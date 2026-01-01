Íconos de gráficos, códigos e iluminación que representan el ciclo de desarrollo

Cómo agilizar el desarrollo de software con Slack

Reúne a los equipos en los canales para construir mejor, resolver problemas más rápido y brindar eficiencia a cada etapa del ciclo de vida de desarrollo

4 min de lectura

Lanza mejores productos

Personas que trabajan en representación de sesiones de planificación de código

Refuerza el sistema de comentarios de productos

  • Obtén visibilidad en tiempo real de los comentarios de clientes, ventas y productos en canales entre equipos.
  • Envía alertas automáticas desde sitios de revisión, tiendas de aplicaciones, redes sociales y herramientas de encuestas de clientes.
  • Convierte los comentarios en acción mediante la creación de elementos de programación y la asignación de prioridades directamente en el canal.

Agiliza la administración ágil de productos

  • Reduce el cambio de contexto con los detalles desplegados de las herramientas de administración de proyectos directamente en los canales.
  • Crea, asigna y obtén actualizaciones en tiempo real sobre tareas, problemas, errores e historias en Slack.
  • Obtén gráficos de KPI de velocidad, trabajo pendiente, frecuencia de implementación y duración de ciclos.

Elimina la comunicación insuficiente de los equipos

  • Aumenta la colaboración entre los grupos de productos, ingeniería y negocios con canales multifuncionales.
  • Activa automáticamente actualizaciones importantes en todos los equipos cuando se cumplan condiciones específicas.
  • Mantén a todas las personas en la misma página con un mínimo esfuerzo con una sola publicación para que todos la vean y comenten.

 

Crea y revisa códigos más rápido

Una casa con una lupa enfocada en el código que representa la construcción de código

Reduce las duraciones de los ciclos de las solicitudes pull

  • Usa notificaciones y recordatorios en tiempo real para solicitudes pull con visibilidad en todos los equipos.
  • Supervisa cuidadosamente a los revisores de código para que nada se pierda.
  • Minimiza el cambio de contexto procesando las solicitudes pull sin tener que salir de Slack.

Agiliza el desarrollo de prototipos

  • Integra herramientas de diseño y de esquemas de página para colaborar y tomar decisiones de experiencia del usuario más rápidas en el canal.
  • Ahorra tiempo con notificaciones y comentarios sobre archivos directamente en Slack.
  • Repite los procesos con diseñadores y agencias externos en canales compartidos seguros.

Comparte conocimientos entre ingenieros

  • Colabora, busca código y pregunta en equipos técnicos multifuncionales.
  • Comparte ejemplos de código con fragmentos en línea para ayudar a toda tu comunidad de desarrolladores.
  • Personaliza las notificaciones de canales o individuales sobre modificaciones, problemas, solicitudes pull, implementaciones y mucho más.

 

Disminuye la duración de los ciclos de desarrollo

Pantalla de computadora con una marca de verificación que representa la prueba de código

Implementaciones de integración continua/distribución continua más rápidas

  • Reacciona rápidamente a las alertas de éxito y falla de tus herramientas de integración continua.
  • Crea flujos de trabajo automatizados en herramientas, equipos y canales que se adapten a tus procesos.
  • Prioriza los problemas en tiempo real para evitar derivaciones innecesarias para una integración continua sin problemas.

Organiza la cadena de herramientas de desarrollo

  • Obtén visibilidad completa de varias herramientas y equipos en un panel único.
  • Interactúa con aplicaciones en Slack sin cambiar de contexto en tus implementaciones.
  • Integra herramientas de observación para obtener alertas de comportamiento y rendimiento, incluso en entornos de preproducción.

Colaboración más estrecha entre desarrollo y control de calidad

  • Espacio de colaboración único con hilos para agilizar los ciclos de comentarios de las pruebas.
  • Capta y asigna problemas en Slack para mantener concentrados a los equipos de control de calidad y desarrollo durante los sprints breves.
  • Deja de buscar actualizaciones de errores y pruebas de camino crítico mediante notificaciones personalizadas.

 

Implementa con confianza

Cohete espacial que representa la implementación del código

Implementa más rápido con contexto

  • Los encargados de la implementación obtienen actualizaciones en tiempo real a medida que avanzan las implementaciones a través de entornos y niveles de implementación.
  • Usa comandos de barra diagonal para implementar productos en entornos específicos de forma nativa dentro de Slack.
  • Comparte métricas y gráficos en Slack para garantizar que los SLI y SLO no se vean afectados negativamente por las publicaciones.

Mitiga el riesgo de las publicaciones

  • Automatiza los procesos con herramientas de implementación continua para reducir los cuellos de botella de los procesos manuales.
  • Mantén un registro de auditoría con marca de tiempo para todas las implementaciones y decisiones en un solo lugar.
  • Cancela o deshaz cambios con solo presionar un botón si una publicación sale mal.

Agiliza las solicitudes de cambio

  • Presenta, analiza y aprueba cambios de forma asincrónica para reducir las largas reuniones de revisión de cambios.
  • Conecta herramientas para enviar y extraer datos de los sistemas de registro para minimizar el cambio de contexto.
  • Los resúmenes automatizados de los cambios programados brindan transparencia en todos los equipos.

 

Resuelve las incidencias más rápido

Código de software y coggle que representan al equipo de operaciones

Responde en tiempo real

  • Activa automáticamente un canal de incidencias a partir de las alertas de la herramienta de respuesta a incidencias.
  • Los asistentes de turno reciben una invitación instantánea al canal confiable.
  • Invita a cualquier persona o equipo con solo hacer clic en un botón, incluidos los proveedores externos.

Contexto instantáneo sin interrupciones

  • Los nuevos asistentes escanean rápidamente el canal de la incidencia sin interrumpir el flujo.
  • Los hilos de tus conversaciones crean flujos de trabajo paralelos para mantener una vista de resumen de la incidencia.
  • Los ejecutivos de negocios y de TI obtienen el nivel correcto de información sin estropear la resolución.

Agiliza las revisiones de incidencias

  • Los canales prácticamente ilimitados te permiten conservar los detalles de cada incidencia.
  • Usa emojis para marcar puntos de interés para las lecciones aprendidas y las mejoras de procesos.
  • Los mensajes con marca de tiempo crean un registro de auditoría para eliminar culpabilidades y predisposiciones.

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