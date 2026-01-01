Con ChatGPT para Slack, OpenAI, la empresa innovadora del sector, reinventa nuestra forma de trabajar

OpenAI, que está revolucionando nuestra forma de comprender y usar la inteligencia artificial, recibe el Premio al impacto de Slack por usar Slack para agilizar la ampliación de sus operaciones y mantenerse a la vanguardia en un sector especialmente competitivo.

OpenAI es la empresa de investigación e implementación, hipercentrada en los clientes, que está detrás del mundialmente famoso ChatGPT, una IA versátil y conversacional que puede crear contenido y responder a preguntas de forma coloquial. Desde su lanzamiento en noviembre de 2022, la potente tecnología generativa de ChatGPT es el centro de atención. OpenAI confía en Slack para mejorar su eficiencia y posibilitar la colaboración.

Slack, la plataforma de productividad preferida de la empresa, permite al equipo de OpenAI priorizar y comunicarse con seguridad con los clientes, avanzar proyectos e impulsar su misión para garantizar que la inteligencia artificial beneficia a todos. La empresa, que cuenta ya con más de 400 empleados, tiene más de 170 canales de Slack Connect y ha enviado más de cinco millones de mensajes desde que se unió a Slack en 2018.

Puesto que OpenAI continúa expandiéndose, es fundamental que mantenga una cultura de empleados conectados. “Slack nos ayuda a sentirnos conectados con todos los miembros de la organización”, explica el ingeniero de investigación principal en OpenAI. El equipo usa emojis de reacciones para recopilar sugerencias en sus modelos y accede a las Juntas de Slack para colaborar rápidamente, sin necesidad de reuniones.

Una de las cosas que hace que el equipo de asistencia de OpenAI confíe en Slack para mantener sus conversaciones internas son sus funciones de seguridad. El equipo aprovecha Enterprise Grid de Slack para la retención de mensajes y las funciones de control del administrador, así como las funciones de seguridad más sólidas de Slack, como el cifrado de datos, el inicio de sesión único basado en SAML o la gestión granular de aplicaciones.

En cuanto a crear nuevas oportunidades en el mundo de la automatización del lugar de trabajo, la nueva aplicación de ChatGPT para Slack aprovecha el poder de ChatGPT y lo integra con los canales de Slack. Con ChatGPT para Slack, los usuarios ya no tienen que alternar entre ambos servicios. Ahora pueden hacer preguntas a ChatGPT desde Slack y obtener una respuesta en cuestión de segundos.

“Slack es el motor de tu trabajo. Ahora que se ha incorporado ChatGPT, podemos aprovechar una interfaz de chat donde ya se encuentran todos los compañeros, junto con las capacidades programáticas, de automatización e inteligencia: es una integración que nos facilita la vida. Va a ser un estímulo gigantesco para nuestra productividad intelectual”. Ingeniero de soluciones, OpenAI

“Creemos que la integración de Slack y ChatGPT ofrecerá muchas posibilidades de cara al futuro”, afirma el equipo. “Mejorar los flujos de trabajo y las interconexiones de las organizaciones es fundamental para fomentar la productividad. Esta integración tendrá un impacto significativo en todos los sectores que utilizan Slack”.