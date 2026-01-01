ドイツ部門賞 : ABOUT YOU

ドイツ部門賞に輝いたのは、ヨーロッパで急成長中の e コマース企業である ABOUT YOU です。同社は革新的な方法で Slack を全社活用し、ユーザーの買い物意欲をかき立てるような便利でパーソナライズされたデジタルショッピング体験を実現しました。

同社では毎月、ABOUT YOU Academy という社内のナレッジ共有イベントを開催しています。そのコンテンツの一部が、社内での Slack 活用に対する理解を促す Slack 101 と 201 のセッションです。その取り組みが功を奏し、同社ではさまざまな部門が Slack の機能を活用するようになりました。例えば、人事部門では Slack のワークフロービルダーを使って新規採用者に歓迎メッセージを送り、研修を効率化しているほか、IT 部門ではチャンネル内のインシデント管理ツールを使って問題を解決しています。

大規模な小売りイベントでは、その最中にSlack を使ってウェブサイトの需要増に対応し、ユーザーがシームレスかつ速やかに買い物できるようにしました。Slack のチャンネルでは、チームがメッセージスレッド、絵文字、メンションを使ってアマゾンウェブサービス（AWS）のサーバー機能の制限を調整しています。これにより、顧客の買い物が中断されずスムーズな体験を提供できるようになりました。さらにスタッフが AWS と直接話したい場合は、Slack コネクトを使って各社のチームをチャンネルに招待します。

ABOUT YOU では 15 以上の社外組織とともに Slack コネクトを活用しており、そのなかには同社が年に一度主催するカンファレンス code.talks に参加するパートナーも含まれます。Slack によって同社では高速かつ体系的なワークフローが実現したほか、社内のサポートリクエストを効率化することでコミュニケーションが改善しました。またオペレーションチームが問題発生の報告を受けて優先順位をつける際は、ワークフロー、絵文字、パブリックとプライベートの Slack チャンネルを組み合わせて活用しています。