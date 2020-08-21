Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Gültig ab: 21. August 2020

Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie Slack Informationen erhebt, verwendet und weitergibt, und welche Auswahlmöglichkeiten du in Bezug auf diese Informationen hast.

Wenn wir uns auf „Slack“ beziehen, meinen wir die Slack-Entität, die als Verantwortlicher („Controller“) oder Auftragsverarbeiter („Processor“) deiner Informationen agiert. Dies wird im unten stehenden Abschnitt „Bestimmung des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters“ näher erläutert.

Inhaltsverzeichnis:

Anwendbarkeit dieser Datenschutzrichtlinie

Diese Datenschutzrichtlinie gilt für die Online-Tools und die Online-Plattform zur Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz von Slack, einschließlich der damit verbundenen Mobil- und Desktop-Apps von Slack (gemeinsam die „Services“), Slack.com und andere Slack-Websites (gemeinsam die „Websites“) und andere mögliche Interaktionen (z. B. Kundendienstanfragen, Anwenderkonferenzen etc.) zwischen dir und Slack. Falls du mit den Bedingungen nicht einverstanden bist, dann sieh bitte von einem Zugriff oder der Nutzung der Services, Websites oder jeglicher anderer Angebote von Slack ab.

Diese Datenschutzrichtlinie gilt nicht für Anwendungen von Drittanbietern oder Software, die sich mit den Services über die Slack-Plattform integrieren lässt („Dienste von Drittanbietern“), oder jegliche andere Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmen von Dritten. Darüber hinaus regelt eine gesonderte Vereinbarung die Bereitstellung, den Zugriff und die Nutzung der Services (die „Kundenvereinbarung“), einschließlich der Verarbeitung jeglicher Nachrichten, Dateien oder anderen Inhalte, welche durch die Accounts der Services übermittelt wurden (zusammen „Kundendaten“). Die Organisation (z. B. dein Arbeitgeber oder eine andere Entität oder Person), die der Kundenvereinbarung zugestimmt hat („Kunde“) kontrolliert ihre Instanz der Services (ihren „Workspace“) und alle damit verbundenen Kundendaten. Falls du Fragen zu bestimmten Workspace-Einstellungen und Datenschutzpraktiken haben solltest, kontaktiere bitte den Kunden, dessen Workspace du verwendest. Falls du einen Account hast, kannst du unter http://slack.com/account/team nach den Kontaktinformationen deiner Workspace-Inhaber und -Administratoren suchen. Falls du eine Einladung für den Beitritt zu einem Workspace erhalten, jedoch noch keinen Account eingerichtet hast, solltest du den Kunden um Hilfe bitten, der dir diese Einladung gesendet hat.

Welche Daten erheben und empfangen wir

Slack kann Kundendaten und sonstige Informationen und Daten („Sonstige Informationen“) auf verschiedene Art und Weise erfassen und erhalten:

Kundendaten . Kunden oder Personen, denen von einem bestehenden Kunden der Zugriff auf einen Workspace gewährt wird („ Autorisierte Benutzer “) übermitteln im Rahmen der Nutzung der Services routinemäßig Kundendaten an Slack.

. Kunden oder Personen, denen von einem bestehenden Kunden der Zugriff auf einen Workspace gewährt wird („ “) übermitteln im Rahmen der Nutzung der Services routinemäßig Kundendaten an Slack. Sonstige Informationen. Slack erfasst, generiert und/oder erhält auch Sonstige Informationen: Workspace- und Account-Informationen. Zum Erstellen oder Aktualisieren eines Workspace-Accounts übermittelst du oder dein/e KundIn (z. B. dein/e ArbeitgeberIn) eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, ein Passwort, eine Domain und/oder ähnliche Account-Daten. Details zur Workspace-Erstellung findest du hier. Darüber hinaus stellen KundInnen, die eine bezahlte Version der Services erwerben, Slack (oder dessen Zahlungsabwicklern) Zahlungsinformationen wie Kreditkarteninformationen, Bankinformationen und/oder eine Rechnungsadresse zur Verfügung. Angaben zur Benutzung. Metadaten der Services. Wenn ein Autorisierter Benutzer mit den Services interagiert, werden Metadaten generiert, die zusätzlichen Kontext über die Art und Weise liefern, wie Autorisierte Benutzer arbeiten. So protokolliert Slack z. B. die Workspaces, Channels, Personen, Funktionen, Inhalte und Links, die du ansiehst oder mit denen du interagierst, die geteilten Dateitypen und welche Dienste von Drittanbietern (falls zutreffend) verwendet werden. Protokolldaten. Wie bei den meisten Websites und Technologie-Dienstleistungen, die über das Internet bereitgestellt werden, erheben unsere Server automatisch Daten und zeichnen diese in Protokolldateien auf, sobald du auf unsere Websites oder Services zugreifst oder diese verwendest. Diese Protokolldaten können z. B. die IP-Adresse sein, die Adresse der Website, die vor der Benutzung der Website oder Services besucht wurde, Browser-Typ und Browser-Einstellungen, das Datum und der Zeitpunkt der Benutzung der Services, Angaben über die Konfiguration des Browsers und über Plug-ins, Spracheinstellungen und Cookie-Daten. Gerätedaten. Slack kann Daten über das Gerät erheben, auf dem die Services benutzt werden, darunter die Art des Geräts, das verwendete Betriebssystem, die Geräteeinstellungen, die Kennziffern von Anwendungen, eindeutige Gerätebezeichnungen und Absturzinformationen. Welche dieser Anderen Informationen wir erheben, hängt häufig von der Art des verwendeten Geräts und dessen Einstellungen ab. Standortinformationen. Wir erhalten Informationen von dir, deinem Kunden und anderen Drittanbietern, die uns helfen, deinen Standort ungefähr zu bestimmen. So können wir z. B. eine von deinem Arbeitgeber übermittelte Geschäftsadresse oder eine über deinen Browser oder dein Endgerät empfangene IP-Adresse verwenden, um deinen ungefähren Standort zu bestimmen. Slack kann auch Standortinformationen von Geräten erheben, sofern dies in Einklang mit deren Einwilligungsprozess steht. Cookie-Informationen. Slack verwendet auf seinen Websites und Services Cookies und ähnliche Technologien, um uns bei der Erhebung von Sonstigen Informationen zu unterstützen. Die Websites und Services können ebenso Cookies und ähnliche Tracking-Technologien von Drittanbietern enthalten, die mithilfe der Websites und Services sowie anderen Websites und Online-Diensten Sonstige Informationen über dich erheben. Weitere Details zu unserer Nutzung dieser Technologien, zu deinen Abmeldemöglichkeiten und anderen Optionen findest du in unserer Cookie-Richtlinie. Dienste von Drittanbietern. Kunden können Dienste von Drittanbietern für ihren Workspace zulassen oder einschränken. In der Regel handelt es sich bei solchen Diensten von Drittanbietern um Software, die sich mit unseren Services integrieren lässt. Kunden können ihren Autorisierten Benutzern die Aktivierung und Deaktivierung dieser Integrationen für ihren Workspace ermöglichen. Slack kann auch Slack-Anwendungen entwickeln und anbieten, die die Services mit einem Dienst von einem Drittanbieter verbinden. Einmal aktiviert, kann der Drittanbieter eines Dienstes bestimmte Angaben an Slack weitergeben. Wenn z. B. eine Cloud-Storage-Anwendung aktiviert wird, um den Import von Dateien in einen Workspace zu ermöglichen, erhalten wir möglicherweise den Benutzernamen und die E-Mail-Adresse von Autorisierten Benutzern. Hinzu können zusätzliche Informationen kommen, welche die Anwendung zur Erleichterung der Integration an Slack übermittelt. Autorisierte Benutzer sollten die Privatsphäre-Einstellungen und Hinweise in diesen Diensten von Drittanbietern prüfen, um zu verstehen, welche Daten ggf. an Slack weitergegeben werden. Wenn ein Dienst eines Drittanbieters aktiviert wird, darf sich Slack damit verbinden und auf Sonstige Informationen zugreifen, die Slack gemäß unserer Vereinbarung mit dem Drittanbieter und den vom Kunden (einschließlich des/der Autorisierten Benutzer/s) erteilten Genehmigungen zur Verfügung gestellt werden. Allerdings erhalten oder speichern wir keine Passwörter für diese Dienste von Drittanbietern, wenn sich diese mit den Services verbinden. Für weitere Informationen über Dienste von Drittanbietern klicke hier. Kontaktdaten. In Einklang mit den Einwilligungsprozessen deines Endgeräts werden bei der Benutzung der Services alle Kontaktdaten erfasst, die ein Autorisierter Benutzer importiert (wie z. B. ein Adressbuch in einem Gerät). Daten Dritter. Slack kann auch Daten über Organisationen, Branchen, Listen von Unternehmenskunden, Website-Besucher:innen, Marketing-Kampagnen und andere für unser Geschäft relevante Daten von verbundenen Unternehmen, Tochter- und Muttergesellschaften, angegliederten Konzernunternehmen, unseren Partnern und anderen Dritten erhalten, die wir zur Verbesserung oder Aufwertung unserer Daten verwenden. Diese Daten können mit von uns erhobenen Sonstigen Informationen kombiniert werden und aggregierte Daten, wie z. B. welche IP-Adressen einem bestimmten Postleitzahlgebiet oder Land zugeordnet werden können, umfassen. Es kann sich aber auch um spezifischere Daten handeln, so z. B. Angaben über den Erfolg einer Online-Marketing- oder E-Mail-Kampagne. Zusätzliche an Slack übermittelte Informationen. Zusätzlich erhalten wir auch Sonstige Informationen, wenn diese an unsere Websites übertragen werden, oder wenn du an einer Fokusgruppe, einem Wettbewerb, einer Aktivität oder einem Ereignis teilnimmst, dich für einen Job bewirbst, dich für einen Zertifizierungskurs oder einen anderen von Slack oder einem Anbieter angebotenen Kurs anmeldest, den Support in Anspruch nimmst, mit unseren Social-Media-Accounts interagierst oder anderweitig mit Slack kommunizierst.

Slack erfasst, generiert und/oder erhält auch Sonstige Informationen:

Im Allgemeinen ist niemand gesetzlich oder vertraglich zur Bereitstellung von Kundendaten oder Sonstigen Informationen (zusammenfassend „Informationen“) verpflichtet. Bestimmte Informationen werden jedoch automatisch erhoben. Wenn vor diesem Hintergrund einige Informationen, wie z. B. die Einrichtungsdetails eines Workspace, nicht angegeben werden, kann dies möglicherweise dazu führen, dass wir die Services nicht erbringen können.

Wie verwenden wir Daten

Kundendaten werden von Slack gemäß den Anweisungen der Kunden verwendet, einschließlich aller anwendbaren Bedingungen in der Kundenvereinbarung und der Verwendung der Service-Funktionalitäten seitens der Kunden und soweit es gesetzlich erforderlich ist. Slack ist der Auftragsverarbeiter („Processor“) von Kundendaten und der Kunde ist der Verantwortliche („Controller“). Der Kunde kann z. B. die Dienste dafür verwenden, um Zugriff auf einen Workspace zu gewähren und zu entziehen, Rollen zuzuordnen und Einstellung zu konfigurieren, auf Kundendaten zuzugreifen, diese zu bearbeiten, zu exportieren, zu teilen und zu entfernen sowie seine eigenen Richtlinien auf die Services anzuwenden.

Slack nutzt Sonstige Informationen zur Förderung seiner legitimen Interessen im Zuge des Betriebs unserer Services, Websites und unseres Geschäfts. Genauer gesagt verwendet Slack Sonstige Informationen für Folgendes:

Die Bereitstellung, Aktualisierung, Pflege und den Schutz unserer Services, Websites und unseres Geschäfts. Dies umfasst die Verwendung von Sonstigen Informationen, um die Bereitstellung der Services im Rahmen einer Kundenvereinbarung zu unterstützen, Fehler bei der Erbringung der Services oder Probleme in den Bereichen Sicherheit oder Technik zu vermeiden oder zu adressieren, die Nutzung, Trends und anderweitige Aktivitäten zu überwachen oder auf Anfrage von Autorisierten Benutzern.

Dies umfasst die Verwendung von Sonstigen Informationen, um die Bereitstellung der Services im Rahmen einer Kundenvereinbarung zu unterstützen, Fehler bei der Erbringung der Services oder Probleme in den Bereichen Sicherheit oder Technik zu vermeiden oder zu adressieren, die Nutzung, Trends und anderweitige Aktivitäten zu überwachen oder auf Anfrage von Autorisierten Benutzern. Gemäß geltenden Gesetzen, rechtlichen Verfahren oder Verordnungen.

Die Kommunikation mit dir durch die Beantwortung deiner Anfragen, Kommentare und Fragen. Nimmst du Kontakt mit uns auf, verwenden wir die dabei übermittelten Sonstigen Informationen, um auf die Anfrage zu reagieren.

Nimmst du Kontakt mit uns auf, verwenden wir die dabei übermittelten Sonstigen Informationen, um auf die Anfrage zu reagieren. Die Entwicklung und Bereitstellung von Tools für Suchen, Lernen und Produktivität sowie weitere Funktionen. Slack versucht, die Services für bestimmte Workspaces und Autorisierte Benutzer so nützlich wie möglich zu machen. Zum Beispiel können wir die Suchfunktion mithilfe von Sonstigen Informationen verbessern, um das Ranking und die Relevanz von Inhalten, Channels oder Fachwissen für einen Autorisierten Benutzer zu ermitteln, Vorschläge für Services oder Drittanbieterdienste basierend auf der historischen Nutzung und Vorhersagemodellen zu machen sowie organisatorische Trends und Erkenntnisse zu identifizieren, um so das Benutzererlebnis unserer Services anzupassen oder neue Produktivitätsfunktionen und Produkte zu kreieren.

Slack versucht, die Services für bestimmte Workspaces und Autorisierte Benutzer so nützlich wie möglich zu machen. Zum Beispiel können wir die Suchfunktion mithilfe von Sonstigen Informationen verbessern, um das Ranking und die Relevanz von Inhalten, Channels oder Fachwissen für einen Autorisierten Benutzer zu ermitteln, Vorschläge für Services oder Drittanbieterdienste basierend auf der historischen Nutzung und Vorhersagemodellen zu machen sowie organisatorische Trends und Erkenntnisse zu identifizieren, um so das Benutzererlebnis unserer Services anzupassen oder neue Produktivitätsfunktionen und Produkte zu kreieren. Senden von E-Mails und anderweitiger Kommunikation. Wir können dir E-Mails und Nachrichten im Zusammenhang mit den Services, unserer Technik oder für administrative Zwecke sowie andere Arten von Mitteilungen senden. Wir können auch Kontakt mit dir aufnehmen, um dich über Änderungen in unseren Services, in unseren Service-Angeboten und wichtige Hinweise im Zusammenhang mit den Services zu informieren, z. B. Sicherheits- und Betrugshinweise. Diese Art der Kommunikation gilt als Bestandteil der Services und kann nicht abgewählt werden. Darüber hinaus versenden wir gelegentlich E-Mails mit Informationen über neue Produkteigenschaften, Werbemitteilungen oder mit anderen Neuigkeiten über Slack. Hierbei handelt es sich um Marketing-Nachrichten. Du kannst also kontrollieren, ob du sie erhalten möchtest oder nicht. Solltest du eine Nachricht von Slack nicht ganz verstehen, nimm bitte mit uns über die unten aufgeführten Wege Kontakt auf.

Wir können dir E-Mails und Nachrichten im Zusammenhang mit den Services, unserer Technik oder für administrative Zwecke sowie andere Arten von Mitteilungen senden. Wir können auch Kontakt mit dir aufnehmen, um dich über Änderungen in unseren Services, in unseren Service-Angeboten und wichtige Hinweise im Zusammenhang mit den Services zu informieren, z. B. Sicherheits- und Betrugshinweise. Diese Art der Kommunikation gilt als Bestandteil der Services und kann nicht abgewählt werden. Darüber hinaus versenden wir gelegentlich E-Mails mit Informationen über neue Produkteigenschaften, Werbemitteilungen oder mit anderen Neuigkeiten über Slack. Hierbei handelt es sich um Marketing-Nachrichten. Du kannst also kontrollieren, ob du sie erhalten möchtest oder nicht. Solltest du eine Nachricht von Slack nicht ganz verstehen, nimm bitte mit uns über die unten aufgeführten Wege Kontakt auf. Für Abrechnung, Account-Verwaltung und andere administrative Belange. Slack muss möglicherweise im Zuge der Rechnungsstellung, der Account-Verwaltung oder aus ähnlichen Gründen Kontakt mit dir aufnehmen. Wir verwenden Kontodaten, um Accounts zu verwalten und einen Überblick über Rechnungen und Zahlungseingänge zu behalten.

Slack muss möglicherweise im Zuge der Rechnungsstellung, der Account-Verwaltung oder aus ähnlichen Gründen Kontakt mit dir aufnehmen. Wir verwenden Kontodaten, um Accounts zu verwalten und einen Überblick über Rechnungen und Zahlungseingänge zu behalten. Untersuchung und Vermeidung von Sicherheitsproblemen und Missbrauch.

Falls Informationen aggregiert oder um Identifizierungsmerkmale bereinigt werden, sodass sie nicht mehr einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Personen zugeordnet werden können, kann Slack solche Informationen für beliebige geschäftliche Zwecke verwenden. Soweit Informationen einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet sind und als personenbezogene Daten gemäß geltendem Datenschutzrecht geschützt sind, werden sie im Rahmen dieser Datenschutzrichtlinie als „Personenbezogene Daten“ bezeichnet.

Datenaufbewahrung

Slack wird Kundendaten gemäß den Anweisungen der Kunden aufbewahren, einschließlich aller anwendbaren Bedingungen in der Kundenvereinbarung und der Verwendung der Service-Funktionalitäten seitens der Kunden und soweit es gesetzlich erforderlich ist. Abhängig vom Plan der Services können Kunden möglicherweise ihre Aufbewahrungseinstellungen anpassen und diese benutzerdefinierten Einstellungen auf Workspace-Ebene, Channel-Ebene oder einer anderweitigen Ebene festlegen. Kunden können zudem unterschiedliche Einstellungen für Nachrichten, Dateien oder andere Arten von Kundendaten festlegen. Die Löschung von Kundendaten und eine anderweitige Verwendung der Services durch die Kunden kann zur Löschung bestimmter und damit verbundener Sonstiger Informationen und/oder dem Bereinigen um Identifizierungsmerkmale führen. Informiere dich in unserem Support-Center über weitere Einzelheiten oder kontaktiere unser Support-Team. Slack kann Sonstige Informationen, die sich auf dich als Person beziehen, so lange wie nötig für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke aufbewahren. Dies kann auch die Aufbewahrung deiner Sonstigen Informationen für den Zeitraum nach Deaktivierung deines Accounts einschließen, den Slack für die Verfolgung legitimer Geschäftsinteressen, die Durchführungen von Prüfungen, die Einhaltung von (und Demonstration der Einhaltung) rechtlicher Verpflichtungen, die Beilegung von Streitigkeiten und Durchsetzung unserer Vereinbarungen benötigt.

Wie werden Daten von uns weitergegeben und offengelegt

Dieser Abschnitt befasst sich damit, wie Slack diese Daten teilen und weitergeben darf. Die Kunden legen ihre eigenen Richtlinien und Verfahren für die Weitergabe und Offenlegung von Kundendaten fest. Slack hat keine Kontrolle darüber, welche Entscheidungen sie oder Dritte über die Weitergabe bzw. Offenlegung von Kundendaten treffen.

Kundenanweisungen. Slack wird Kundendaten nur gemäß den Anweisungen der Kunden teilen und weitergeben, einschließlich aller anwendbaren Bedingungen in der Kundenvereinbarung und der Verwendung der Service-Funktionalitäten seitens der Kunden und in Übereinstimmung mit geltendem Recht und rechtlichen Verfahren.

Slack wird Kundendaten nur gemäß den Anweisungen der Kunden teilen und weitergeben, einschließlich aller anwendbaren Bedingungen in der Kundenvereinbarung und der Verwendung der Service-Funktionalitäten seitens der Kunden und in Übereinstimmung mit geltendem Recht und rechtlichen Verfahren. Anzeige der Services. Wenn ein Autorisierter Benutzer Sonstige Informationen übermittelt, können diese anderen Autorisierten Benutzern im selben oder in verbundenen Workspaces angezeigt werden. So kann z. B. die E-Mail-Adresse von Autorisierten Benutzern in ihrem Workspace-Profil angezeigt werden. Weitere Informationen zu den Funktionalitäten der Services findest du im Support-Center.

Wenn ein Autorisierter Benutzer Sonstige Informationen übermittelt, können diese anderen Autorisierten Benutzern im selben oder in verbundenen Workspaces angezeigt werden. So kann z. B. die E-Mail-Adresse von Autorisierten Benutzern in ihrem Workspace-Profil angezeigt werden. Weitere Informationen zu den Funktionalitäten der Services findest du im Support-Center. Zusammenarbeit mit anderen. Die Services bieten autorisierten Benutzern, die in unabhängigen Workspaces arbeiten, verschiedene Möglichkeiten für die Zusammenarbeit, darunter z. B. Slack Connect oder E-Mail-Interoperabilität. Sonstige Informationen, wie z. B. die Profilinformationen eines autorisierten Benutzers, können abhängig von den Richtlinien und Praktiken des/der anderen Workspace/s freigegeben werden.

Die Services bieten autorisierten Benutzern, die in unabhängigen Workspaces arbeiten, verschiedene Möglichkeiten für die Zusammenarbeit, darunter z. B. Slack Connect oder E-Mail-Interoperabilität. Sonstige Informationen, wie z. B. die Profilinformationen eines autorisierten Benutzers, können abhängig von den Richtlinien und Praktiken des/der anderen Workspace/s freigegeben werden. Kundenzugang. Inhaber, Administratoren, Autorisierte Benutzer und Vertreter oder anderweitige Beschäftigte des Kunden können auf Sonstige Informationen zugreifen, sie bearbeiten oder den Zugriff darauf einschränken. Dies kann z. B. deinen Arbeitgeber umfassen, der Funktionen der Services verwendet, um Protokolle der Workspace-Aktivität zu exportieren, oder auf deine Profilangaben zugreift oder diese bearbeitet. Informationen über deine Workspace-Einstellungen findest du unter https://slack.com/account/settings.

Inhaber, Administratoren, Autorisierte Benutzer und Vertreter oder anderweitige Beschäftigte des Kunden können auf Sonstige Informationen zugreifen, sie bearbeiten oder den Zugriff darauf einschränken. Dies kann z. B. deinen Arbeitgeber umfassen, der Funktionen der Services verwendet, um Protokolle der Workspace-Aktivität zu exportieren, oder auf deine Profilangaben zugreift oder diese bearbeitet. Informationen über deine Workspace-Einstellungen findest du unter https://slack.com/account/settings. Dienste von Drittanbietern und Partnern. Wir können externe Unternehmen oder Personen als Dienstleister oder Geschäftspartner mit der Verarbeitung von Sonstigen Informationen und der Unterstützung unseres Unternehmens beauftragen. Solche externen Beteiligten können z. B. für die virtuelle Datenverarbeitung oder Bereitstellung von Speicher-Services herangezogen werden. Wir können auch Geschäftsinformationen weitergeben, um strategische Partnerschaften mit Drittanbietern aufzubauen und so unseren gemeinsamen Kunden die nötige Unterstützung anzubieten. Weitere Informationen über die von uns zur Unterstützung der Bereitstellung unserer Services engagierten Unterauftragsverarbeiter finden sich unter Unterauftragsverarbeiter von Slack.

Wir können externe Unternehmen oder Personen als Dienstleister oder Geschäftspartner mit der Verarbeitung von Sonstigen Informationen und der Unterstützung unseres Unternehmens beauftragen. Solche externen Beteiligten können z. B. für die virtuelle Datenverarbeitung oder Bereitstellung von Speicher-Services herangezogen werden. Wir können auch Geschäftsinformationen weitergeben, um strategische Partnerschaften mit Drittanbietern aufzubauen und so unseren gemeinsamen Kunden die nötige Unterstützung anzubieten. Weitere Informationen über die von uns zur Unterstützung der Bereitstellung unserer Services engagierten Unterauftragsverarbeiter finden sich unter Unterauftragsverarbeiter von Slack. Dienste von Drittanbietern. Kunden können Autorisierte Benutzer befähigen oder ihnen die Erlaubnis erteilen, Dienste von Drittanbietern zu aktivieren. Wir verlangen von allen Drittanbietern, dass sie Berechtigungen für den Zugriff auf Informationen in den Services offenlegen. Wir können jedoch nicht garantieren, dass sie dies tun. Wenn die Dienste aktiviert sind, kann Slack Sonstige Informationen mit diesen Diensten von Drittanbietern teilen. Dienste von Drittanbietern befinden sich nicht in Besitz von Slack und werden auch nicht von Slack kontrolliert. Dritte, denen der Zugriff auf Sonstige Informationen gewährt wurde, haben möglicherweise ihre eigenen Richtlinien und Verfahren in Bezug auf deren Erhebung, Verwendung und Weitergabe. Bitte überprüfe die Berechtigungen, Datenschutzeinstellungen und Hinweise für diese Dienste von Drittanbietern oder kontaktiere bei Fragen den entsprechenden Anbieter.

Kunden können Autorisierte Benutzer befähigen oder ihnen die Erlaubnis erteilen, Dienste von Drittanbietern zu aktivieren. Wir verlangen von allen Drittanbietern, dass sie Berechtigungen für den Zugriff auf Informationen in den Services offenlegen. Wir können jedoch nicht garantieren, dass sie dies tun. Wenn die Dienste aktiviert sind, kann Slack Sonstige Informationen mit diesen Diensten von Drittanbietern teilen. Dienste von Drittanbietern befinden sich nicht in Besitz von Slack und werden auch nicht von Slack kontrolliert. Dritte, denen der Zugriff auf Sonstige Informationen gewährt wurde, haben möglicherweise ihre eigenen Richtlinien und Verfahren in Bezug auf deren Erhebung, Verwendung und Weitergabe. Bitte überprüfe die Berechtigungen, Datenschutzeinstellungen und Hinweise für diese Dienste von Drittanbietern oder kontaktiere bei Fragen den entsprechenden Anbieter. Verbundene Unternehmen. Slack kann Sonstige Informationen an seine Konzerngesellschaften sowie Mutter- und/oder Tochtergesellschaften weitergeben.

Slack kann Sonstige Informationen an seine Konzerngesellschaften sowie Mutter- und/oder Tochtergesellschaften weitergeben. Während einer Änderung am Geschäftsmodell von Slack. Im Zusammenhang mit Fusionen, Übernahmen, Insolvenzverfahren, Auflösungsverfahren, Restrukturierungsmaßnahmen, Veräußerungen eines Teils oder aller Vermögensgegenstände oder des Aktienbestands von Slack, Finanzierungen, einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren, Übernahmen eines Teils oder unseres gesamten Geschäfts, ähnlichen Transaktionen oder Verfahren oder Schritten in Erwägung derartiger Aktivitäten können alle Sonstigen Informationen vorbehaltlich standardmäßiger Vertraulichkeitsvereinbarungen geteilt oder weitergegeben werden.

Im Zusammenhang mit Fusionen, Übernahmen, Insolvenzverfahren, Auflösungsverfahren, Restrukturierungsmaßnahmen, Veräußerungen eines Teils oder aller Vermögensgegenstände oder des Aktienbestands von Slack, Finanzierungen, einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren, Übernahmen eines Teils oder unseres gesamten Geschäfts, ähnlichen Transaktionen oder Verfahren oder Schritten in Erwägung derartiger Aktivitäten können alle Sonstigen Informationen vorbehaltlich standardmäßiger Vertraulichkeitsvereinbarungen geteilt oder weitergegeben werden. Aggregierte oder anonymisierte Daten. Wir dürfen aggregierte oder um Identifizierungsmerkmale bereinigte Sonstige Informationen für jeden Zweck verwenden. Wir können z. B. aggregierte oder um Identifizierungsmerkmale bereinigte Sonstige Informationen an potenzielle Neukunden oder Partner für geschäftliche oder Analysezwecke weitergeben, indem wir etwa einem potenziellen Slack-Kunden die durchschnittliche Zeit mitteilen, die auf einem typischen Workspace verbracht wird.

Wir dürfen aggregierte oder um Identifizierungsmerkmale bereinigte Sonstige Informationen für jeden Zweck verwenden. Wir können z. B. aggregierte oder um Identifizierungsmerkmale bereinigte Sonstige Informationen an potenzielle Neukunden oder Partner für geschäftliche oder Analysezwecke weitergeben, indem wir etwa einem potenziellen Slack-Kunden die durchschnittliche Zeit mitteilen, die auf einem typischen Workspace verbracht wird. Zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Falls wir eine Informationsanfrage erhalten, können wir Sonstige Informationen offenlegen, sofern wir Grund zur Annahme haben, dass eine Offenlegung im Einklang mit geltenden Gesetzen, Vorschriften oder rechtlichen Verfahren steht oder darauf basierend vorgeschrieben ist. In unserer Richtlinie über die Anforderung von Daten kannst du nachlesen, wie Slack auf solche Aufforderungen zur Offenlegung von Daten seitens Regierungsbehörden und anderer Stellen reagiert.

Falls wir eine Informationsanfrage erhalten, können wir Sonstige Informationen offenlegen, sofern wir Grund zur Annahme haben, dass eine Offenlegung im Einklang mit geltenden Gesetzen, Vorschriften oder rechtlichen Verfahren steht oder darauf basierend vorgeschrieben ist. In unserer Richtlinie über die Anforderung von Daten kannst du nachlesen, wie Slack auf solche Aufforderungen zur Offenlegung von Daten seitens Regierungsbehörden und anderer Stellen reagiert. Im Rahmen der Durchsetzung unserer Rechte, zur Verhinderung von Betrug und zur Gewährleistung der Sicherheit. Zum Schutz und zur Verteidigung der Rechte, des Eigentums bzw. der Sicherheit von Slack oder Dritten, einschließlich der Durchsetzung von Verträgen und Richtlinien, sowie im Zusammenhang mit der Untersuchung und Verhinderung von Betrug oder anderen Sicherheitsproblemen.

Zum Schutz und zur Verteidigung der Rechte, des Eigentums bzw. der Sicherheit von Slack oder Dritten, einschließlich der Durchsetzung von Verträgen und Richtlinien, sowie im Zusammenhang mit der Untersuchung und Verhinderung von Betrug oder anderen Sicherheitsproblemen. Mit Zustimmung. Slack kann Sonstige Informationen an Dritte weitergeben, wenn dafür das Einverständnis erteilt wurde.

Sicherheit

Slack nimmt das Thema Datensicherheit sehr ernst. Slack arbeitet hart daran, um die uns von dir zur Verfügung gestellten Sonstigen Informationen vor Verlust, Missbrauch sowie unbefugtem Zugriff und unbefugter Veröffentlichung zu schützen. Dabei berücksichtigen wir die Sensibilität der von uns erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Sonstigen Informationen und den aktuellen Stand der Technik. Slack verfügt über international anerkannte Sicherheitszertifizierungen. Weitere Informationen zu unseren aktuellen Verfahren und Richtlinien zur Gewährleistung der Sicherheit und der Vertraulichkeit der Services findest du auf der Seite Sicherheitspraktiken. Angesichts der Natur der Kommunikation und der Technologie zur Informationsverarbeitung kann Slack nicht garantieren, dass Informationen, während der Übertragung durch das Internet oder während sie auf unseren Systemen gespeichert werden oder sich anderweitig in unserer Obhut befinden, vor dem Eindringen Dritter absolut sicher sind. Wenn du auf einen Link zu einer Website eines Drittanbieters klickst, verlässt du unsere Website. Inhalte auf Websites von Drittanbietern werden weder von Slack kontrolliert noch empfohlen.

Altersbeschränkungen

Soweit rechtlich zulässig untersagt Slack die Nutzung unserer Services und Websites Personen unter 16 Jahren. Falls du davon erfährst, dass uns jemand, der oder die jünger als 16 Jahre ist, rechtswidrig personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, dann nimm bitte Kontakt mit uns auf. Wir werden dann die notwendigen Schritte unternehmen, um diese Informationen zu löschen.

Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie

Slack kann diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern. Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards entwickeln sich stetig weiter, was solche Änderungen erforderlich machen kann. Weitere Gründe können Änderungen an unseren Services oder an unserem Geschäftsmodell sein. Wir werden solche Änderungen auf dieser Seite bekanntgeben und empfehlen dir, dich regelmäßig über etwaige Änderungen und den neuesten Stand unserer Datenschutzrichtlinie auf dem Laufenden zu halten. Falls wir Änderungen vornehmen, die erhebliche Änderungen deiner Datenschutzrechte bedeuten, wird Slack dir eine gesonderte Benachrichtigung zukommen lassen, z. B. per E-Mail oder über die Services. Wenn du mit den entsprechenden Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie nicht einverstanden bist, solltest du deinen Account für die Services deaktivieren. Kontaktiere Kunden, wenn du die Löschung von Personenbezogenen Daten beantragen möchtest, die sich in deren Besitz befinden.

Internationale Datenübertragung

Slack kann deine Personenbezogenen Daten an Länder übertragen, die nicht deinem Wohnsitzland entsprechen. Wir wenden die folgenden Vorsichtsmaßnahmen an, wenn Slack Personenbezogene Daten aus Ländern mit unterschiedlichen Datenschutzgesetzen in die USA überträgt:

EU-Standardvertragsklauseln. Slack bietet EU-weite Modell-Vertragsklauseln an, die auch unter der Bezeichnung Standardvertragsklauseln bekannt sind, um die Eignung und Sicherheitsanforderungen für unsere Kunden, die in der EU und in Großbritannien aktiv sind, zu gewährleisten. Gleiches gilt auch für internationale Transfers von Kundendaten. Eine Kopie unseres Nachtrags zur standardmäßigen Datenverarbeitung unter Einbeziehung solcher Standardvertragsklauseln findest du unter hier verfügbar.

Slack bietet EU-weite Modell-Vertragsklauseln an, die auch unter der Bezeichnung Standardvertragsklauseln bekannt sind, um die Eignung und Sicherheitsanforderungen für unsere Kunden, die in der EU und in Großbritannien aktiv sind, zu gewährleisten. Gleiches gilt auch für internationale Transfers von Kundendaten. Eine Kopie unseres Nachtrags zur standardmäßigen Datenverarbeitung unter Einbeziehung solcher Standardvertragsklauseln findest du unter hier verfügbar. EU-US-Datenschutzschild und Schweiz-US-Datenschutzschild. Obwohl Slack Technologies, Inc. („Slack US“) die Einhaltung des Datenschutzschilds zwischen der EU und den USA und zwischen der Schweiz und den USA weiterhin selbst zertifiziert, stützt sich das Unternehmen bei der Übermittlung personenbezogener Daten derzeit jedoch nicht auf die darin enthaltenen Grundsätze. Weitere Informationen, einschließlich der abgedeckten Informationsarten, findest du im Hinweis zum Datenschutzschild von Slack US. Unter https://www.privacyshield.gov/welcome kannst du mehr über das Datenschutzschildprogramm erfahren.

Obwohl Slack Technologies, Inc. („Slack US“) die Einhaltung des Datenschutzschilds zwischen der EU und den USA und zwischen der Schweiz und den USA weiterhin selbst zertifiziert, stützt sich das Unternehmen bei der Übermittlung personenbezogener Daten derzeit jedoch nicht auf die darin enthaltenen Grundsätze. Weitere Informationen, einschließlich der abgedeckten Informationsarten, findest du im Hinweis zum Datenschutzschild von Slack US. Unter https://www.privacyshield.gov/welcome kannst du mehr über das Datenschutzschildprogramm erfahren. Regelungen für den grenzüberschreitenden Datenschutz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft und Datenschutzanerkennung für Auftragsverarbeiter. Die Datenschutzmaßnahmen von Slack, die in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben werden, folgen den Regelungen für den grenzüberschreitenden Datenschutz (CBPR, Cross-Border Privacy Rules) der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation) und der Datenschutzanerkennung für Auftragsverarbeiter (PRP, Privacy Recognition for Processors). Die CBPR der APEC bieten Organisationen einen Rahmen, an den sie sich halten können, um den Schutz personenbezogener Daten, die zwischen den beteiligten APEC-Ländern übertragen werden, zu gewährleisten. Die PRP-Anerkennung bescheinigt, dass eine Organisation in der Lage ist, die Datenschutzverpflichtungen eines für die Datenverarbeitung „Verantwortlichen“ wirksam umzusetzen. Weitere Informationen zum APEC-Framework findest du hier.



Wenn du ein ungelöstes Problem bezüglich deiner Privatsphäre oder der Datennutzung im Zusammenhang mit unseren CBPR- oder PRP-Zertifizierungen hast, das wir nicht zufriedenstellend behandelt haben, kannst du dich an unseren externen Partner für Streitbeilegungen wenden.

Datenschutzbeauftragter

Bitte sende eine E-Mail an dpo@slack.com, um Kontakt zu unserem Datenschutzbeauftragten aufzunehmen.

Bestimmung des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters

Das Datenschutzrecht in bestimmten Gerichtsbarkeiten unterscheidet zwischen dem für die Datenverarbeitung „Verantwortlichen“ („Controller“) und dem „Auftragsverarbeiter“ („Processor“) von Informationen. Im Allgemeinen ist der Kunde der für die Datenverarbeitung von Kundendaten Verantwortliche. Im Allgemeinen ist Slack der Auftragsverarbeiter von Kundendaten und der für die Datenverarbeitung von Sonstigen Informationen Verantwortliche. Unterschiedliche Slack-Entitäten stellen die Services in unterschiedlichen Teilen der Welt bereit. Slack Technologies Limited, ein irisches Unternehmen mit Sitz in Dublin, Irland, ist der für die Datenverarbeitung von Sonstigen Informationen Verantwortliche und ein Auftragsverarbeiter von Kundendaten im Zusammenhang mit Autorisierten Benutzern, die Workspaces verwenden, welche für Kunden außerhalb der USA und Kanada eingerichtet wurden. Slack Technologies, Inc., ein US-Unternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, ist der für die Datenverarbeitung von Sonstigen Informationen Verantwortliche und ein Auftragsverarbeiter von Kundendaten im Zusammenhang mit Autorisierten Benutzern, die Workspaces verwenden, welche für Kunden innerhalb der USA und Kanada eingerichtet wurden.

Deine Rechte

Personen in bestimmten Ländern, einschließlich des Europäischen Wirtschaftsraums und Großbritanniens, verfügen über bestimmte gesetzliche Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten. Vorbehaltlich etwaiger vom Gesetz vorgesehener Ausnahmen hast du möglicherweise das Recht, Zugriff auf diese Informationen zu verlangen sowie eine Aktualisierung, Löschung oder Korrektur dieser Informationen zu fordern. In der Regel kannst du dies über die Einstellungen und Tools vornehmen, die über deinen Account in den Services zur Verfügung gestellt werden. Falls du diese Einstellungen und Tools nicht nutzen kannst, kontaktiere bitte den Kunden, der deinen Workspace kontrolliert, um zusätzlichen Zugang oder Hilfe zu erhalten. Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Kunden findest du unter https://slack.com/account/settings.

Soweit die Verarbeitung deiner Personenbezogenen Daten der Datenschutz-Grundverordnung (oder geltenden Gesetzen, die die Verarbeitung Personenbezogener Daten in Großbritannien regeln) unterliegt, stützt sich Slack zur Verarbeitung deiner Daten auf seine legitimen Interessen (wie oben beschrieben). Slack kann auch Sonstige Informationen, die als deine Personenbezogenen Daten gelten, für Direktmarketing-Zwecke verarbeiten. Du hast das Recht, der Verwendung deiner Personenbezogenen Daten durch Slack zu diesem Zweck jederzeit zu widersprechen.

Deine Datenschutzrechte in Kalifornien

Dieser Abschnitt enthält weitere Informationen zu den personenbezogenen Daten, die wir über kalifornische Verbraucher sammeln, und zu den Rechten, die ihnen gemäß dem California Consumer Privacy Act (CCPA) gewährt werden.

Im Abschnitt „Welche Daten erheben und empfangen wir“ oben findest du weitere Details über die personenbezogenen Informationen, die wir in den vergangenen 12 Monaten gesammelt haben, einschließlich der Quellenkategorien. Wir sammeln diese Informationen zu kommerziellen und Geschäftszwecken, wie im Abschnitt „Wie verwenden wir Daten“ oben beschrieben. Diese Informationen werden mit den Kategorien von Dritten, wie im Abschnitt „Wie werden Daten von uns weitergegeben und offengelegt“ oben dargelegt, geteilt. Slack verkauft (gemäß Definition dieses Begriffs im CCPA) die von uns erfassten personenbezogenen Informationen nicht (und wird sie auch nicht verkaufen, ohne ein Optionsrecht zu gewähren). Wir weisen außerdem darauf hin, dass wir keine Drittanbieter-Cookies für Werbezwecke verwenden. Dies wird in unserer Cookie-Richtlinie eingehend beschrieben.

Vorbehaltlich gewisser Einschränkungen gewährt der CCPA den kalifornischen Verbrauchern das Recht, Auskunft über personenbezogene Daten, die wir sammeln, zu erbitten, einschließlich Informationen zu den Kategorien und der Art und Weise, wie wir diese Daten verwenden und weitergeben. Kalifornische Verbraucher haben außerdem das Recht, die Löschung ihrer personenbezogenen Daten anzufordern, sich von etwaigen „Sales“ auszuschließen und bei der Ausübung dieser Rechte nicht diskriminiert zu werden.

Kalifornische Verbraucher können einen Antrag gemäß ihren Rechten im Rahmen des CCPA stellen, indem sie uns unter privacy@slack.com kontaktieren. Anträge werden mittels den mit deinem Account verknüpften Informationen und E-Mail-Adressen überprüft. Die Bereitstellung eines Personalausweises kann u. U. erforderlich sein. Verbraucher können auch einen Bevollmächtigten benennen, der diese Rechte in ihrem Namen ausübt.

Datenschutzbehörde

Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts steht es dir zu, (i) die Verwendung von Sonstigen Informationen durch Slack, die deine Personenbezogenen Daten darstellen, einzuschränken und (ii) eine Beschwerde bei deiner örtlichen Datenschutzbehörde oder der beim irischen Beauftragen für Datenschutz einzureichen, was der für Slack in der Europäischen Union verantwortlichen Aufsichtsbehörde entspricht. Falls sich dein Wohnsitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums befindet und du der Ansicht bist, dass wir deine Personenbezogenen Daten im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) aufbewahren, kannst du dich mit Fragen oder Beschwerden an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde wenden:

Irischer Datenschutzbeauftragter

Büro des Datenschutzbeauftragten

Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Irland

Telefon: + 353 57 868 4757

Fax: +353 57 868 4757

E-Mail: info@dataprotection.ie

Wenn du in Großbritannien ansässig bist und Grund zur Annahme hast, dass wir deine personenbezogenen Daten im Rahmen der geltenden Gesetze über personenbezogene Daten in Großbritannien verwalten, kannst du Fragen oder Beschwerden an die unabhängige britische Aufsichtsbehörde, das Information Commissioner's Office (ICO), richten.

Bitte nimm auch Kontakt mit Slack auf, falls du Fragen zur Datenschutzrichtlinie oder den Methoden von Slack hast, oder wenn du eines deiner gesetzlichen Rechte ausüben möchtest. Slack wird innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf deine Nachricht reagieren. Wende dich – gerne auch auf Deutsch – an privacy@slack.com oder an unsere nachfolgende Postanschrift:

Für Kunden und Autorisierte Benutzer, die Workspaces verwenden, welche für Kunden innerhalb der USA und Kanada eingerichtet wurden:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

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