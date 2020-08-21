Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Entrée en vigueur : 21 août 2020

Les présentes Règles de confidentialité décrivent la façon dont Slack recueille, utilise et divulgue les informations et les options dont vous disposez en ce qui concerne ces informations.

Toute mention du terme « Slack » désigne l'entité Slack qui agit en tant que responsable de traitement ou sous-traitant de vos informations, comme expliqué plus en détail dans la section « Identification du responsable de traitement ou du sous-traitant des données » ci-dessous.

Table des matières :

Applicabilité de les présentes Règles de confidentialité

Les présentes Règles de confidentialité s'appliquent aux outils et à la plateforme en ligne destinés à l'amélioration de la productivité dans l'espace de travail de Slack, y compris les applications mobiles et de bureau Slack s'y rapportant (ci-après collectivement désignés les « Services »), Slack.com et les autres sites Web de Slack (ci-après collectivement désignés les « Sites Web ») et d'autres interactions (par exemple, requêtes destinées au service à la clientèle, conférences utilisateurs, etc.) que vous pourriez avoir avec Slack. Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions, n'accédez pas aux services, aux Sites Web ni à tout autre aspect des activités de Slack, ni ne les utilisez.

Les présentes Règles de confidentialité ne s'appliquent pas aux applications ou logiciels de tiers utilisés avec les services via la plate-forme Slack (« Services de tiers »), ni aux produits, services ou activités de tiers. En outre, un contrat distinct régit la fourniture, l'accès et l'utilisation des Services (le « Contrat client »), y compris le traitement de tous les messages, fichiers ou autres contenus soumis par le biais des Comptes de services (ci-après collectivement désignés les « Données client »). L'organisation (p. ex., votre employeur ou toute autre entité ou personne) qui a conclu le Contrat client (« Client ») contrôle son instance des services (son « Espace de travail ») des données client qui y sont associées. Si vous avez des questions concernant les paramètres spécifiques de l'Espace de travail et les pratiques de confidentialité, veuillez contacter le Client dont vous utilisez l'Espace de travail. Si vous avez un compte, vous pouvez consulter le site http://slack.com/account/team afin d'obtenir les coordonnées du (des) propriétaire(s) et administrateur(s) de vos Espaces de travail. Si vous avez reçu une invitation à rejoindre un Espace de travail mais que vous n'avez pas encore créé de compte, vous devez demander l'assistance du Client qui a envoyé l'invitation.

Collecte et réception des informations

Slack peut collecter et recevoir les Données client ainsi que d'autres informations et données (« Autres Informations ») de diverses manières :

Données client . Les clients ou les particuliers (« Utilisateurs autorisés ») à qui un Client accorde l'accès à un Espace de travail soumettent régulièrement des Données client à Slack lorsqu'ils utilisent les services.

. Les clients ou les particuliers (« ») à qui un Client accorde l'accès à un Espace de travail soumettent régulièrement des Données client à Slack lorsqu'ils utilisent les services. Autres informations. Slack collecte, génère ou reçoit également d'autres informations : Informations relatives à l’Espace de travail et au Compte. Pour créer ou mettre à jour un compte dans l’Espace de travail, vous ou votre client (p. ex. votre employeur) fournissez à Slack une adresse e-mail, un numéro de téléphone, un mot de passe, un nom de domaine et/ou des coordonnées de compte semblables. Pour en savoir plus sur la création d’un Espace de travail, cliquez ici. En outre, les Clients qui optent pour la version payante des Services fournissent à Slack (ou à ses responsables de traitement de paiement) des détails de facturation tels que les informations d’une carte de paiement, des informations bancaires et/ou une adresse de facturation. Informations sur l'utilisation. Métadonnées de services. Lorsqu'un Utilisateur autorisé interagit avec les services, des métadonnées sont générées, afin de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les utilisateurs autorisés travaillent. Par exemple, Slack enregistre les Espaces de travail, les canaux, les personnes, les fonctionnalités, le contenu et les liens que vous consultez et avec lesquels vous interagissez, les types de fichiers partagés et les services tiers utilisés (le cas échéant). Registre de données. Comme c'est le cas pour la plupart des sites Web et des services technologiques fournis sur Internet, nos serveurs recueillent automatiquement des informations lorsque vous accédez à nos Sites Web ou aux services et les enregistrent dans des registres de données. Ces registres de données peuvent comprendre l'adresse de protocole Internet (IP), l’adresse de la page Web que vous avez consultée avant d’utiliser le Site Web ou les Services, le type de navigateur et les paramètres, la date et l'heure d'utilisation des services, des informations sur la configuration de navigateur et les modules d’extension, des préférences linguistiques et des données de cookies. Informations sur l'appareil. Slack collecte des informations sur les appareils accédant aux Services, y compris le type d'appareil, le système d'exploitation utilisé, les paramètres de l'appareil, les identifiants des applications, les identifiants des appareils uniques et les données d'arrêt. La collecte d'une partie ou de la totalité de ces Autres informations dépend souvent du type d'appareil utilisé et de ses paramètres. Informations sur la localisation. Nous recevons de vous, de votre Client et d'autres tiers des informations qui nous aident à déterminer votre localisation approximative. Nous pouvons, par exemple, utiliser une adresse commerciale soumise par votre employeur ou une adresse IP reçue de votre navigateur ou de votre appareil pour déterminer la localisation approximative. Slack peut également collecter des informations sur la localisation à partir des appareils, conformément au processus de consentement fourni par votre appareil. Informations sur les cookies. Slack utilise des cookies et des technologies similaires dans ses sites Web et Services pour l’aider à collecter d’autres informations. Les sites Web et les Services peuvent également utiliser des cookies et des technologies de suivi similaires de tiers, qui peuvent collecter d’autres informations vous concernant via les sites Web et les services, ainsi que sur d’autres sites Web et services en ligne. Pour plus de détails sur notre utilisation de ces technologies, ainsi que sur vos possibilités d’exercer l’option de refus et autres options, veuillez consulter notre Politique en matière de cookies. Services tiers Un Client peut décider d’autoriser ou de restreindre les Services tiers dans son Espace de travail. En général, les Services tiers sont des logiciels qui s’intègrent à nos Services, et un Client peut permettre à ses Utilisateurs autorisés d’activer et de désactiver ces intégrations dans son Espace de travail. Slack peut également développer et offrir des applications de Slack qui connectent les Services à un Service tiers. Une fois activé, le fournisseur d’un service tiers peut partager certaines informations avec Slack. Par exemple, si une application de stockage en Cloud est activée pour permettre l’importation de fichiers dans un Espace de travail, nous pouvons recevoir le nom d’utilisateur et l’adresse e-mail des utilisateurs autorisés, ainsi que des informations supplémentaires que l’application a choisi de mettre à la disposition de Slack pour faciliter l’intégration. Les Utilisateurs autorisés doivent vérifier les paramètres et les avis de confidentialité dans ces Services tiers pour savoir quelles données peuvent être divulguées à Slack. Lorsqu’un Service tiers est activé, Slack est autorisé à se connecter et à accéder à d’autres informations mises à sa disposition conformément à notre accord avec le Fournisseur tiers et à toutes les autorisations accordées par le client (y compris, par son ou ses Utilisateur(s) autorisé(s)). Toutefois, nous ne recevons ni ne stockons pas les mots de passe de l’un de ces Services tiers lorsque nous les connectons aux Services. Pour en savoir plus sur les Services tiers, cliquez ici. Informations de contact. Conformément au processus de consentement fourni par votre appareil, toutes les informations de contact qu'un utilisateur autorisé décide d'importer (telles qu'un carnet d'adresses depuis un appareil) sont collectées lors de l'utilisation des services. Données de tiers. Slack peut recevoir des données sur les organisations, les industries, les listes de sociétés clientes, les visiteurs du site Web, les campagnes de marketing et d’autres questions liées à nos activités de la part de la (des) société(s) mère(s), des sociétés affiliées et filiales, de nos partenaires ou d’autres personnes que nous engageons pour rendre nos propres informations meilleures ou plus utiles. Ces données peuvent être combinées avec d’autres informations que nous collectons et peuvent comprendre des données agrégées, telles que les adresses IP correspondant aux codes postaux ou aux pays. Il peut également s’agir de données plus précises, comme le succès qu’a obtenu une campagne de marketing ou d’e-mails effectuée en ligne. Informations supplémentaires fournis à Slack. Nous recevons également d'autres informations lorsque vous les soumettez à nos sites Web ou de toute autre façon, par exemple si vous participez à un groupe de discussion, à un concours, à une activité ou à un événement, postulez à un emploi, adhérez à un programme de certification ou à un autre programme éducatif offert par Slack ou un fournisseur, demandez de l'aide, interagissez avec nos comptes de réseaux sociaux ou communiquez autrement avec Slack.

Slack collecte, génère ou reçoit également d'autres informations :

En règle générale, personne n'est tenu par une obligation légale ou contractuelle de fournir des Données client ni d'autres informations (ci-après collectivement désignées « Information »). Toutefois, certaines informations sont collectées automatiquement et, si certaines informations, telles que les détails de configuration de l'Espace de travail, ne sont pas fournies, il se peut que nous soyons dans l'impossibilité de fournir les services.

Utilisation des informations

Les Données client seront utilisées par Slack conformément aux instructions du Client, y compris les modalités applicables au Contrat client et à l'utilisation par le Client de la fonctionnalité des Services, et comme requis par la loi applicable. Slack est un sous-traitant des données clients et le client est responsable du traitement des données. Le Client peut, par exemple, utiliser les Services pour accorder et supprimer l'accès à un Espace de travail, attribuer des rôles et configurer des paramètres, accéder, modifier, exporter, partager et supprimer des Données client et autrement appliquer ses politiques aux Services.

Slack utilise les Autres Informations pour promouvoir nos intérêts légitimes dans l'exploitation de nos Services, Sites Web et activités. Plus précisément, Slack utilise d'Autres informations pour :

Fournir, mettre à jour, entretenir et protéger nos services, sites Web et activités. Cela comprend l'utilisation d'autres informations pour appuyer la prestation des services en vertu d'un Contrat client, prévenir ou traiter des erreurs de service, des problèmes de sécurité ou techniques, analyser et surveiller l'utilisation, les tendances et autres activités ou donner suite à la demande d'un Utilisateur autorisé.

Cela comprend l'utilisation d'autres informations pour appuyer la prestation des services en vertu d'un Contrat client, prévenir ou traiter des erreurs de service, des problèmes de sécurité ou techniques, analyser et surveiller l'utilisation, les tendances et autres activités ou donner suite à la demande d'un Utilisateur autorisé. Comme l'exigent les lois, les procédures juridiques ou les règlements applicables.

Communiquer avec vous en répondant à vos demandes, à vos commentaires et à vos questions. Si vous nous contactez, nous pouvons utiliser vos Autres informations pour vous répondre.

Si vous nous contactez, nous pouvons utiliser vos Autres informations pour vous répondre. Élaborer et fournir des outils de recherche, d'apprentissage et de productivité ainsi que des fonctionnalités supplémentaires. Slack essaie de rendre les Services aussi utiles que possible pour les Espaces de travail et les Utilisateurs autorisés spécifiques. Par exemple, nous pouvons améliorer la fonctionnalité de recherche en utilisant d'autres informations pour aider à déterminer et à classer la pertinence du contenu, des canaux ou d'une expertise au profit d'un Utilisateur autorisé, faire des suggestions de services ou de services tiers basées sur l'utilisation historique et des modèles prédictifs, identifier les tendances et les idées organisationnelles, personnaliser une expérience des services ou créer des fonctionnalités et produits pour améliorer la productivité.

Slack essaie de rendre les Services aussi utiles que possible pour les Espaces de travail et les Utilisateurs autorisés spécifiques. Par exemple, nous pouvons améliorer la fonctionnalité de recherche en utilisant d'autres informations pour aider à déterminer et à classer la pertinence du contenu, des canaux ou d'une expertise au profit d'un Utilisateur autorisé, faire des suggestions de services ou de services tiers basées sur l'utilisation historique et des modèles prédictifs, identifier les tendances et les idées organisationnelles, personnaliser une expérience des services ou créer des fonctionnalités et produits pour améliorer la productivité. Pour envoyer des courriels et d'autres communications. Nous pouvons vous envoyer des e-mails de service ou des e-mails techniques et administratifs, des messages et d'autres types de communications. Nous pouvons également vous contacter pour vous informer des changements dans nos services, nos offres de service et des avis importants liés aux services, tels que les avis de sécurité et de fraude. Ces communications sont considérées comme faisant partie des Services et vous ne pourrez peut-être pas les désactiver. De plus, nous envoyons parfois des e-mails au sujet de nouvelles caractéristiques de produits, des communications promotionnelles ou autres nouvelles au sujet de Slack. Il s'agit de messages de marketing que vous pouvez décider de recevoir ou pas. Si vous avez d’autres questions concernant un message de Slack que vous avez reçu, veuillez nous contacter par le biais des mécanismes de contact décrits ci-dessous.

Nous pouvons vous envoyer des e-mails de service ou des e-mails techniques et administratifs, des messages et d'autres types de communications. Nous pouvons également vous contacter pour vous informer des changements dans nos services, nos offres de service et des avis importants liés aux services, tels que les avis de sécurité et de fraude. Ces communications sont considérées comme faisant partie des Services et vous ne pourrez peut-être pas les désactiver. De plus, nous envoyons parfois des e-mails au sujet de nouvelles caractéristiques de produits, des communications promotionnelles ou autres nouvelles au sujet de Slack. Il s'agit de messages de marketing que vous pouvez décider de recevoir ou pas. Si vous avez d’autres questions concernant un message de Slack que vous avez reçu, veuillez nous contacter par le biais des mécanismes de contact décrits ci-dessous. Pour la facturation, la gestion des comptes et d'autres affaires administratives. Il peut s'avérer nécessaire que Slack vous contacte pour des raisons de facturation, de gestion de compte et autres, et nous utilisons les données du compte pour administrer les comptes et effectuer le suivi de la facturation et des paiements.

Il peut s'avérer nécessaire que Slack vous contacte pour des raisons de facturation, de gestion de compte et autres, et nous utilisons les données du compte pour administrer les comptes et effectuer le suivi de la facturation et des paiements. Mener des enquêtes et aider à prévenir les problèmes de sécurité et les abus.

Au cas où les informations sont agrégées ou anonymisées de sorte qu'elles ne soient plus raisonnablement associées à une personne physique identifiée ou identifiable, Slack peut les utiliser à des fins commerciales. Dans la mesure où les informations sont associées à une personne physique identifiée ou identifiable et sont protégées en tant que données personnelles en vertu de la législation applicable sur la protection des données, elles sont désignées dans les présentes Règles de confidentialité par le terme « Données personnelles. »

Conservation des données

Slack conservera les Données client conformément aux instructions du Client, y compris toutes les conditions applicables dans le Contrat client et l'utilisation par le Client de la fonctionnalité des Services, et tel que requis par la loi applicable. Selon le forfait, le Client pourra personnaliser ses paramètres de conservation et appliquer ces paramètres personnalisés au niveau de l'Espace de travail, du canal de conversations ou à un autre niveau. Le Client peut également appliquer des paramètres différents aux messages, aux fichiers ou à d'autres types de Données client. La suppression des Données client et toute autre utilisation des Services par le Client peut entraîner la suppression et/ou l'anonymisation de certaines Autres informations associées. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Centre d'assistance ou contacter le Client. Slack peut conserver les Autres informations vous concernant aussi longtemps que nécessaire aux fins décrites dans les présentes Règles de confidentialité. Cela peut inclure la conservation de vos Autres informations même après avoir désactivé votre compte pendant le temps nécessaire à Slack de défendre ses intérêts commerciaux légitimes, d'effectuer des audits, de se conformer (et en faire preuve) aux obligations légales, de résoudre des litiges et de faire respecter nos accords.

Partage et divulgation des informations

Cette section décrit la façon dont Slack peut partager et divulguer des informations. Les clients déterminent leurs propres politiques et pratiques en ce qui concerne le partage et la divulgation des informations. Slack ne contrôle pas la façon dont ces clients ou d'autres tiers choisissent de partager ou de divulguer les informations.

Instructions du client Slack ne partagera ni ne divulguera les Données client que conformément aux instructions du Client, y compris à toutes les conditions applicables dans le Contrat client et l'utilisation par le Client de la fonctionnalité des Services, et en conformité avec les lois applicables et les procédures légales.

Slack ne partagera ni ne divulguera les Données client que conformément aux instructions du Client, y compris à toutes les conditions applicables dans le Contrat client et l'utilisation par le Client de la fonctionnalité des Services, et en conformité avec les lois applicables et les procédures légales. Affichage des services. Lorsqu'un Utilisateur autorisé envoie d'autres informations, celles-ci peuvent être affichées à d'autres utilisateurs autorisés dans les mêmes espaces de travail ou dans des espaces de travail connectés. Par exemple, l'adresse e-mail d'un Utilisateur autorisé peut être affichée avec son profil dans l'Espace de travail. Veuillez consulter le Centre d'aide pour en savoir plus sur la fonctionnalité des services.

Lorsqu'un Utilisateur autorisé envoie d'autres informations, celles-ci peuvent être affichées à d'autres utilisateurs autorisés dans les mêmes espaces de travail ou dans des espaces de travail connectés. Par exemple, l'adresse e-mail d'un Utilisateur autorisé peut être affichée avec son profil dans l'Espace de travail. Veuillez consulter le Centre d'aide pour en savoir plus sur la fonctionnalité des services. Travail collaboratif avec les autres. Les services offrent aux Utilisateurs autorisés travaillant dans des Espaces de travail indépendants différents moyens de collaborer, tels que Slack Connect ou l’interopérabilité du courrier électronique. D’autres informations, telles que les informations du profil d’un utilisateur autorisé, peuvent être partagées, sous réserve des politiques et pratiques des autres espaces de travail.

Les services offrent aux Utilisateurs autorisés travaillant dans des Espaces de travail indépendants différents moyens de collaborer, tels que Slack Connect ou l’interopérabilité du courrier électronique. D’autres informations, telles que les informations du profil d’un utilisateur autorisé, peuvent être partagées, sous réserve des politiques et pratiques des autres espaces de travail. Accès client. Les propriétaires, administrateurs, Utilisateurs autorisés et autres représentants et employés des clients peuvent accéder à d’autres informations, les modifier ou restreindre leur accès. Il peut s’agir, par exemple, de votre employeur qui utilise les fonctionnalités de service pour exporter les journaux d’activité de l’Espace de travail, ou pour accéder ou modifier les données de votre profil. Pour plus d’informations sur les paramètres de votre Espace de travail, veuillez consulter https://slack.com/account/settings.

Les propriétaires, administrateurs, Utilisateurs autorisés et autres représentants et employés des clients peuvent accéder à d’autres informations, les modifier ou restreindre leur accès. Il peut s’agir, par exemple, de votre employeur qui utilise les fonctionnalités de service pour exporter les journaux d’activité de l’Espace de travail, ou pour accéder ou modifier les données de votre profil. Pour plus d’informations sur les paramètres de votre Espace de travail, veuillez consulter https://slack.com/account/settings. Fournisseurs de services tiers et partenaires. Nous pouvons avoir recours à des sociétés tierces ou des particuliers en tant que fournisseurs de services ou partenaires commerciaux pour traiter d’autres informations et soutenir nos activités. Ces tiers peuvent, par exemple, fournir des services virtuels d’informatique et de stockage, ou nous pouvons partager des informations commerciales pour développer des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de services tiers afin d'assister nos clients communs. Des informations supplémentaires sur les sous-traitants ultérieurs que nous sollicitons pour prendre en charge la fourniture de nos services sont présentées à l’adresse Slack et les sous-processeurs.

Nous pouvons avoir recours à des sociétés tierces ou des particuliers en tant que fournisseurs de services ou partenaires commerciaux pour traiter d’autres informations et soutenir nos activités. Ces tiers peuvent, par exemple, fournir des services virtuels d’informatique et de stockage, ou nous pouvons partager des informations commerciales pour développer des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de services tiers afin d'assister nos clients communs. Des informations supplémentaires sur les sous-traitants ultérieurs que nous sollicitons pour prendre en charge la fourniture de nos services sont présentées à l’adresse Slack et les sous-processeurs. Services tiers. Le Client peut activer les Services tiers ou permettre aux Utilisateurs autorisés de le faire. Nous exigeons que chaque Service tiers divulgue toutes les autorisations d’accès aux informations dans leurs conditions générales, mais nous ne saurions garantir qu’il le fera. Lorsqu'ils sont activés, Slack peut partager d'autres informations avec des services tiers. Les services tiers ne sont pas la propriété de Slack et les tiers auxquels l'accès à d'autres informations a été accordé peuvent avoir leurs propres politiques et pratiques en matière de collecte, d'utilisation et de partage. Veuillez vérifier les autorisations, les paramètres de confidentialité et les avis relatifs à ces Services tiers ou contacter le fournisseur pour toute question.

Le Client peut activer les Services tiers ou permettre aux Utilisateurs autorisés de le faire. Nous exigeons que chaque Service tiers divulgue toutes les autorisations d’accès aux informations dans leurs conditions générales, mais nous ne saurions garantir qu’il le fera. Lorsqu'ils sont activés, Slack peut partager d'autres informations avec des services tiers. Les services tiers ne sont pas la propriété de Slack et les tiers auxquels l'accès à d'autres informations a été accordé peuvent avoir leurs propres politiques et pratiques en matière de collecte, d'utilisation et de partage. Veuillez vérifier les autorisations, les paramètres de confidentialité et les avis relatifs à ces Services tiers ou contacter le fournisseur pour toute question. Sociétés affiliées. Slack peut partager d'autres informations avec ses sociétés affiliées, sociétés mères ou filiales.

Slack peut partager d'autres informations avec ses sociétés affiliées, sociétés mères ou filiales. Lors d'un changement d'activité chez Slack. Au cas où Slack est impliqué dans une fusion, une acquisition, une faillite, une dissolution, une réorganisation, la vente d'une partie ou de la totalité de ses actifs ou actions, un financement, des offres au public de valeurs mobilières, l'acquisition d'une partie ou de la totalité de ses activités, ou une opération ou une procédure similaires, ou de démarches en vue de telles activités, certaines des autres informations peuvent être partagées ou transférées, sous réserve des dispositions habituelles en matière de confidentialité.

Au cas où Slack est impliqué dans une fusion, une acquisition, une faillite, une dissolution, une réorganisation, la vente d'une partie ou de la totalité de ses actifs ou actions, un financement, des offres au public de valeurs mobilières, l'acquisition d'une partie ou de la totalité de ses activités, ou une opération ou une procédure similaires, ou de démarches en vue de telles activités, certaines des autres informations peuvent être partagées ou transférées, sous réserve des dispositions habituelles en matière de confidentialité. Données agrégées ou anonymisées Nous pouvons divulguer ou utiliser d'autres informations agrégées ou anonymisées à quelque fin que ce soit. Par exemple, nous pouvons partager d'autres informations agrégées ou anonymisées avec de potentiels client ou des partenaires à des fins commerciales ou de recherche, par exemple en informant un potentiel client Slack du temps moyen généralement passé dans un espace de travail.

Nous pouvons divulguer ou utiliser d'autres informations agrégées ou anonymisées à quelque fin que ce soit. Par exemple, nous pouvons partager d'autres informations agrégées ou anonymisées avec de potentiels client ou des partenaires à des fins commerciales ou de recherche, par exemple en informant un potentiel client Slack du temps moyen généralement passé dans un espace de travail. Respect des lois. Si nous recevons une demande d’informations, nous pouvons divulguer d’autres informations si nous avons des motifs raisonnables de croire que la divulgation est conforme aux lois, aux règlements ou aux procédures juridiques applicables ou est exigée par ceux-ci. Veuillez consulter la Politique de demande de données pour comprendre comment Slack répond aux demandes de divulgation de données émanant d’agences gouvernementales et d’autres sources.

Si nous recevons une demande d’informations, nous pouvons divulguer d’autres informations si nous avons des motifs raisonnables de croire que la divulgation est conforme aux lois, aux règlements ou aux procédures juridiques applicables ou est exigée par ceux-ci. Veuillez consulter la Politique de demande de données pour comprendre comment Slack répond aux demandes de divulgation de données émanant d’agences gouvernementales et d’autres sources. Faire respecter nos droits, prévenir la fraude et assurer la sécurité. Protéger et défendre les droits, la propriété ou la sécurité de Slack ou des tiers, y compris l'exécution des contrats ou des politiques, ou dans le cadre d'enquêtes, et prévenir la fraude ou les problèmes de sécurité.

Protéger et défendre les droits, la propriété ou la sécurité de Slack ou des tiers, y compris l'exécution des contrats ou des politiques, ou dans le cadre d'enquêtes, et prévenir la fraude ou les problèmes de sécurité. Consentement Slack peut partager d'Autres informations avec des tiers lorsque nous y consentons.

Sécurité

Slack prend très au sérieux la sécurité des données. Slack s’efforce de protéger les autres informations que vous fournissez afin d’éviter des pertes, des utilisations abusives et tout accès ou toute divulgation non autorisé(e). Ces mesures tiennent compte de la sensibilité des autres informations que nous recueillons, traitons et stockons et de l’état actuel de la technologie. Slack a obtenu des certifications de sécurité reconnues à l’échelle internationale. Pour en savoir plus sur les pratiques et les politiques des Services en vigueur en matière de sécurité et de confidentialité, veuillez consulter notre Pratiques de sécurité. Compte tenu de la nature des communications et des technologies de traitement de l’information, Slack ne peut garantir que les informations, lorsqu’elles sont transmises par Internet, stockées dans nos systèmes ou autrement sous notre garde, seront absolument à l’abri des intrusions d’autrui. Lorsque vous cliquez sur un lien vers un site tiers, vous quittez notre site et nous ne contrôlons ni n’approuvons ce qui se trouve sur les sites tiers.

Limites d'âge

Dans la mesure où la loi applicable l'interdit, Slack n'autorise pas l’utilisation de nos Services et Sites Web par toute personne de moins de 16 ans. Si vous apprenez que des personnes de moins de 16 ans nous ont fourni illégalement des données personnelles, veuillez communiquer avec nous et nous prendrons les mesures nécessaires pour supprimer ces informations.

Modifications aux présentes Règles de confidentialité

Slack peut modifier les présentes Règles de confidentialité de temps à autre. Les lois, les règlements et les normes sectorielles évoluent, ce qui peut rendre ces modifications nécessaires, ou alors nous pouvons apporter des changements à nos services ou activités. Nous afficherons ces changements sur cette page et nous vous encourageons à consulter nos Règles de confidentialité pour rester au courant. Si nous apportons des modifications qui changent de façon importante vos droits de confidentialité, Slack vous en avisera par e-mail ou via les Services. Si vous n'êtes pas d'accord avec les modifications apportées aux présentes Règles de confidentialité, vous devez désactiver votre compte de services. Contactez le Client si vous souhaitez demander la suppression de vos Données personnelles sous son contrôle.

Transferts de données internationaux

Slack peut transférer vos Données personnelles vers d'autres pays que celui dans lequel vous résidez. La société Slack déploie les mesures de protection suivantes lorsqu'elle transfère des données à caractère personnel des pays ayant des lois différentes en matière de protection des données :

Clauses types de l'Union européenne. Slack offre des clauses types de l'Union européenne, également connues sous le nom de clauses contractuelles types, pour satisfaire aux exigences d'adéquation et de sécurité de nos Clients qui opèrent au sein de l’UE et du Royaume-Uni, et autres transferts internationaux de Données client. Une copie de notre addenda de traitement de données standard, incorporant des clauses de modèle, est disponible ici.

Slack offre des clauses types de l'Union européenne, également connues sous le nom de clauses contractuelles types, pour satisfaire aux exigences d'adéquation et de sécurité de nos Clients qui opèrent au sein de l’UE et du Royaume-Uni, et autres transferts internationaux de Données client. Une copie de notre addenda de traitement de données standard, incorporant des clauses de modèle, est disponible ici. Bouclier de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis Si Slack Technologies, Inc. (« Slack US ») continue de garantir sa conformité au bouclier de protection des renseignements personnels UE-États-Unis et au bouclier de protection des renseignements personnels Suisse-États-Unis, l’entreprise ne s’appuie pas actuellement sur ces cadres pour le transfert de données personnelles. Pour plus d’informations, y compris les types d’informations visées, consultez l’avis de Slack US sur le Bouclier de protection des données. Pour en savoir plus sur le programme de bouclier de protection des données, consultez le site http://www.privacyshield.gov/welcome.

Si Slack Technologies, Inc. (« Slack US ») continue de garantir sa conformité au bouclier de protection des renseignements personnels UE-États-Unis et au bouclier de protection des renseignements personnels Suisse-États-Unis, l’entreprise ne s’appuie pas actuellement sur ces cadres pour le transfert de données personnelles. Pour plus d’informations, y compris les types d’informations visées, consultez l’avis de Slack US sur le Bouclier de protection des données. Pour en savoir plus sur le programme de bouclier de protection des données, consultez le site http://www.privacyshield.gov/welcome. Système de règles transfrontalières de protection de la vie privée de la Coopération économique Asie-Pacifique et système de reconnaissance des sous-traitants. Les pratiques de Slack en matière de protection de la vie privée, décrites dans les présentes Règles de confidentialité, sont conformes aux règles transfrontalières de protection de la vie privée (« CBPR ») de la Coopération économique Asie-Pacifique (« APEC ») et au document intitulé « Système de reconnaissance des sous-traitants » (« PRP »). Le système CBPR de l’APEC fournit aux organisations un cadre pour assurer la protection des informations personnelles transférées entre les pays participants de l’APEC, et le PRP démontre la capacité d’une organisation à s’acquitter efficacement des obligations de confidentialité imposées à un responsable du traitement en ce qui concerne le traitement des informations personnelles. Pour en savoir plus sur le cadre de l’APEC, cliquez ici.



Si vous avez un problème de confidentialité ou d'utilisation des données non résolu lié à nos certifications CBPR ou PRP de l'APEC auquel nous n'avons pas répondu de manière satisfaisante, vous pouvez contacter notre fournisseur de services tiers en matière de règlement des différends.

Délégué à la protection des données

Pour communiquer avec notre délégué à la protection des données, veuillez envoyer un courriel à l'adresse dpo@slack.com.

Identification du responsable de traitement ou du sous-traitant des données

Dans certains pays, la loi sur la protection des données établit une distinction entre le « responsable de traitement » et le « sous-traitant » des informations. En règle générale, le Client est le responsable du traitement des Données client. En général, Slack est le sous-traitant des Données client et le responsable de traitement des Autres informations. Différentes entités de Slack fournissent les Services dans différentes régions du monde. Slack Technologies Limited, société irlandaise basée à Dublin, en Irlande, est le responsable de traitement des Autres informations et le sous-traitant des Données client relatives aux Utilisateurs autorisés qui utilisent des Espaces de travail créés pour les clients à l'extérieur des États-Unis et du Canada. Slack Technologies, Inc., société américaine basée à San Francisco, en Californie, est le responsable de traitement des Autres informations et le sous-traitant des Données client relatives aux Utilisateurs autorisés qui utilisent des Espaces de travail créés pour les clients aux États-Unis et au Canada.

Vos droits

Les personnes physiques vivant dans certains pays, dont l’Espace économique européen et le Royaume-Uni, bénéficient de certains droits légaux en ce qui concerne leurs données à caractère personnel. Sous réserve de toute exception prévue par la loi, vous pouvez avoir le droit de demander l’accès aux informations, ainsi que de mettre à jour, supprimer ou corriger ces informations. En général, vous pouvez le faire à l’aide des paramètres et des outils fournis dans votre compte de services. Si vous ne pouvez pas utiliser les paramètres et les outils, contactez le Client qui administre votre Espace de travail pour obtenir un accès et une assistance supplémentaires. Veuillez vérifier https://slack.com/account/settings pour avoir les coordonnées du client.

Dans la mesure où le traitement de vos données personnelles par Slack est soumis au Règlement général sur la protection des données (ou aux lois applicables au traitement des données à caractère personnel au Royaume-Uni), Slack s'appuie sur ses intérêts légitimes décrits ci-dessus pour traiter vos données. Slack peut également traiter d'Autres informations qui constituent vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct, et vous avez le droit de vous opposer à tout moment à l'utilisation par Slack de vos données personnelles à cette fin.

Vos droits en vertu de la loi californienne sur la protection de la vie privée

Cette section fournit des renseignements supplémentaires sur les informations personnelles que nous recueillons sur les consommateurs californiens et sur les droits qui leur sont accordés en vertu de la Loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (California Consumer Privacy Act ou « CCPA »).

Pour plus de détails sur les informations personnelles que nous avons collectées au cours des 12 derniers mois, y compris les catégories de sources, veuillez consulter la section Renseignements que nous recueillons et recevons ci-dessus. Nous recueillons ces informations à des fins opérationnelles et commerciales décrites dans la section Utilisation des informations ci-dessus. Nous partageons ces informations avec les catégories de tiers décrites dans la section Comment nous partageons et divulguons les informations ci-dessus. Slack ne vend pas (au sens de la CCPA) les informations personnelles qu'elle recueille (et ne les vendra pas sans accorder le droit de s'y opposer). Veuillez noter que nous utilisons des cookies de tiers à des fins publicitaires, comme décrit plus en détail dans notre Politique en matière de cookies.

Sous réserve de certaines restrictions, la CCPA donne aux consommateurs californiens le droit de demander plus de détails sur les catégories ou les informations personnelles spécifiques que nous collectons (y compris la façon dont nous utilisons et divulguons ces informations), de supprimer leurs informations personnelles, de s'opposer à toute « vente » qui pourrait survenir et de ne pas faire l'objet de discrimination dans l'exercice de ces droits.

Les consommateurs californiens peuvent faire une demande conformément à leurs droits prévus par la CCPA en nous contactant à l'adresse privacy@slack.com. Nous examinerons votre demande en utilisant les informations associées à votre compte, y compris votre adresse e-mail. Une pièce d'identité délivrée par un gouvernement peut être exigée. Les consommateurs peuvent également désigner un mandataire autorisé pour faire valoir ces droits en leur nom.

Autorité compétente en matière de protection des données

Sous réserve de la législation en vigueur, vous avez également le droit (i) de restreindre l'utilisation par Slack des Autres Informations qui constituent vos Données Personnelles et (ii) de déposer une plainte auprès de votre autorité locale de protection des données ou du Commissaire irlandais à la protection des données, qui est l'autorité de surveillance principale de Slack dans l'Union Européenne. Si vous résidez dans l'Espace économique européen et que vous aimeriez savoir si nous conservons vos données personnelles dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (GDPR), vous pouvez adresser vos questions ou réclamations à notre autorité de surveillance principale :

Commissaire irlandais à la protection des données

Bureau du Commissaire à la protection des données

Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Irlande

Téléphone : +353 57 868 4757

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