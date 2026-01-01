SK C&C transforma el paradigma del servicio para mejorar su productividad con Slack

SK C&C, un proveedor de servicios de TI surcoreano con más de 30 años de experiencia innovando en el sector, ha sido galardonada con el Premio al fomento de la productividad (Corea del Sur) de Slack por usar la plataforma de productividad para automatizar tareas y gestionar operaciones de servicio importantes, como la supervisión y respuesta de incidencias y la gestión de consultas de clientes.

SK C&C saca el máximo valor a sus clientes creando y gestionando nubes híbridas, supervisando programas de TI y proporcionando sus conocimientos tecnológicos sobre la transformación digital a clientes de diferentes sectores, como los de fabricación, finanzas, telecomunicaciones y servicios. Muchas empresas globales asociadas con SK C&C que ya usaban Slack les recomendaron conocer sus capacidades por sí mismos. La empresa integró Slack en 2015 para poder interactuar desde cualquier parte. Ahora, sus más de 1100 empleados usan más de 200 canales de Slack para sacar el trabajo adelante.

El grupo Hybrid Cloud2, que actúa como proveedor de servicios gestionados dentro de SK C&C, ha influido especialmente a la hora de facilitar la adopción de Slack en todas las empresas de SK Group. En el pasado, Hybrid Cloud2 utilizaba servicios de correo electrónico y mensajería diferentes, lo que dificultaba la colaboración. Ahora, dado que a menudo trabajan in situ con los clientes, permanecen conectados a través de Slack, respondiendo meticulosamente a los problemas a medida que se producen y conectando a los clientes con los empleados desplazados y la sede central. Los gestores pueden distribuir fácilmente los resultados de la supervisión en tiempo real, identificar el alcance de cualquier problema y compartir información crítica sobre el análisis de causas y los pasos siguientes. Al trasladar todo a Slack, han reducido significativamente la carga de trabajo de su equipo y han aumentado la eficiencia para que puedan centrarse en los problemas más importantes.

“Slack se ha convertido en una herramienta indispensable para gestionar eficazmente todo el proceso de operaciones de sistemas, desde la identificación de la causa raíz de un problema y el seguimiento de su impacto y alcance, hasta la adopción de las medidas necesarias”. Young-Deok Lim Director del equipo de Life/Service Cloud, SK C&C

Young-Deok Lim dirige el equipo de Life/Service Cloud de SK C&C, que usa Slack para supervisar los sistemas de infraestructura compartidos de diferentes afiliados de SK, incluyendo SK Networks, SK Innovation y SKC. El equipo se encarga del funcionamiento y la gestión de un entorno de nube completo, formado por todos los componentes necesarios para el desarrollo y ejecución de aplicaciones (servidores, sistemas operativos, redes, almacenamiento y middleware).

“En las operaciones de sistemas, pueden producirse con frecuencia problemas o fallos inesperados”, afirma Young-Deok Lim. “En estas situaciones críticas, Slack siempre rinde de manera excelente. Hace poco, cuando se produjo un problema en el sistema, compartí rápidamente la situación con los responsables de operaciones de la aplicación a través de Slack, lo que nos permitió resolverlo de forma eficiente”.

El equipo de Life/Service Cloud también proporciona soporte operativo para informática en la nube, como Kubernetes y la plataforma como servicio (PaaS) basada en contenedores dentro de sistemas basados en plataformas de servicios en la nube como AWS y Azure. Los compañeros utilizan Slack para comunicar el progreso del trabajo y compartir los resultados del código, lo que elimina la necesidad de la comunicación presencial.

“Incorporar Slack ha cambiado las capacidades estructurales de nuestra empresa. Dentro del ecosistema de los proveedores de servicios gestionados, un sistema de automatización sirve para reducir costes sin poner en riesgo los ingresos. Automatizando y mejorando los servicios en la nube, y respondiendo rápidamente a los cambios tecnológicos o del entorno, podemos, en última instancia, ofrecer un mayor valor a nuestros clientes. Usar Slack de manera eficaz es un factor clave para obtener una ventaja competitiva para las empresas de tecnologías de la información y la comunicación”. Joong-Shik Yoon Líder de grupo, Grupo Hybrid Cloud2, SK C&C

En la Multi-Cloud Management Platform (MCMP) de SK C&C, el director Dong-eun Kim se encarga del funcionamiento y la gestión de servicios híbridos y multinube. Para no tener que cambiar de aplicaciones y trabajar de manera más eficiente, el equipo usa la amplia biblioteca de aplicaciones de Slack. Por ejemplo, supervisan el servicio de gobernanza de MCMP mediante Datadog, que envía alertas relevantes a los canales específicos de Slack. “El papel de Slack va mucho más allá de una aplicación de mensajería típica de una empresa. Ha cambiado la calidad de nuestros servicios operativos”, afirma Dong-eun Kim. “Por ejemplo, hace poco recibimos una alerta de Datadog sobre un servicio concreto que se estaba quedando sin memoria. Gracias a Slack, pudimos identificar a tiempo el problema y ajustar nuestro programa de trabajo, lo que evitó que se interrumpiera el servicio”.

Para evitar tomar decisiones de forma unilateral, SK C&C está fomentando una cultura del consenso, en la que las opiniones y las ideas siempre son bienvenidas. Sin embargo, con tantos trabajadores desplazados, distribuir la información era muy difícil, sobre todo si algunos grupos tenían que perderse las reuniones. Ahora, gracias a Slack, pueden ajustar sus programas usando una función de votación que permite a todo el mundo tomar mejores decisiones.

Slack, que se incluyó como un servicio para optimizar la cultura y la comunicación de SK C&C, ahora sirve como la plataforma estratégica desde la que la empresa consigue estar al tanto de todo, ser ágil y contar con todas las herramientas que necesitan para ofrecer los mejores servicios posibles a sus clientes desde cualquier parte.