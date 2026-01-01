A SK C&C transforma o paradigma de serviços para alcançar a produtividade com o Slack

A SK C&C, empresa de serviços de TI com sede na Coreia do Sul e mais de 30 anos de experiência em inovação no setor, recebe o Prêmio de Aumento de Produtividade – Coreia do Sul do Slack por usar a plataforma de produtividade para automatizar tarefas e gerenciar operações de serviço de alta qualidade, incluindo monitoramento e resposta a incidentes e gerenciamento de consultas de clientes.

A SK C&C maximiza o valor para o cliente ao construir e operar nuvens híbridas, supervisionar programas de TI e emprestar seu conhecimento tecnológico na transformação digital em vários setores, incluindo manufatura, finanças, telecomunicações e serviços. Ao trabalhar junto a empresas parceiras globais que já usam o Slack, a SK C&C foi incentivada a adotá-lo. A empresa passou a usar o Slack em 2015, permitindo o engajamento de qualquer lugar, e seus mais de 1.100 funcionários agora usam mais de 200 canais do Slack para realizar o trabalho.

O Hybrid Cloud2 Group, que opera como prestador de serviços gerenciados na SK C&C, tem ajudado principalmente na adoção do Slack em todas as empresas do Grupo SK. Antes, o Hybrid Cloud2 usava serviços de e-mail e mensagens diferentes, o que dificultava a colaboração. Trabalhando geralmente no local com os clientes, a empresa agora se conecta via Slack, respondendo cuidadosamente aos problemas à medida que aparecem e ligando os pontos entre clientes, funcionários e sede. Os gerentes podem distribuir facilmente os resultados do monitoramento em tempo real, identificar a dimensão de qualquer problema e, assim, compartilhar informações importantes sobre a análise da causa e as próximas etapas. Ao mover tudo para o Slack, a empresa reduziu significativamente a carga de trabalho da equipe e aumentou a eficiência para poder se concentrar nos problemas de maior impacto.

“O Slack se tornou uma ferramenta indispensável para o gerenciamento eficaz de todo o processo de operações de sistemas, desde a identificação da causa raiz de um problema e o monitoramento de seu impacto e dimensão até a tomada das ações necessárias.” Young-Deok Lim Gerente, equipe Life/Service Cloud, SK C&C

Young-Deok Lim gerencia a equipe Life/Service Cloud da SK C&C, que usa o Slack para supervisionar sistemas de infraestrutura compartilhada para várias afiliadas da SK, incluindo a SK Networks, a SK Innovation e a SKC. A equipe é responsável pela operação e pelo gerenciamento de um amplo ambiente de nuvem que inclui todos os componentes necessários para o desenvolvimento e a execução de aplicativos: servidores, sistemas operacionais, rede, armazenamento e middleware.

“Nas operações de sistema, podem ocorrer falhas ou problemas inesperados com frequência”, afirma Young-Deok Lim. “Nessas situações, o Slack realmente se destaca. Recentemente, quando ocorreu um problema no sistema, compartilhei imediatamente a situação com os gerentes de operação do aplicativo via Slack, o que nos permitiu resolver com eficiência.”

A equipe Life/Service Cloud também oferece suporte operacional para computação em nuvem, como Kubernetes e plataforma como serviço (PaaS) baseada em contêiner em sistemas criados em plataformas de serviço em nuvem como AWS e Azure. Os colaboradores usam o Slack para informar o progresso do trabalho e compartilhar os resultados do código, o que elimina a necessidade de comunicação presencial.

“A adoção do Slack mudou as estruturas da nossa empresa. Dentro do ecossistema do prestador de serviços gerenciados, um sistema de automação serve como um meio de reduzir custos sem comprometer a receita. Ao automatizar e aprimorar os serviços em nuvem e responder rapidamente às mudanças tecnológicas ou ambientais, podemos agregar maior valor aos nossos clientes. O uso eficaz do Slack pode ser considerado um fator essencial para que as empresas de tecnologia da informação e comunicação obtenham uma vantagem competitiva.” Joong-Shik Yoon Líder do grupo, Hybrid Cloud2 Group, SK C&C

Na plataforma de gerenciamento multinuvem (MCMP) da SK C&C, o gerente Dong-eun Kim é responsável por operar e gerenciar serviços híbridos e multinuvem. Para reduzir a troca de contexto e encontrar eficiências, a equipe usa a ampla biblioteca de aplicativos do Slack. Por exemplo, eles monitoram o serviço de governança da MCMP por meio do Datadog, que envia alertas relevantes para canais exclusivos do Slack. “O Slack é muito mais do que um mero serviço de mensagens para empresas. Ele mudou a qualidade dos nossos serviços operacionais”, diz Dong-eun Kim. “Por exemplo, recentemente recebemos um alerta do Datadog sobre um determinado serviço com pouca memória. Graças ao Slack, conseguimos identificar prontamente o problema e ajustar nosso cronograma de trabalho, o que evitou qualquer interrupção do serviço.”

Para prevenir decisões unilaterais, a SK C&C estimula uma “cultura de consenso” em que opiniões e ideias são bem-vindas. Mas, como muitos funcionários trabalham no local do cliente, era difícil distribuir informações, especialmente se alguns grupos precisassem faltar às reuniões. Agora, com o Slack, eles podem ajustar facilmente os horários usando um recurso de votação, o que gera melhores decisões para todos.

Inicialmente usado como um serviço para facilitar a cultura e a comunicação da SK C&C, o Slack agora serve como a plataforma estratégica na qual a empresa pode se manter informada, ágil e capacitada, prestando os melhores serviços aos clientes de qualquer lugar.