借助 ChatGPT for Slack，行业创新者 OpenAI 重新定义了工作方式

OpenAI 通过彻底改变世界对人工智能的认知和使用，获得了 Slack 影响力奖，因为它利用 Slack 加速了运营增长，并在其独特的高竞争力行业中保持领先地位。

OpenAI 是广泛受欢迎的 ChatGPT 聊天机器人背后的一家客户导向的研究和部署公司。这款多功能的人工智能聊天机器人不仅可以创作内容，还能够以对话的方式回答各种问题。ChatGPT 于 2022 年 11 月推出，其强大的生成技术自此主导了对话，而 OpenAI 依赖于 Slack 提高效率并实现协作。

Slack 是该公司的工作效率管理平台，它使 OpenAI 的团队能够优先考虑客户并与客户安全地交流，推进项目，并推动其让人工智能造福全人类的伟大使命。该公司只有 400 名员工，却拥有 170 多个 Slack Connect 频道，自 2018 年成为 Slack 客户以来，已发送超过 500 万条消息。

随着 OpenAI 在其超速增长的道路上不断前进，保持强大和互联的员工文化至关重要。一位 OpenAI 首席研究工程师说道：“Slack 的确有助于我与组织中的任何人建立联系。”团队使用回复表情来收集有关模型的反馈，并使用 Slack 抱团快速协作，进一步消除了对会议的需求。

OpenAI 的精简团队之所以能够安心地在所有内部对话中使用 Slack，原因之一便是 Slack 的安全功能。该团队利用 Slack 的 Enterprise Grid 实现消息留存和管理员控制功能，以及 Slack 最强大的安全功能，如数据加密、基于 SAML 的单点登录和精细的应用管理。

新推出的 ChatGPT for Slack 应用在工作场所自动化领域开辟了新的可能性，该应用不仅可以利用 ChatGPT 的强大功能，还可以直接嵌入到 Slack 频道。借助 ChatGPT for Slack，用户无需再在这两个服务之间进行切换。他们可以直接在 Slack 中向 ChatGPT 提问，并在数秒内得到答案。

“Slack 是开展工作的平台。它引入了 ChatGPT，并且能让用户在聊天界面中照常与所有同事交流，再加上自动化、智能化和编程能力：这种集成带来了很神奇的效果。这将极大地提高我们在知识方面的生产力。” Open AI 解决方案工程师

团队人员说道：“我们相信，通过 Slack 和 ChatGPT 的集成，未来会创造更多的可能性。改进工作流程和加强组织的互联性是提升工作效率的关键。这种集成将会给使用 Slack 的所有行业带来显著变化。”