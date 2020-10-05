En vigor: 5 de octubre de 2020

Esta Política de privacidad describe el modo en que Slack recopila, usa y divulga información, y las opciones de las que usted dispone en relación con esa información.

Cuando aludimos a "Slack", nos referimos a la entidad Slack que actúa como controladora o procesadora de su información, tal y como se explica con más detalle en la sección "Identificar al controlador y procesador de datos" que se muestra más adelante.

Tabla de contenido:

Aplicabilidad de esta Política de privacidad

Esta Política de privacidad se aplica a la plataforma y a las herramientas de productividad del espacio de trabajo en línea de Slack, incluidas las aplicaciones móviles y para computadora asociadas de Slack (en conjunto, los "Servicios"), Slack.com y otros sitios web de Slack (en conjunto, los "Sitios web"), así como a otras interacciones (p. ej., consultas del servicio al cliente, conferencias de usuario, etc.) que usted pueda mantener con Slack. Si usted no está de acuerdo con los términos, no acceda a los Servicios, los Sitios web ni ninguna otra función de la actividad de Slack, ni los utilice.

Esta Política de privacidad no es aplicable a ninguna aplicación o software de terceros que se integre con los Servicios a través de la plataforma de Slack ("Servicios de terceros"), ni a ningún otro producto, servicio o actividad de terceros. Además, la prestación y el uso de los Servicios, así como el acceso a ellos están regulados por un contrato independiente (el "Contrato del cliente"), que incluye el procesamiento de cualquier mensaje, archivo u otro contenido enviado a través de las cuentas de los Servicios (en conjunto, "Datos del cliente"). La organización (p. ej., su empleador u otra entidad o persona) que celebró el Contrato del cliente (en adelante, el "Cliente") controla su instancia de los Servicios (su "Espacio de trabajo") y todos los Datos del cliente asociados a ella. Si tiene alguna duda sobre las prácticas de privacidad o sobre los ajustes específicos del Espacio de trabajo, póngase en contacto con el Cliente cuyo Espacio de trabajo esté utilizando. Si posee una cuenta, puede consultar http://slack.com/account/team para obtener información de contacto de los propietarios y administradores de su Espacio de trabajo. Si ha recibido una invitación para unirse a un Espacio de trabajo, pero todavía no ha creado una cuenta, debe solicitar la asistencia al Cliente que le envió la invitación.

Información que recopilamos y recibimos

Slack puede recopilar y recibir Datos del cliente, así como otra información y datos ("Otra información") de varias maneras:

Datos del cliente . Los clientes e individuos a los que un Cliente otorga acceso a un Espacio de trabajo (" Usuarios autorizados ") envían habitualmente Datos del cliente a Slack cuando usan los Servicios.

. Los clientes e individuos a los que un Cliente otorga acceso a un Espacio de trabajo (" ") envían habitualmente Datos del cliente a Slack cuando usan los Servicios. Otra información. Slack también recopila, genera y/o recibe Otra información: Información del Espacio de trabajo y de la Cuenta. Para crear o actualizar una cuenta de Espacio de trabajo, usted o su Cliente (p. ej., su empleador) proporciona a Slack una dirección de correo electrónico, un número de teléfono, una contraseña, un dominio y/o cualquier otro detalle de cuenta similar. Para obtener más información sobre la creación de un Espacio de trabajo, haga clic aquí. Además, los Clientes que adquieren una versión de pago de los Servicios proporcionan a Slack (o a sus procesadores de pago) datos de facturación, tales como información sobre la tarjeta de crédito, información bancaria o un domicilio de facturación. Información de uso. Metadatos de los Servicios. Cuando un Usuario autorizado interactúa con los Servicios, se generan metadatos que proporcionan contexto adicional acerca del modo en que los Usuarios autorizados operan. Por ejemplo, Slack registra los Espacios de trabajo, los canales, las personas, las funciones, el contenido y los enlaces que visita o con los que interactúa, los tipos de archivos compartidos y los Servicios de terceros que se usan (si los hubiera). Datos registrados. Como sucede en la mayoría de sitios web y servicios de tecnología suministrados por Internet, nuestros servidores recopilan información de manera automática cuando usted accede a nuestros Sitios web o Servicios, o los utiliza, y la recopilan en archivos de registro. Estos datos de registro pueden incluir la dirección de protocolo de Internet (IP), la dirección de la página web que visitó antes de utilizar el Sitio web o Servicios, el tipo de navegador y su configuración, la fecha y la hora en que fueron utilizados los Servicios, la información sobre la configuración del navegador y los complementos, así como las preferencias de idioma y los datos de las cookies. Información del dispositivo. Slack recopila información acerca de los dispositivos que acceden a los Servicios, incluido el tipo de dispositivo, el sistema operativo que usa, la configuración del dispositivo, los identificadores de la aplicación, los identificadores únicos de dispositivo y datos de errores. Qué se recopila toda esta Otra información o parte de ella a menudo depende del tipo de dispositivo que se usa y de su configuración. Información de ubicación. Recibimos información a través de usted, su Cliente y de terceros que nos ayuda a estimar su ubicación. Podemos, por ejemplo, utilizar una dirección de actividad enviada por su empleador o una dirección IP recibida a través de su navegador o dispositivo para determinar su ubicación aproximada. Slack también puede recopilar información de la ubicación de los dispositivos de acuerdo con el proceso de consentimiento proporcionado por su dispositivo. Información de cookies. Slack usa una gran variedad de cookies y tecnologías similares en nuestros Sitios web y Servicios que nos ayudan a recopilar Otra información. Para obtener información detallada sobre cómo usamos estas tecnologías, además de las opciones para rechazarlas y otros aspectos, consulta nuestra Política de cookies. Servicios de terceros. El Cliente puede elegir entre permitir o restringir los Servicios de terceros para su Espacio de trabajo. Por lo general, los Servicios de terceros se componen de distintos software que se integran con nuestros Servicios, y el Cliente puede permitir que sus Usuarios autorizados habiliten o deshabiliten estas integraciones para su Espacio de trabajo. Asimismo, es posible que Slack desarrolle y ofrezca otras aplicaciones de Slack que conecten los Servicios con un Servicio de terceros. Una vez habilitadas, el proveedor de un Servicio de terceros puede compartir determinada información con Slack. Por ejemplo, si se ha habilitado una aplicación de almacenamiento en la nube para permitir la importación de archivos a un Espacio de trabajo, Slack podría recibir el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico de los Usuarios autorizados, junto con información adicional que la aplicación haya elegido poner a disposición de Slack con el fin de facilitar la integración. Los Usuarios autorizados deberán consultar los avisos y los ajustes de privacidad en tales Servicios de terceros para saber qué datos podrían divulgarse a Slack. Cuando se habilita un Servicio de terceros, Slack está autorizado a vincular Otra información que esté disponible para Slack y acceder a ella de acuerdo con nuestro acuerdo con el Proveedor de terceros y cualquier permiso otorgado por el Cliente (lo que incluye sus Usuarios autorizados). Sin embargo, no recibimos ni almacenamos contraseñas de ninguno de estos Servicios de terceros al conectarlos con los Servicios. Para obtener más información acerca de los Servicios de terceros, haz clic aquí. Información de contacto. De acuerdo con el proceso de consentimiento proporcionado por su dispositivo, cualquier información de contacto que un Usuario autorizado elija importar (como una agenda de contactos de un dispositivo) se recopilará al usar los Servicios. Datos de terceros. Es posible que Slack reciba —por parte de corporaciones matrices, afiliadas y subsidiarias, nuestros socios o terceros— datos sobre organizaciones, industrias, listas de empresas que son clientes, visitantes del Sitio web, campañas de marketing y otros aspectos relacionados con la actividad que usamos para mejorar nuestra información o para que resulte de mayor utilidad. Estos datos se pueden combinar con Otra información que recopilamos y podrían incluir datos de nivel agregado como, por ejemplo, la relación entre direcciones IP y los códigos postales o los países. O bien, podrían ser de tipo más específico; por ejemplo, la valoración de los resultados de una campaña de correo electrónico o de marketing en línea. Información adicional proporcionada a Slack. También recibimos Otra información cuando se envía a nuestros Sitios web o por otras vías; por ejemplo, si participa en un grupo de debate, un concurso, una actividad o un evento, si solicita un empleo, se inscribe en un programa de certificaciones u otro tipo de programa educativo patrocinado por Slack o un proveedor, si presenta una solicitud de asistencia técnica, interactúa con nuestras cuentas de redes sociales o se comunica de cualquier otro modo con Slack.

Slack también recopila, genera y/o recibe Otra información:

En términos generales, nadie se encuentra bajo una obligación legal o contractual de proporcionar ningún tipo de Datos del cliente o ninguna Otra información (en conjunto, "Información"). Sin embargo, cierta Información se recopila de manera automática y, si no se proporcionara algún elemento de esta Información, como pueden ser los detalles de la configuración del Espacio de trabajo, podría no ser posible proporcionar los Servicios.

Cómo utilizamos la información

Slack usará los Datos del cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente, incluido cualquier término en el Acuerdo con el cliente y la funcionalidad del uso de los Servicios por parte del Cliente, así como en conformidad con lo establecido por la legislación aplicable. Slack es un procesador de Datos del cliente, y el Cliente es el controlador. El Cliente puede, por ejemplo, usar los Servicios para proporcionar y retirar el acceso a un Espacio de trabajo, asignar funciones y configurar ajustes, acceder, modificar, exportar, compartir y quitar Datos del cliente y aplicar de cualquier otro modo sus políticas en relación con los Servicios.

Slack usa Otra información en fomento de nuestros legítimos intereses a la hora de manejar nuestros Servicios, Sitios web y actividades. En particular, Slack usa Otra información:

Para proporcionar, actualizar, mantener y proteger nuestros Servicios, Sitios web y actividades. Esto incluye el uso de Otra información para respaldar la prestación de los Servicios en conformidad con un Contrato del cliente; prevenir o tratar los errores de servicio, los problemas técnicos o de seguridad; analizar y controlar el uso, las tendencias y otras actividades; o por solicitud de un Usuario autorizado.

Esto incluye el uso de Otra información para respaldar la prestación de los Servicios en conformidad con un Contrato del cliente; prevenir o tratar los errores de servicio, los problemas técnicos o de seguridad; analizar y controlar el uso, las tendencias y otras actividades; o por solicitud de un Usuario autorizado. De acuerdo con las exigencias de las leyes, normativas y procedimientos legales aplicables.

Para comunicarse con usted en respuesta a sus solicitudes, comentarios y preguntas. En caso de que usted se contacte con nosotros, podríamos usar Otra información para responderle.

En caso de que usted se contacte con nosotros, podríamos usar Otra información para responderle. Para desarrollar y proporcionar herramientas de búsqueda, formación y productividad, así como funciones adicionales. Slack intenta que los Servicios sean tan útiles como sea posible para Espacios de trabajo y Usuarios autorizados específicos. Por ejemplo, podemos mejorar la funcionalidad de búsqueda mediante el uso de Otra información para (i) ayudar a determinar y clasificar la relevancia de contenidos, canales o conocimientos especializados para un Usuario autorizado; (ii) presentar sugerencias de Servicios o Servicios de terceros basadas en el uso histórico y en los modelos predictivos; (iii) personalizar una experiencia de Servicios; o (iv) para crear nuevos productos y funciones de productividad.

Slack intenta que los Servicios sean tan útiles como sea posible para Espacios de trabajo y Usuarios autorizados específicos. Por ejemplo, podemos mejorar la funcionalidad de búsqueda mediante el uso de Otra información para (i) ayudar a determinar y clasificar la relevancia de contenidos, canales o conocimientos especializados para un Usuario autorizado; (ii) presentar sugerencias de Servicios o Servicios de terceros basadas en el uso histórico y en los modelos predictivos; (iii) personalizar una experiencia de Servicios; o (iv) para crear nuevos productos y funciones de productividad. Para enviar correos electrónicos y otras comunicaciones. Es posible que le enviemos correos electrónicos, mensajes y otros tipos de comunicación en relación con servicios, cuestiones técnicas o cuestiones administrativas. También, es posible que nos pongamos en contacto con usted para informarle sobre cambios en nuestros Servicios, nuestras ofertas de Servicio y para enviarle avisos importantes relacionados con el Servicio, como avisos sobre seguridad y fraudes. Estas comunicaciones se consideran parte de los Servicios y no es posible renunciar a ellas. Además, en ocasiones enviamos correos electrónicos relacionados con nuevas funciones del producto, comunicaciones promocionales u otras noticias acerca de Slack. Se trata de mensajes de marketing, por lo que puede elegir si desea recibirlos o no. Si tiene preguntas adicionales sobre un mensaje que ha recibido de Slack, póngase en contacto con nosotros a través de los mecanismos de contacto que se describen a continuación.

Es posible que le enviemos correos electrónicos, mensajes y otros tipos de comunicación en relación con servicios, cuestiones técnicas o cuestiones administrativas. También, es posible que nos pongamos en contacto con usted para informarle sobre cambios en nuestros Servicios, nuestras ofertas de Servicio y para enviarle avisos importantes relacionados con el Servicio, como avisos sobre seguridad y fraudes. Estas comunicaciones se consideran parte de los Servicios y no es posible renunciar a ellas. Además, en ocasiones enviamos correos electrónicos relacionados con nuevas funciones del producto, comunicaciones promocionales u otras noticias acerca de Slack. Se trata de mensajes de marketing, por lo que puede elegir si desea recibirlos o no. Si tiene preguntas adicionales sobre un mensaje que ha recibido de Slack, póngase en contacto con nosotros a través de los mecanismos de contacto que se describen a continuación. Para la facturación, administración de cuentas y otros asuntos administrativos. Slack podría necesitar ponerse en contacto con usted por cuestiones de facturación, administración de cuentas y otras razones similares. Además, utilizamos datos de cuentas para administrar las cuentas y llevar un seguimiento de la facturación y los pagos.

Slack podría necesitar ponerse en contacto con usted por cuestiones de facturación, administración de cuentas y otras razones similares. Además, utilizamos datos de cuentas para administrar las cuentas y llevar un seguimiento de la facturación y los pagos. Para investigar y ayudarlo a evitar abusos y problemas de seguridad.

Si se agrega Información o se quita identificación de ella de modo que deje de estar razonablemente asociada con una persona física identificada o identificable, Slack podría usarla con cualquier propósito comercial. En la medida en que la Información esté asociada con una persona física identificada o identificable, y esté protegida como datos personales de acuerdo con la ley de protección de datos aplicable, nos referiremos a ella en la presente Política de privacidad como "Datos personales".

Conservación de datos

Slack conservará los Datos del cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente, incluidos cualesquiera términos aplicables en el Contrato del cliente y en el uso de la funcionalidad de los Servicios por parte del Cliente, así como en conformidad con lo establecido por la legislación aplicable. En función del plan de Servicios, el Cliente puede personalizar sus ajustes de conservación y aplicar tales ajustes personalizados en el nivel del Espacio de trabajo, del canal u otro tipo. El Cliente puede, además, aplicar diferentes ajustes a los mensajes, los archivos u otros tipos de Datos del cliente. La eliminación de Datos del cliente y de cualquier otro uso de los Servicios por parte del Cliente podría dar lugar a la eliminación o la imposibilidad de identificación de ciertos elementos asociados de Otra información. Para obtener más detalles, consulte el Centro de ayuda o póngase en contacto con el Cliente. Slack puede conservar Otra información de su propiedad el tiempo necesario para los propósitos descritos en la presente Política de privacidad. Esto podría incluir conservar su Otra información una vez que usted haya desactivado su cuenta durante el período de tiempo necesario para que Slack desarrolle sus legítimos intereses comerciales, lleve a cabo auditorías, cumpla con (y demuestre el cumplimiento de) las obligaciones legales, resuelva posibles conflictos y ejecute nuestros acuerdos.

Cómo compartimos y divulgamos la Información

En esta sección se describe el modo en que Slack puede compartir y divulgar Información. Los Clientes determinan sus propias políticas y prácticas para compartir y divulgar Información, y Slack no controla el modo en que ellos o cualquier otro tercero elige compartir o divulgar Información.

Instrucciones del Cliente. Slack únicamente compartirá y divulgará Datos del cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente, incluido cualquier término aplicable en el Contrato del cliente y el uso de la funcionalidad de los Servicios por parte del Cliente, así como en conformidad con lo establecido por la legislación y procedimientos legales aplicables.

Slack únicamente compartirá y divulgará Datos del cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente, incluido cualquier término aplicable en el Contrato del cliente y el uso de la funcionalidad de los Servicios por parte del Cliente, así como en conformidad con lo establecido por la legislación y procedimientos legales aplicables. Visualización de los Servicios. Cuando un Usuario autorizado envía Otra información, podría mostrarse a otros Usuarios autorizados en los mismos Espacios de trabajo o en aquellos que estén conectados. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico de un Usuario autorizado puede mostrarse en el perfil de su Espacio de trabajo. Consulte el Centro de Ayuda para obtener más información acerca de la funcionalidad de los Servicios.

Cuando un Usuario autorizado envía Otra información, podría mostrarse a otros Usuarios autorizados en los mismos Espacios de trabajo o en aquellos que estén conectados. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico de un Usuario autorizado puede mostrarse en el perfil de su Espacio de trabajo. Consulte el Centro de Ayuda para obtener más información acerca de la funcionalidad de los Servicios. Colaboración con otros. Los Servicios proporcionan a los Usuarios autorizados que trabajan en Espacios de trabajo independientes diferentes modos de colaborar, como Slack Connect o la interoperabilidad de correo electrónico. Es posible que se comparta Otra información (como la Información de perfil de un Usuario autorizado) conforme a las políticas y prácticas de otros Espacios de trabajo.

Los Servicios proporcionan a los Usuarios autorizados que trabajan en Espacios de trabajo independientes diferentes modos de colaborar, como Slack Connect o la interoperabilidad de correo electrónico. Es posible que se comparta Otra información (como la Información de perfil de un Usuario autorizado) conforme a las políticas y prácticas de otros Espacios de trabajo. Acceso de Clientes. Los propietarios, administradores, Usuarios autorizados, así como otros representantes y personal del Cliente pueden acceder a Otra información, modificarla o restringir el acceso a ella. Esto puede incluir, por ejemplo, que su empleador use las funciones del Servicio para exportar registros de la actividad del Espacio de trabajo o que acceda a su información de perfil o la modifique. Para obtener más información acerca de los ajustes de su Espacio de trabajo, consulte https://slack.com/account/settings.

Los propietarios, administradores, Usuarios autorizados, así como otros representantes y personal del Cliente pueden acceder a Otra información, modificarla o restringir el acceso a ella. Esto puede incluir, por ejemplo, que su empleador use las funciones del Servicio para exportar registros de la actividad del Espacio de trabajo o que acceda a su información de perfil o la modifique. Para obtener más información acerca de los ajustes de su Espacio de trabajo, consulte https://slack.com/account/settings. Socios y proveedores de servicios de terceros. Podemos contratar compañías o personas externas como proveedores de servicios o socios comerciales para procesar Otra información y dar apoyo a nuestra actividad. Estos terceros pueden, por ejemplo, proporcionar servicios virtuales de informática y almacenamiento. O bien, Slack puede compartir información comercial para desarrollar asociaciones estratégicas con proveedores de Servicios de terceros con el fin de respaldar a nuestros clientes en común. Puede encontrar información adicional acerca de los subencargados que empleamos para respaldar la prestación de nuestros Servicios en Subencargados de Slack.

Podemos contratar compañías o personas externas como proveedores de servicios o socios comerciales para procesar Otra información y dar apoyo a nuestra actividad. Estos terceros pueden, por ejemplo, proporcionar servicios virtuales de informática y almacenamiento. O bien, Slack puede compartir información comercial para desarrollar asociaciones estratégicas con proveedores de Servicios de terceros con el fin de respaldar a nuestros clientes en común. Puede encontrar información adicional acerca de los subencargados que empleamos para respaldar la prestación de nuestros Servicios en Subencargados de Slack. Servicios de terceros. El Cliente puede habilitar o permitir que los Usuarios autorizados activen Servicios de terceros. Exigimos que cada Servicio de terceros dé a conocer todo permiso de acceso a la información en los Servicios; sin embargo, no podemos garantizar que esto se cumpla. Cuando se activan, Slack puede compartir Otra información con Servicios de terceros. Los Servicios de terceros no constituyen propiedad de Slack ni están controlados por Slack, y aquellos terceros a los que se haya otorgado acceso a Otra información pueden tener sus propias políticas y prácticas para la recopilación, el uso y el intercambio de datos. Consulte los permisos, los ajustes de privacidad y los avisos de estos Servicios de terceros o póngase en contacto con el proveedor ante cualquier duda.

El Cliente puede habilitar o permitir que los Usuarios autorizados activen Servicios de terceros. Exigimos que cada Servicio de terceros dé a conocer todo permiso de acceso a la información en los Servicios; sin embargo, no podemos garantizar que esto se cumpla. Cuando se activan, Slack puede compartir Otra información con Servicios de terceros. Los Servicios de terceros no constituyen propiedad de Slack ni están controlados por Slack, y aquellos terceros a los que se haya otorgado acceso a Otra información pueden tener sus propias políticas y prácticas para la recopilación, el uso y el intercambio de datos. Consulte los permisos, los ajustes de privacidad y los avisos de estos Servicios de terceros o póngase en contacto con el proveedor ante cualquier duda. Afiliados corporativos. Slack puede compartir Otra información con sus afiliados corporativos, matrices o subsidiarias.

Slack puede compartir Otra información con sus afiliados corporativos, matrices o subsidiarias. Durante un cambio en la actividad de Slack. Si Slack participa en una fusión, adquisición, quiebra, disolución, reorganización, venta de una parte o la totalidad de los activos o las acciones de Slack, financiamiento, oferta pública de valores, adquisición de la totalidad o una parte de nuestra empresa, así como en una transacción o un procedimiento similar, o en medidas que contemplen dichas actividades, podría compartirse o transferirse una parte o la totalidad de la Otra información, conforme a los acuerdos estándar de confidencialidad.

Si Slack participa en una fusión, adquisición, quiebra, disolución, reorganización, venta de una parte o la totalidad de los activos o las acciones de Slack, financiamiento, oferta pública de valores, adquisición de la totalidad o una parte de nuestra empresa, así como en una transacción o un procedimiento similar, o en medidas que contemplen dichas actividades, podría compartirse o transferirse una parte o la totalidad de la Otra información, conforme a los acuerdos estándar de confidencialidad. Datos agregados o no identificados. Podríamos divulgar o utilizar Otra información agregada o no identificada para cualquier finalidad. Por ejemplo, podríamos compartir Otra información agregada o no identificada con socios o clientes potenciales con fines comerciales o de investigación, como informar a un potencial cliente de Slack acerca de la cantidad media de tiempo pasado en un Espacio de trabajo normal.

Podríamos divulgar o utilizar Otra información agregada o no identificada para cualquier finalidad. Por ejemplo, podríamos compartir Otra información agregada o no identificada con socios o clientes potenciales con fines comerciales o de investigación, como informar a un potencial cliente de Slack acerca de la cantidad media de tiempo pasado en un Espacio de trabajo normal. Para cumplir con la legislación. Si recibimos una solicitud de información, podríamos divulgar Otra información si consideramos que es razonable revelar esta información conforme a las exigencias de la legislación, la normativa y los procedimientos legales aplicables. Consulte la Política de solicitud de datos para conocer el modo en que Slack responde a las solicitudes de divulgación de datos por parte de organismos gubernamentales y de otros orígenes.

Si recibimos una solicitud de información, podríamos divulgar Otra información si consideramos que es razonable revelar esta información conforme a las exigencias de la legislación, la normativa y los procedimientos legales aplicables. Consulte la Política de solicitud de datos para conocer el modo en que Slack responde a las solicitudes de divulgación de datos por parte de organismos gubernamentales y de otros orígenes. Para hacer cumplir nuestros derechos, prevenir el fraude y por seguridad. Para proteger y defender los derechos, la propiedad o la seguridad de Slack o de terceros, incluido el cumplimiento de los contratos o las políticas, o en relación con la investigación y la prevención de fraudes o problemas de seguridad.

Para proteger y defender los derechos, la propiedad o la seguridad de Slack o de terceros, incluido el cumplimiento de los contratos o las políticas, o en relación con la investigación y la prevención de fraudes o problemas de seguridad. Con consentimiento. Slack puede compartir Otra información con terceros cuando tenemos el consentimiento para hacerlo.

Seguridad

Para Slack, la seguridad de sus datos es un aspecto muy importante. Slack se esfuerza por proteger la Otra información que nos proporciona contra pérdidas y uso indebido, así como contra la divulgación o el acceso no autorizados. Estas medidas tienen en cuenta la confidencialidad de la Otra información que recopilamos, procesamos y almacenamos, así como también el estado de la tecnología actual. Slack ha recibido certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente. Para conocer más detalles acerca de las prácticas y políticas actuales en materia de seguridad y confidencialidad de los Servicios, consulte nuestras Prácticas de seguridad. Dada la naturaleza de las comunicaciones y la tecnología de procesamiento de la información, Slack no puede garantizar que la Información, durante su transmisión por Internet o durante su almacenamiento en nuestros sistemas, o de cualquier otro modo a nuestro cargo, estará absolutamente a salvo de la intrusión de otras personas. Al hacer clic en un enlace que dirige al sitio web de un tercero, abandonará nuestro sitio. Slack no controla ni avala el contenido de los sitios de terceros.

Limitaciones de edad

En la medida en que la ley aplicable lo prohíbe, Slack no permite el uso de nuestros Servicios y Sitios web por parte de ninguna persona menor de 16 años de edad. Si usted tiene conocimiento de que cualquier menor de 16 años nos ha proporcionado datos personales en contra de lo legalmente establecido, póngase en contacto con nosotros, y tomaremos las medidas necesarias para eliminar dicha información.

Cambios en esta Política de privacidad

Slack podría modificar la presente Política de privacidad cada cierto tiempo. Dado que la legislación, la normativa y los estándares del sector evolucionan, estos cambios podrían ser necesarios o quizás podrían deberse a cambios en nuestros servicios o nuestra actividad. Publicaremos los cambios de esta página y lo animamos a revisar nuestra Política de privacidad para mantenerse informado. Si realizamos cambios que modifiquen sustancialmente sus derechos de privacidad, Slack proporcionará un aviso adicional, ya sea por correo electrónico o a través de los Servicios. Si no está de acuerdo con los cambios en la presente Política de privacidad, debe desactivar su cuenta de Servicios. Póngase en contacto con el Cliente si desea solicitar la eliminación de Datos personales que están bajo su control.

Transferencias de datos internacionales

Es posible que Slack transfiera sus Datos personales a otros países, distintos del país en el que reside. Tomamos las siguientes precauciones cuando Slack transfiere Datos personales provenientes de jurisdicciones que disponen de diferentes leyes en materia de protección de datos:

Cláusulas modelo de la Unión Europea. Slack ofrece Cláusulas modelo de la Unión Europea, también conocidas como Cláusulas contractuales tipo, para cumplir con los requisitos de adecuación y seguridad de nuestros Clientes que operan en la Unión Europea y el Reino Unido, y de otras transferencias internacionales de Datos del cliente. Un ejemplar de nuestro anexo de procesamiento de datos estándar que incorpora las Cláusulas modelo está disponible(s) aquí.

Slack ofrece Cláusulas modelo de la Unión Europea, también conocidas como Cláusulas contractuales tipo, para cumplir con los requisitos de adecuación y seguridad de nuestros Clientes que operan en la Unión Europea y el Reino Unido, y de otras transferencias internacionales de Datos del cliente. Un ejemplar de nuestro anexo de procesamiento de datos estándar que incorpora las Cláusulas modelo está disponible(s) aquí. Escudo de privacidad UE-EE. UU. y Escudo de privacidad Suiza-EE. UU. Aunque Slack Technologies, Inc. (en adelante, “Slack US”) se mantiene autocertificado conforme al Escudo de la privacidad entre la UE y EE. UU. y el Escudo de la privacidad entre Suiza y EE. UU., actualmente no se basa en dichos marcos para la transferencia de datos personales. Para obtener más información, incluidos los tipos de Información cubiertos, consulte la comunicación relativa al Aviso de Escudo de privacidad de Slack US. Para obtener más información sobre el programa de Escudo de privacidad, consulta http://www.privacyshield.gov/welcome.

Aunque Slack Technologies, Inc. (en adelante, “Slack US”) se mantiene autocertificado conforme al Escudo de la privacidad entre la UE y EE. UU. y el Escudo de la privacidad entre Suiza y EE. UU., actualmente no se basa en dichos marcos para la transferencia de datos personales. Para obtener más información, incluidos los tipos de Información cubiertos, consulte la comunicación relativa al Aviso de Escudo de privacidad de Slack US. Para obtener más información sobre el programa de Escudo de privacidad, consulta http://www.privacyshield.gov/welcome. Sistema de Reglas de privacidad transfronterizas y sistema de Reconocimiento de privacidad para encargados de datos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Las prácticas de privacidad de Slack, descritas en la presente Política de privacidad, cumplen con el sistema de Reglas de privacidad transfronterizas (CBPR) y el sistema de Reconocimiento de privacidad para encargados (PRP) del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El sistema CBPR del APEC ofrece un marco a las organizaciones destinado a garantizar la protección de la información de carácter personal que se transfiere entre las economías que forman parte del APEC. El PRP permite demostrar la capacidad de una organización de implementar de manera eficaz los requerimientos de privacidad del controlador de información personal en relación con el procesamiento de información personal. Puedes encontrar más información acerca del marco APEC aquí.



Si tienes un problema de privacidad o uso de datos no resuelto relacionado con nuestras certificaciones CBPR o PRP del APEC que no hemos abordado satisfactoriamente, puedes comunicarte con nuestro proveedor externo de resolución de conflictos.

Responsable de protección de datos

Para comunicarse con nuestro Responsable de protección de datos, envíe un correo electrónico a dpo@slack.com.

Identificación del controlador y procesador de datos

La ley de protección de datos hace distinción entre el "controlador" y el "procesador" de la información en determinadas jurisdicciones. En general, el Cliente es el controlador de los Datos del cliente. Por norma general, Slack es el procesador de Datos del cliente y el controlador de la Otra información. En las distintas partes del mundo, los Servicios son suministrados por distintas entidades de Slack. Slack Technologies Limited, compañía irlandesa con base en Dublín, es la controladora de la Otra información y una procesadora de Datos del cliente relacionados con Usuarios autorizados que hacen uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes fuera de los EE. UU. y Canadá. Slack Technologies, Inc., compañía estadounidense con base en San Francisco, es la controladora de la Otra información y una procesadora de Datos del cliente relacionados con Usuarios autorizados que hacen uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes en los EE. UU. y Canadá.

Sus derechos

En determinados países, incluidos el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, los individuos cuentan con determinados derechos legales en relación con sus datos personales. Sin perjuicio de las excepciones previstas por ley, puede tener derecho a solicitar acceso a la Información, así como a pedir la actualización, la eliminación o la corrección de dicha Información. Normalmente, puede hacerlo por medio de los ajustes y las herramientas proporcionados en su cuenta de Servicios. Si no puede usar los ajustes y las herramientas, póngase en contacto con el Cliente que controla su espacio de trabajo para obtener acceso y asistencia adicionales. Consulte https://slack.com/account/settings para obtener la información de contacto del Cliente.

En la medida en que el procesamiento de sus Datos personales por parte de Slack esté sujeto al Reglamento General de Protección de Datos (o leyes aplicables en materia de procesamiento de Datos personales en el Reino Unido), Slack se ampara en sus legítimos intereses, descritos anteriormente, para procesar sus datos. Slack también puede procesar Otra información que constituye parte de sus Datos personales con fines de marketing directo, y usted tendrá derecho a oponerse en cualquier momento a que Slack use sus Datos personales para este fin.

Sus derechos de privacidad de California

En esta sección se proporcionan detalles adicionales acerca de la información personal que recopilamos sobre los consumidores de California y los derechos que les otorga la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA).

Para conocer más detalles sobre la información personal que hemos recopilado en los últimos 12 meses, incluidas las categorías de orígenes, consulte la sección Información que recopilamos y recibimos más arriba. Recopilamos esta información para los fines empresariales y comerciales descritos en la sección Cómo utilizamos la información más arriba. Compartimos esta información con las categorías de terceros descritas en la sección Cómo compartimos y divulgamos información más arriba. Slack no vende (tal como se define dicho término en la CCPA) la información personal que recopilamos (y no la venderá sin proporcionarle el derecho a no otorgar su consentimiento). Tenga en cuenta que utilizamos cookies de terceros para nuestros fines publicitarios, tal como se describe con más detalle en nuestra Política de cookies.

Sujeto a determinadas limitaciones, la CCPA proporciona a los consumidores de California el derecho de solicitar conocer más detalles sobre las categorías o partes específicas de la información personal que recopilamos (incluida la forma en que usamos y divulgamos dicha información), eliminar su información personal, rechazar cualquier tipo de "venta" y de no ser discriminado por ejercer tales derechos.

En virtud de sus derechos conferidos por la CCPA los consumidores de California pueden realizar una solicitud comunicándose con Slack en privacy@slack.com. Verificaremos su solicitud a través de la información asociada con su cuenta, incluida la dirección de correo electrónico. Es posible que se requiera una identificación oficial. Los consumidores también pueden designar un agente autorizado para ejercer estos derechos en su nombre.

Autoridad de protección de datos

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación aplicable, usted también tiene derecho a (i) limitar el uso por parte de Slack de la Otra información que constituye sus Datos personales y a (ii) presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos local o ante el Comisionado de Protección de Datos de Irlanda, que es la principal autoridad de control de Slack en la Unión Europea. Si usted es residente del Espacio Económico Europeo y cree que conservamos sus Datos personales en el ámbito del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), puede dirigir sus preguntas y reclamaciones a la principal autoridad de control:

Irish Data Protection Commissioner

Office of the Data Protection Commissioner

Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Irlanda

Teléfono +353 57 868 4757

Fax: +353 57 868 4757

Correo electrónico: info@dataprotection.ie

Si eres residente del Reino Unido y consideras que mantenemos tus Datos personales dentro del alcance de las leyes aplicables en materia de datos personales del Reino Unido, puedes dirigir cualquier pregunta o queja a la autoridad supervisora del Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información.

Si tiene alguna pregunta acerca de la presente Política de privacidad o de las prácticas de Slack, o si desea ejercer cualquiera de sus derechos legales, no dude en ponerse en contacto con Slack. Le responderemos dentro de un plazo de tiempo razonable. Puede ponerse en contacto con nosotros en privacy@slack.com o en nuestra dirección postal:

Para aquellos Clientes y Usuarios autorizados que hagan uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes en los EE. UU. y Canadá:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

Estados Unidos



O bien

Para aquellos Clientes y Usuarios autorizados que hagan uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes fuera de los EE. UU. y Canadá:

Slack Technologies Limited

4th Floor, One Park Place

Hatch Street Upper

Dublin 2, Irlanda