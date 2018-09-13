Leadership empathique : objectifs et avantages pour l'entreprise

Si une bonne communication est essentielle au bon fonctionnement d’une entreprise, les sociétés qui cherchent à se démarquer doivent faire preuve d’un leadership empathique. Forbes affirme que c’est votre plus grand avantage commercial, et le magazine Money l’a déjà désigné comme latendance la plus importante en matière de management. Quoi qu’en dise la presse économique, le développement de relations empathiques entre les collaborateurs et la direction est essentiel au bien-être et à la fidélisation du personnel.

Dans de nombreux environnements, l’empathie n’est pas spontanée et nécessite une vigilance et une mise en pratique constantes. Pour la cultiver dans Slack, voici quelques moyens de recueillir et de faciliter le feedback, de permettre aux collaborateurs de poser des questions aux dirigeants ainsi qu’à leurs collègues et de faire sourire vos coéquipiers tous les jours.

Recueillir des avis francs et honnêtes dans Slack

Solliciter les avis est un excellent moyen de donner à chacun la parole dans votre entreprise et de lui faire savoir qu’il est entendu. Cela peut se faire sous forme de sondages et d’enquêtes auprès des collaborateurs, de forums de collègues, ou encore de canaux dédiés au retour d’informations sur les nouveaux produits ou les nouvelles fonctionnalités. Une grande partie de ce retour d’information peut également être partagée de manière anonyme. Examinons quelques-unes des possibilités qui s’offrent à nous.

Aide par les collègues et retour d’information sur les produits

Les entreprises technologiques ont tendance à organiser leurs canaux Slack en fonction des disciplines au sein de l’entreprise et des équipes qui travaillent sur des projets communs, mais elles disposent également de quelques canaux ouverts accessibles à tout le monde dans l’entreprise, où l’on peut poser des questions de base sur des sujets techniques sans jugement. Ces canaux entre pairs sur des sujets généraux sont parfaits pour tous ceux qui, dans d’autres secteurs de l’entreprise, cherchent de l’aide pour lancer leur premier projet technique.

Chez Slack, chaque fois que nous commençons le test d’une nouvelle fonctionnalité, nous ajoutons le nom d’un canal dans son message d’annonce, dans lequel l’équipe responsable reçoit les commentaires et les rapports de bugs. Cette méthode est tout aussi efficace pour les entreprises non techniques. Par exemple, si des salariés changent de mutuelle, un canal #feedback-mutuelle peut être utilisé pour recueillir les problèmes qui pourraient survenir pendant la transition.

Sondages et enquêtes

Les applications plébiscitées Simple Poll et Polly offrent des moyens simples pour sonder votre équipe. Déterminez le jour idéal pour organiser une réunion hors site pour votre équipe, quel membre de l’équipe veut s’attaquer à tel ou tel projet, ou si les réunions de statut régulières de votre équipe doivent être quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles (ou si l’idéal était que la situation soit suivie dans Slack). Simple Poll et Polly intègrent tous deux la possibilité de répondre de manière anonyme, ce qui permet de garder ces décisions confidentielles pour l’équipe lorsque c’est nécessaire.

De même, vous pouvez utiliser des applications comme Leo et SurveyMonkey pour envoyer des enquêtes régulièrement afin d’évaluer la satisfaction des collaborateurs, que les responsables peuvent suivre au fil du temps.

Questions pour une réunion générale

Des applications comme Slido sont parfaites pour les entreprises qui organisent régulièrement des réunions plénières dans un souci de transparence. Slido permet de poser des questions plusieurs jours à l’avance plutôt qu’en direct et en personne, et propose aux salariés la possibilité de les poser de manière anonyme s’ils le souhaitent. Les solutions de ce type sont essentielles pour les entreprises internationales, car les salariés se trouvent dans des fuseaux horaires différents et ne peuvent donc pas assister à une séance de questions-réponses en direct avec les dirigeants de l’entreprise.

D’ailleurs, l’anonymat est un outil puissant pour les entreprises suffisamment ouvertes pour permettre à leurs salariés de poser des questions difficiles, mais comme toute chose, il peut faire l’objet d’abus ou être utilisé pour se soustraire aux conséquences d’un mauvais comportement. Chaque entreprise doit déterminer si le fait de proposer des questions, des réponses ou des sondages anonymes sert un objectif plus important, et ce n’est pas un problème si cela ne convient pas à votre entreprise.

Poser des questions à un cadre

L’un des meilleurs moyens d’assurer la transparence de la communication d’une entreprise, c’est de transposer dans Slack les politiques qu’un PDG peut mettre en place dans un espace physique, comme une règle de portes ouvertes ou des heures de bureau standard, avec un canal #cadre-dmd. « DMD » signifie « demandez-moi n’importe quoi » et peut servir de forum public à l’échelle de l’entreprise pour que chaque salarié puisse poser des questions à l’équipe de direction.

Nous avons eu des retours de plus d’une douzaine d’entreprises différentes qui ont mis en place leur propre canal #cadre-dmd et qui l’ont trouvé utile pour donner à chaque salarié une chance d’être entendu. Il brise la hiérarchie de l’entreprise, laquelle peut empêcher aux juniors de poser des questions pertinentes et de proposer de bonnes idées aux dirigeants de l’entreprise.

L’empathie en entreprise est un exercice à pratiquer régulièrement pour l’entretenir. Adoptez quelques-unes des idées suivantes pour que les collaborateurs se sentent écoutés, pour les aider à établir un lien avec la direction et pour leur permettre de se soutenir mutuellement.