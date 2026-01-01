Con ChatGPT per Slack, l'azienda innovatrice del settore OpenAI ridefinisce il modo di lavorare

Rivoluzionando il modo in cui il mondo percepisce e utilizza l’intelligenza artificiale, OpenAI riceve il Premio Impatto di Slack per aver usato Slack per accelerare la crescita delle operazioni e rimanere all’avanguardia in un settore estremamente competitivo.

OpenAI è la società di ricerca e sviluppo incentrata sul cliente creatrice del famosissimo ChatGPT, un versatile chatbot basato sull’intelligenza artificiale che può elaborare contenuti e rispondere a domande in maniera conversazionale. Lanciata a novembre 2022, la potente tecnologia generativa di ChatGPT da quel momento ha dominato la conversazione e OpenAI si affida a Slack per trovare efficienze e facilitare la collaborazione.

Slack, la piattaforma di produttività prescelta dall’azienda, consente al team di OpenAI di stabilire le priorità e comunicare in modo sicuro con i clienti, far avanzare i progetti e promuovere la missione di garantire che l’umanità intera possa beneficiare dell’intelligenza artificiale. Con solo 400 dipendenti, l’azienda dispone di oltre 170 canali di Slack Connect e ha inviato più di 5 milioni di messaggi da quando è diventata cliente di Slack nel 2018.

Mentre prosegue nella sua incredibile crescita, è fondamentale per OpenAI mantenere una cultura dei dipendenti solida e connessa. “Slack aiuta realmente a sentirsi connessi a tutti i membri dell’organizzazione”, afferma un ingegnere di ricerca di OpenAI. Il team usa le reazioni con emoji per raccogliere feedback sui suoi modelli e fa affidamento su Slack Incontri per collaborare rapidamente ed eliminare la necessità di riunioni.

Un altro aspetto per cui l’agile team di OpenAI si sente tranquillo a usare Slack per tutte le conversazioni interne è rappresentato dalle sue funzioni di sicurezza. Il team sfrutta Enterprise Grid di Slack per le funzionalità di conservazione dei messaggi e controllo amministrativo, oltre alle affidabili funzioni di sicurezza di Slack come la crittografia dei dati, il Single Sign-On basato su SAML e la gestione granulare delle app.

Aprendo nuove possibilità nel mondo dell’automazione dell’ambiente di lavoro, l’app ChatGPT per Slack appena lanciata sfrutta la potenza di ChatGPT e la incorpora direttamente nei canali di Slack. Con ChatGPT per Slack, gli utenti non devono più passare da un servizio all’altro. Al contrario, possono porre domande a ChatGPT direttamente da Slack e ottenere le risposte necessarie in pochi secondi.

“Slack è nel cuore del lavoro. L’inserimento di ChatGPT e la possibilità di utilizzare un’interfaccia chat nel posto dove tutti i colleghi si trovano già, insieme a funzionalità programmatiche, di automazione e intelligenza, sono alla base di un’integrazione che può davvero fare la differenza. Questo aumenterà enormemente la nostra produttività intellettuale.” Ingegnere delle soluzioni, OpenAI

“Riteniamo che vi siano moltissime possibilità con l’integrazione di Slack e ChatGPT nel futuro”, dichiara il team. “Migliorare il flusso di lavoro e l’interconnessione delle organizzazioni è fondamentale per aumentare la produttività e questa integrazione avrà un impatto significativo in tutti i settori che usano Slack.”