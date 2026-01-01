독일 어워드 수상자: ABOUT YOU

유럽에서 가장 빠르게 성장하는 전자상거래 회사 중 하나인 ABOUT YOU는 Slack의 전사적인 혁신적 사용을 통해 사용자에게 더 많은 영감을 주고, 편리하며 개인화된 디지털 쇼핑 경험을 제공한 것을 인정받아 독일 국가 어워드를 수상합니다.

사내팀에게 플랫폼 사용 방법에 대한 인식을 높이기 위해 월간 사내 지식 공유 이벤트인 ABOUT YOU 아카데미에 Slack 101 및 201 세션이 포함되었습니다. 이를 통해 모든 부서가 Slack을 활용하여, HR에서는 Slack의 워크플로 빌더로 신입 직원을 환영하고 온보딩을 간소화하고, IT에서는 채널 내 장애 관리 도구를 사용하여 문제를 해결할 수 있게 되었습니다.

예를 들어, 대규모 리테일 이벤트 동안 ABOUT YOU는 Slack을 사용하여 웹사이트의 증가하는 수요를 충족하여 사용자에게 빠르고 원활한 쇼핑을 보장합니다. Slack 채널 네트워크에서 팀은 메시지 스레드, 이모티콘 및 @멘션을 사용하여 AWS(Amazon Web Services) 서버 용량에 대한 규정을 조율하여 구매자가 중단 없는 경험을 즐길 수 있도록 합니다. 직원이 AWS와 직접 채팅해야 하는 경우 ABOUT YOU는 Slack Connect를 사용하여 각 회사의 적합한 팀을 채널로 참여시킵니다.

또한 이 리테일 기업은 15개 이상의 외부 조직과 Slack Connect를 활용하며, 여기에는 ABOUT YOU가 후원하는 연례 code.talks 컨퍼런스에 참여하는 파트너가 포함됩니다. Slack은 더 빠르고 구조화된 워크플로를 지원하며 사내 지원 요청을 간소화하여 동료의 사내 의사소통 방식을 개선했습니다. 문제를 진단하고 분류하기 위해 운영팀은 워크플로, 이모티콘, 공개 및 비공개 Slack 채널을 혼합하여 사용합니다.