Con ChatGPT para Slack, el innovador de la industria OpenAI redefine nuestra forma de trabajar

OpenAI, que está revolucionando la manera en la que el mundo percibe y utiliza la inteligencia artificial, recibe el Premio al impacto de Slack por su uso de Slack para acelerar el crecimiento de sus operaciones y mantener su lugar como innovador en una industria tan particularmente competitiva.

OpenAI es la empresa de investigación e implementación obsesionada con los clientes detrás del ampliamente popular ChatGPT, un chatbot de IA versátil que es capaz de redactar contenido y responder preguntas de manera conversacional. A partir de su lanzamiento en noviembre de 2022, la poderosa tecnología de generación de ChatGPT se ha popularizado, y OpenAI usa Slack para buscar caminos eficaces y colaborar.

Slack, la plataforma de productividad elegida por la empresa, permite que el equipo de OpenAI organice sus actividades y se comunique con sus clientes de forma segura, y que avance con sus proyectos y con su misión para garantizar que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad completa. Con solo 400 empleados, la empresa tiene más de 170 canales de Slack Connect y ha enviado más de cinco millones de mensajes desde que pasó a ser cliente de Slack en 2018.

A medida que OpenAI continúa en su camino de hipercrecimiento, es vital que conserve una cultura fuerte y conectada para los empleados. «Slack realmente ayuda a sentirse conectado con cualquier persona de la organización», dice un ingeniero de investigación principal. El equipo usa emojis de reacción para recopilar opiniones sobre sus modelos y confía en las juntas de Slack para colaborar rápidamente y eliminar aún más la necesidad de realizar reuniones.

Parte de lo que hace que el reducido equipo de OpenAI se sienta seguro al usar Slack para todas las conversaciones internas son sus funciones de seguridad. El equipo utiliza Enterprise Grid de Slack por sus capacidades de conservación de mensajes y control para administradores, además de las funciones de seguridad más sólidas de Slack, como el cifrado de datos, el inicio de sesión único basado en SAML y la administración granular de aplicaciones.

Para crear nuevas posibilidades en el mundo de la automatización del espacio de trabajo, la nueva aplicación de ChatGPT para Slack aprovecha el poder de ChatGPT y lo incorpora directamente a los canales de Slack. Con ChatGPT para Slack, los usuarios ya no tienen que alternar entre los dos servicios. En cambio, pueden hacer preguntas a ChatGPT directamente en Slack y obtener las respuestas que necesitan en segundos.

«Slack es el motor de tu trabajo. Incorporar ChatGPT y tener la posibilidad de aprovechar una interfaz de chat en la que ya están todos tus compañeros de trabajo, además de la automatización, inteligencia y capacidades de programación, es una integración que hace magia. Será un impulso gigante para nuestra productividad intelectual». Ingeniero de soluciones, OpenAI

«Creemos que hay muchas posibilidades con la integración de Slack y ChatGPT en el futuro», dice el equipo. «Mejorar el flujo de trabajo y la interconexión de las organizaciones es clave para impulsar la productividad, y esta integración tendrá un impacto significativo en todos los sectores que usan Slack».