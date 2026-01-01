Accélérer le développement de logiciels avec Slack

Lancer de meilleurs produits
Renforcer le cycle des commentaires sur les produits
- Offrez une visibilité en temps réel sur les clients, les ventes et les commentaires liés aux produits, dans des canaux communs aux différentes équipes.
- Reliez des alertes automatiques à des sites d’avis, des boutiques d’applications, des plateformes de réseaux sociaux et des outils de sondage client.
- Servez-vous des commentaires pour prendre des mesures en fixant des objectifs et en attribuant des priorités au sein même d’un canal.
Accélérer la gestion des produits agile
- Évitez les changements d’environnement de travail grâce à un aperçu des détails tiré des outils de gestion de projets au sein même des canaux.
- Créez, attribuez et recevez des informations en temps réel sur les tâches, les problèmes, les bugs et les témoignages dans Slack.
- Générez des graphiques illustrant les indicateurs clés de performance en matière de vitesse, d’avancement, de fréquence de déploiement et de durée du cycle.
Démonter les silos d’équipe
- Améliorez la collaboration des équipes chargées des produits, de l’ingénierie et du commerce grâce à des canaux communs aux différents groupes.
- Envoyez automatiquement les mises à jour importantes aux équipes lorsque les conditions idéales sont réunies.
- Gardez facilement vos collaborateurs informés avec une seule publication que tout le monde peut lire et commenter.
Créer et contrôler du code plus rapidement
Réduire la durée du cycle des « pull requests »
- Configurez des notifications et des rappels quant aux pull requests, visibles par toutes les équipes.
- Mettez gentiment en garde les réviseurs de code pour que rien ne passe entre les mailles du filet.
- Évitez de changer de fenêtre en traitant les pull requests sans quitter Slack.
Donner un coup de fouet aux prototypes
- Intégrez des outils de design et de création de sites web afin de collaborer et de modifier l’expérience utilisateur plus rapidement au sein du canal.
- Gagnez du temps en utilisant Slack pour envoyer des notifications et des commentaires sur les fichiers.
- Interagissez avec des créateurs tiers et des agences externes dans des canaux partagés sécurisés.
Partager le savoir entre tous les ingénieurs
- Collaborez, recherchez du code et posez des questions sans vous limiter à des équipes techniques spécifiques.
- Partagez des exemples de code en joignant des extraits destinés à aider l’ensemble de votre communauté de développeurs.
- Personnalisez les canaux ou les notifications individuelles liées aux commits, aux problèmes, aux pull requests, aux déploiements,etc.
Réduire la durée du cycle de développement
Accélérer les processus d’intégration et de déploiement continus
- Adoptez rapidement une stratégie de réponse aux alertes de réussite ou d’échec émises par vos outils d’intégration continue (CI).
- Automatisez l’organisation du travail pour que les outils, les équipes et les canaux correspondent à vos processus.
- Triez les problèmes dès leur signalement afin d’éviter les fausses alertes et de fluidifier la CI.
Organiser les outils de développement
- Obtenez une visibilité totale sur les différents outils et équipes à travers un seul point d’observation.
- Utilisez d’autres applications dans Slack sans changer de fenêtre tout au long de vos processus.
- Intégrez des outils d’observabilité qui vous enverront des alertes de performances et de comportement, même dans les environnements de pré-production.
Nouer des liens plus étroits entre le développement et l’assurance qualité
- Fournissez un espace de collaboration unique grâce à des fils de discussion cachés permettant d’accélérer les échanges de commentaires sur les tests.
- Relevez les problèmes et assignez-les dans Slack afin de maintenir la concentration des équipes d’assurance qualité et de développement lorsque le temps est compté.
- Ne courez plus après les mises à jour : les notifications personnalisées vous informent sur les tests et bugs prioritaires.
Déployer en toute confiance
Déployer plus rapidement avec toutes les informations
- Permettez aux responsables de recevoir des mises à jour en temps réel lors du déploiement au sein des environnements et des offres.
- Utilisez des commandes barre oblique pour déployer des produits au sein d’environnements particuliers directement dans Slack.
- Partagez des indicateurs et des graphiques dans Slack pour surveiller l’effet des sorties sur les SLI et les SLO.
Atténuer les risques de sortie
- Automatisez les processus à l’aide d’outils de déploiement continu (CD), dans le but de réduire l’engorgement des procédures manuelles.
- Assurez un suivi horodaté et centralisé pour tous les déploiements et toutes les décisions.
- Supprimez les changements ou revenez en arrière en appuyant simplement sur un bouton en cas d’imprévu.
Simplifier les demandes de changement
- Envoyez, négociez et approuvez les changements de manière asynchrone pour réduire le nombre de réunions chronophages à ce sujet.
- Connectez vos outils entre eux afin d’en extraire les données, ce qui évite de changer constamment de fenêtre.
- Jouez la transparence avec vos équipes grâce à des résumés automatiques reprenant les changements prévus.
Résoudre plus rapidement les incidents
Réagir en temps réel
- Transformez automatiquement les alertes en provenance d’outils de réponse aux incidents en un canal dédié.
- Mettez en place une invitation instantanée aux intervenants pour qu’ils accèdent au bon canal.
- Invitez qui vous voulez en un simple clic, y compris les fournisseurs externes.
Partager les informations rapidement et sans rien interrompre
- Donnez aux nouveaux intervenants la possibilité de parcourir rapidement le canal d’incident, sans interrompre le travail.
- Conservez une vue d’ensemble de l’incident grâce aux flux de travail parallèles, créés par les fils de discussion.
- Fournissez aux cadres le niveau d’informations approprié, sans perturber la résolution du problème.
Simplifier l’analyse des incidents
- Documentez les détails de chaque incident à l’aide de canaux illimités.
- Utilisez des émojis afin de mettre en relief ce que vous avez appris et ce qui a amélioré le processus.
- Éliminez la culpabilité et la subjectivité en appuyant votre suivi sur les messages horodatés.
Parfait !
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