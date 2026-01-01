Avec ChatGPT pour Slack, l’entreprise de recherche OpenAI transforme nos méthodes de travail

OpenAI révolutionne la façon dont le monde perçoit et utilise l’intelligence artificielle. L’entreprise reçoit le Prix de l’impact Slack pour avoir utilisé la plateforme afin d’accélérer la croissance de ses opérations et rester à la pointe d’un secteur particulièrement compétitif.

OpenAI est une entreprise de recherche et déploiement axée sur le client qui est à l’origine de ChatGPT, un chatbot d’IA polyvalent très célèbre, capable de composer du contenu et de répondre à des questions de façon pertinente et naturelle. Lancée en novembre 2022, la puissante technologie générative de ChatGPT domine désormais le marché, et OpenAI s’appuie sur Slack pour gagner en efficacité et renforcer sa collaboration.

Slack, la plateforme de productivité choisie par l’entreprise, permet à l’équipe d’OpenAI de définir ses priorités et de communiquer en toute sécurité avec ses clients, de faire avancer ses projets et de poursuivre sa mission : veiller à ce que l’intelligence artificielle profite à l’ensemble de l’humanité. Avec seulement 400 collaborateurs, l’entreprise a créé plus de 170 canaux Slack Connect et a envoyé plus de 5 millions de messages depuis qu’elle a opté pour Slack en 2018.

Il est primordial pour OpenAI de maintenir une culture d’entreprise forte et connectée dans le cadre de son hypercroissance. « Slack nous aide à nous rapprocher de tous nos collègues », explique un ingénieur de recherche principal d’OpenAI. L’équipe utilise des réactions émojis pour recueillir des commentaires sur ses modèles, et lance des appels d’équipe Slack pour collaborer rapidement et réduire le nombre de réunions.

Si OpenAI utilise Slack en toute sérénité pour ses conversations internes, c’est aussi en raison des nombreuses fonctionnalités de sécurité intégrées. L’équipe s’appuie sur le forfait Enterprise Grid de Slack pour l’archivage des messages et les fonctionnalités de contrôle administrateur. Elle s’appuie également sur les fonctionnalités de sécurité les plus robustes de Slack, telles que le chiffrement des données, l’authentification unique basée sur SAML et la gestion granulaire des applications.

Ouvrant de nouvelles possibilités dans le monde de l’automatisation du travail, la nouvelle application ChatGPT pour Slack exploite la puissance de ChatGPT et l’intègre directement dans les canaux Slack. Avec ChatGPT pour Slack, les utilisateurs n’ont plus besoin de basculer entre ces deux outils. Ils peuvent poser des questions à ChatGPT directement dans Slack, et obtenir des réponses en quelques secondes à peine.

« Le monde du travail est sur Slack. En intégrant ChatGPT, vous avez la possibilité d’exploiter une interface de dialogue en ligne où se trouvent déjà tous vos collègues, ainsi que l’automatisation, l’intelligence et les capacités programmatiques : une combinaison très puissante. Notre productivité intellectuelle va être fortement stimulée. » Ingénieur en solutions, Open AI

« L’intégration de Slack et ChatGPT va ouvrir de multiples possibilités », se réjouit l’équipe. « Il est nécessaire d’optimiser les flux de travail et les relations interentreprises pour augmenter la productivité. Cette intégration va générer des bénéfices majeurs pour tous les secteurs qui utilisent Slack. »