Agiliza el desarrollo de software con Slack

Lanza mejores productos al mercado
Mantén a raya los bucles de sugerencias
- Obtén visibilidad en tiempo real para sugerencias del equipo de clientes, ventas y de producto en canales de varios equipos
- Incorpora alertas automatizadas de sitios de revisión, tiendas de aplicaciones, redes sociales y herramientas de encuestas de clientes
- Convierte las sugerencias en realidades factibles creando elementos de hoja de ruta y asignando las prioridades directamente desde el canal
Facilita la gestión de productos ágil
- Reduce los cambios de entorno gracias a las herramientas de gestión de proyectos integradas directamente en los canales, que cuentan con todo lujo de detalles
- Crea, asigna y recibe actualizaciones en tiempo real de tareas, problemas, errores e historias en Slack
- Recopila los gráficos KPI para conocer los datos de velocidad, consumo, frecuencia de implementación y duración del ciclo
Se acabaron los equipos aislados
- Aumenta la colaboración de los equipos de producto, ingeniería y negocios con canales multidisciplinarios
- Realiza actualizaciones importantes automáticamente en los diferentes equipos cuando se den ciertas condiciones
- Consigue que todo el mundo esté al tanto de todo con el mínimo esfuerzo: haz una publicación que todos puedan ver y comentar
Crea y revisa código más rápido
Reduce la duración de los ciclos de las pull request
- Recibe notificaciones y recordatorios en tiempo real para pull request con visibilidad en todos los equipos
- Avisa amablemente a los revisores de código para que todo salga bien
- Reduce al mínimo el cambio de entornos tomando medidas con respecto a las pull request sin tener que abandonar Slack
Agiliza la creación de prototipos
- Integra herramientas de representaciones de planos de pantalla y diseño para colaborar y tomar mejores decisiones sobre la experiencia de usuario desde un canal
- Ahorra tiempo gracias a las notificaciones y a los comentarios en archivos directamente desde Slack
- Realiza iteraciones con diseñadores y agencias externos en canales compartidos seguros
Comparte conocimientos con los ingenieros
- Colabora, busca código y haz preguntas a los diferentes equipos técnicos multidisciplinarios
- Comparte ejemplos de código con extractos incorporados para ayudar a toda tu comunidad de desarrolladores
- Personaliza las notificaciones individuales o de canal sobre commits, problemas, pull requests, implementaciones y mucho más
Reduce la duración del ciclo de desarrollo
Consigue flujos de CI/CD más rápidos
- Reacciona rápidamente a las alertas de éxito o error de tus herramientas de integración continua (CI)
- Crea flujos de trabajo automatizados en herramientas, equipos y canales que se ajusten a tus procesos
- Clasifica los problemas en tiempo real para evitar escalarlos de forma innecesaria y conseguir una integración continua más fluida
Organiza la cadena de herramientas de desarrollo
- Obtén visibilidad completa en varias herramientas y equipos en una misma pantalla
- Interacciona con aplicaciones en Slack sin cambiar de entorno en cualquiera de tus flujos
- Integra herramientas de observación para recibir alertas de rendimiento y comportamiento, incluso en entornos previos a la producción
Facilita una colaboración más estrecha entre los equipos de calidad y desarrollo
- Ten un único espacio de colaboración con hilos de conversaciones detallados para agilizar los bucles de sugerencias de pruebas
- Recopila y asigna problemas en Slack para permitir a los equipos de calidad y desarrollo centrarse durante los momentos más importantes
- Deja de buscar actualizaciones y usa notificaciones personalizadas para pruebas esenciales del progreso y errores
Implementa con confianza
Implementa más rápido con contexto
- Los encargados de la implementación obtienen información en tiempo real a medida que las implementaciones progresan en distintos entornos y niveles del lanzamiento
- Utiliza comandos de barra diagonal para implementar productos en entornos específicos de forma nativa con Slack
- Comparte las métricas y los datos en Slack para garantizar que los SLI y SLO no se vean afectados negativamente por los lanzamientos
Mitiga el riesgo del lanzamiento
- Automatiza los procesos con herramientas de implementación continua para reducir los cuellos de botella generados por los procesos manuales
- Guarda una prueba de auditoría con sello de tiempo para todas las implementaciones y decisiones en un mismo lugar
- Cancela o revierte los cambios con tan solo pulsar un botón si algo falla en el lanzamiento
Facilita el proceso de las solicitudes de cambios
- Envía los cambios, debate sobre ellos y apruébalos asíncronamente para reducir las tediosas reuniones de revisión de cambios
- Conecta herramientas para insertar y extraer datos de sistemas de registro para minimizar el cambio de entornos
- Los resúmenes automatizados de cambios programados proporcionan transparencia en los equipos
Resuelve las incidencias más rápido
Responde en tiempo real
- Crea automáticamente un canal de incidencias a partir de una alerta de la herramienta de respuesta de incidencias
- Los encargados de responder de guardia reciben una invitación instantáneamente al canal de la fuente de conocimientos
- Invita a cualquier persona o equipo con tan solo hacer clic en un botón, incluidos proveedores externos
Obtén contexto instantáneo sin interrupciones
- Los nuevos encargados de responder pueden buscar rápidamente en el canal de incidencias sin interrumpir el flujo
- Los hilos de conversaciones crean flujos de trabajo para mantener una vista resumida de las incidencias
- Los ejecutivos de TI y negocios reciben el nivel de información correcto sin entorpecer la resolución
Optimiza las revisiones de incidencias
- Los canales prácticamente ilimitados te permiten conservar los detalles de cada incidencia
- Usa emojis para marcar puntos de interés en lecciones que hayas aprendido y en mejoras de proyectos
- Los mensajes con sello de tiempo crean una prueba de auditoría para descartar culpas y compensaciones
¡Genial!
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