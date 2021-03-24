Innover pour demain

En mars 2020, la crise du Covid-19 se déclarait aux quatre coins du globe, obligeant les actifs à emporter chez eux leurs outils et méthodes de travail. Nous n’avions aucune idée des difficultés qui nous attendaient, tant sur le plan personnel que professionnel.

Je pensais que cette période de télétravail ne durerait que quelques semaines. Ma priorité à cette époque était de préserver le bien-être et la productivité de l’équipe, notamment l’énergie créative nécessaire au développement des produits. C’est vers la fin du mois d’avril que j’ai compris que cette situation provisoire allait durer.

Avec le recul, je suis impressionné par la vitesse à laquelle notre équipe s’est adaptée. Nous avons été confrontés aux mêmes problèmes que tout le monde et nous avons commencé à nous adapter. Tout était déjà centralisé sur Slack, ce qui nous a simplifié la tâche. De nombreux secteurs d’activités ont été hélas durement touchés. Pour d’autres, cette crise a été l’occasion de s’adapter et d’accélérer leur progression : selon notre Index de l’expérience des salariés en télétravail, la productivité des télétravailleurs a augmenté en un an. Ils gèrent mieux le stress lié au travail, sont davantage satisfaits de leurs conditions de travail et ont le sentiment de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Résultat, plus de 8 salariés sur 10 ne souhaitent pas retourner au bureau à temps plein. Le travail de demain se dessine clairement : il devra être hybride et asynchrone.

« Après un an de crise sanitaire mondiale, les modèles de travail flexibles, qui s’adaptent à des lieux et des horaires différents, ont fait leurs preuves. Ils sont bien plus efficaces qu’on n’aurait pu l’imaginer. » Future Forum Slack Lire plus

83 % veulent alterner travail au bureau et télétravail ou passer en télétravail à temps plein

Pour chacun de nous, l’une des plus grandes difficultés liées à la distance et aux horaires flexibles a été la perte du sentiment d’appartenance et des liens avec nos collègues.

Au rang des principaux inconvénients du télétravail se retrouvent les interminables visioconférences, les plannings rigides, le manque d’interactions avec les collègues et la diminution du temps disponible pour les tâches essentielles. Personnellement, je termine chaque journée un peu plus épuisé que la veille.

Slack a aidé de nombreuses entreprises dans leur transition vers le télétravail, mais les salariés ont besoin de davantage de flexibilité dans les modes de communication. Ils ont besoin d’outils leur permettant de mieux communiquer avec leurs collègues et avec leurs partenaires externes.

Chez Slack, nous avons compris qu’il ne fallait pas chercher à reproduire à l’identique la façon dont nous travaillions au bureau. À la place, il faut créer des outils qui développent de nouvelles méthodes de travail.

Favoriser les échanges avec un système audio simplifié

L’année dernière, nous avons créé et testé des prototypes de communication audio plus rapides et spontanés. Nous avons rapidement conduit des essais avec des clients pour voir si nous pouvions transposer les discussions spontanées du bureau – celles qui commencent entre quelques personnes et qui impliquent ensuite toute l’équipe pour faire émerger les idées. Cela a fonctionné avec Slack et fonctionne aujourd’hui avec nos clients aux manettes.

Nous pensons que cette solution nous permettra de travailler mieux, rendra nos interactions professionnelles plus conviviales et aidera les équipes à innover.

« C’est beaucoup plus facile et moins contraignant que d’organiser une réunion ! » Lukas Indre Administrateur système, Upstart

Remplacer les réunions par des vidéos asynchrones

Dans le futur, la communication audio spontanée remplacera les discussions de bureau au pied levé. De la même façon, nous devons trouver une alternative aux petites réunions sans passer par la visioconférence. Nous devons réduire la fatigue des équipes tout en renforçant le sentiment d’appartenance. Dans cette optique, nous testons actuellement des méthodes pour faire évoluer les réunions vers une expérience vidéo asynchrone parfaitement intégrée à Slack. Cela nous permet de nous exprimer avec nuance et de façon enthousiaste sans passer par une réunion.

Nous remplacerons les innombrables heures perdues chaque année en réunion par des discussions vidéo enrichissantes, qui peuvent être partagées sur tous les fuseaux horaires. Elles prendront en charge tous les styles de communication et permettront la création d’archives vidéo accessibles. C’est de cette flexibilité qu’auront besoin les équipes à distance dans le futur modèle professionnel hybride, où le télétravail sera la norme.

Chez Slack, nous utilisons les vidéos synchrones pour informer nos équipes commerciales des prochaines sorties. Les chefs de produit n’ont plus besoin d’assister à quatre sessions en direct avec les commerciaux de différentes zones géographiques, et de répéter le même discours. Désormais, nous acceptons leurs questions sous forme de messages et de vidéos dans un même fil de discussion. Les réponses sont visibles de tous.

Collaborer avec d’autres entreprises grâce à Slack Connect

Pour partie, la solution est de renforcer les interactions avec les collègues au sein de l’entreprise. Mais personne ne travaille dans une bulle. Il est essentiel d’interagir avec toutes les parties prenantes de notre vie professionnelle. Nous avons lancé Slack Connect l’année dernière. Nous avons enregistré une croissance exceptionnelle durant la crise sanitaire parce que nos clients et leurs clients, partenaires et fournisseurs ont trouvé cet outil très pratique. Il a permis d’étendre les capacités de collaboration sécurisée et productive de Slack aux relations externes.

Plus de 74 000 utilisateurs abonnés à un forfait payant utilisent Slack Connect. Ils étaient 64 000 à la fin du dernier trimestre.

Au sein de mon équipe, nous l’utilisons pour centraliser les retours clients sur les nouveautés et les fonctionnalités que nous testons. Le fait de pouvoir communiquer directement avec les partenaires externes comme nous le faisons en interne nous permet d’aller plus vite, de créer de meilleurs produits et d’approfondir nos relations clients.

Plus de 660 000 points de terminaison connectés à Slack Connect, soit une hausse de 245 % en un an.

Entreprises utilisant Slack Connect :

transactions conclues 4 fois plus rapidement pour une équipe commerciale

64 % de tickets en attente en moins pour une équipe d’assistance à la clientèle

acquisition d’entreprises 2 fois plus rapide pour une équipe de développement commercial

« On ressent l’énergie qui se dégage dans une relation et lors d’une négociation, une intuition qui se perd si tout se fait par e-mail. Auparavant, nous échangions en face à face, par SMS et par téléphone. Désormais, tout passe par Slack Connect. » James Dyett Responsable des ventes de produits et de l’optimisation des paiements, Stripe Lire le témoignage de Stripe

Échangez des messages avec qui vous voulez en toute sécurité en utilisant les messages directs Slack Connect.

Pour aider les actifs à adopter de nouvelles méthodes de travail, nous devons simplifier encore plus les interactions en renforçant la cohésion. Nos clients nous ont fait part de leur souhait de remplacer les e-mails et les SMS pour le travail à l’extérieur de leur entreprise. Aujourd’hui, nous annonçons qu’il sera possible d’échanger des messages directs sécurisés entre les entreprises, y compris avec des interlocuteurs qui ne sont pas encore sur Slack.

Par rapport aux e-mails, c’est un moyen plus simple et plus rapide de démarrer des conversations et de nouer des liens. Cette solution rapproche les partenaires et les collègues. Elle fournit les outils nécessaires dans Slack pour travailler efficacement. Bientôt, la plupart des échanges professionnels devraient se terminer par « Contactez-moi sur Slack ».

Il sera plus facile de développer des relations approfondies, intéressantes et durables.

Un chef de produit envoie un message direct Slack Connect à un client après avoir reçu un retour de sa part par téléphone

Voici quelques exemples des avantages des canaux et des messages directs Slack Connect que nous avons observés pour nos clients : Chefs de produits : Utilisez les messages directs Slack Connect pour recueillir les avis essentiels sur un produit en cours d’utilisation, partager des informations sur le développement de nouvelles fonctionnalités ou obtenir des informations sur la manière dont des fonctionnalités seront utilisées après leur lancement.

Utilisez les messages directs Slack Connect pour recueillir les avis essentiels sur un produit en cours d’utilisation, partager des informations sur le développement de nouvelles fonctionnalités ou obtenir des informations sur la manière dont des fonctionnalités seront utilisées après leur lancement. Équipe commerciale : Après un premier contact par message direct, migrez vers un canal Slack Connect partagé pour conduire les parties prenantes à accepter des propositions, faire intervenir des ingénieurs pour répondre à des questions spécifiques, obtenir des validations juridiques et faire approuver la négociation finale par votre service financier.

Après un premier contact par message direct, migrez vers un canal Slack Connect partagé pour conduire les parties prenantes à accepter des propositions, faire intervenir des ingénieurs pour répondre à des questions spécifiques, obtenir des validations juridiques et faire approuver la négociation finale par votre service financier. Agents d’assistance à la clientèle : Utilisez les messages directs Slack Connect pour déboguer des problèmes, partager des captures d’écran, obtenir les informations nécessaires à la résolution de problèmes délicats et prévenir le client une fois un bug corrigé.

Utilisez les messages directs Slack Connect pour déboguer des problèmes, partager des captures d’écran, obtenir les informations nécessaires à la résolution de problèmes délicats et prévenir le client une fois un bug corrigé. Commerciaux : Examinez les propositions graphiques d’une agence avant de passer sur un canal Slack Connect pour partager les éléments livrables et obtenir les validations requises et l’adhésion de toutes les parties prenantes.

« Le fait de pouvoir envoyer des messages directs à n’importe qui dans Slack va permettre d’établir rapidement de nouvelles connexions avec nos clients. Cela nous permettra de profiter d’opportunités commerciales et de commencer plus tôt les conversations importantes. » James Dyett Responsable des ventes de produits et de l’optimisation des paiements, Stripe

Une nouvelle façon de travailler

Chez Slack, nous n’avions pas anticipé une crise sanitaire de cette ampleur ni les bouleversements qu’elle impliquerait dans nos vies professionnelles. L’année dernière a été difficile pour beaucoup de monde. Nous pensons être en mesure d’aider nos clients à simplifier leur vie professionnelle, à la rendre plus agréable et plus productive.

Découvrez comment repenser les méthodes de travail de votre équipe avec Slack Connect :