffuser l’information avec de nombreux collaborateurs sur le terrain, surtout quand certains groupes ne pouvaient pas participer aux réunions. Désormais, grâce à Slack, ils peuvent facilement ajuster les plannings à l’aide d’une fonctionnalité de vote dans Slack, ce qui permet de prendre de meilleures décisions d’équipe.

Introduit en tant que service pour rationaliser la culture et la communication de SK C&C, Slack sert désormais de plateforme stratégique où l’entreprise peut rester informée, agile et autonome, en fournissant les meilleurs services possible à ses clients, où qu’ils soient.