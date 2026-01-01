Con ChatGPT per Slack, l'azienda innovatrice del settore OpenAI ridefinisce il modo di lavorare

Rivoluzionando il modo in cui il mondo percepisce e utilizza l’intelligenza artificiale, OpenAI riceve il Premio Impatto di Slack per aver usato Slack per accelerare la crescita delle operazioni e rimanere all’avanguardia in un settore estremamente competitivo.
OpenAI è la società di ricerca e sviluppo incentrata sul cliente creatrice del famosissimo ChatGPT, un versatile chatbot basato sull’intelligenza artificiale che può elaborare contenuti e rispondere a domande in maniera conversazionale. Lanciata a novembre 2022, la potente tecnologia generativa di ChatGPT da quel momento ha dominato la conversazione e OpenAI si affida a Slack per trovare efficienze e facilitare la collaborazione.
Slack, la piattaforma di produttività prescelta dall’azienda, consente al team di OpenAI di stabilire le priorità e comunicare in modo sicuro con i clienti, far avanzare i progetti e promuovere la missione di garantire che l’umanità intera possa beneficiare dell’intelligenza artificiale. Con solo 400 dipendenti, l’azienda dispone di oltre 170 canali di Slack Connect e ha inviato più di 5 milioni di messaggi da quando è diventata cliente di Slack nel 2018.
Mentre prosegue nella sua incredibile crescita, è fondamentale per OpenAI mantenere una cultura dei dipendenti solida e connessa. “Slack aiuta realmente a sentirsi connessi a tutti i membri dell’organizzazione”, afferma un ingegnere di ricerca di OpenAI. Il team usa le reazioni con emoji per raccogliere feedback sui suoi modelli e fa affidamento su Slack Incontri per collaborare rapidamente ed eliminare la necessità di riunioni.
Un altro aspetto per cui l’agile team di OpenAI si sente tranquillo a usare Slack per tutte le conversazioni interne è rappresentato dalle sue funzioni di sicurezza. Il team sfrutta Enterprise Grid di Slack per le funzionalità di conservazione dei messaggi e controllo amministrativo, oltre alle affidabili funzioni di sicurezza di Slack come la crittografia dei dati, il Single Sign-On basato su SAML e la gestione granulare delle app.
Aprendo nuove possibilità nel mondo dell’automazione dell’ambiente di lavoro, l’app ChatGPT per Slack appena lanciata sfrutta la potenza di ChatGPT e la incorpora direttamente nei canali di Slack. Con ChatGPT per Slack, gli utenti non devono più passare da un servizio all’altro. Al contrario, possono porre domande a ChatGPT direttamente da Slack e ottenere le risposte necessarie in pochi secondi.
“Slack è nel cuore del lavoro. L’inserimento di ChatGPT e la possibilità di utilizzare un’interfaccia chat nel posto dove tutti i colleghi si trovano già, insieme a funzionalità programmatiche, di automazione e intelligenza, sono alla base di un’integrazione che può davvero fare la differenza. Questo aumenterà enormemente la nostra produttività intellettuale.”
“Riteniamo che vi siano moltissime possibilità con l’integrazione di Slack e ChatGPT nel futuro”, dichiara il team. “Migliorare il flusso di lavoro e l’interconnessione delle organizzazioni è fondamentale per aumentare la produttività e questa integrazione avrà un impatto significativo in tutti i settori che usano Slack.”