“德国国家奖”获得者：ABOUT YOU

ABOUT YOU 是欧洲增长最快速的电子商务公司之一，也是这次德国国家奖的得主，获奖理由是：该公司在全公司范围内推行创新性地使用 Slack，为用户提供了更具启发性、便捷性及个性化的数字购物体验。

为了提高对内部团队如何使用该平台的认识，Slack 101 和 201 课程同时也在 ABOUT YOU Academy 平台上提供，这是每月一次的内部知识共享活动。这使得公司各个部门都能够利用 Slack 的功能，例如人力资源部门利用 Slack 的工作流程构建器欢迎新员工和简化入职培训，IT 部门使用频道内事故管理工具来解决问题。

例如在大促销期间，ABOUT YOU 使用 Slack 来满足其网站上不断增长的需求，以确保用户能够快速顺畅地购物。在 Slack 频道的网络中，团队使用消息列、表情和 @提及功能来协调对 Amazon Web Services (AWS) 服务器功能的监管，以便购物者能够享受不间断的购物体验。当员工需要与 AWS 直接沟通时，ABOUT YOU 利用 Slack Connect 将两家公司的相关团队聚集到一个频道中。

Slack Connect 还帮助 ABOUT YOU 与超过 15 家外部组织联系，包括参加由 ABOUT YOU 主办的年度 code.talks 大会的合作伙伴。Slack 使得工作流程更快、结构更清晰，并通过简化内部支持请求，改进了同事间的内部沟通方式。为方便接收和分流问题，运营团队混合使用了工作流程、表情、公共和私人 Slack 频道。