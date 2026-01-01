產業創新者 OpenAI 透過 Slack 版 ChatGPT 重新定義我們的工作方式

OpenAI 徹底改變世界對人工智慧的理解和使用方式，還因為使用 Slack 來加速營運成長並在極度競爭產業中保持領先優勢而獲得 Slack 影響力獎。

OpenAI 是一家客戶至上的研究和部署公司，他們推出了大受歡迎的 ChatGPT，這個多功能 AI 聊天機器人能夠以對話形式撰寫內容與回答問題。自 2022 年 11 月推出以來，ChatGPT 強大的生產力技術便成為了討論的焦點，而 OpenAI 也仰賴 Slack 來提升效率及進行協作。

作為 OpenAI 生產力平台的選擇，Slack 可以讓該公司的團隊排定優先事項，安全地與客戶進行通訊、推動專案進行，並進一步實踐使命，讓人工智慧造福全人類。OpenAI 只有 400 位員工，卻擁有超過 170 個 Slack Connect 頻道，自 2018 年成為 Slack 客戶以來，已傳送了 500 多萬則訊息。

隨著 OpenAI 持續「超速成長」，維持強大而彼此緊密聯繫的員工文化至關重要。OpenAI 首席研究工程師表示：「Slack 真的能讓人感受到與組織中的每位成員有所連結。」團隊使用表情符號回應來收集對模型的意見回饋，並透過 Slack 微型會議快速協作，進一步減少開會的需求。

讓 OpenAI 的精簡團隊有信心使用 Slack 進行所有內部對話的其中一項因素是 Slack 的安全性功能。團隊採用 Slack 的 Enterprise Grid 來保留訊息和使用管理員控制項功能，以及 Slack 最強大的安全性功能，例如資料加密、SAML 型單一登入和縝密的應用程式管理。

全新推出的 ChatGPT for Slack 應用程式運用 ChatGPT 強大功能，並直接嵌入 Slack 頻道中，在工作空間自動化的世界中開創全新可能。透過 ChatGPT for Slack，使用者無需在兩個服務平台之間切換。相反地，他們可以在 Slack 中直接向 ChatGPT 提問，幾秒鐘內即可得到需要的答案。

「Slack 是進行工作的地方。引入 ChatGPT 並善用所有同事所在的聊天介面，搭配自動化、智慧及程式設計功能，這種整合可以創造許多魔法。我們的智慧生產力即將迎來大幅提升。」 解決方案工程師 Open AI

團隊表示：「我相信隨著之後 Slack 與 ChatGPT 的進一步整合，未來會有很多可能性。改善工作流程與組織之間的相互聯繫是提高生產力的關鍵，這種整合將對使用 Slack 的所有產業產生重大影響。」