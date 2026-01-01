Slack용 ChatGPT로 업무 방식을 새롭게 정의한 IT 혁신 기업 OpenAI

세상이 인공 지능을 인지하고 사용하는 방식을 혁신하고 있는 OpenAI는 Slack으로 운영 성장을 가속화하고 특히 경쟁이 치열한 산업에서 선두를 달리고 있기에 Slack 영향력 어워드를 수상하게 되었습니다.

고객 중심의 연구 및 배포 기업인 OpenAI는 콘텐츠를 작성하고 대화 방식으로 질문에 답하며 크게 인기를 얻고 있는 다목적 AI 챗봇, ChatGPT를 탄생시킨 숨은 공신입니다. 2022년 11월에 출시된 ChatGPT의 강력한 생성형 기술은 이후 모든 대화를 주도해 왔으며, OpenAI는 Slack을 통해 효율성을 도모하고 협업을 지원하고 있습니다.

OpenAI가 선택한 생산성 플랫폼인 Slack은 OpenAI 팀이 우선순위를 결정하고 고객과 안전하게 소통하며, 프로젝트를 진행하고, 인공 지능으로 모든 인간의 삶을 이롭게 한다는 사명을 달성하도록 지원하고 있습니다. 단 400명의 직원으로 구성된 OpenAI는 170개 이상의 Slack Connect 채널을 사용하고 있으며, Slack을 도입한 2018년 이후로 5백만 건 이상의 메시지를 전송했습니다.

OpenAI가 급속한 성장세를 이어감에 따라 강력하고 결속력 있는 직원 문화를 유지하는 것이 조직에 무엇보다 중요해졌습니다. “Slack은 조직 내 누구와도 연결되어 있다고 느끼게 해 줍니다.”라고 OpenAI 수석 연구 엔지니어는 말합니다. 팀은 이모티콘 반응을 사용해 모델에 대한 피드백을 모으고, Slack 허들을 통해 빠르게 협업하면서 회의의 필요성을 없애고 있습니다.

OpenAI의 특별 소수 정예 팀(lean team)이 Slack을 모든 내부 대화에 안심하고 사용할 수 있는 이유 중 하나가 바로 Slack의 보안 기능입니다. 이 팀은 Slack의 Enterprise Grid의 메시지 보존 및 관리자 제어 기능은 물론, Slack의 가장 강력한 보안 기능인 데이터 암호화, SAML 기반의 싱글 사인온(SSO) 및 세분화된 앱 관리 기능을 활용하고 있습니다.

업무 환경 자동화에 새로운 가능성을 열어 주고 있는, 새로 출시된 Slack용 ChatGPT 앱은 ChatGPT의 강력한 성능을 Slack 채널에 바로 가져다 줍니다. Slack용 ChatGPT를 사용하면 사용자가 더이상 두 서비스를 오갈 필요가 없습니다. Slack에서 바로 ChatGPT에 질문하고 몇 초 만에 필요한 답변을 얻을 수 있으니까요.

“Slack은 업무가 이루어지는 새로운 세상입니다. ChatGPT를 도입하고 자동화, 인텔리전스, 프로그램 기능과 더불어 모든 동료가 이미 사용 중인 채팅 인터페이스를 활용할 수 있는 통합 기능으로 수많은 마법이 가능해졌죠. 이를 통해 우리의 지적 생산성은 대폭 향상될 것입니다.” Open AI 솔루션 엔지니어

이 팀은 “Slack과 ChatGPT의 통합으로 미래에 수많은 가능성이 열릴 것이라고 생각합니다.”라고 말합니다. “조직의 워크플로와 상호 연결성을 개선하는 일이 생산성 향상의 핵심입니다. 따라서 이번 통합은 Slack을 사용하는 모든 업계에 상당한 영향을 미칠 것입니다.”