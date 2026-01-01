SK C&C trasforma il paradigma dei servizi per liberare la produttività con Slack

SK C&C, un provider di servizi IT sudcoreano con oltre 30 anni di esperienza nell’innovazione del settore, riceve il Premio Aumento della produttività–Corea del Sud di Slack per aver usato la piattaforma di produttività per automatizzare le attività e gestire le operazioni di servizi high-touch, tra cui il monitoraggio e la risposta agli incidenti e la gestione delle richieste dei clienti.

SK C&C ottimizza il valore per i clienti costruendo e gestendo cloud ibridi, supervisionando programmi IT e mettendo le sue competenze tecnologiche nella trasformazione digitale al servizio di vari settori, inclusi produzione, finanza, telecomunicazioni e servizi. La stretta collaborazione con aziende partner globali che già usavano Slack ha convinto SK C&C ad adottarlo. L’azienda ha integrato Slack nel 2015 per consentire il coinvolgimento ovunque e i suoi oltre 1.100 dipendenti ora usano più di 200 canali di Slack per lavorare.

Il gruppo Hybrid Cloud2, che funge da provider di servizi gestiti all’interno di SK C&C, ha avuto un ruolo particolarmente influente nell’adozione di Slack in tutte le società del gruppo SK. In passato, Hybrid Cloud2 usava diversi servizi e-mail e di messaggistica che rendevano difficile la collaborazione. Lavorando spesso in loco con i clienti, ora riescono a rimanere connessi tramite Slack, rispondendo in modo meticoloso ai problemi non appena si verificano e collegando clienti, dipendenti dislocati sul campo e sede centrale. I responsabili possono distribuire facilmente risultati di monitoraggio in tempo reale, valutare la portata di ciascun problema e condividere informazioni critiche sull’analisi delle cause e i passaggi successivi. Spostando tutto in Slack, hanno ridotto in modo significativo il carico di lavoro dei team e aumentato l’efficienza per potersi concentrare sulle questioni più importanti.

“Slack è diventato uno strumento indispensabile per gestire in modo efficace l’intero processo operativo dei sistemi, da individuare la causa principale di un problema e tracciarne l’impatto a intraprendere le azioni necessarie.” Young-Deok Lim Manager, team Life/Service Cloud, SK C&C

Young-Deok Lim gestisce il team Life/Service Cloud di SK C&C, che usa Slack per supervisionare i sistemi di infrastruttura condivisi per varie affiliate di SK, tra cui SK Networks, SK Innovation e SKC. Il team è responsabile del funzionamento e della gestione di un ambiente cloud completo che comprende tutti i componenti necessari per lo sviluppo e l’esecuzione di applicazioni, come server, sistemi operativi, reti, archivi e middleware.

“Nelle operazioni dei sistemi si possono verificare frequentemente guasti o problemi imprevisti”, afferma Young-Deok Lim. “In queste situazioni critiche, Slack riesce realmente a eccellere. Recentemente, quando si è verificato un problema nel sistema, ho condiviso immediatamente la situazione con i responsabili operativi dell’applicazione tramite Slack e siamo riusciti a risolverlo in modo efficiente.”

Il team Life/Service Cloud fornisce anche supporto operativo per cloud computing come platform-as-a-service (PaaS) basato su container e Kubernetes all’interno di sistemi sviluppati su piattaforme di servizi cloud tipo AWS e Azure. I colleghi usano Slack per comunicare l’avanzamento del lavoro e condividere i risultati di codice, eliminando la necessità di comunicare faccia a faccia.

“L’introduzione di Slack ha cambiato le capacità strutturali della nostra azienda. All’interno dell’ecosistema di provider di servizi gestiti, un sistema di automazione è un mezzo per ridurre i costi senza compromettere il fatturato. Automatizzando e potenziando i servizi cloud e rispondendo in modo rapido ai cambiamenti tecnologici o ambientali, possiamo in sostanza offrire maggior valore ai nostri clienti. Un utilizzo efficace di Slack rappresenta un fattore chiave nell’acquisizione di un vantaggio competitivo per le società che operano nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.” Joong-Shik Yoon Responsabile del gruppo Hybrid Cloud2, SK C&C

Sulla Multi-Cloud Management Platform (MCMP) di SK C&C, il manager Dong-eun Kim è responsabile del funzionamento e la gestione di servizi ibridi e multi-cloud. Per ridurre i passaggi di contesto e trovare le efficienze, il team si avvale dell’ampia libreria di applicazioni di Slack. Ad esempio, monitora il servizio di governance MCMP tramite Datadog, che invia avvisi rilevanti in canali dedicati di Slack. “Il ruolo di Slack va oltre quello di un tipico strumento di messaggistica aziendale e incide sulla qualità dei nostri servizi operativi”, spiega Dong-eun Kim. “Ad esempio, recentemente abbiamo ricevuto un avviso da Datadog su un servizio specifico che stava esaurendo la memoria. Grazie a Slack, siamo riusciti a individuare rapidamente il problema e modificare il nostro piano di lavoro di conseguenza, evitando qualsiasi interruzione del servizio.”

Per evitare decisioni unilaterali, SK C&C incoraggia una “cultura del consenso” in cui opinioni e idee sono ben accette. Tuttavia, poiché molti lavoratori sono sul campo, era difficile distribuire le informazioni, soprattutto se alcuni gruppi non potevano partecipare alle riunioni. Ora, con Slack possono adeguare le pianificazioni usando una funzione per votare in Slack, il che produce decisioni migliori per tutti.

Introdotto come servizio per semplificare la comunicazione e la cultura di SK C&C, Slack ora funge da piattaforma strategica dove l’azienda può rimanere informata, agile ed efficiente, offrendo i migliori servizi possibili ai suoi clienti ovunque.