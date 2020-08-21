본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

발효일: 2020년 8월 21일

이 개인정보 처리방침에서는 Slack에서 정보를 수집, 사용 및 공개하는 방법과 정보와 관련해 귀하에게 부여되는 선택권에 대해 설명합니다.

당사가 이 정책에서 언급하는 “Slack”은 귀하의 정보를 통제하거나 처리하는 역할을 하는 Slack 법인을 의미합니다. 아래의 “데이터 통제자 및 처리자 식별” 섹션에 더 자세히 설명되어 있습니다.

목차:

이 개인정보 처리방침의 적용 가능성

이 개인정보 처리방침은 연결된 Slack 모바일 및 데스크톱 애플리케이션 등 Slack의 온라인 작업 공간 생산성 도구 및 플랫폼(통칭 “서비스”)과 Slack.com, 기타 Slack 웹사이트(통칭 “웹사이트”), 귀하가 Slack과 수행할 수 있는 기타 상호 작용(예: 고객 서비스 문의, 사용자 컨퍼런스 등)에 적용됩니다. 약관에 동의하지 않는 경우 서비스, 웹 사이트 또는 Slack 비즈니스의 기타 측면에 액세스하거나 이를 사용하지 마십시오.

이 개인정보 처리방침은 Slack 플랫폼을 통해 서비스와 통합되는 타사 애플리케이션 또는 소프트웨어(“타사 서비스”), 기타 모든 타사 제품, 서비스 또는 비즈니스에는 적용되지 않습니다. 또한 서비스 계정을 통해 제출된 메시지, 파일 또는 기타 콘텐츠(통칭 “고객 데이터”)의 처리를 포함하여 서비스 제공, 액세스 및 사용에 관해서는 별도의 계약(“고객 계약”)이 적용됩니다. 고객 계약을 체결한 조직(예: 귀하의 고용주 또는 다른 법인이나 개인)(“고객”)은 서비스 인스턴스(해당 “워크스페이스”) 및 모든 관련 고객 데이터를 관리합니다. 특정 워크스페이스 설정 및 개인정보 보호 관행에 관해 질문이 있는 경우 귀하가 사용하는 워크스페이스를 소유한 고객에게 문의하십시오. 계정이 있는 경우 http://slack.com/account/team 에서 워크스페이스 소유자 및 관리자의 연락처 정보를 확인할 수 있습니다. 워크스페이스에 참여하도록 초대를 받았지만 아직 계정을 생성하지 않은 경우 초대를 보낸 고객에게 지원을 요청해야 합니다.

당사가 수집 및 수신하는 정보

Slack은 다양한 방식으로 고객 데이터와 기타 정보 및 데이터(“기타 정보”)를 수집하고 수신할 수 있습니다.

고객 데이터 . 고객 또는 고객이 워크스페이스에 대한 액세스 권한을 부여한 개인(“ 허가된 사용자 ”)은 서비스를 사용할 때 정례적으로 Slack에 고객 데이터를 제출합니다.

. 고객 또는 고객이 워크스페이스에 대한 액세스 권한을 부여한 개인(“ ”)은 서비스를 사용할 때 정례적으로 Slack에 고객 데이터를 제출합니다. 기타 정보. Slack은 또한 다음과 같은 기타 정보를 수집, 생성 및/또는 수신합니다. 워크스페이스 및 계정 정보. 귀하나 귀하의 고객(예: 귀하의 고용주)은 워크스페이스 계정을 생성하거나 업데이트하기 위해 Slack에 이메일 주소, 전화번호, 암호, 도메인 및/또는 이와 유사한 계정 세부정보를 제공합니다. 워크스페이스 생성과 관련된 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오. 또한, 서비스의 유료 버전을 구매하는 고객은 Slack(또는 해당 결제 기관)에 신용카드 정보, 은행 정보 및/또는 청구서 주소와 같은 청구 관련 세부정보를 제공합니다. 사용 정보. 서비스 메타데이터. 허가된 사용자가 서비스와 상호 작용할 때, 허가된 사용자의 작업 방식에 관해 추가 컨텍스트를 제공하는 메타데이터가 생성됩니다. 예를 들어 Slack은 귀하가 보거나 상호 작용하는 워크스페이스, 채널, 다른 사용자, 기능, 콘텐츠 및 링크, 공유되는 파일의 유형 및 사용되는 타사 서비스(있는 경우)를 기록합니다. 로그 데이터. 인터넷을 통해 제공되는 대부분의 웹 사이트 및 기술 서비스와 마찬가지로, 당사 서버는 귀하가 웹 사이트 또는 서비스에 액세스하거나 이를 사용할 때 자동으로 정보를 수집하고 해당 정보를 로그 파일에 기록합니다. 이러한 로그 데이터에는 IP(Internet Protocol) 주소, 웹 사이트 또는 서비스를 사용하기 전에 방문한 웹 페이지의 주소, 브라우저 종류 및 설정, 서비스를 사용한 날짜 및 시간, 브라우저 구성 및 플러그인에 관한 정보, 언어 환경설정 및 쿠키 데이터가 포함될 수 있습니다. 기기 정보. Slack은 기기 유형, 사용하는 운영체제, 기기 설정, 애플리케이션 ID, 기기 고유 식별자 및 충돌 데이터 등 서비스에 액세스하는 기기에 관한 정보를 수집합니다. 당사가 이러한 기타 정보 중 일부를 수집할지 아니면 모든 정보를 수집할지는 사용되는 기기 유형과 해당 기기의 설정에 따라 다릅니다. 위치 정보. 당사는 귀하, 귀하의 고객 및 기타 제삼자로부터 귀하의 위치를 대략적으로 파악할 수 있게 해주는 정보를 수신합니다. 예를 들어 대략적인 위치를 파악하기 위해 귀하의 고용주가 제출한 사업장 주소나 귀하의 브라우저 또는 기기에서 수신한 IP 주소를 사용할 수 있습니다. Slack은 또한 귀하의 기기에서 제공하는 동의 절차에 따라 기기로부터 위치 정보를 수집할 수 있습니다. 쿠키 정보. Slack은 웹 사이트 및 서비스에서 기타 정보를 수집하는 데 유용한 쿠키 및 이와 유사한 기술을 사용합니다. 또한 웹 사이트 및 서비스에는 귀하에 관한 기타 정보를 웹 사이트 및 서비스를 통해 수집하거나 다른 웹 사이트 및 온라인 서비스 전반에서 수집할 수 있는 쿠키 및 이와 유사한 타사의 추적 기술이 포함되어 있을 수 있습니다. Slack이 이러한 기술을 사용하는 방법, 귀하의 옵트아웃 기회 및 옵션에 관한 세부 정보는 쿠키 정책을 참조하십시오. 타사 서비스. 고객은 워크스페이스에서 타사 서비스의 사용을 허용할지 아니면 제한할지를 선택할 수 있습니다. 일반적으로 타사 서비스는 당사 서비스와 통합되는 소프트웨어로, 고객은 허가된 사용자가 워크스페이스에서 이러한 통합을 활성화하거나 비활성화하도록 허용할 수 있습니다. Slack은 또한 서비스를 타사 서비스와 연결하는 애플리케이션을 개발 및 제공할 수 있습니다. 활성화하면 타사 서비스 제공업체가 특정 정보를 Slack과 공유할 수 있습니다. 예를 들어 클라우드 저장 애플리케이션이 워크스페이스로 파일을 가져올 수 있도록 활성화되어 있는 경우 당사는 허가된 사용자의 사용자 이름 및 이메일 주소와 함께 통합이 가능하도록 애플리케이션이 Slack에 제공하기로 선택한 추가 정보를 수신할 수 있습니다. 허가된 사용자는 이러한 타사 서비스의 개인 정보 보호 설정 및 통지를 확인하여 Slack에 공개될 수 있는 데이터를 파악해야 합니다. 타사 서비스를 활성화하면 Slack은 타사 서비스 제공업체와 맺은 계약 및 고객이 승인한 권한(고객이 승인한 사용자(들) 포함)에 따라 Slack에 제공되는 기타 정보를 연결하고 이에 액세스할 수 있습니다. 하지만 당사는 이러한 타사 서비스를 당사 서비스에 연결할 때 타사 서비스에 대한 암호를 수신하거나 저장하지 않습니다. 타사 서비스에 대한 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오. 연락처 정보. 기기에서 제공하는 동의 절차에 따라, 서비스를 사용할 때 허가된 사용자가 가져오기로 선택하는 연락처 정보(예: 기기의 주소록)가 수집됩니다. 타사 데이터. Slack은 모기업, 계열사 및 자회사, 당사 파트너 또는 다른 사람으로부터 조직, 업계, 고객인 기업 목록, 웹 사이트 방문자, 마케팅 캠페인 및 당사 비즈니스와 관련된 기타 문제에 대한 데이터를 수신할 수 있으며, 당사는 이러한 데이터를 당사가 소유하고 있는 정보를 개선하거나 더 쓸모 있게 만드는 데 사용합니다. 이러한 데이터는 당사가 수집하는 기타 정보와 통합될 수 있으며, 우편번호 또는 국가에 해당하는 IP 주소와 같은 종합적인 수준의 데이터를 포함하고 있을 수 있습니다. 또는 온라인 마케팅 또는 이메일 캠페인의 수행 상태와 같은 보다 구체적인 내용일 수도 있습니다. Slack에 제공되는 추가 정보. Slack은 또한 귀하가 포커스 그룹, 대회, 활동 또는 이벤트에 참여하거나 입사 지원을 하거나 또는 Slack이나 벤더에서 주최하는 인증 프로그램 또는 그 밖의 교육 프로그램에 등록하거나 지원을 요청하거나 당사 소셜 미디어 계정과 상호 작용하거나 다른 방법으로 Slack과 커뮤니케이션하는 경우 웹 사이트 또는 기타 방법으로 제출된 기타 정보를 수신합니다.

Slack은 또한 다음과 같은 기타 정보를 수집, 생성 및/또는 수신합니다.

일반적으로 누구도 고객 데이터 또는 기타 정보(통칭하여 “정보”)를 제공할 법적 또는 계약상의 의무를 지지 않습니다. 하지만 특정 정보는 자동으로 수집되며, 워크스페이스 설정 세부정보와 같은 일부 정보를 제공받지 못하면 당사는 서비스를 제공하지 못할 수 있습니다.

당사가 정보를 사용하는 방법

Slack은 고객 계약 및 고객의 서비스 기능 사용과 관련하여 적용 가능한 조건을 포함하여 고객의 지침에 따라, 그리고 해당 법률에서 요구하는 대로 고객 데이터를 사용할 것입니다. Slack은 고객 데이터의 처리자이고 고객은 통제자입니다. 예를 들어 고객은 서비스를 사용하여 워크스페이스에 대한 액세스 권한을 부여하거나 제거하고, 역할을 할당하고 설정을 구성하며, 고객 데이터에 액세스하고 고객 데이터를 수정하고 내보내고 공유하고 제거하고, 해당 정책을 서비스에 적용할 수 있습니다.

Slack은 서비스, 웹 사이트 및 비즈니스를 운영하는 데 있어 당사의 적법한 이익을 도모하는 데 기타 정보를 사용합니다. 더 구체적으로 말하면, Slack은 기타 정보를 다음과 같이 사용합니다.

서비스, 웹 사이트 및 비즈니스를 제공하고 업데이트하며 유지 관리하고 보호하기 위해 기타 정보를 사용합니다. 여기에는 고객 계약에 따라 서비스 제공을 지원하고, 서비스 오류, 보안 또는 기술 문제를 방지 또는 해결하며, 사용량, 트렌드 및 기타 활동을 분석 및 모니터링하는 목적으로 기타 정보를 사용하는 것과 허가된 사용자의 요청에 따라 기타 정보를 사용하는 것이 포함됩니다.

여기에는 고객 계약에 따라 서비스 제공을 지원하고, 서비스 오류, 보안 또는 기술 문제를 방지 또는 해결하며, 사용량, 트렌드 및 기타 활동을 분석 및 모니터링하는 목적으로 기타 정보를 사용하는 것과 허가된 사용자의 요청에 따라 기타 정보를 사용하는 것이 포함됩니다. 해당 법률, 법적 절차 또는 규정에 따라 기타 정보를 사용합니다.

귀하의 요청, 의견 및 질문에 응답하는 방식으로 귀하와 커뮤니케이션하기 위해 기타 정보를 사용합니다. 귀하가 당사에 문의하는 경우 당사는 응답하기 위해 귀하의 기타 정보를 사용할 수 있습니다.

귀하가 당사에 문의하는 경우 당사는 응답하기 위해 귀하의 기타 정보를 사용할 수 있습니다. 검색, 학습 및 생산성 도구, 추가 기능을 개발하고 제공하기 위해 기타 정보를 사용합니다. Slack은 특정 워크스페이스에서, 그리고 허가된 사용자가 서비스를 최대한 유용하게 사용할 수 있도록 만들기 위해 노력합니다. 예를 들어 허가된 사용자와 콘텐츠, 채널 또는 전문 지식의 관련성을 파악 및 평가하거나, 서비스 또는 타사 서비스에서 사용 내역 및 예측 모델을 기반으로 추천하도록 하거나, 조직 트렌드 및 인사이트를 식별하거나, 서비스 경험을 맞춤화하거나, 새로운 생산성 기능 및 제품을 개발하기 위해 기타 정보를 사용하는 방식으로 검색 기능을 개선할 수 있습니다.

Slack은 특정 워크스페이스에서, 그리고 허가된 사용자가 서비스를 최대한 유용하게 사용할 수 있도록 만들기 위해 노력합니다. 예를 들어 허가된 사용자와 콘텐츠, 채널 또는 전문 지식의 관련성을 파악 및 평가하거나, 서비스 또는 타사 서비스에서 사용 내역 및 예측 모델을 기반으로 추천하도록 하거나, 조직 트렌드 및 인사이트를 식별하거나, 서비스 경험을 맞춤화하거나, 새로운 생산성 기능 및 제품을 개발하기 위해 기타 정보를 사용하는 방식으로 검색 기능을 개선할 수 있습니다. 이메일 및 기타 커뮤니케이션을 전송하기 위해 기타 정보를 사용합니다. 당사는 귀하에게 서비스, 기술 및 기타 관리용 이메일, 메시지 및 기타 유형의 커뮤니케이션을 전송할 수 있습니다. 당사는 또한 서비스, 서비스 제공 내용 및 중요한 서비스 관련 통지(예: 보안 및 사기 통지)의 변경 내용을 알리기 위해 귀하에게 연락할 수도 있습니다. 이러한 커뮤니케이션은 서비스의 일부로 간주되며, 귀하는 이러한 커뮤니케이션의 수신을 거부하지 못할 수 있습니다. 또한 당사는 때때로 새로운 제품 기능에 관한 이메일, 홍보용 커뮤니케이션 또는 Slack에 대한 기타 소식을 전송합니다. 이는 마케팅 메시지에 해당하므로, 귀하는 수신 여부를 선택할 수 있습니다. Slack으로부터 받은 메시지와 관련하여 추가로 궁금한 점이 있으면 아래 설명된 연락 메커니즘을 통해 문의하십시오.

당사는 귀하에게 서비스, 기술 및 기타 관리용 이메일, 메시지 및 기타 유형의 커뮤니케이션을 전송할 수 있습니다. 당사는 또한 서비스, 서비스 제공 내용 및 중요한 서비스 관련 통지(예: 보안 및 사기 통지)의 변경 내용을 알리기 위해 귀하에게 연락할 수도 있습니다. 이러한 커뮤니케이션은 서비스의 일부로 간주되며, 귀하는 이러한 커뮤니케이션의 수신을 거부하지 못할 수 있습니다. 또한 당사는 때때로 새로운 제품 기능에 관한 이메일, 홍보용 커뮤니케이션 또는 Slack에 대한 기타 소식을 전송합니다. 이는 마케팅 메시지에 해당하므로, 귀하는 수신 여부를 선택할 수 있습니다. Slack으로부터 받은 메시지와 관련하여 추가로 궁금한 점이 있으면 아래 설명된 연락 메커니즘을 통해 문의하십시오. 청구, 계정 관리 및 기타 관리 문제에 대해 기타 정보를 사용합니다. Slack은 인보이스 발행, 계정 관리 및 이와 유사한 이유로 귀하에게 연락해야 할 수 있으며, 당사는 계정을 관리하고 청구 및 결제를 추적하기 위해 계정 데이터를 사용합니다.

Slack은 인보이스 발행, 계정 관리 및 이와 유사한 이유로 귀하에게 연락해야 할 수 있으며, 당사는 계정을 관리하고 청구 및 결제를 추적하기 위해 계정 데이터를 사용합니다. 보안 문제 및 남용을 조사하고 방지하기 위해 기타 정보를 사용합니다.

정보가 종합적이거나 개인정보가 제거되어 식별되거나 식별 가능한 자연인과 더 이상 밀접하게 연결되지 않는 경우 Slack은 비즈니스 목적으로 기타 정보를 사용할 수 있습니다. 이 개인정보 처리방침에서는 정보가 식별되거나 식별 가능한 자연인과 연결되고 해당 데이터 보호법에 따라 개인 데이터로 보호되는 범위까지를 “개인 데이터”라고 칭합니다.

데이터 보존

Slack은 고객 계약 및 고객의 서비스 기능 사용과 관련해 적용 가능한 조건을 포함하여 고객의 지침에 따라, 그리고 해당 법률에서 요구하는 대로 고객 데이터를 보존할 것입니다. 서비스 플랜에 따라 고객은 보존 설정을 사용자 지정하고 그러한 사용자 지정 설정을 워크스페이스 수준, 채널 수준 또는 기타 수준에서 적용할 수 있습니다. 고객은 또한 메시지, 파일 또는 기타 유형의 고객 데이터에 각기 다른 설정을 적용할 수 있습니다. 고객이 데이터를 삭제하고 서비스를 다른 방식으로 사용할 경우 연결된 특정 기타 정보가 삭제되거나 해당 정보에서 개인정보가 제거될 수 있습니다. 자세한 내용은 고객지원센터를 검토하거나 고객에게 문의하십시오. Slack은 귀하와 관련된 기타 정보를 이 개인정보 처리방침에 명시된 목적을 위해 필요한 기간만큼 보존할 수 있습니다. 여기에는 Slack이 적법한 비즈니스 이익을 추구하고, 감사를 수행하고, 법률상 의무를 준수(및 규정 준수 사실을 입증)하며, 분쟁을 해결하고 계약을 집행하는 데 필요한 기간 동안 귀하가 귀하의 계정을 비활성화한 후에도 기타 정보를 유지하는 것이 포함될 수 있습니다.

당사가 정보를 공유하고 공개하는 방법

이 섹션에는 Slack에서 정보를 공유 및 공개하는 방법이 명시되어 있습니다. 고객은 정보 공유 및 공개에 대한 정책 및 관행을 자체적으로 결정하고, Slack은 고객 또는 기타 제삼자가 정보를 공유 또는 공개하기로 선택하는 방법을 통제하지 않습니다.

고객의 지침. Slack은 고객 계약 및 고객의 서비스 기능 사용과 관련하여 적용 가능한 조건을 포함하여 고객의 지침에 따라, 그리고 해당 법률 및 법적 절차에 따라서만 고객 데이터를 공유하고 공개할 것입니다.

Slack은 고객 계약 및 고객의 서비스 기능 사용과 관련하여 적용 가능한 조건을 포함하여 고객의 지침에 따라, 그리고 해당 법률 및 법적 절차에 따라서만 고객 데이터를 공유하고 공개할 것입니다. 서비스 표시. 허가된 사용자가 기타 정보를 제출할 때 동일하거나 연결된 워크스페이스에서 다른 허가된 사용자에게 정보가 표시될 수 있습니다. 예를 들어 허가된 사용자의 이메일 주소가 워크스페이스 프로필과 함께 표시될 수 있습니다. 서비스 기능에 대한 자세한 내용은 고객지원센터를 참조하십시오.

허가된 사용자가 기타 정보를 제출할 때 동일하거나 연결된 워크스페이스에서 다른 허가된 사용자에게 정보가 표시될 수 있습니다. 예를 들어 허가된 사용자의 이메일 주소가 워크스페이스 프로필과 함께 표시될 수 있습니다. 서비스 기능에 대한 자세한 내용은 고객지원센터를 참조하십시오. 다른 사용자와의 협업. 서비스는 Slack Connect 또는 이메일 상호 운용성과 같이 독립적인 워크스페이스에서 작업 중인 허가된 사용자가 다양한 방식으로 협업하는 방법을 제공합니다. 허가된 사용자의 프로필 정보와 같은 기타 정보는 다른 워크스페이스의 정책 및 관행에 따라 공유될 수 있습니다.

서비스는 Slack Connect 또는 이메일 상호 운용성과 같이 독립적인 워크스페이스에서 작업 중인 허가된 사용자가 다양한 방식으로 협업하는 방법을 제공합니다. 허가된 사용자의 프로필 정보와 같은 기타 정보는 다른 워크스페이스의 정책 및 관행에 따라 공유될 수 있습니다. 고객 액세스. 소유자, 관리자, 허가된 사용자 및 고객 담당자 및 직원은 기타 정보에 액세스하거나 기타 정보를 수정하거나 기타 정보에 대한 액세스 권한을 제한할 수 있습니다. 여기에는 귀하의 직원이 서비스 기능을 사용하여 워크스페이스 활동 로그를 내보내거나 프로필 세부정보에 액세스하거나 이를 수정하는 것 등이 포함될 수 있습니다. 워크스페이스 설정과 관련된 자세한 내용은 https://slack.com/account/settings를 참조하십시오.

소유자, 관리자, 허가된 사용자 및 고객 담당자 및 직원은 기타 정보에 액세스하거나 기타 정보를 수정하거나 기타 정보에 대한 액세스 권한을 제한할 수 있습니다. 여기에는 귀하의 직원이 서비스 기능을 사용하여 워크스페이스 활동 로그를 내보내거나 프로필 세부정보에 액세스하거나 이를 수정하는 것 등이 포함될 수 있습니다. 워크스페이스 설정과 관련된 자세한 내용은 https://slack.com/account/settings를 참조하십시오. 타사 서비스 제공업체 및 파트너. 당사는 기타 정보를 처리하고 비즈니스를 지원할 타 회사 또는 개인을 서비스 제공업체 또는 비즈니스 파트너로 고용할 수 있습니다. 예를 들어 이 같은 제삼자는 가상 컴퓨팅 및 저장 서비스를 제공하거나, 일반 고객을 지원하기 위해 비즈니스 정보를 공유하여 타사 서비스 공급자와 전략적 파트너십을 구축할 수 있습니다. 서비스 제공을 지원하기 위해 당사에서 활용하는 보조 처리자에 대한 추가 정보는 Slack의 보조 처리자에 명시되어 있습니다.

당사는 기타 정보를 처리하고 비즈니스를 지원할 타 회사 또는 개인을 서비스 제공업체 또는 비즈니스 파트너로 고용할 수 있습니다. 예를 들어 이 같은 제삼자는 가상 컴퓨팅 및 저장 서비스를 제공하거나, 일반 고객을 지원하기 위해 비즈니스 정보를 공유하여 타사 서비스 공급자와 전략적 파트너십을 구축할 수 있습니다. 서비스 제공을 지원하기 위해 당사에서 활용하는 보조 처리자에 대한 추가 정보는 Slack의 보조 처리자에 명시되어 있습니다. 타사 서비스. 고객은 허가된 사용자가 타사 서비스를 활성화하도록 지원 또는 허용할 수 있습니다. Slack은 서비스에서 정보 액세스에 대한 모든 권한을 공개하도록 각 타사 서비스에 요구하고 있지만 타사에서 반드시 이를 따를 것이라는 점은 보장하지 않습니다. 활성화하면 Slack은 타사 서비스와 기타 정보를 공유할 수 있습니다. Slack은 타사 서비스를 소유하거나 통제하지 않고, 기타 정보에 대한 액세스 권한을 부여받은 타사는 기타 정보 수집, 사용 및 공유에 대한 정책 및 관행을 자체적으로 보유할 수 있습니다. 질문이 있는 경우 이러한 타사 서비스의 권한, 개인 정보 보호 설정 및 통지를 확인하거나 제공업체에 문의하십시오.

고객은 허가된 사용자가 타사 서비스를 활성화하도록 지원 또는 허용할 수 있습니다. Slack은 서비스에서 정보 액세스에 대한 모든 권한을 공개하도록 각 타사 서비스에 요구하고 있지만 타사에서 반드시 이를 따를 것이라는 점은 보장하지 않습니다. 활성화하면 Slack은 타사 서비스와 기타 정보를 공유할 수 있습니다. Slack은 타사 서비스를 소유하거나 통제하지 않고, 기타 정보에 대한 액세스 권한을 부여받은 타사는 기타 정보 수집, 사용 및 공유에 대한 정책 및 관행을 자체적으로 보유할 수 있습니다. 질문이 있는 경우 이러한 타사 서비스의 권한, 개인 정보 보호 설정 및 통지를 확인하거나 제공업체에 문의하십시오. 계열사. Slack은 계열사, 모기업 및/또는 자회사와 기타 정보를 공유할 수 있습니다.

Slack은 계열사, 모기업 및/또는 자회사와 기타 정보를 공유할 수 있습니다. Slack의 비즈니스 변경 시 Slack은 합병, 인수, 파산, 해산, 재편성, Slack 자산 또는 주식 일부 또는 전체의 매각, 자금 조달, 증권 공모, 비즈니스 전체 또는 일부의 인수, 유사한 거래 또는 절차 또는 그러한 활동이 예상되는 조치에 관여하는 경우, 일부 또는 전체 기타 정보를 표준 기밀유지 계약에 따라 공유 또는 전송할 수 있습니다.

Slack은 합병, 인수, 파산, 해산, 재편성, Slack 자산 또는 주식 일부 또는 전체의 매각, 자금 조달, 증권 공모, 비즈니스 전체 또는 일부의 인수, 유사한 거래 또는 절차 또는 그러한 활동이 예상되는 조치에 관여하는 경우, 일부 또는 전체 기타 정보를 표준 기밀유지 계약에 따라 공유 또는 전송할 수 있습니다. 종합적이거나 개인 정보가 제거된 데이터. 당사는 종합적이거나 개인 정보가 제거된 기타 정보를 어떤 목적으로든 공개하거나 사용할 수 있습니다. 예를 들어 종합적이거나 개인 정보가 제거된 기타 정보를 비즈니스 또는 조사 목적으로 잠재 고객 또는 파트너와 공유할 수 있습니다(예: 장래의 Slack 고객에게 일반적인 워크스페이스에서 보낸 평균 시간을 알려줌).

당사는 종합적이거나 개인 정보가 제거된 기타 정보를 어떤 목적으로든 공개하거나 사용할 수 있습니다. 예를 들어 종합적이거나 개인 정보가 제거된 기타 정보를 비즈니스 또는 조사 목적으로 잠재 고객 또는 파트너와 공유할 수 있습니다(예: 장래의 Slack 고객에게 일반적인 워크스페이스에서 보낸 평균 시간을 알려줌). 법률을 준수하기 위해. 당사는 정보 요청을 받으면 공개하는 것이 해당 법률, 규정 또는 법적 절차에 부합하거나 해당 법률, 규정 또는 법적 절차에 의해 요구된다고 합리적으로 생각되는 경우 기타 정보를 공개할 수 있습니다. Slack이 정부 기관 및 기타 소스로부터 데이터 공개 요청에 대응하는 방법을 알아보려면 데이터 요청 정책을 참조하십시오.

당사는 정보 요청을 받으면 공개하는 것이 해당 법률, 규정 또는 법적 절차에 부합하거나 해당 법률, 규정 또는 법적 절차에 의해 요구된다고 합리적으로 생각되는 경우 기타 정보를 공개할 수 있습니다. Slack이 정부 기관 및 기타 소스로부터 데이터 공개 요청에 대응하는 방법을 알아보려면 데이터 요청 정책을 참조하십시오. 권리 행사, 사기 방지 및 안전 유지를 위해. 계약 또는 정책의 집행을 포함하여 또는 사기 또는 보안 문제 조사 및 방지와 관련하여 Slack 또는 제삼자의 권리, 재산권 또는 안전을 보호하고 방어하기 위함입니다.

계약 또는 정책의 집행을 포함하여 또는 사기 또는 보안 문제 조사 및 방지와 관련하여 Slack 또는 제삼자의 권리, 재산권 또는 안전을 보호하고 방어하기 위함입니다. 동의 얻기. Slack은 제삼자가 그렇게 하기로 동의하는 경우 제삼자와 기타 정보를 공유할 수 있습니다.

보안

Slack은 데이터 보안을 매우 중요하게 생각합니다. Slack은 귀하가 제공하는 기타 정보가 손실되거나 악용되거나 무단으로 액세스 또는 공개되지 않도록 보호하기 위해 노력합니다. 이러한 조치를 취할 때는 당사가 수집, 처리 및 저장하는 기타 정보의 민감성과 최신 기술 상태를 고려합니다. Slack은 국제적으로 인정받은 보안 인증을 받았습니다. 보안 및 서비스 기밀유지에 관한 최신 관행 및 정책에 대해 자세히 알아보려면 보안 관행을 참조하십시오. 통신 및 정보 처리 기술의 특성을 고려할 때 Slack은 인터넷을 통해 전송되는 동안, 당사 시스템에 저장되어 있는 동안 또는 당사의 관리하에 있는 동안 정보가 다른 사람의 침입으로부터 완벽하게 보호될 것이라고 보장할 수 없습니다. 타사 사이트의 링크를 클릭하면 Slack 사이트를 떠나게 되어 당사는 더 이상 타사 사이트의 내용을 통제 또는 보증하지 않습니다.

연령 제한

해당 법률에서 금지하는 범위 내에서 Slack은 16세 미만 청소년의 서비스 및 웹 사이트 사용을 허용하지 않습니다. 16세 미만 청소년이 불법적으로 당사에 개인 데이터를 제공했음을 알게 되는 경우 당사에 알려주십시오. 그러면 당사는 그러한 정보를 삭제하는 조치를 취할 것입니다.

이 개인정보 처리방침에 대한 변경 내용

Slack은 수시로 이 개인정보 처리방침을 변경할 수 있습니다. 법률, 규정 및 업계 표준이 진화함에 따라 그러한 변경이 필요해질 수 있거나 당사가 서비스 또는 비즈니스를 변경할 수도 있습니다. 당사는 이 페이지에 변경 내용을 게시할 것이므로, 당사의 개인정보 처리방침을 검토하여 최신 내용을 파악하시기 바랍니다. 개인정보 보호 권리에 중대한 영향을 미치는 변경을 수행하는 경우 Slack은 이메일 또는 서비스를 통해 추가 통지를 제공할 것입니다. 이 개인정보 처리방침에 대한 변경 내용에 동의하지 않는 경우 서비스 계정을 비활성화해야 합니다. 고객이 관리 중인 개인 데이터의 제거를 요청하려면 해당 고객에게 문의하십시오.

국제 데이터 전송

Slack은 귀하가 거주하는 국가 외의 다른 국가로 귀하의 개인 데이터를 전송할 수 있습니다. Slack이 다른 데이터 보호법을 적용하는 관할권으로부터 개인 데이터를 전송하는 경우 당사는 다음과 같은 조치를 취합니다.

유럽연합 모델 조항. Slack은 유럽연합 및 영국에서 운영하는 고객 및 고객 데이터의 기타 국제 전송의 타당성 및 보안 요구사항을 충족하기 위해 유럽연합 모델 조항(표준 계약 조항이라고도 함)을 제공합니다. 모델 조항을 포함하는 당사의 표준 데이터 처리 부록은 여기에서 확인 가능입니다.

Slack은 유럽연합 및 영국에서 운영하는 고객 및 고객 데이터의 기타 국제 전송의 타당성 및 보안 요구사항을 충족하기 위해 유럽연합 모델 조항(표준 계약 조항이라고도 함)을 제공합니다. 모델 조항을 포함하는 당사의 표준 데이터 처리 부록은 여기에서 확인 가능입니다. 유럽연합-미국 프라이버시 실드 및 스위스-미국 프라이버시 실드. Slack Technologies, Inc.(“Slack US”)는 EU-미국 프라이버시 실드 및 스위스-미국 프라이버시 실드의 자체 인증을 유지하지만 현재 개인 데이터 전송을 위해 이러한 프레임워크에 의존하지 않습니다. 적용되는 정보 유형을 포함한 자세한 내용은 Slack의 미국 프라이버시 실드 통지를 참조하십시오. 프라이버시 실드 프로그램에 대해 자세히 알아보려면 http://www.privacyshield.gov/welcome을 참조하십시오.

Slack Technologies, Inc.(“Slack US”)는 EU-미국 프라이버시 실드 및 스위스-미국 프라이버시 실드의 자체 인증을 유지하지만 현재 개인 데이터 전송을 위해 이러한 프레임워크에 의존하지 않습니다. 적용되는 정보 유형을 포함한 자세한 내용은 Slack의 미국 프라이버시 실드 통지를 참조하십시오. 프라이버시 실드 프로그램에 대해 자세히 알아보려면 http://www.privacyshield.gov/welcome을 참조하십시오. 아시아태평양경제협력체(APEC)의 국경 간 프라이버시 규칙(Cross-Border Privacy Rules System) 시스템 및 처리자에 대한 프라이버시 인증(Privacy Recognition For Processors) 시스템입니다. 이 개인정보 처리방침에서 설명하는 Slack의 개인정보 보호 관행은 아시아태평양경제협력체(“APEC”)의 국경 간 프라이버시 규칙(“CBPR”) 시스템 및 처리자에 대한 프라이버시 인증(“PRP”)을 준수합니다. APEC CBPR 시스템은 APEC내 가맹국 간 전송되는 개인정보를 안전하게 보호하기 위한 프레임워크를 조직에 제공하며 PRP는 개인정보 처리와 관련하여 개인정보 처리자의 개인정보 보호 의무를 효과적으로 수행할 수 있는 조직의 능력을 확인합니다. APEC 프레임워크에 관한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.



APEC CBPR 또는 PRP 인증과 관련하여 아직 해결되지 않은 개인 정보 보호 또는 데이터 사용이 우려되는 경우 타사 분쟁 해결 제공업체에 문의하십시오.

데이터 보호 책임자

당사의 데이터 보호 책임자와 연락하려면 dpo@slack.com으로 이메일을 보내 주십시오.

데이터 통제자 및 처리자 식별

특정 관할권의 데이터 보호법에서는 정보의 “통제자” 및 “처리자”를 구분합니다. 일반적으로 고객은 고객 데이터의 통제자입니다. 일반적으로 Slack은 고객 데이터의 처리자이면서 기타 정보의 통제자입니다. 여러 Slack 법인이 전 세계 여러 지역에서 서비스를 제공하고 있습니다. 아일랜드 더블린에 위치한 아일랜드 기업인 Slack Technologies Limited는 기타 정보의 통제자이면서 미국 및 캐나다 외 지역의 고객에 대해 설정된 워크스페이스를 사용하는 허가된 사용자에 관한 고객 데이터의 처리자입니다. 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치한 미국 기업인 Slack Technologies, Inc.는 기타 정보의 통제자이면서 미국 및 캐나다 지역의 고객에 대해 설정된 워크스페이스를 사용하는 허가된 사용자에 관한 고객 데이터의 처리자입니다.

귀하의 권리

유럽경제지역 및 영국을 비롯한 특정 국가에 있는 개인은 개인 데이터에 관한 특정 법적 권리를 보유합니다. 법률에 규정된 면제에 따라 귀하는 정보에 대한 액세스를 요청할 수 있는 권리와 정보를 업데이트, 삭제 또는 수정을 요구할 수 있는 권리를 보유할 수 있습니다. 귀하는 일반적으로 서비스 계정에 있는 설정 및 도구를 사용하여 이러한 작업을 수행할 수 있습니다. 설정 및 도구를 사용할 수 없는 경우 워크스페이스를 관리하는 고객에게 연락하여 추가 액세스 및 지원을 요청하십시오. 고객 연락처 정보는 https://slack.com/account/settings에서 확인하십시오.

귀하의 개인 데이터에 대한 Slack의 처리에 일반 데이터 보호 규정(또는 영국에서의 개인 데이터 처리에 관련하여 적용할 수 있는 법률)이 적용되는 범위 내에서 Slack은 위에 명시된 적법한 이해를 바탕으로 귀하의 데이터를 처리합니다. Slack은 또한 직접 마케팅을 위해 귀하의 개인 데이터에 해당하는 기타 정보를 처리할 수 있으며 귀하는 언제든지 Slack이 귀하의 개인 데이터를 이러한 용도로 사용하는 것에 이의를 제기할 권리를 보유합니다.

캘리포니아 개인 정보 보호에 관한 권리

이 섹션은 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법, 일명 “CCPA”에 따라 캘리포니아 소비자에 관해 수집한 개인 정보 및 이들 소비자에게 제공되는 권리에 관한 추가적인 세부정보를 제공합니다.

소스 카테고리를 포함, 지난 12개월 동안 수집한 개인 정보에 관한 세부정보는 위의 당사가 수집 및 수신하는 정보 섹션을 참조하십시오. 당사는 위의 당사가 정보를 사용하는 방법 섹션에서 설명하는 비즈니스 및 상업적 목적으로 이 정보를 수집합니다. 당사는 위의 당사가 정보를 공유하고 공개하는 방법 섹션에서 설명하는 타사 카테고리와 함께 이 정보를 공유합니다. Slack은 CCPA에 규정된 바와 같이 당사가 수집한 개인 정보를 판매하지 않습니다(취소할 수 있는 권리를 제공하지 않는 경우에도 판매하지 않습니다). 당사는 쿠키 정책에 자세히 설명된 광고 목적으로 타 회사 쿠키를 사용하고 있음을 유념하십시오.

CCPA는 특정한 제한 사항에 따라 캘리포니아 소비자에게 당사가 수집한 카테고리 또는 특정한 개인 정보(이 정보의 사용 및 공개 방식 포함)에 관한 보다 세부적인 정보를 알 수 있도록 요청하고, 개인 정보를 삭제하며, 발생 가능한 어떠한 “판매”도 취소할 수 있는 권리는 물론 이러한 권리를 행사하는 데 있어 차별받지 않을 권리 또한 제공합니다.

캘리포니아 소비자는 privacy@slack.com으로 연락하여 CCPA에 명시된 소비자 권리에 따라 요청할 수 있습니다. 당사는 이메일 주소 등 귀하의 계정과 관련된 정보를 사용하여 이러한 요청을 확인합니다. 정부에서 발급한 신분증이 필요할 수 있습니다. 또한 소비자는 승인된 에이전트를 지정하여 자신을 대신하여 이 같은 권리를 행사할 수 있습니다.

데이터 보호 당국

해당 법률에 따라 귀하는 (i) Slack이 귀하의 개인 데이터에 해당하는 기타 정보를 사용하지 못하도록 제한하고 (ii) 해당 지역의 데이터 보호 당국이나 Slack의 유럽연합 내 최고 감독 기관인 Irish Data Protection Commissioner에 불만을 제기할 수 있는 권리도 보유합니다. 귀하가 유럽경제지역에 거주하고 있고 당사가 일반 데이터 보호 규정(GDPR)의 적용 범위 내에서 귀하의 개인 데이터를 유지 관리한다고 생각하는 경우 귀하는 당사의 최고 감독 기관으로 질문 또는 불만을 전달할 수 있습니다.

Irish Data Protection Commissioner

Office of the Data Protection Commissioner

Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland

Phone +353 57 868 4757

Fax: +353 57 868 4757

Email: info@dataprotection.ie

귀하가 영국에 거주하고 영국의 개인 데이터와 관련, 해당 법의 범위 내에 개인 데이터를 유지하고 있다고 판단되는 경우 영국의 감독 기관인 개인 정보 감독 기구에 직접 질문 또는 불만을 제기할 수 있습니다.

이 개인정보 처리방침 또는 Slack의 관행에 관해 질문이 있거나 귀하의 법적 권리를 행사하려는 경우 언제든지 Slack에 문의해 주십시오. Slack은 합당한 기간 내에 응답할 것입니다. privacy@slack.com 또는 아래 우편 주소로 문의할 수 있습니다.

미국 및 캐나다의 고객을 위해 설정된 워크스페이스를 사용하는 고객 및 승인된 사용자의 경우:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

미국



또는

미국 및 캐나다 이외 지역의 고객을 위해 설정된 워크스페이스를 사용하는 고객 및 승인된 사용자의 경우:

Slack Technologies Limited

4th Floor, One Park Place

Hatch Street Upper

Dublin 2, Ireland