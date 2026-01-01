Iconos del gráfico, código y rayo que representan el ciclo de desarrollo

Agiliza el desarrollo de software con Slack

Reúne a los equipos en los canales para compilar mejor, resolver problemas más rápido y mejorar la eficiencia de cada etapa del ciclo de vida del desarrollo

4 min de lectura

Lanza mejores productos al mercado

Personas trabajando que representan sesiones de planificación de código

Mantén a raya los bucles de sugerencias

  • Obtén visibilidad en tiempo real para sugerencias del equipo de clientes, ventas y de producto en canales de varios equipos
  • Incorpora alertas automatizadas de sitios de revisión, tiendas de aplicaciones, redes sociales y herramientas de encuestas de clientes
  • Convierte las sugerencias en realidades factibles creando elementos de hoja de ruta y asignando las prioridades directamente desde el canal

Facilita la gestión de productos ágil

  • Reduce los cambios de entorno gracias a las herramientas de gestión de proyectos integradas directamente en los canales, que cuentan con todo lujo de detalles
  • Crea, asigna y recibe actualizaciones en tiempo real de tareas, problemas, errores e historias en Slack
  • Recopila los gráficos KPI para conocer los datos de velocidad, consumo, frecuencia de implementación y duración del ciclo

Se acabaron los equipos aislados

  • Aumenta la colaboración de los equipos de producto, ingeniería y negocios con canales multidisciplinarios
  • Realiza actualizaciones importantes automáticamente en los diferentes equipos cuando se den ciertas condiciones
  • Consigue que todo el mundo esté al tanto de todo con el mínimo esfuerzo: haz una publicación que todos puedan ver y comentar

 

Crea y revisa código más rápido

Una casa con una lupa que enfoca un código que representa cómo sea crea ese código

Reduce la duración de los ciclos de las pull request

  • Recibe notificaciones y recordatorios en tiempo real para pull request con visibilidad en todos los equipos
  • Avisa amablemente a los revisores de código para que todo salga bien
  • Reduce al mínimo el cambio de entornos tomando medidas con respecto a las pull request sin tener que abandonar Slack

Agiliza la creación de prototipos

  • Integra herramientas de representaciones de planos de pantalla y diseño para colaborar y tomar mejores decisiones sobre la experiencia de usuario desde un canal
  • Ahorra tiempo gracias a las notificaciones y a los comentarios en archivos directamente desde Slack
  • Realiza iteraciones con diseñadores y agencias externos en canales compartidos seguros

Comparte conocimientos con los ingenieros

  • Colabora, busca código y haz preguntas a los diferentes equipos técnicos multidisciplinarios
  • Comparte ejemplos de código con extractos incorporados para ayudar a toda tu comunidad de desarrolladores
  • Personaliza las notificaciones individuales o de canal sobre commits, problemas, pull requests, implementaciones y mucho más

 

Reduce la duración del ciclo de desarrollo

Pantalla de ordenador con una marca de verificación que representa el testeo del código

Consigue flujos de CI/CD más rápidos

  • Reacciona rápidamente a las alertas de éxito o error de tus herramientas de integración continua (CI)
  • Crea flujos de trabajo automatizados en herramientas, equipos y canales que se ajusten a tus procesos
  • Clasifica los problemas en tiempo real para evitar escalarlos de forma innecesaria y conseguir una integración continua más fluida

Organiza la cadena de herramientas de desarrollo

  • Obtén visibilidad completa en varias herramientas y equipos en una misma pantalla
  • Interacciona con aplicaciones en Slack sin cambiar de entorno en cualquiera de tus flujos
  • Integra herramientas de observación para recibir alertas de rendimiento y comportamiento, incluso en entornos previos a la producción

Facilita una colaboración más estrecha entre los equipos de calidad y desarrollo

  • Ten un único espacio de colaboración con hilos de conversaciones detallados para agilizar los bucles de sugerencias de pruebas
  • Recopila y asigna problemas en Slack para permitir a los equipos de calidad y desarrollo centrarse durante los momentos más importantes
  • Deja de buscar actualizaciones y usa notificaciones personalizadas para pruebas esenciales del progreso y errores

 

Implementa con confianza

Cohete que representa la implementación del código

Implementa más rápido con contexto

  • Los encargados de la implementación obtienen información en tiempo real a medida que las implementaciones progresan en distintos entornos y niveles del lanzamiento
  • Utiliza comandos de barra diagonal para implementar productos en entornos específicos de forma nativa con Slack
  • Comparte las métricas y los datos en Slack para garantizar que los SLI y SLO no se vean afectados negativamente por los lanzamientos

Mitiga el riesgo del lanzamiento

  • Automatiza los procesos con herramientas de implementación continua para reducir los cuellos de botella generados por los procesos manuales
  • Guarda una prueba de auditoría con sello de tiempo para todas las implementaciones y decisiones en un mismo lugar
  • Cancela o revierte los cambios con tan solo pulsar un botón si algo falla en el lanzamiento

Facilita el proceso de las solicitudes de cambios

  • Envía los cambios, debate sobre ellos y apruébalos asíncronamente para reducir las tediosas reuniones de revisión de cambios
  • Conecta herramientas para insertar y extraer datos de sistemas de registro para minimizar el cambio de entornos
  • Los resúmenes automatizados de cambios programados proporcionan transparencia en los equipos

 

Resuelve las incidencias más rápido

Código y coggle de software que representan un equipo de operaciones

Responde en tiempo real

  • Crea automáticamente un canal de incidencias a partir de una alerta de la herramienta de respuesta de incidencias
  • Los encargados de responder de guardia reciben una invitación instantáneamente al canal de la fuente de conocimientos
  • Invita a cualquier persona o equipo con tan solo hacer clic en un botón, incluidos proveedores externos

Obtén contexto instantáneo sin interrupciones

  • Los nuevos encargados de responder pueden buscar rápidamente en el canal de incidencias sin interrumpir el flujo
  • Los hilos de conversaciones crean flujos de trabajo para mantener una vista resumida de las incidencias
  • Los ejecutivos de TI y negocios reciben el nivel de información correcto sin entorpecer la resolución

Optimiza las revisiones de incidencias

  • Los canales prácticamente ilimitados te permiten conservar los detalles de cada incidencia
  • Usa emojis para marcar puntos de interés en lecciones que hayas aprendido y en mejoras de proyectos
  • Los mensajes con sello de tiempo crean una prueba de auditoría para descartar culpas y compensaciones

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