Como acelerar o desenvolvimento de softwares com o Slack

Lance os melhores produtos
Reduza os ciclos de feedback dos produtos
- Nos canais de equipes multifuncionais, você encontra os clientes, as vendas e os feedbacks sobre os produtos em tempo real
- Automatize alertas para receber avaliações de sites, app stores, redes sociais e ferramentas de pesquisas de clientes
- Crie roteiros e estabeleça prioridades para transformar os feedbacks em ações efetivas diretamente nos canais
Agilize o gerenciamento dos processos
- Integre ferramentas de gerenciamento de projetos para diminuir as trocas de contexto e compartilhar mais informações diretamente nos canais
- Crie, atribua e receba atualizações em tempo real sobre tarefas, problemas, bugs e histórias no Slack
- Apresente os KPIs em gráficos com as métricas de velocidade, eficiência, tempo de implementação e duração dos ciclos
Integre as equipes
- Aumente a colaboração entre as equipes de produto, engenharia e negócios com canais multifuncionais
- Ative acionadores automáticos para que as equipes saibam quando condições específicas forem satisfeitas
- Mantenha todos alinhados com o mínimo de esforço, basta criar uma postagem em que todos possam ver e comentar
Crie e análise códigos com mais rapidez
Diminua os ciclos de vida das solicitações de pull
- Ative notificações e lembretes instantâneos para que as solicitações sejam visualizadas pelas equipes
- Acompanhe de perto os revisores dos códigos para que nada passe despercebido
- Minimize a troca de contextos ao acionar solicitações pull sem precisar sair do Slack
Acelere a prototipagem
- Integre ferramentas de criação de wireframes aos canais para agilizar a colaboração e a tomada de decisões de UX
- Economize tempo ao receber notificações e fazer comentários em arquivos diretamente no Slack
- Interaja com criadores de terceiros e agências externas com segurança nos canais compartilhados
Compartilhe aprendizados entre as equipes de engenharia
- Colabore, pesquise por códigos e faça perguntas às equipes técnicas multifuncionais
- Compartilhe exemplos de códigos com snippets incorporados para ajudar a comunidade de desenvolvedores
- Personalize canais ou notificações individuais sobre confirmações, problemas, solicitações de pull, implantações e muito mais
Encurte a duração dos ciclos de desenvolvimento
Pipelines CI/CD mais rápidos
- Reaja rapidamente a alertas de êxito ou falha com as ferramentas de integração contínua (CI, na sigla em inglês)
- Crie fluxos de trabalho automatizados com as ferramentas, equipes e canais envolvidos nos processos
- Examine problemas em tempo real para evitar comunicações de problemas desnecessárias e aproveitar uma integração contínua
Orquestre as ferramentas da equipe de desenvolvimento
- Visibilidade total de várias ferramentas e equipes em um só lugar
- Interaja com apps no Slack sem precisar trocar de contexto entre os pipelines
- Integre ferramentas de observação para receber alertas de desempenho e comportamento, mesmo em ambientes de pré-produção
Estreite a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e controle de qualidade
- Um único espaço colaborativo com conversas em comum para acelerar os ciclos de feedback
- Detecte e atribua problemas no Slack o mais rápido possível para manter o foco das equipes de desenvolvimento e de controle de qualidade
- Crie notificações personalizadas de testes de controle crítico e bugs e economize tempo
Implemente com confiança
Implemente mais rápido com contexto
- Os comandantes de implementação recebem atualizações em tempo real à medida que os projetos progridem nos ambientes e níveis de implantação
- Use comandos de barra para implantar produtos em ambientes específicos diretamente no Slack
- Compartilhe métricas e gráficos no Slack para assegurar que as SLIs e SLOs não serão negativamente impactados pelos lançamentos
Reduza os riscos de lançamento
- Automatize processos com ferramentas de desenvolvimento contínuo (CD, na sigla em inglês) para reduzir processos manuais
- Preserve uma trilha de auditoria com registros de data e hora de todas as implantações e decisões em um único lugar
- Cancele ou reverta alterações com o toque de um botão se um lançamento der errado
Facilite solicitações de alteração
- Envie, discuta e aprove alterações de forma assíncrona para reduzir o tempo gasto em reuniões de avaliação de mudanças
- Conecte ferramentas para inserir e extrair dados de sistemas de registro para minimizar as trocas de contexto
- Resumos automáticos de mudanças programadas proporcionam transparência para as equipes
Resolva incidentes mais rápido no Slack
Responda em tempo real
- Acione automaticamente um canal de incidente a partir de alertas da ferramenta de resposta a incidentes
- Atendentes de plantão são automaticamente convidados para o canal da base unificada de dados
- Convide pessoas ou equipes com o clique de um botão, incluindo fornecedores externos
Contexto instantâneo sem interrupções
- Novos atendentes rapidamente examinam o canal do incidente sem interromper o fluxo
- Conversas criam fluxos de trabalho paralelos para manter a visualização do resumo de um incidente
- Os executivos de negócios e de TI recebem as informações de que precisam sem atrapalhar a resolução
Simplifique a análise de incidentes
- Canais virtuais ilimitados permitem que você preserve as informações de cada incidente
- Use emojis para destacar pontos de interesse sobre lições aprendidas e melhorias nos processos
- Mensagens com data e hora registradas criam uma trilha de auditoria para evitar responsabilização errada de culpa
Ótimo!
Agradecemos seu feedback!
Entendi!
Agradecemos seu feedback.
Estamos com problemas. Tente novamente mais tarde.