El exceso en el uso de redes sociales, las comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo y la gran cantidad de notificaciones recibidas son los principales detonantes del llamado burnout digital, según un estudio de ManpowerGroup, una consultora de gestión del talento. Sin embargo, las causas que subyacen a este problema cada vez más frecuente son mucho más profundas.

Contra todo pronóstico, el auge del teletrabajo ha supuesto un paso atrás en la relación de las personas con la tecnología, generando graves problemas de salud mental que, en muchos casos, tienen su origen en el burnout digital. Pero, ¿en qué consiste exactamente este fenómeno, cuáles son sus causas y, sobre todo, qué podemos hacer como individuos y como empresas para prevenirlo y evitarlo?

¿Qué es el burnout digital?

El burnout digital en el ámbito laboral está directamente relacionado con una sobresaturación en el uso de tecnologías por parte de los empleados. Los principales síntomas del también llamado desgaste profesional o síndrome de burnout residen en el desinterés, la baja eficiencia y el cansancio extremo, pero también afecta al estado de ánimo generando, entre otros problemas, insomnio e irritabilidad, y en casos extremos puede llegar a derivar en dolencias físicas fruto del estrés.

Principales causas de aparición del burnout digital

Tanto en el burnout digital como en el profesional -el segundo puede darse fuera del ámbito laboral, pero es un mal común en infinidad de oficinas-, coinciden en gran parte de sus causas. La sobreexposición a los dispositivos digitales, el estrés constante en el que se ha sumido la sociedad en las últimas décadas y los problemas individuales son algunos de los principales desencadenantes del problema, como todos los siguientes:

Relación constante con las tecnologías

Cada vez somos más dependientes de las tecnologías y, más concretamente, de las pantallas desde las cuales las gestionamos. No podemos negar los beneficios de estos dispositivos a nivel personal y profesional, pero como sucede con todo, los excesos nunca son recomendables. Y si hay algo que caracteriza al uso que hacemos de los equipos conectados es que lo convertimos en abuso.

Presión laboral

Otro factor que influye considerablemente en el burnout digital y profesional es la presión que se sufre en los puestos de trabajo. Nos encontramos en un contexto globalizado en el que el mercado no espera a nadie: para ser competitivos hay que producir de forma eficiente y esto requiere que exprimamos al máximo las capacidades tecnológicas, pero también las humanas. Y esto deriva en unos niveles de estrés verdaderamente insoportables, en ocasiones.

Desorden en el trabajo

El desorden en el desempeño de las funciones es otra cuestión a tener en cuenta en el desgaste profesional. El incremento de los espacios digitales tiene como consecuencia una diversificación de proyectos y una sucesión de tareas que, en ocasiones, generan alteraciones por el mero hecho de no seguir un orden lógico. Y en este caso la responsabilidad es compartida entre directivos y trabajadores.

Exceso de tareas

Más allá del orden de las actividades profesionales, parece evidente que, como consecuencia del aumento de la eficiencia, también está teniendo lugar un incremento de tareas. Y nuevamente nos encontramos con esos excesos que acaban saturando a los empleados hasta el punto de resultar contraproducentes a la hora de alcanzar la ansiada eficiencia productiva.

Problemáticas personales

Siempre se ha sugerido que los problemas personales no deben llevarse al trabajo. Pero esto es una utopía que deshumaniza a los empleados y los equipara con las máquinas; la salud mental resulta determinante en la vida de cualquier individuo y por supuesto que influye en su desempeño profesional, por lo que conviene comenzar por cuidarla desde el ámbito laboral.

Aislamiento profesional

La tecnología también puede aislarnos de nuestro entorno a nivel personal y profesional, por lo que el burnout digital también es consecuencia de ello. No podemos negar que las personas somos seres sociales y que nuestras carencias al respecto pueden pasarnos factura a nivel psicológico. Así pues, ¿por qué no bajar momentáneamente las pantallas y trabajar cara a cara?

Mal uso de las tecnologías en el tiempo libre

Un aspecto fundamental que debemos entender en torno a este problema reside en las responsabilidades y los roles que se juegan desde cada posición. Es decir, no podemos culpabilizar únicamente a las empresas por el crecimiento del burnout digital mientras vivimos la mayor parte de nuestro tiempo libre a través de las pantallas. Fuera del trabajo también es perjudicial abusar de la tecnología.

Consejos para evitar el burnout digital

Si tenemos en cuenta todas estas causas, parece fácil intuir cuáles son las actitudes y acciones más recomendables a la hora de prevenir y evitar el burnout digital. Sin embargo, el ritmo de vida actual, tanto en el interior como en el exterior de las oficinas, no siempre nos permite salir de las tecnologías y las pantallas. Veamos algunas recomendaciones acerca de cómo hacerlo:

Limitar el uso de tecnologías en todos los ámbitos

Como decimos, nos hemos convertido en una sociedad absolutamente dependiente de la tecnología, pero esto no quiere decir que tengamos que permanecer constantemente en contacto con ellas. Por suerte, los dispositivos inteligentes son cada vez más independientes, lo que nos permite alejarnos de ellos y que sigan funcionando, lo que nos permite un respiro en el trabajo… y también fuera de él; aprovecharlo es responsabilidad de cada cual.

Llevar a cabo acciones presenciales y fuera de las pantallas

Si bien es cierto que el uso de dispositivos digitales ha multiplicado notablemente la eficiencia productiva en todas las empresas donde se han implementado, es conveniente analizar qué acciones y tareas podrían mantenerse alejadas de las pantallas sin perder eficiencia. Una vez detectadas, ponerlas en práctica fuera de la tecnología puede servir para prevenir el burnout digital.

Modular los ajustes de los dispositivos inteligentes

Las notificaciones en los dispositivos inteligentes se han convertido en una parte esencial de nuestra vida, tanto en el plano personal como en el profesional. Adaptarlas a nuestras necesidades reales es un buen ejemplo de cómo utilizar la tecnología a nuestro favor para mantenernos momentáneamente alejados de ella. También existen diversas herramientas de bloqueo y control de uso que, en muchos casos son altamente recomendables.

Cuidar los horarios

Seguramente hayas oído hablar una y mil veces de la importancia de los horarios en el uso de las pantallas. Parece obvio, pero a la hora de la verdad es una exigencia que planteamos a los más pequeños y que los adultos no cumplimos en absoluto. Nuevamente, esta recomendación es completamente aplicable a la vida personal y profesional: es imprescindible poner límites temporales al uso de la tecnología.

Explicar los límites en el uso de herramientas digitales

En este caso hablamos de una recomendación dirigida principalmente a las organizaciones. Una vez que asumimos la importancia de limitar el uso de la tecnología en espacios profesionales, conviene verbalizarlo y explicarlo claramente a los empleados , de modo que entiendan el porqué de estas dinámicas y cómo llevarlas a cabo.

Establecer momentos de descanso ineludibles

Y si hablamos de reducir el uso de dispositivos electrónicos en el ámbito laboral, la medida más efectiva siempre será determinar horarios específicos y obligatorios para el descanso tecnológico. Cuando esto se aplica en todos los contextos vitales del individuo -sobre todo el personal y profesional-, resulta prácticamente imposible sufrir episodios de burnout digital.

Prestar atención para detectar el problema a tiempo

Por último, si las recomendaciones para la prevención no se han aplicado correctamente o no han sido lo suficientemente efectivas, siempre existe la posibilidad de identificar el síndrome de burnout en sus primeras etapas. Como sucede con cualquier problema de salud mental, cuanto antes se detecta, más rapidez, facilidad y probabilidad para la mejora.

¿Por qué es importante prevenir el burnout digital?

Las consecuencias del burnout digital no sólo las vive el individuo que lo sufre, que por supuesto es lo más relevante; sin embargo, se trata de una dolencia que también afecta a su entorno, a sus relaciones personales y a las profesionales. Ni que decir tiene que el rendimiento profesional decae por completo en estos casos, por lo que la prevención del problema debe ser responsabilidad de todos los actores implicados.

La responsabilidad de las empresas en la prevención del burnout digital

Pero, ¿cómo pueden afrontar las empresas el burnout digital? ¿Realmente es posible poner freno a una problemática que va más allá de las instalaciones físicas de la empresa? Probablemente no podamos reducir la responsabilidad únicamente al ámbito profesional, pero sí se pueden poner límites dentro y fuera de la organización: si el trabajo en remoto es posible, también lo es la reducción de esta dolencia.

Establecimiento de horarios

Precisamente en el desempeño a distancia encontramos con mucha facilidad situaciones en las que los horarios se han perdido por completo. Ofrecer flexibilidad temporal a los empleados es muy positivo, pero esto no implica añadir más horas a la jornada y, ni mucho menos, permitir que un trabajador lo haga por su cuenta: es de vital importancia que haya barreras temporales claramente delimitadas.

Desarrollo de tareas offline

La digitalización de los negocios es algo absolutamente fundamental para su supervivencia, pero siempre quedan algunas tareas que se pueden desarrollar lejos de las pantallas sin perder su eficiencia. En este sentido, es responsabilidad de las compañías fomentar y exigir que se lleven a cabo ciertas acciones en el mundo offline.

Fomento del buen ambiente en los equipos

Pese a que el burnout digital se atribuye principalmente al uso excesivo de tecnologías, como es lógico, lo cierto es que los factores ambientales también tienen una gran influencia en el problema. Fomentar el buen ambiente entre los empleados generará bienestar personal, además de propiciar entornos comunicativos más allá de los dispositivos electrónicos.

Limitación de las comunicaciones fuera del trabajo

Si volvemos a poner el foco en el teletrabajo, resulta sencillo imaginar a un directivo contactando con sus empleados. Esto es algo perfectamente normal, claro, siempre y cuando se respeten nuevamente unos horarios. De hecho, si hablamos de trabajo presencial las comunicaciones profesionales deberían limitarse estrictamente a la presencialidad, y las externas no deben llevarse a cabo a cualquier hora.

Incorporación de herramientas digitales eficientes

Puestos a trabajar con dispositivos electrónicos, ya que como empresas no nos queda más remedio, recurrir a las herramientas más eficientes del mercado nos permitirá reducir su uso. Si, al mismo tiempo, tratamos de unificar todas las aplicaciones posibles en una sola plataforma, el éxito está asegurado: incremento de la eficiencia y disminución del tiempo dedicado a la tecnología.

Cómo evitar el burnout digital gracias a la tecnología

Aunque parezca contradictorio, una de las medidas que mejor está funcionando en las organizaciones en la lucha frente al burnout digital es la incorporación de ciertas tecnologías. Se trata de escoger herramientas digitales eficientes, que requieran el mínimo tiempo de interacción y que incorporen posibilidades más allá de lo exclusivamente laboral.

En este sentido, Slack resulta útil por varios motivos: en primer lugar, reúne diversas herramientas de uso diario en un único lugar, lo que evita las pérdidas de tiempo en pantalla. En segundo lugar, permite una comunicación efectiva y eficiente entre equipos y, por último, ofrece innumerables posibilidades a la hora de crear conversaciones ajenas al trabajo, convirtiéndose así en un espacio amable y exento de presiones laborales.