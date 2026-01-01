Cómo agilizar el desarrollo de software con Slack

Lanza mejores productos
Refuerza el sistema de comentarios de productos
- Obtén visibilidad en tiempo real de los comentarios de clientes, ventas y productos en canales entre equipos.
- Envía alertas automáticas desde sitios de revisión, tiendas de aplicaciones, redes sociales y herramientas de encuestas de clientes.
- Convierte los comentarios en acción mediante la creación de elementos de programación y la asignación de prioridades directamente en el canal.
Agiliza la administración ágil de productos
- Reduce el cambio de contexto con los detalles desplegados de las herramientas de administración de proyectos directamente en los canales.
- Crea, asigna y obtén actualizaciones en tiempo real sobre tareas, problemas, errores e historias en Slack.
- Obtén gráficos de KPI de velocidad, trabajo pendiente, frecuencia de implementación y duración de ciclos.
Elimina la comunicación insuficiente de los equipos
- Aumenta la colaboración entre los grupos de productos, ingeniería y negocios con canales multifuncionales.
- Activa automáticamente actualizaciones importantes en todos los equipos cuando se cumplan condiciones específicas.
- Mantén a todas las personas en la misma página con un mínimo esfuerzo con una sola publicación para que todos la vean y comenten.
Crea y revisa códigos más rápido
Reduce las duraciones de los ciclos de las solicitudes pull
- Usa notificaciones y recordatorios en tiempo real para solicitudes pull con visibilidad en todos los equipos.
- Supervisa cuidadosamente a los revisores de código para que nada se pierda.
- Minimiza el cambio de contexto procesando las solicitudes pull sin tener que salir de Slack.
Agiliza el desarrollo de prototipos
- Integra herramientas de diseño y de esquemas de página para colaborar y tomar decisiones de experiencia del usuario más rápidas en el canal.
- Ahorra tiempo con notificaciones y comentarios sobre archivos directamente en Slack.
- Repite los procesos con diseñadores y agencias externos en canales compartidos seguros.
Comparte conocimientos entre ingenieros
- Colabora, busca código y pregunta en equipos técnicos multifuncionales.
- Comparte ejemplos de código con fragmentos en línea para ayudar a toda tu comunidad de desarrolladores.
- Personaliza las notificaciones de canales o individuales sobre modificaciones, problemas, solicitudes pull, implementaciones y mucho más.
Disminuye la duración de los ciclos de desarrollo
Implementaciones de integración continua/distribución continua más rápidas
- Reacciona rápidamente a las alertas de éxito y falla de tus herramientas de integración continua.
- Crea flujos de trabajo automatizados en herramientas, equipos y canales que se adapten a tus procesos.
- Prioriza los problemas en tiempo real para evitar derivaciones innecesarias para una integración continua sin problemas.
Organiza la cadena de herramientas de desarrollo
- Obtén visibilidad completa de varias herramientas y equipos en un panel único.
- Interactúa con aplicaciones en Slack sin cambiar de contexto en tus implementaciones.
- Integra herramientas de observación para obtener alertas de comportamiento y rendimiento, incluso en entornos de preproducción.
Colaboración más estrecha entre desarrollo y control de calidad
- Espacio de colaboración único con hilos para agilizar los ciclos de comentarios de las pruebas.
- Capta y asigna problemas en Slack para mantener concentrados a los equipos de control de calidad y desarrollo durante los sprints breves.
- Deja de buscar actualizaciones de errores y pruebas de camino crítico mediante notificaciones personalizadas.
Implementa con confianza
Implementa más rápido con contexto
- Los encargados de la implementación obtienen actualizaciones en tiempo real a medida que avanzan las implementaciones a través de entornos y niveles de implementación.
- Usa comandos de barra diagonal para implementar productos en entornos específicos de forma nativa dentro de Slack.
- Comparte métricas y gráficos en Slack para garantizar que los SLI y SLO no se vean afectados negativamente por las publicaciones.
Mitiga el riesgo de las publicaciones
- Automatiza los procesos con herramientas de implementación continua para reducir los cuellos de botella de los procesos manuales.
- Mantén un registro de auditoría con marca de tiempo para todas las implementaciones y decisiones en un solo lugar.
- Cancela o deshaz cambios con solo presionar un botón si una publicación sale mal.
Agiliza las solicitudes de cambio
- Presenta, analiza y aprueba cambios de forma asincrónica para reducir las largas reuniones de revisión de cambios.
- Conecta herramientas para enviar y extraer datos de los sistemas de registro para minimizar el cambio de contexto.
- Los resúmenes automatizados de los cambios programados brindan transparencia en todos los equipos.
Resuelve las incidencias más rápido
Responde en tiempo real
- Activa automáticamente un canal de incidencias a partir de las alertas de la herramienta de respuesta a incidencias.
- Los asistentes de turno reciben una invitación instantánea al canal confiable.
- Invita a cualquier persona o equipo con solo hacer clic en un botón, incluidos los proveedores externos.
Contexto instantáneo sin interrupciones
- Los nuevos asistentes escanean rápidamente el canal de la incidencia sin interrumpir el flujo.
- Los hilos de tus conversaciones crean flujos de trabajo paralelos para mantener una vista de resumen de la incidencia.
- Los ejecutivos de negocios y de TI obtienen el nivel correcto de información sin estropear la resolución.
Agiliza las revisiones de incidencias
- Los canales prácticamente ilimitados te permiten conservar los detalles de cada incidencia.
- Usa emojis para marcar puntos de interés para las lecciones aprendidas y las mejoras de procesos.
- Los mensajes con marca de tiempo crean un registro de auditoría para eliminar culpabilidades y predisposiciones.
¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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