Slack으로 소프트웨어 개발 속도 향상

더 나은 제품 출시
제품 피드백 루프 단축
- 팀 간 채널에서 고객, 영업 및 제품 피드백에 대한 실시간 가시성
- 검토 사이트, 앱 스토어, 소셜 미디어 및 고객 설문조사 도구에서 자동화된 알림으로 연결
- 채널에서 직접 로드맵 항목을 생성하고 우선순위를 할당하여 피드백을 행동으로 옮기기
애자일 제품 관리 가속화
- 프로젝트 관리 도구에서 채널로 직접 세부사항을 전달하여 컨텍스트 전환 절감
- Slack에서 작업, 문제, 버그 및 스토리에 대한 실시간 업데이트 생성, 할당 및 확보
- 속도, 번다운, 배포 빈도 및 주기 시간에 대한 KPI 차트 가져오기
팀 사이 장벽 무너뜨리기
- 다기능 채널로 제품, 엔지니어링, 비즈니스 그룹 사이의 협업 강화
- 특정 조건이 만족되면 여러 팀에 걸쳐 주요 업데이트 전달
- 모든 사용자가 보고 의견을 남길 수 있는 단일 포스트를 사용하여 최소한의 노력으로 모든 사용자가 동일한 정보 공유
더 빠른 코드 구축 및 검토
풀 요청 주기 시간 감소
- 전체 팀에게 가시성을 제공하는, 풀 요청에 대한 실시간 알림 및 리마인더
- 놓치는 것이 없도록 코드 리뷰어에게 알려주기
- Slack을 종료하지 않고 풀 요청에 대한 조치를 취하여 컨텍스트 전환 최소화
프로토타입 생성 속도 향상
- 채널에서 협업하고 UX 관련 결정을 더 빨리 내릴 수 있도록 디자인 및 와이어프레임 도구 통합
- Slack 내에서 바로 파일 알림 및 댓글 달기로 시간 절약
- 안전한 공유 채널에서 타사 디자이너 및 외부 대행사와 반복 작업
엔지니어링 부서에서 지식 공유
- 여러 다기능 기술팀과 협력하고, 검색하고, 질문하기
- 인라인 코드조각으로 코드 예시를 공유하여 전체 개발자 커뮤니티 지원
- 커밋, 문제, 풀 요청, 배포 등에 대해 채널 또는 개별 알림 사용자 지정
개발 주기 시간 절감
더 빠른 CI/CD 파이프라인
- 연속 통합(CI) 도구에서 성공 및 실패 알림에 빠르게 대응
- 프로세스에 알맞게 도구, 팀 및 채널에서 자동화된 워크플로 구축
- 실시간으로 문제를 분류하여 원활한 연속 통합에 불필요한 에스컬레이션 방지
개발 도구 체인 조율
- 단일한 정보창으로 도구와 팀에 대한 완벽한 가시성 확보
- 파이프라인 전반에서 컨텍스트 전환 없이 Slack에서 앱과 상호작용
- 관측력 도구를 통합하여 사전 생산 환경에서도 성능 및 동작 알림 받기
더 엄격한 개발 & QA 협업
- 테스트 피드백 루프의 속도를 높이기 위해 어려운 상황에 처한 스레드와의 단일 협업 공간 형성
- QA 및 개발팀이 Slack에서 문제를 포착하고 할당할 수 있도록 단기 스프린트 동안 집중력 유지
- 중요한 경로 테스트 및 버그에 대해 사용자 지정 알림을 사용
자신있게 배포
컨텍스트를 포함해 더 빠르게 배포
- 환경 및 롤아웃 계층을 통해 배포가 진행될 때 관리자에게 실시간 업데이트 제공
- 슬래시 명령어를 사용하여 Slack 내에서 바로 특정 환경에 제품 배포
- Slack에서 지표 및 차트를 공유하여 SLI 및 SLO가 릴리스의 부정적인 영향을 받지 않는지 확인
릴리스 위험 완화
- 연속 배포(CI) 도구로 프로세스를 자동화하여 수동 프로세스 병목 감소
- 한곳에서 모든 배포 및 결정에 대해 타임스탬프 감사 추적 보존
- 릴리스가 잘못되면 버튼을 눌러 변경 취소 또는 롤백
변경 요청 간소화
- 비동기식으로 변경 사항을 제출, 논의 및 승인하여 시간이 오래 걸리는 변경 검토 회의 감소
- 도구를 연결하여 기록 시스템에서 데이터를 푸시 및 풀하여 컨텍스트 전환 최소화
- 예정된 변경사항의 자동화된 요약은 각 팀에 걸친 투명성 제공
장애 신속하게 해결하기
실시간으로 응답
- 장애 대응 도구의 알림에서 자동으로 장애 채널 생성
- 비상 대기 중인 응답자는 정보 출처 채널로 즉시 초대
- 외부 벤더를 포함한 개인이나 팀을 클릭 몇 번으로 초대
중단 없는 즉각적인 컨텍스트
- 새로운 응답자는 흐름을 중단하지 않고 장애 채널을 빠르게 스캔
- 스레드는 병렬 워크스트림을 생성하여 장애 요약 보기를 유지
- 비즈니스 및 IT 경영진은 결단력을 떨어뜨리지 않는 동시에 적절한 만큼의 정보 확보
장애 검토 간소화
- 숫자에 제한이 없는 채널 생성으로 모든 장애의 세부사항 보존
- 장애 사례의 교훈 및 개선 사항을 표시하기 위해 이모티콘 사용
- 타임스탬프가 찍힌 메시지 덕분에 책임을 분명히 하고 편견을 제거하는 감사 경로 생성 가능
훌륭해요!
피드백을 주셔서 감사합니다.
알겠습니다!
피드백을 주셔서 감사합니다.
죄송합니다. 문제가 발생했습니다. 나중에 다시 시도해주세요.