Com o ChatGPT para Slack, a inovadora OpenAI redefine a forma como trabalhamos

Revolucionando a forma como o mundo vê e usa a inteligência artificial, a OpenAI recebeu o Prêmio de Impacto do Slack por usar o Slack para acelerar o crescimento de suas operações e permanecer na liderança de um setor especialmente competitivo.

A OpenAI é a empresa de pesquisa e implantação obcecada pelos clientes que está por trás do famoso ChatGPT, um chatbot versátil com IA que consegue criar conteúdo e responder a perguntas durante uma conversa. Lançada em novembro de 2022, a poderosa tecnologia generativa do ChatGPT tem dominado as conversas, e a OpenAI conta com o Slack para encontrar eficiência e permitir a colaboração.

O Slack, a plataforma de produtividade preferida da empresa, permite à equipe da OpenAI priorizar e se comunicar de forma segura com os clientes, levar projetos adiante e promover sua missão de garantir que a inteligência artificial beneficie toda a humanidade. Com apenas 400 funcionários, a empresa tem mais de 170 canais do Slack Connect, e mais de 5 milhões de mensagens foram enviadas desde que ela se tornou cliente do Slack, em 2018.

Conforme a OpenAI segue seu caminho de crescimento acelerado, é fundamental que ela mantenha uma cultura sólida e conectada entre os funcionários. “O Slack é muito útil, pois possibilita que as pessoas se sintam conectadas na organização”, afirma um chefe de engenharia de pesquisa da OpenAI. A equipe usa os emojis de reação para coletar feedback sobre seus modelos e aproveita os círculos do Slack para agilizar a colaboração e eliminar a necessidade de reuniões.

Parte do que dá confiança à equipe da OpenAI para usar o Slack em todas as conversas internas são os recursos de segurança da plataforma. O plano Enterprise Grid do Slack oferece à equipe a retenção de mensagens e os controles de administrador, além dos recursos de segurança mais robustos da plataforma, como a criptografia de dados, o logon único baseado em SAML e o gerenciamento granular de apps.

Abrindo novas possibilidades no mundo da automação no trabalho, o recém-lançado app ChatGPT para Slack aproveita o poder do ChatGPT e o integra diretamente aos canais do Slack. Com o ChatGPT para Slack, os usuários não precisam mais mudar de um serviço para outro. Em vez disso, eles podem fazer perguntas para o ChatGPT diretamente no Slack e receber a resposta em questão de segundos.

“O Slack é onde o trabalho acontece. Utilizar o ChatGPT e poder aproveitar uma interface de bate-papo em que todos os seus colegas já estão, junto com automação, inteligência e recursos programáticos: essa integração cria uma verdadeira mágica. Isso vai dar um tremendo impulso na nossa produtividade intelectual.” Engenheiro de soluções, Open AI

“Nós acreditamos que existem muitas possibilidades com a integração entre o Slack e o ChatGPT no futuro”, afirma a equipe. “Melhorar o fluxo de trabalho e a interconectividade das organizações é fundamental para aumentar a produtividade, e essa integração vai ter um grande impacto em todos os setores que usam o Slack.”