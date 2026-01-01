德國獎得主：ABOUT YOU

ABOUT YOU 是歐洲成長速度數一數二的電子商務公司，全公司以創新方式運用 Slack，為使用者提供更具啟發性、便利且個人化的數位購物體驗，因而榮獲德國國家獎。

為了向內部團隊推廣這個平台的使用方式，公司將 Slack 101 和 201 課程納入每月內部知識分享活動 ABOUT YOU Academy 中。因此，每個部門都能善用 Slack 的各項功能。HR 能運用 Slack 的「工作流程建立」來迎接新進員工和簡化就職流程；而 IT 可使用頻道內的事件管理工具解決問題。

舉例來說，進行大型零售活動期間，ABOUT YOU 會使用 Slack 應付網站上遽增的使用需求，確保使用者獲得快速且流暢的購物體驗。在 Slack 頻道網路中，團隊會使用訊息對話串、表情符號和 @提及來配合其 Amazon Web Services (AWS) 伺服器功能的規定，讓買家能享受順暢無礙的體驗。當有員工需直接與 AWS 溝通時，ABOUT YOU 仰賴 Slack Connect 將雙方公司的適當團隊帶到一個頻道中。

這家零售商也利用 Slack Connect 與超過 15 個外部組織通訊，包含參與年度 code.talks 會議 (由 ABOUT YOU 贊助) 的合作夥伴。Slack 實現了更快速、結構更完善的工作流程，更藉由簡化內部支援申請的流程，改善了內部同事溝通的方式。為了接收並分類問題，營運團隊會混用工作流程、表情符號以及公開與私人 Slack 頻道。