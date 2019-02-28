Commutation de contexte : les top applications permettant de s’adapter aux context switch

Les dernières nouveautés de la liste des applications de Slack se présentent sous la forme de petits blocs. Ce mois-ci, nous avons lancé un nouveau cadre pour les développeurs qui conçoivent des applications, appelé Block Kit.

Nous vous épargnons les détails techniques, mais voici ce que vous devez savoir : certaines de nos applications les plus populaires pour Slack incluent désormais des fonctionnalités interactives telles que des calendriers et des sondages qui vous aident à travailler plus rapidement et plus facilement dans Slack en évitant la commutation de contexte.

Voici un aperçu des applications utiles qui ont déjà été mises à niveau par rapport au Block Kit, ainsi que quelques autres versions notables qui apportent de nouvelles fonctionnalités à votre espace de travail Slack.

1. Optimizely

Optimizely est une plateforme d’expérimentation, conçue pour les équipes de marketing et de produits afin de tester, d’apprendre et de déployer des changements sur leurs sites web en temps réel. Dans Slack, Optimizely peut établir des mises à jour et des résultats des expériences, ainsi que suivre les nouvelles idées et permettre aux gens de collaborer sur ces idées.

Installer Utilisez Optimizely pour : Élaborer une nouvelle expérience et une nouvelle hypothèse à tester

Collaborer sur des idées avec des commentaires

Obtenir des mises à jour et des rapports sur les expériences Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

2. Doodle

Doodle est un service qui vise à simplifier l’organisation de réunions avec des personnes très occupées. Son application dans Slack permet de suggérer un ensemble d’heures de réunion, d’inviter les participants à les choisir, puis de sélectionner la meilleure option, le tout dans un seul message.

Installer Utilisez Doodle pour : Proposer des heures et des dates de réunions

Inviter les participants à partager leurs disponibilités

Sélectionner des dates/heures qui conviennent à tout le monde Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

3. Guru

Guru est une application de partage des connaissances similaire à un wiki, où votre équipe peut créer des cartes pour enregistrer des informations de référence sous des titres. Utilisez-la pour créer un glossaire des termes utilisés sur le lieu de travail, pour créer de nouvelles cartes pour les politiques de l’entreprise ou simplement pour créer une carte avec l’adresse de votre bureau et les informations sur les personnes à contacter. Une fois dans Slack, vous pouvez rechercher des mots ou des phrases pertinents dans Guru et publier ces cartes dans un canal. Vous pouvez également utiliser les actions de message pour créer de nouvelles cartes à partir de n’importe quel message existant dans Slack.

Installer Utilisez Guru pour : Partager des informations de référence avec toute votre équipe

Créer de nouvelles cartes à partir de messages dans Slack

Publier des cartes Guru pertinentes dans les canaux Slack Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

4. Litmus

Litmus vous permet d’élaborer, de tester, d’optimiser et de contrôler les e-mails (pour plus de 90 clients) avant qu’ils ne soient envoyés à un client unique, et sa nouvelle application aide votre équipe à gérer les notifications pour toutes ces tâches dans Slack. Vous pouvez recevoir des messages directs chaque fois que vous êtes mentionné dans Litmus, lorsque les approbations sont terminées et lorsqu’il y a de nouveaux éléments à examiner.

Installer Utilisez Litmus pour : Surveiller vos mentions

Recevoir des notifications lorsqu’il est temps d’examiner de nouveaux éléments

Garder un œil sur les commentaires sans quitter Slack Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

5. Agenda Google

L’Agenda Google fait partie des classiques de Slack, mais l’application a récemment fait l’objet d’une refonte qui inclut un grand nombre de nouvelles fonctionnalités. Vous obtiendrez des résumés quotidiens et hebdomadaires de votre calendrier comme avant, avec la possibilité supplémentaire de répondre aux invitations du calendrier dans Slack en un seul clic. De plus, vous pouvez désormais rejoindre des appels directement à partir des notifications de votre calendrier.

Installer Utilisez l’Agenda Google pour : Recevoir un résumé quotidien de votre emploi du temps

Répondre aux invitations directement dans Slack

Participer à des appels Hangout ou Zoom en un seul clic Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Azure Pipelines

Azure Pipelines est un service qui permet aux équipes de développement de logiciels de créer, tester et déployer sur n’importe quelle plateforme ou cloud. Avec l’application Azure Pipelines pour Slack, vous pouvez facilement surveiller l’activité de vos pipelines. Configurez et gérez des abonnements pour les builds terminés, les versions et les approbations en attente, et recevez des notifications pour ces événements dans vos canaux.

Installer Utilisez Azure Pipelines pour : Surveiller l’activité de vos pipelines

Recevoir des alertes sur les builds terminés

Recevoir des notifications sur les approbations en cours Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Chaque semaine, la liste des applications de Slack se voit dotée d’une nouvelle page de services externes qui permettent d’intégrer une plus grande partie du travail de votre équipe dans Slack. Essayez de rechercher d’autres applications que votre équipe utilise déjà : il y a de fortes chances qu’il existe une application conçue pour fonctionner dans Slack. Une fois installée, c’est un onglet ou une application externe de moins à ouvrir, ce qui permet d’éviter le changement de contexte, et donc de gagner du temps et de renforcer sa productivité.