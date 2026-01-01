Gráfico, código e ícones de iluminação que representam o ciclo de desenvolvimento

Como acelerar o desenvolvimento de softwares com o Slack

Junte equipes em canais para aprimorar os processos de criação, resolver problemas mais com mais rapidez e aumentar a eficiência de todos estágios do ciclo de vida do desenvolvimento

Leitura de 3 minutos

Lance os melhores produtos

Pessoas trabalhando, representando sessões de planejamento

Reduza os ciclos de feedback dos produtos

  • Nos canais de equipes multifuncionais, você encontra os clientes, as vendas e os feedbacks sobre os produtos em tempo real
  • Automatize alertas para receber avaliações de sites, app stores, redes sociais e ferramentas de pesquisas de clientes
  • Crie roteiros e estabeleça prioridades para transformar os feedbacks em ações efetivas diretamente nos canais

Agilize o gerenciamento dos processos

  • Integre ferramentas de gerenciamento de projetos para diminuir as trocas de contexto e compartilhar mais informações diretamente nos canais
  • Crie, atribua e receba atualizações em tempo real sobre tarefas, problemas, bugs e histórias no Slack
  • Apresente os KPIs em gráficos com as métricas de velocidade, eficiência, tempo de implementação e duração dos ciclos

Integre as equipes

  • Aumente a colaboração entre as equipes de produto, engenharia e negócios com canais multifuncionais
  • Ative acionadores automáticos para que as equipes saibam quando condições específicas forem satisfeitas
  • Mantenha todos alinhados com o mínimo de esforço, basta criar uma postagem em que todos possam ver e comentar

 

Crie e análise códigos com mais rapidez

Uma casa com uma lupa focada em um código que está sendo desenvolvido

Diminua os ciclos de vida das solicitações de pull

  • Ative notificações e lembretes instantâneos para que as solicitações sejam visualizadas pelas equipes
  • Acompanhe de perto os revisores dos códigos para que nada passe despercebido
  • Minimize a troca de contextos ao acionar solicitações pull sem precisar sair do Slack

Acelere a prototipagem

  • Integre ferramentas de criação de wireframes aos canais para agilizar a colaboração e a tomada de decisões de UX
  • Economize tempo ao receber notificações e fazer comentários em arquivos diretamente no Slack
  • Interaja com criadores de terceiros e agências externas com segurança nos canais compartilhados

Compartilhe aprendizados entre as equipes de engenharia

  • Colabore, pesquise por códigos e faça perguntas às equipes técnicas multifuncionais
  • Compartilhe exemplos de códigos com snippets incorporados para ajudar a comunidade de desenvolvedores
  • Personalize canais ou notificações individuais sobre confirmações, problemas, solicitações de pull, implantações e muito mais

 

Encurte a duração dos ciclos de desenvolvimento

Monitor de um computador com uma marca de verificação representando o teste de um código

Pipelines CI/CD mais rápidos

  • Reaja rapidamente a alertas de êxito ou falha com as ferramentas de integração contínua (CI, na sigla em inglês)
  • Crie fluxos de trabalho automatizados com as ferramentas, equipes e canais envolvidos nos processos
  • Examine problemas em tempo real para evitar comunicações de problemas desnecessárias e aproveitar uma integração contínua

Orquestre as ferramentas da equipe de desenvolvimento

  • Visibilidade total de várias ferramentas e equipes em um só lugar
  • Interaja com apps no Slack sem precisar trocar de contexto entre os pipelines
  • Integre ferramentas de observação para receber alertas de desempenho e comportamento, mesmo em ambientes de pré-produção

Estreite a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e controle de qualidade

  • Um único espaço colaborativo com conversas em comum para acelerar os ciclos de feedback
  • Detecte e atribua problemas no Slack o mais rápido possível para manter o foco das equipes de desenvolvimento e de controle de qualidade
  • Crie notificações personalizadas de testes de controle crítico e bugs e economize tempo

 

Implemente com confiança

Foguete representando o desenvolvimento de códigos

Implemente mais rápido com contexto

  • Os comandantes de implementação recebem atualizações em tempo real à medida que os projetos progridem nos ambientes e níveis de implantação
  • Use comandos de barra para implantar produtos em ambientes específicos diretamente no Slack
  • Compartilhe métricas e gráficos no Slack para assegurar que as SLIs e SLOs não serão negativamente impactados pelos lançamentos

Reduza os riscos de lançamento

  • Automatize processos com ferramentas de desenvolvimento contínuo (CD, na sigla em inglês) para reduzir processos manuais
  • Preserve uma trilha de auditoria com registros de data e hora de todas as implantações e decisões em um único lugar
  • Cancele ou reverta alterações com o toque de um botão se um lançamento der errado

Facilite solicitações de alteração

  • Envie, discuta e aprove alterações de forma assíncrona para reduzir o tempo gasto em reuniões de avaliação de mudanças
  • Conecte ferramentas para inserir e extrair dados de sistemas de registro para minimizar as trocas de contexto
  • Resumos automáticos de mudanças programadas proporcionam transparência para as equipes

 

Resolva incidentes mais rápido no Slack

Código de software e uma engrenagem representando a equipe de operações

Responda em tempo real

  • Acione automaticamente um canal de incidente a partir de alertas da ferramenta de resposta a incidentes
  • Atendentes de plantão são automaticamente convidados para o canal da base unificada de dados
  • Convide pessoas ou equipes com o clique de um botão, incluindo fornecedores externos

Contexto instantâneo sem interrupções

  • Novos atendentes rapidamente examinam o canal do incidente sem interromper o fluxo
  • Conversas criam fluxos de trabalho paralelos para manter a visualização do resumo de um incidente
  • Os executivos de negócios e de TI recebem as informações de que precisam sem atrapalhar a resolução

Simplifique a análise de incidentes

  • Canais virtuais ilimitados permitem que você preserve as informações de cada incidente
  • Use emojis para destacar pontos de interesse sobre lições aprendidas e melhorias nos processos
  • Mensagens com data e hora registradas criam uma trilha de auditoria para evitar responsabilização errada de culpa

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