SK C&C verändert mit Slack das Service-Paradigma grundlegend, um die Produktivität zu steigern

SK C&C, ein südkoreanischer IT-Dienstleister mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als Innovator in der Branche, erhält die Slack-Auszeichnung Hervorragende Produktivität – Südkorea für den Einsatz der Produktivitätsplattform zur Automatisierung von Aufgaben und zur Verwaltung von High-Touch-Services, wie z. B. der Überwachung von Vorfällen und der darauf folgenden Reaktion sowie der Verwaltung von Kundenanfragen.

Das Unternehmen entwickelt und betreibt Hybrid-Clouds, betreut IT-Programme und stellt sein technologisches Know-how im Bereich der digitalen Transformation verschiedenen Kundenbranchen zur Verfügung, darunter Fertigung, Finanzen, Telekommunikation und Services und maximiert so den Mehrwert für seine Kund:innen. Durch die enge Zusammenarbeit mit globalen Partnerunternehmen, die Slack bereits einsetzen, wurde SK C&C dazu angeregt, Slack selbst einzuführen. Das Unternehmen hat Slack im Jahr 2015 integriert, um die Zusammenarbeit von überall aus zu ermöglichen, und seine mehr als 1.100 Mitarbeitenden erledigen ihre Aufgaben heute in über 200 Slack-Channels.

Die Hybrid Cloud2 Group, die als Managed Service Provider innerhalb von SK C&C agiert, hat bei der Einführung von Slack in allen Unternehmen der SK Group eine große Rolle gespielt und sie erleichtert. In der Vergangenheit verwendete Hybrid Cloud2 unterschiedliche E-Mail- und Messaging-Dienste, was die Zusammenarbeit erschwerte. Bei ihren Einsätzen bei Kunden vor Ort bleiben die Mitarbeitenden jetzt über Slack in Verbindung, reagieren sofort auf auftretende Probleme und vernetzen Kund:innen, entsandte Mitarbeitende und Zentrale. Führungskräfte können ganz einfach die Ergebnisse des Monitorings in Echtzeit weitergeben, den Umfang von Problemen ermitteln und dann wichtige Informationen zur Ursachenanalyse und zu den nächsten Schritten teilen. Durch die Umstellung auf Slack konnte die Arbeitsbelastung des Projekt-Teams erheblich reduziert und die Effizienz gesteigert werden, sodass sich alle auf das Wesentliche konzentrieren können.

„Slack ist zu einem unverzichtbaren Tool für die effektive Verwaltung des gesamten Systembetriebs geworden – angefangen bei der Identifizierung der Ursache eines Problems über die Verfolgung seiner Auswirkungen und seines Umfangs bis hin zur Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen.“ Young-Deok Lim Manager, Life/Service Cloud Team, SK C&C

Young-Deok Lim leitet das Life/Service Cloud-Team von SK C&C, das Slack zur Überwachung geteilter Infrastruktursysteme für verschiedene SK-Tochtergesellschaften, darunter SK Networks, SK Innovation und SKC, verwendet. Das Projekt-Team ist für den Betrieb und die Verwaltung einer umfassenden Cloud-Umgebung verantwortlich, die alle für die Anwendungsentwicklung und -ausführung erforderlichen Komponenten umfasst – Server, Betriebssysteme, Netzwerke, Speicher und Middleware.

„Im Systembetrieb kann es häufig zu unerwarteten Problemen oder Ausfällen kommen“, sagt Young-Deok Lim. „In solchen kritischen Situationen leistet Slack wirklich hervorragende Arbeit. Als vor kurzem ein Problem im System auftrat, habe ich die Situation sofort über Slack mit den Operation Managers geteilt und wir haben das Problem effizient gelöst.“

Das Life/Service Cloud-Team bietet auch operative Unterstützung für Cloud Computing wie Kubernetes und Container-basierte Platform-as-a-Service (PaaS) in Systemen, die auf Cloud-Service-Plattformen wie AWS und Azure aufgebaut sind. Die Kolleg:innen kommunizieren über Slack den Arbeitsfortschritt und tauschen Code-Ergebnisse aus, sodass eine persönliche Kommunikation nicht mehr erforderlich ist.

„Die Einführung von Slack hat die strukturellen Möglichkeiten unseres Unternehmens grundlegend verändert. Innerhalb des Ökosystems der Managed Service Provider dient ein Automatisierungssystem als Instrument zur Kostensenkung, ohne die Einnahmen zu beeinträchtigen. Durch die Automatisierung und Verbesserung von Cloud-Services und die schnelle Reaktion auf technologische oder umweltbedingte Veränderungen können wir unseren Kund:innen letztlich einen höheren Mehrwert bieten. Der effektive Einsatz von Slack kann als Schlüsselfaktor für die Erlangung eines Wettbewerbsvorteils in der Informations- und Kommunikationstechnologie betrachtet werden.” Joong-Shik Yoon Gruppenleiter, Hybrid Cloud2 Group, SK C&C

Auf der Multi-Cloud-Management-Plattform (MCMP) von SK C&C ist Dong-eun Kim als Führungskraft für den Betrieb und die Verwaltung von Hybrid- und Multi-Cloud-Services zuständig. Um den Kontextwechsel zu reduzieren und Effizienzsteigerungen zu erzielen, greift das Projekt-Team auf die umfangreiche Anwendungsbibliothek von Slack zurück. So wird beispielsweise der MCMP-Governance-Service durch Datadog überwacht, eine Anwendung, die relevante Warnmeldungen an entsprechende Slack-Channels sendet. „Die Rolle von Slack geht über die eines typischen Business-Messengers hinaus und verändert die Qualität unserer operativen Services“, so Dong-eun Kim. „Beispielsweise wurden wir kürzlich von Datadog benachrichtigt, dass bei einem bestimmten Service nur noch wenig Speicherplatz zur Verfügung steht. Dank Slack konnten wir das Problem sofort identifizieren und unseren Arbeitsplan entsprechend anpassen, sodass es zu keiner Unterbrechung des Services kam.“

Zur Vermeidung einseitiger Entscheidungen, fördert SK C&C eine „Konsenskultur“, in der alle Meinungen und Ideen willkommen sind. Da aber so viele Mitarbeitende unterwegs im Einsatz sind, war es schwierig, Informationen zu verbreiten, vor allem, wenn bestimmte Gruppen nicht zu Meetings kommen konnten. Mit Slack können sie ihre Arbeitszeiten jetzt ganz einfach mithilfe einer Abstimmungsfunktion in Slack anpassen, wodurch bessere Entscheidungen für alle getroffen werden können.

Slack wurde als Service eingeführt, um die Kultur und Kommunikation von SK C&C zu optimieren, und dient jetzt als strategische Plattform, von der aus das Unternehmen jederzeit informiert, flexibel und leistungsfähig ist und seinen Kunden von jedem Ort aus bestmögliche Services bieten kann.