Mit ChatGPT für Slack definiert der Brancheninnovator OpenAI unsere Arbeitsweise neu

OpenAI revolutioniert die Art und Weise, wie die Welt künstliche Intelligenz wahrnimmt und nutzt. Das Unternehmen erhält die Auszeichnung „Slack Impact“ für die Nutzung von Slack, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und in einer einzigartig kompetitiven Branche an der Spitze zu bleiben.

OpenAI ist das kundenorientierte Forschungs- und Implementierungsunternehmen, das hinter dem äußerst beliebten ChatGPT steht, einem vielseitigen KI-basierten Chatbot, der Inhalte erstellen und Fragen in Dialogform beantworten kann. Die leistungsstarke generative Technologie von ChatGPT, die im November 2022 auf den Markt kam, ist seitdem in aller Munde – und OpenAI nutzt Slack, um effizient zu arbeiten und zusammenzuarbeiten.

Slack, die bevorzugte Produktivitätsplattform des Unternehmens, ermöglicht es dem Projekt-Team von OpenAI, Prioritäten zu setzen und sicher mit Kunden zu kommunizieren, Projekte voranzutreiben und seine Mission, nämlich sicherzustellen, dass künstliche Intelligenz der gesamten Menschheit zugute kommt, zu erfüllen. Mit nur 400 Mitarbeitenden verfügt das Unternehmen über 170 Slack Connect-Channels und hat über 5 Millionen Nachrichten verschickt, seit es 2018 Slack-Kunde wurde.

Während der Hyperwachstumsphase ist es von entscheidender Bedeutung, dass OpenAI eine starke und vernetzte Mitarbeiterkultur aufrechterhält. „Slack macht es uns wirklich einfacher, einen stärkeren Zusammenhalt im gesamten Unternehmen zu gewährleisten“, sagt ein leitender Forschungsingenieur von OpenAI. Das Projekt-Team verwendet Reaktions-Emojis, um Feedback zu seinen Modellen einzuholen und nutzt Slack Huddles, um schnell zusammenzuarbeiten und Meetings zu eliminieren.

Ein Grund, warum das schlanke Team von OpenAI Slack für alle internen Unterhaltungen nutzt, sind die Sicherheitsfunktionen von Slack. Das Projekt-Team nutzt das Enterprise Grid von Slack für die Nachrichtenaufbewahrung und die Verwaltungskontrollfunktionen sowie die starken Sicherheitsfunktionen von Slack wie Datenverschlüsselung, SAML-basiertes einmaliges Anmelden und detaillierte App-Verwaltung.

Die neu eingeführte App ChatGPT für Slack eröffnet für die Automatisierung bei der Arbeit völlig neue Möglichkeiten und macht sich die Leistungsfähigkeit von ChatGPT zunutze, indem sie das Tool direkt in Slack-Channels einbettet. Mit ChatGPT für Slack entfällt die Notwendigkeit, zwischen den beiden Services hin- und herwechseln zu müssen. Stattdessen können die Benutzer:innen ChatGPT direkt in Slack Fragen stellen und erhalten in Sekundenschnelle Antworten.

„Slack ist der zentrale Ort, an dem alle einfach zusammenarbeiten. Mit der Einführung von ChatGPT und der Möglichkeit, eine Chat-Oberfläche zu verwenden, die bereits alle deine Mitarbeitenden nutzen, in Kombination mit Automatisierung, Intelligenz und Programmierfähigkeiten: Diese Integration ist wirklich magisch. Sie wird ein enormer Schub für unsere intellektuelle Produktivität sein.“ Solutions Engineer, Open AI

„Wir glauben, dass sich aus der Integration von Slack und ChatGPT eine Reihe ungeahnter Möglichkeiten ergeben werden“, so das Projekt-Team. „Die Optimierung der Workflows und eine verbesserte Vernetzung von Organisationen spielen bei der Produktivitätssteigerung eine entscheidende Rolle. Die Integration wird erhebliche Auswirkungen auf alle Branchen haben, in denen Slack eingesetzt wird.“