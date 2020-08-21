本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2020 年 8 月 21 日

本隱私權政策說明 Slack 如何蒐集、使用與揭露資訊，以及您對於資訊有哪些選項。

在本政策中，「Slack」是指擔任資訊控管者或處理者的 Slack 實體，詳細說明請見《確認資料控管者及處理者》部分。

目錄：

本隱私權政策的適用範圍

本隱私權政策適用於 Slack 線上工作空間生產工具及平台，包括相關 Slack 行動版及桌面版應用程式 (合稱「服務」)、Slack.com 及其他 Slack 網站 (合稱「網站」)，以及您與 Slack 間的其他交流 (例如客戶服務問題、使用者研討會等)。若您不同意相關條款，請勿存取或使用服務、網站或其他 Slack 業務。

本隱私權政策不適用於透過 Slack 平台與服務整合的第三方應用程式或軟體 (以下稱「第三方服務」)，或其他第三方產品、服務或業務。服務提供、存取及使用相關事宜，包括處理透過服務帳號提交的訊息、檔案或其他內容 (合稱「客戶資料」)，另適用其他合約 (以下稱「客戶合約」)。簽訂客戶協議的組織 (例如您的雇主或其他實體及個人，下稱「客戶」)，將負責控管其服務的執行個體 (下稱「工作空間」) 及相關客戶資料。如對特定工作空間設定或隱私措施有任何疑問，請與擁有該工作空間的客戶聯絡。若您已建立帳號，請至 http://slack.com/account/team 查詢工作空間擁有者及管理員的聯絡資訊。若您收到加入工作空間的邀請，但尚未建立帳號，請向傳送邀請的客戶尋求協助。

我們蒐集與取得的資訊

Slack 可能透過各類方法，蒐集與取得客戶資料及其他資訊和資料 (以下稱為「其他資訊」)：

客戶資料 。客戶或經客戶授權存取工作空間的個人 (以下稱「 授權使用者 」) 在使用服務時，經常向 Slack 提交客戶資料。

。客戶或經客戶授權存取工作空間的個人 (以下稱「 」) 在使用服務時，經常向 Slack 提交客戶資料。 其他資訊。 Slack 亦蒐集、產生與取得其他資訊： 工作空間和帳號資訊：在建立或更新工作空間帳號時，您或客戶 (例如您的雇主) 必須向 Slack 提供電子郵件信箱、電話號碼、密碼、網域或類似帳號資料。有關建立工作空間的詳細資訊，請按這裡。此外，購買付費服務的客戶必須向 Slack (或其付款處理者) 提供帳務資料，例如信用卡資訊、銀行資訊或帳單地址。 使用資訊： 服務中繼資料。在授權使用者與服務互動時，將產生後設資料，以供瞭解授權使用者的工作方式。舉例而言，Slack 記錄您所瀏覽或互動的工作空間、頻道、人員、功能、內容及連結、您分享的檔案類型及使用的第三方服務 (如有)。 記錄資料。與透過網際網路提供的多數網站及技術服務相同，在您存取或使用網站或服務時，我們的伺服器將自動收集資訊並記錄於記錄檔中。日誌資料可能包括 IP 位址、在使用網站或服務前造訪的網頁、瀏覽器類型及設定、使用服務的日期及時間、瀏覽器組態及外掛程式相關資訊、語言偏好設定及 Cookie 資料。 裝置資訊：Slack 針對存取服務的裝置蒐集資訊，包括裝置類型、使用的作業系統、裝置設定、應用程式 ID、裝置識別碼及故障資料。我們通常根據裝置類型及設定，判斷將蒐集全部或部分的其他資訊。 位置資訊。我們由您、您的客戶及其他第三方取得資訊，藉此判斷您的約略位置。舉例而言，我們可能使用雇主提供的營業地址，或瀏覽器或裝置的 IP 位址，藉此判斷約略位置。Slack 亦可能依照裝置提供的同意程序，由裝置蒐集位置資訊。 Cookie 資訊：Slack 在網站及服務中，使用 Cookie 和類似技術蒐集其他資訊。本網站和服務也可能包括第三方的 Cookie 和類似的追蹤技術，而這些技術可能透過本網站和服務，以及其他網站和線上服務收集您的其他相關資訊。想要深入瞭解我們如何使用此類技術，以及您所具有的拒絕和其他選項，請見Cookie 政策。 第三方服務：客戶可選擇同意或限制工作空間提供的第三方服務。第三方服務一般是與 Slack 服務整合的軟體，客戶可允許其授權使用者在工作空間啟用和停用這些整合軟體。Slack 亦可能自行開發和提供 Slack 應用程式以連結第三方服務。一旦啟用軟體，第三方服務供應商可能會向 Slack 提供部分資訊。例如，若啟用雲端儲存應用程式，允許檔案匯入工作空間，我們可能會收到授權使用者的使用者名稱和電子郵件信箱，以及應用程式為促進整合而選擇提供給 Slack 的其他資訊。授權使用者應確認第三方服務的隱私設定和說明，瞭解可能會向 Slack 揭露哪些資料。若啟用第三方服務，Slack 即有權根據與第三方供應商之間的協議，以及客戶 (包括其授權使用者)授予的任何權限，連結並存取 Slack 可用的其他資訊。然而，我們將服務與第三方服務連結時，不會接收或儲存第三方服務的密碼。想要瞭解更多第三方服務相關資訊，請按這裡。 聯絡資訊：依照裝置提供的同意程序，我們將在授權使用者使用服務時，蒐集授權使用者選擇匯入的聯絡資訊 (例如裝置的電話簿)。 第三方資料。Slack 可能由母公司、關係企業、子公司、合作夥伴或他人取得組織、產業、客戶名單、網站訪客、行銷活動及其他本公司業務相關資訊，並用於提升自有資訊品質，或使資訊更為有用。此類資料可能與我們蒐集的其他資訊合併，其中可能包括彙總資料，例如郵遞區號或國家所對應的 IP 位址；或較為特定的資料，例如網路行銷或電子郵件宣傳活動是否成功。 向 Slack 提供的其他資訊：在您向 Slack 網站或以其他方式提交時 (例如您參加焦點群組、競賽或活動、求職、註冊 Slack 或廠商辦理的認證方案或其他教育方案、請求支援、與我們的社群媒體帳號互動，或以其他方式與 Slack 聯絡)，我們將取得其他資訊。

Slack 亦蒐集、產生與取得其他資訊：

一般而言，您沒有提供客戶資料或其他資訊 (合稱「資訊」) 的法定或合約義務。然而，特定資訊是以自動方式蒐集，若未提供此類資訊 (例如工作空間設定資料)，我們可能因此無法提供服務。

我們如何使用資訊

Slack 將依客戶指示 (包括客戶協議相關條款及客戶使用服務功能) 及法律規定使用客戶資料。Slack 為客戶資料處理者，客戶為控管者。舉例而言，客戶可使用服務開放或移除工作空間存取途徑、指派角色及組態設定、存取、修改、匯出、共用與移除客戶資料，或規定其政策適用於服務。

Slack 為服務、網站及業務運作的正當利益使用其他資訊。具體來說，Slack 使用其他資訊：

提供、更新、維持與保護 Slack 服務、網站及業務， 包括使用其他資訊支援依客戶合約提供的服務，防止或處理服務錯誤、安全或技術問題，分析與監控使用情況、趨勢及其他活動，或回應授權使用者的要求。

包括使用其他資訊支援依客戶合約提供的服務，防止或處理服務錯誤、安全或技術問題，分析與監控使用情況、趨勢及其他活動，或回應授權使用者的要求。 遵守相關法律、法律令狀或規則。

回覆您的要求、意見或問題： 若您與我們聯絡，我們可能使用您的其他資訊回覆。

若您與我們聯絡，我們可能使用您的其他資訊回覆。 開發與提供搜尋、學習、生產工具及附加功能： Slack 希望為特定工作空間及授權使用者改善服務。舉例而言，我們可能使用其他資訊改良搜尋功能，協助判斷及評比內容、頻道、專長與授權使用者的關聯，根據使用記錄及預測模型提供服務或第三方服務建議，確認組織趨勢及深入見解，量身訂做服務體驗，或開發新的生產功能及產品。

Slack 希望為特定工作空間及授權使用者改善服務。舉例而言，我們可能使用其他資訊改良搜尋功能，協助判斷及評比內容、頻道、專長與授權使用者的關聯，根據使用記錄及預測模型提供服務或第三方服務建議，確認組織趨勢及深入見解，量身訂做服務體驗，或開發新的生產功能及產品。 發送電子郵件及其他訊息： 我們可能向您發送服務、技術或其他管理電子郵件、訊息或其他通訊，亦可能向您提出服務變更、服務內容及重要服務相關通知，例如資安及詐騙通知。此類通訊屬於服務的一部分，您不可選擇拒絕收取。此外，我們有時會寄發有關新產品功能、促銷活動或其他 Slack 新聞的電子郵件，您可選擇是否收取此類行銷訊息。如對您自 Slack 收取的訊息有其他疑問，請透過後述方式與我們聯絡。

我們可能向您發送服務、技術或其他管理電子郵件、訊息或其他通訊，亦可能向您提出服務變更、服務內容及重要服務相關通知，例如資安及詐騙通知。此類通訊屬於服務的一部分，您不可選擇拒絕收取。此外，我們有時會寄發有關新產品功能、促銷活動或其他 Slack 新聞的電子郵件，您可選擇是否收取此類行銷訊息。如對您自 Slack 收取的訊息有其他疑問，請透過後述方式與我們聯絡。 帳單、帳號管理及其他事務： Slack 可能因發票、帳號管理或類似理由，而必須與您聯絡，我們使用帳號資料管理帳號，或追蹤帳單及付款情況。

Slack 可能因發票、帳號管理或類似理由，而必須與您聯絡，我們使用帳號資料管理帳號，或追蹤帳單及付款情況。 調查與協助防止資安問題及濫用。

若資訊經過彙總或去識別化處理，於合理情況下，無法辨識自然人身分，Slack 可將此類資訊用於商業目的。若資訊與特定或可識別自然人有關，且依相關資料保護法規定，應屬於受保護的個人資料，在本隱私權政策中即稱為「個人資料」。

資料保留

Slack 將依客戶指示 (包括客戶協議相關條款及客戶使用服務功能) 及適用法律規定保留客戶資料。客戶得依服務方案自訂其保留設定，並將其設定套用至工作空間、頻道或其他方面。客戶亦可針對訊息、檔案或其他客戶資料套用不同設定。客戶刪除客戶資料及其他服務使用資料，可能導致相關的其他資訊被刪除或去識別化。詳細資訊請見說明中心或聯絡客戶。Slack 可根據本隱私權政策所述目的，在必要範圍內，保留與您有關的其他資訊，這包括在您停用帳號後的一段期間內，保留您的其他資訊，以供 Slack 獲得合法商業利益、進行稽核、遵守 (並證明遵守) 法律義務、解決爭議及履行協議。

我們如何提供與揭露資訊

本部分說明 Slack 如何提供與揭露資訊。客戶可針對提供與揭露資訊設定相關政策及措施，客戶或其他第三方如何選擇提供或揭露資訊，不屬於 Slack 的控制範圍。

客戶指示： Slack 將依客戶指示 (包括客戶協議相關條款及客戶使用服務功能)、法律規定及法律令狀，提供與揭露客戶資料。

Slack 將依客戶指示 (包括客戶協議相關條款及客戶使用服務功能)、法律規定及法律令狀，提供與揭露客戶資料。 展示服務。 授權使用者提交的其他資訊，可能對相同或相連工作空間的其他授權使用者顯示。例如，授權使用者的電子郵件信箱，即可能在工作空間個人檔案中顯示。如需進一步瞭解服務功能，請前往說明中心查詢。

授權使用者提交的其他資訊，可能對相同或相連工作空間的其他授權使用者顯示。例如，授權使用者的電子郵件信箱，即可能在工作空間個人檔案中顯示。如需進一步瞭解服務功能，請前往說明中心查詢。 與其他人合作： 本服務為在獨立工作空間工作的授權使用者，提供不同的合作方式，例如 Slack Connect 或電子郵件互通。其他資訊 (例如授權使用者的個人檔案資訊) 可能依其他工作空間的政策及措施提供。

本服務為在獨立工作空間工作的授權使用者，提供不同的合作方式，例如 Slack Connect 或電子郵件互通。其他資訊 (例如授權使用者的個人檔案資訊) 可能依其他工作空間的政策及措施提供。 客戶存取： 擁有者、管理員、授權使用者及其他客戶代表和人員可存取、修改或限制存取其他資訊。例如，您的雇主可使用服務功能匯出工作空間的活動紀錄，或存取/修改您的個人檔案詳細資料。工作空間設定相關資訊請見 https://slack.com/account/settings。

擁有者、管理員、授權使用者及其他客戶代表和人員可存取、修改或限制存取其他資訊。例如，您的雇主可使用服務功能匯出工作空間的活動紀錄，或存取/修改您的個人檔案詳細資料。工作空間設定相關資訊請見 https://slack.com/account/settings。 第三方服務供應商及合作夥伴： 第三方公司或個人可能是我們的服務供應商或業務合作夥伴，協助我們處理其他資訊和業務。此類第三方可能提供虛擬運算和儲存服務，或我們可能共享業務資訊，藉此與第三方服務供應商建立策略夥伴關係，支援我們的共同客戶。有關我們提供服務採用協力處理者的其他資訊，請參閱 Slack 轉包處理商。

第三方公司或個人可能是我們的服務供應商或業務合作夥伴，協助我們處理其他資訊和業務。此類第三方可能提供虛擬運算和儲存服務，或我們可能共享業務資訊，藉此與第三方服務供應商建立策略夥伴關係，支援我們的共同客戶。有關我們提供服務採用協力處理者的其他資訊，請參閱 Slack 轉包處理商。 第三方服務： 客戶可啟用或容許授權使用者啟用第三方服務。我們要求第三方服務揭露所有服務相關資訊存取權限，但不保證第三方確實揭露。啟用後，Slack 即可向第三方服務提供其他資訊。第三方服務並非由 Slack 擁有或控制，有權為遵守歐盟及瑞士資料保護法規存取其他資訊的第三方，可能另外訂有蒐集、使用和共享政策及措施。請確認第三方服務的權限、隱私設定及說明，若有任何問題，請與供應商聯絡。

客戶可啟用或容許授權使用者啟用第三方服務。我們要求第三方服務揭露所有服務相關資訊存取權限，但不保證第三方確實揭露。啟用後，Slack 即可向第三方服務提供其他資訊。第三方服務並非由 Slack 擁有或控制，有權為遵守歐盟及瑞士資料保護法規存取其他資訊的第三方，可能另外訂有蒐集、使用和共享政策及措施。請確認第三方服務的權限、隱私設定及說明，若有任何問題，請與供應商聯絡。 關係企業。 Slack 可向其關係企業、母公司及/或子公司提供其他資訊。

Slack 可向其關係企業、母公司及/或子公司提供其他資訊。 Slack 業務變更時： 若 Slack 進行合併、收購、破產、解散、重整、出售全部或部分資產或股份、融資、公開發行證券、全部或業務遭收購、類似交易或程序，或採取意圖在從事前述活動的步驟，即可能依標準保密協議，提供或移轉全部或部分其他資訊。

若 Slack 進行合併、收購、破產、解散、重整、出售全部或部分資產或股份、融資、公開發行證券、全部或業務遭收購、類似交易或程序，或採取意圖在從事前述活動的步驟，即可能依標準保密協議，提供或移轉全部或部分其他資訊。 彙總或去識別化資料： 我們可能基於各類目的，揭露或使用經過彙總或去識別化後的其他資訊。舉例而言，我們可能基於商業或研究目的，向實際或潛在合作夥伴提供經過彙總或去識別化後的其他資訊，例如向潛在客戶提出典型工作空間的平均停留時數。

我們可能基於各類目的，揭露或使用經過彙總或去識別化後的其他資訊。舉例而言，我們可能基於商業或研究目的，向實際或潛在合作夥伴提供經過彙總或去識別化後的其他資訊，例如向潛在客戶提出典型工作空間的平均停留時數。 遵守法規： 收到資訊要求後，若我們有理由認定揭露資訊符合相關法規或法律令狀，則我們得揭露其他資訊。如要瞭解 Slack 如何回應政府機關及其他來源的揭露資訊請求，請參閱 資料請求政策。

收到資訊要求後，若我們有理由認定揭露資訊符合相關法規或法律令狀，則我們得揭露其他資訊。如要瞭解 Slack 如何回應政府機關及其他來源的揭露資訊請求，請參閱 資料請求政策。 行使權利、防止詐騙或安全理由： 為保護 Slack 或第三方的權利、財產或安全，包括執行合約或政策，或調查、防止詐騙或資安問題。

為保護 Slack 或第三方的權利、財產或安全，包括執行合約或政策，或調查、防止詐騙或資安問題。 取得同意： 若已取得同意，Slack 可向第三方提供其他資訊。

安全性

Slack 極度注重資訊安全。Slack 盡力保護您提供的其他資訊，避免資訊遺失或遭到不當使用、未經授權存取或揭露。相關措施均考量所蒐集、處理與儲存其他資訊的敏感程度及技術現況。Slack 已獲得國際公認的安全性認證。如要深入瞭解有關服務安全與保密的最新實務與原則，請參閱資訊安全措施。基於通訊和資訊處理技術的性質，Slack 無法保證資訊在網路傳輸過程中，或在我們的系統儲存期間，或在我們保管的其他情況下，絕對不會遭他人入侵。您點選第三方網站連結後將離開本網站，我們無法控制，亦不推薦第三方網站的內容。

年齡限制

在相關法律禁止範圍內，Slack 不同意未滿 16 歲者使用服務及網站。若您得知有未滿 16 歲者違法向我們提供個人資料，請與我們聯絡，我們將刪除此類資訊。

變更本隱私權政策

Slack 可能不定期變更本隱私權政策。法規及業界標準不斷演進，或本公司可能調整服務或業務，因此有必要進行變更。我們將在本頁張貼變更內容，建議您隨時查閱，以瞭解最新的隱私權政策版本。若變更對您的隱私權造成重大影響，Slack 將另外提出通知，例如透過電子郵件或服務傳送。若您不同意隱私權政策變更，應停用服務帳號。若您希望移除客戶控管的個人資料，請與客戶聯絡。

跨境資料傳輸

Slack 可能將您的個人資料傳送至其他國家。若 Slack 自資料保護法不同的地區傳送個人資料，將採用以下安全防護措施：

歐盟示範條款： Slack 提供歐盟示範條款 (亦稱為標準合約條款)，使在歐盟及英國境內營運的客戶，以及客戶資料的其他跨境傳輸，可符合適足性與安全性的規定。請參閱我們的標準資料處理附錄 (包含示範條款)點選此處。

Slack 提供歐盟示範條款 (亦稱為標準合約條款)，使在歐盟及英國境內營運的客戶，以及客戶資料的其他跨境傳輸，可符合適足性與安全性的規定。請參閱我們的標準資料處理附錄 (包含示範條款)點選此處。 歐盟-美國隱私盾及瑞士-美國隱私盾： Slack Technologies, Inc. (「Slack US」) 在 歐盟-美國中仍為已自我驗證。隱私盾及瑞士-美國隱私盾，目前並不倚賴這些架構傳輸個人資料。相關資訊 (包括涵蓋的資訊類型) 請見美國 Slack 的隱私盾說明。想要深入瞭解隱私盾方案，請見 http://www.privacyshield.gov/welcome。

Slack Technologies, Inc. (「Slack US」) 在 歐盟-美國中仍為已自我驗證。隱私盾及瑞士-美國隱私盾，目前並不倚賴這些架構傳輸個人資料。相關資訊 (包括涵蓋的資訊類型) 請見美國 Slack 的隱私盾說明。想要深入瞭解隱私盾方案，請見 http://www.privacyshield.gov/welcome。 亞太經濟合作組織跨境隱私規則體系及資料處理者隱私認可： 本隱私權政策所說明的 Slack 隱私措施，符合亞太經濟合作組織 (APEC) 跨境隱私規則 (CBPR) 體系及資料處理者隱私認可 (PRP)。APEC CBPR 體系提供組織適用的框架，以確保 APEC 參與經濟體之間傳輸的個人資料受到保護，而 PRP 則證明組織有能力有效履行個人資料控管者在處理個人資料方面的應盡隱私義務。有關 APEC 框架的更多資訊，請參閱此處。



如果您對我們的隱私權或資料使用的 APEC CBPR 或 PRP 認證有任何疑慮，或有任何說明未盡之處，請聯絡我們的第三方爭議解決供應商。

資料保護專員

如希望與資料保護專員聯絡，請將電子郵件寄至 dpo@slack.com。

確認資料控管者及處理者

部分地區的資料保護法區分資訊「控管者」與「處理者」。一般而言，客戶為客戶資料的控管者，Slack 則為客戶資料的處理者，以及其他資訊的控管者。不同 Slack 實體在世界各地提供服務。若授權使用者使用為美國及加拿大以外地區客戶設置的工作空間，相關其他資訊的控管者及客戶資料的處理者為 Slack Technologies Limited (位於愛爾蘭都柏林的愛爾蘭公司)。若授權使用者使用為美國及加拿大客戶設置的工作空間，相關其他資訊的控管者及客戶資料的處理者為 Slack Technologies, Inc. (位於加州舊金山的美國公司)。

您的權利

位於特定國家 (包括歐洲經濟區及英國) 的個人，可能享有關於個人資料的法定權利。除依法免適用的情況外，您可能有權要求存取及更新、刪除、更正資訊。您通常可使用服務帳號提供的設定和工具提出要求。若您無法使用設定和工具，請與控管工作空間的客戶聯絡，要求提供其他存取權限和協助。請至 https://slack.com/account/settings 查詢客戶聯絡資訊。

若 Slack 處理您的個人資料，應適用歐盟通用資料保護規則 (或於英國處理個人資料所適用的法規)，Slack 是根據前述正當利益處理您的資料。Slack 亦可能基於直接行銷目的，處理構成個人資料的其他資訊，您有權隨時拒絕 Slack 將您的個人資料用於本項目的。

您的加州隱私權

本部分說明我們蒐集的加州消費者相關個人資料，以及個人依加州消費者隱私法 (CCPA) 享有的權利。

欲深入瞭解有關過去 12 個月我們已蒐集的個人資料，包括來源類別，請參閱前述我們蒐集與取得的資訊章節。我們基於業務和商業目的蒐集資訊，詳情請參閱前述我們如何使用資訊章節。我們與各類第三方共享資訊，詳情請參閱前述我們如何提供與揭露資訊章節。Slack 不會出售 (定義參見 CCPA) 我們蒐集的個人資料 (亦不會在未提供退出選擇權的情況下出售)。請注意，我們使用第三方 Cookie 做為廣告用途，詳情請參閱Cookie 政策。

除特定限制情況外，加州消費者有權依 CCPA 規定，要求我們說明蒐集個人資料的類別及內容 (包括我們如何使用與揭露此類資料)，刪除其個人資料，選擇拒絕可能發生的「銷售」行為，以及在行使權利時不受到歧視。

加州消費者如有意依 CCPA 提出要求，請透過 privacy@slack.com 與我們聯絡。我們將使用您的帳號相關資訊 (包括電子郵件信地址) 確認要求。我們可能要求您提供政府核發的身分證明。消費者亦可授權他人代表其行使權利。

資料保護機關

於相關法律規定範圍內，您亦有權 (i) 限制 Slack 使用構成個人資料的其他資訊；(ii) 向當地資料保護機關或愛爾蘭資料保護局 (為 Slack 在歐盟境內的主要監管機關)投訴。若您是歐洲經濟區居民，且認為我們保留您的個人資料屬於通用資料保護規則 (GDPR) 範圍，您可向本公司的主要監管機關提出問題或投訴：

Irish Data Protection Commissioner (愛爾蘭資料保護局)

Office of the Data Protection Commissioner (愛爾蘭資料保護局辦公室)

Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland

電話：+353 57 868 4757

傳真：+353 57 868 4757

電子郵件：info@dataprotection.ie

若您是英國居民，且認為我們保留您的個人資料屬於英國個人資料相關法規範圍，您可向英國監管機關資訊局提出問題或投訴。

如對本隱私政策或 Slack 的措施有任何疑問，或有意行使您的法定權利，歡迎與我們聯絡。Slack 將在合理時間內回應。您可透過 privacy@slack.com 或以下郵寄地址聯絡我們：

若客戶和授權使用者使用的工作空間是為美國及加拿大客戶所設置：

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

United States



或

若客戶和授權使用者使用的工作空間是為美國及加拿大以外地區客戶所設置：

Slack Technologies Limited

4th Floor, One Park Place

Hatch Street Upper

Dublin 2, Ireland