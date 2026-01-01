業界のイノベーター OpenAI が ChatGPT for Slack で働き方を革新

人工知能に対する人々の認識を一変させ、その活用方法を革新している OpenAI。Slack を使って業務を進化させ、競争の激しい業界において最先端を走り続けている同社に、インパクト賞が贈られます。

顧客を重視したリサーチと開発を行う OpenAI が生み出した ChatGPT は、対話形式で人々の質問に答える AI チャットボットとして人気を呼び、多方面での活用が期待されています。2022 年 11 月の ChatGPT の公開以来、その生成テクノロジーが大きな話題を集めている OpenAI が、業務の効率とコラボレーションの向上に活用しているのが Slack です。

OpenAI は、顧客との安全なコミュニケーションやプロジェクトを遂行するプロダクティビティプラットフォームとして Slack を採用。人工知能によって人類に貢献するという同社のミッションの推進に役立てています。従業員数わずか 400 名の同社は、2018 年に Slack を使い始めて以来、170 以上の Slack コネクトチャンネルを作成し、500 万件を超えるメッセージを送信しています。

急速な成長を続ける OpenAI にとって、人と人とのつながりを保った、力強い組織文化を維持していくことが重要なテーマです。OpenAI の Principle Research Engineer は、「メンバーの連帯感を高めるのに、Slack がとても役立っています」と語ります。OpenAI では、絵文字リアクションを使ってモデルへのフィードバックを集めているほか、Slack ハドルミーティングを活用して、メンバーのすばやい連携を実現。不要な会議を減らし、無駄のないチーム作りを進めています。

また、OpenAI が内部のやり取りをすべて Slack で行っている理由として、Slack のセキュリティ機能への信頼も挙げられます。同社は Slack の Enterprise Grid を導入して、メッセージの保存や充実した管理機能に加え、データ暗号化、SAML ベースのシングルサインオン、きめ細かなアプリケーション管理といった強力なセキュリティ機能を利用しています。

さらに、業務自動化の新しい可能性を開くツールとして、OpenAI は新たに ChatGPT for Slack アプリをリリースしました。ChatGPT の力を Slack チャンネルに直接組み込める機能です。ChatGPT for Slack により、ユーザーは 2 つのサービスを切り替える必要がなくなります。つまり、Slack 内で直接 ChatGPT に質問でき、数秒のうちに答えが返ってくるのです。

「仕事に欠かせない存在である Slack に、ChatGPT を組み込むことで、メンバー同士でやり取りしているまさにその場所で、チャットインターフェイスを使えるようになります。これにより自動化や情報収集、プログラミングなどで、驚くような効果が生まれます。知的生産性が飛躍的に高まることでしょう」 Open AI Solutions Engineer

「Slack と ChatGPT の連携は、今後さまざまな形でさらに発展する可能性を秘めています」と同チームは述べています。「生産性を高めるには、ワークフローの改善と組織内での連携力アップが重要です。このインテグレーションは、Slack を使うあらゆる業種の人々にとって、極めて大きな影響を与えるものになるでしょう」