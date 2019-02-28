Effizientes Arbeiten durch Kontextwechsel: Produktivität auf höchstem Niveau

Die aktuellsten Neuigkeiten aus dem Slack App-Verzeichnis erscheinen in vielen kleinen blockförmigen Teilen. Diesen Monat haben wir ein Framework für Entwickler:innen, die Apps entwickeln, herausgebracht, das Block-Kit genannt wird.

Wir ersparen dir die technischen Details, aber folgendes solltest du wissen: Einige unserer beliebtesten Apps für Slack verfügen jetzt über interaktive Funktionen wie Kalender und Umfragen, mit denen du schneller und einfacher in Slack arbeiten und unnötige Kontextwechsel kannst.

Hier geben wir dir einen Überblick über einige hilfreiche Apps, die bereits mithilfe von Block-Kit ein Upgrade erhalten haben, zusammen mit einigen anderen bemerkenswerten Versionen, die neue Funktionen für deinen Slack-Workspace zur Verfügung stellen.

1. Optimizely

Optimizely ist eine Experimentierplattform, die für Marketing- und Produkt-Teams zum Testen, Lernen und zum Umsetzen von Änderungen an ihren Websites in Echtzeit ausgelegt sind. In Slack kann Optimizely über Experiment-Updates und -Ergebnisse berichten und neue Ideen nachverfolgen sowie es Leuten ermöglichen, bei diesen Ideen zusammenzuarbeiten.

Installieren Verwende Optimizely für Folgendes: Ein neues Experiment und eine Hypothese zum Testen erstellen

Über Kommentare zusammen an Ideen arbeiten

Status-Updates und Berichte zu bestehenden Experimenten erhalten Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

2. Doodle

Doodle ist ein Dienst, der das leidige Problem löst, den perfekten Zeitpunkt für ein Meeting mit einer Gruppe vielbeschäftigter Menschen zu finden. Seine App für Slack kann dabei helfen, eine Reihe von Meeting-Zeitpunkten vorzuschlagen, Teilnehmende zum Abstimmen einzuladen und anschließend die beste Option auszuwählen, und das alles in einer einzigen Nachricht.

Installieren Nutze Doodle für Folgendes: Zeitpunkte und Termine für Meetings vorschlagen

Teilnehmende auffordern, ihre Verfügbarkeit anzugeben

Die besten Termine/Uhrzeiten auszuwählen, die allen passen Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

3. Guru

Guru ist eine App zum Teilen von Wissen, die einem Wiki ähnelt. Dort kann dein Team Karten erstellen, um Referenzdaten unter Titeln zu speichern. Verwende sie, um ein Begriffsglossar für den Arbeitsplatz zusammenzustellen, neue Karten für Richtlinien am Arbeitsplatz zu erstellen oder einfache eine Karte mit Anschrift und Kontaktinformationen deines Büros anzulegen. Sobald du in Slack bist, kannst du in Guru nach relevanten Wörtern oder Sätzen suchen und die jeweiligen Karten in einem Channel posten. Du kannst auch Nachrichtenaktionen nutzen, um neue Karten basierend auf einer beliebigen bestehenden Nachricht in Slack zu beginnen.

Installieren Verwende Guru für Folgendes: Referenzdaten mit dem ganzen Team teilen

Neue Karten ausgehend von Nachrichten in Slack erstellen

Relevante Guru-Karten in Slack-Channels posten Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

4. Litmus

Mit Litmus kannst du E-Mails erstellen, testen, optimieren und überwachen – und das für mehr als 90 Clients –, bevor sie an eine:n einzige:n Kund:in gehen, und diese neue App hilft deinem Team dabei, Benachrichtigungen für all diese Aufgaben in Slack zu verwalten. Du kannst Direktnachrichten erhalten, wenn du in Litmus erwähnt wirst, wenn Genehmigungen abgeschlossen sind und wenn es neue Nachweise zu prüfen gilt.

Installieren Verwende Litmus für Folgendes: Bei Erwähnungen auf dem Laufenden bleiben

Benachrichtigungen erhalten, wenn neue Nachweise geprüft werden müssen

Kommentare einsehen, ohne Slack zu verlassen Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

5. Google Kalender

Google Kalender ist ein alter Slack-Favorit, aber die App wurde vor Kurzem aktualisiert und enthält jetzt einige neue Funktionen. Du erhältst tägliche und wöchentliche Zusammenfassungen deines Kalenders wie bisher, allerdings mit der zusätzlichen Möglichkeit, auf Kalendereinladungen in Slack mit nur einem Klick zu antworten. Außerdem kannst du jetzt Calls direkt von deinen Kalenderbenachrichtigungen aus beitreten.

Installieren Verwende Google Kalender für Folgendes: Eine tägliche Zusammenfassung deines Zeitplans erhalten

Auf Einladungen direkt in Slack antworten

Hangout- oder Zoom-Anrufen mit einem einzigen Klick beitreten Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

Azure Pipelines

Azure Pipelines ist ein Service, mit dem Entwicklungsteams Software auf jeder Plattform oder in der Cloud erstellen, testen und bereitstellen können. Mit der Azure Pipelines-App für Slack kannst du ganz einfach Aktivitäten für deine Pipelines überwachen. Richte Abonnements für abgeschlossene Builds, Veröffentlichungen und ausstehende Genehmigungen ein und erhalte Benachrichtigungen für diese Events in deinen Channels.

Installieren Verwende Azure Pipelines für Folgendes: Aktivität für deine Pipelines überwachen

Warnungen zu fertiggestellten Builds erhalten

Benachrichtigungen zu ausstehenden Genehmigungen erhalten Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

Jede Woche fügt das Slack-App-Verzeichnis eine weitere Seite externer Services hinzu, die dazu beitragen, einen größeren Anteil der Arbeit deines Teams in Slack zu verlegen. Suche nach anderen Apps, die dein Team bereits nutzt: Die Chancen stehen gut, dass es eine App gibt, die dafür ausgelegt ist, in Slack zu funktionieren. Nach der Installation bedeutet das weniger Kontextwechsel. Das spart Zeit und steigert die Produktivität.