Beschleunigte Software-Entwicklung dank Slack

Einführung besserer Produkte
Straffung von Produkt-Feedback-Schleifen
- Echtzeit-Transparenz von Kunden-, Vertriebs- und Produktfeedback in teamübergreifenden Channels
- Einbindung automatischer Hinweise von Bewertungsportalen, App-Stores, sozialen Medien und Kundenumfrage-Tools
- Umsetzung von Feedback in Maßnahmen durch Erstellung von Roadmap-Elementen und Zuweisung von Prioritäten direkt im Channel
Beschleunigung des agilen Produktmanagements
- Reduzierung des Kontextwechsels mit aufgeschlüsselten Details aus Projektmanagement-Tools direkt in Channels
- Erstellung, Zuweisung und Echtzeit-Updates für Aufgaben, Probleme, Fehlermeldungen und Berichte in Slack
- Einbindung von KPI-Diagrammen für Geschwindigkeit, Burn-down, Bereitstellungshäufigkeit und Bearbeitungszeit
Auflösung von Team-Silos
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Produkt-, Entwicklungs- und Geschäftsgruppen durch funktionsübergreifende Channels
- Automatisches Auslösen von wichtigen Aktualisierungen in allen Projekt-Teams, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind
- Alle mit minimalem Aufwand auf dem gleichen Stand halten – mit einem einzigen Beitrag, den alle sehen und kommentieren können
Schnelleres Erstellen und Prüfen von Code
Verkürzung der Pull-Request-Zykluszeiten
- Benachrichtigungen und Erinnerungen in Echtzeit für Pull-Requests mit teamübergreifender Sichtbarkeit
- Sanftes „Anstupsen“ von Code-Reviewern, damit nichts durch das Raster fällt
- Minimierung des Kontextwechsels durch die Bearbeitung von Pull-Requests, ohne Slack zu verlassen
Schnelleres Prototyping
- Integration von Design- und Wireframing-Tools für die Zusammenarbeit und schnellere Entscheidungen hinsichtlich Benutzererlebnis im Channel
- Zeitersparnis durch Benachrichtigungen und Kommentierung von Dateien direkt in Slack
- Abstimmung mit externen Designerinnen und Designern und Agenturen in sicheren gemeinsamen Channels
Teilen von Wissen in der Entwicklung
- Zusammenarbeit, Codesuche und Fragestellungen in funktionsübergreifenden technischen Teams
- Freigeben von Codebeispielen mit Inline-Snippets zur Unterstützung der gesamten Entwicklergruppe
- Anpassung von Benachrichtigungen über Commits, Probleme, Pull-Requests, Bereitstellungen usw. für einzelne Channels oder Personen
Verkürzung der Entwicklungszeit
Schnellere CI/CD-Pipelines
- Schnelles Reagieren auf Meldungen über Erfolg und Misserfolg von Continuous-Integration-Tools (CI-Tools)
- Erstellung automatisierter Workflows über Tools, Projekt-Teams und Channels hinweg, die zu den eigenen Prozessen passen
- Sichtung von Problemen in Echtzeit zur Vermeidung unnötiger Eskalationen für eine reibungslose kontinuierliche Integration
Organisation der Entwicklungs-Toolchain
- Vollständige Sichtbarkeit über verschiedene Tools und Projekt-Teams hinweg in einer einzigen Oberfläche
- Interaktion mit Apps in Slack ohne Kontextwechsel innerhalb der Pipelines
- Integration von Tools zur Beobachtung, um Performance- und Verhaltenswarnungen zu erhalten, sogar in Umgebungen in der Vorproduktion
Engere Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und QS
- Ein einziger Raum für die Zusammenarbeit mit durchgängigen Threads zur Beschleunigung von Test-Feedback-Schleifen
- Erfassung und Zuweisung von Problemen in Slack, um QS- und Entwicklungsteams während kurzer Sprints konzentriert arbeiten zu lassen
- Keine Suche nach Updates mehr durch benutzerdefinierte Benachrichtigungen für Tests und Fehlermeldungen mit kritischem Pfad
Code mit gutem Gewissen bereitstellen
Schnelleres Deployment mit Kontext
- Bereitstellungsbeauftragte erhalten Echtzeit-Updates, wenn Bereitstellungen durch Umgebungen und Rollout-Ebenen laufen
- Bereitstellung von Produkten in bestimmten Umgebungen nativ in Slack mithilfe von Slash-Befehlen
- Gemeinsame Nutzung von Metriken und Diagrammen in Slack, um sicherzustellen, dass SLIs und SLOs durch Veröffentlichungen nicht negativ beeinflusst werden
Minderung des Veröffentlichungsrisikos
- Automatisierung von Prozessen mit Continuous-Deployment-Tools (CD-Tools) zur Reduzierung von manuellen Prozess-Engpässen
- Aufbewahrung eines mit Zeitstempel versehenen Audit-Trails für alle Bereitstellungen und Entscheidungen an einem Ort
- Abbruch oder Rücknahme von Änderungen per Knopfdruck, wenn eine Veröffentlichung fehlerhaft verläuft
Optimierung von Änderungsanfragen
- Asynchrones Einreichen, Besprechen und Genehmigen von Änderungen, um zeitaufwändige Änderungsbesprechungen zu reduzieren
- Verbinden von Tools zur Push-Übertragung und zum Abrufen von Daten aus Datensystemen, um den Kontextwechsel zu minimieren
- Automatisierte Zusammenfassungen geplanter Änderungen sorgen für teamübergreifende Transparenz
Schnellere Lösung von Vorfällen
Reaktionen in Echtzeit
- Automatisches Einrichten eines Vorfalls-Channels bei Hinweisen des Vorfallsreaktions-Tools
- Responderinnen und Responder im Bereitschaftsdienst werden sofort in den Informationsquellen-Channel eingeladen
- Einladung einzelner Personen, auch externer Anbieter, oder eines ganzen Projekt-Teams mit nur einem Klick
Sofortiger Kontext ohne Unterbrechungen
- Neue Responderinnen und Responder durchsuchen schnell den Vorfalls-Channel, ohne dass Unterbrechungen entstehen
- Durch Threads werden parallele Arbeitsabläufe erstellt, um eine Übersicht über die Vorfallszusammenfassung zu geben
- Unternehmensleiter und IT-Führungskräfte erhalten den richtigen Informationsstand, immer mit Blick auf die Lösung
Optimierung von Vorfallsüberprüfungen
- Durch die praktisch unbegrenzten Channels ist eine Speicherung der Details von jedem Vorfall möglich
- Mit Emojis lassen sich bestimmte Punkte für Erfahrungen und Prozessverbesserungen kennzeichnen
- Über mit Zeitstempeln versehene Nachrichten lässt sich ein Audit-Trail erstellen, um Vorfälle angemessen nachvollziehen zu können
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