Utiliser Adobe Creative Cloud sur Slack pour améliorer la créativité en entreprise

Il n’y a rien de mieux que d’être dans une dynamique créative au travail, et rien de pire que d’en sortir. Aujourd’hui, nous facilitons le partage des fichiers Adobe Creative Cloud dans Slack, grâce à une toute nouvelle intégration que vous trouverez dans la liste des applications de Slack. Cette fonctionnalité facilite la collaboration des équipes et développe la créativité de l’entreprise.

En effet, grâce à cette intégration, les équipes créatives peuvent partager des fichiers Adobe Creative Cloud plus efficacement, et de nouveaux aperçus d’images enrichis permettent de discuter plus facilement des designs sans quitter Slack. Une intégration avec les prototypes Adobe XD vous envoie des notifications sur les nouveaux commentaires dans Slack, afin que vous ne manquiez jamais une mise à jour ou un avis.

Si faites partie des millions de clients d’Adobe Creative Cloud, voici quelques idées sur la façon dont cette intégration peut rationaliser vos processus.

Qu’est-ce qu’Adobe Creative Cloud ?

Adobe Creative Cloud est un ensemble d’applications créées pour… les créatifs. Les logiciels qu’il contient sont généralement considérés comme les meilleurs de leur catégorie et comprennent Photoshop, Illustrator et InDesign. Moyennant un abonnement mensuel, vous pouvez accéder à chacune de ces applications, ainsi qu’à des milliers de polices de caractères et de photos d’archives, et vous lancer dans la modification d’images, la création d’illustrations originales et même la conception votre propre site web. Pour de nombreux professionnels, Adobe Creative Cloud est irremplaçable, et si vous souhaitez améliorer ses capacités de collaboration, il existe un moyen : l’intégrer à Slack.

Voici comment Adobe Creative Cloud et Slack s’associent pour faciliter l’ensemble du processus.

Partager des fichiers Adobe Creative Cloud dans un canal ou un message direct

Vous pouvez créer un lien public vers votre fichier Adobe Creative Cloud et le déposer directement dans votre canal Slack. Il vous suffit de créer un lien public vers votre fichier Adobe Creative Cloud et de le déposer dans votre canal #projet dans Slack, afin que toute votre équipe puisse le consulter. Si vous préférez partager votre travail avec un groupe plus restreint, ou même avec un seul collègue, vous pouvez envoyer un lien par message direct.

Recueillir des avis et commentaires sur les créations et passer plus rapidement à l’itération grâce à des aperçus multimédias

Lorsque l’on demande un avis sur une création, le contexte est important. Désormais, les liens vers les fichiers Creative Cloud dans Slack affichent un aperçu du document partagé directement au sein du canal.

Plus besoin de changer d’onglet ou d’outil, faites gagner du temps à tout le monde en démarrant un fil de discussion pour recueillir les commentaires et discuter plus en détail. Et si vous avez besoin d’agir sur le fichier lui-même, vous pouvez y accéder en un seul clic depuis votre canal Slack.

Suivre les commentaires sur les prototypes XD

Si quelqu’un fait l’éloge de la nouvelle fonctionnalité que vous avez créée ou, à l’inverse, signale un problème avec un nouveau prototype dans un fichier Adobe XD, il y a de fortes chances que vous souhaitiez en savoir plus.

Les commentaires sur les fichiers Adobe XD sont désormais automatiquement transférés vers Slack, ce qui vous permet de ne pas rater les avis essentiels et les mises à jour importantes.

Grâce à la collaboration entre Slack et Adobe Creative Cloud, les équipes créatives peuvent rester concentrées sur la production de designs esthétiques et fonctionnels. Il est également beaucoup plus facile de confier du travail à d’autres partenaires, intervenants et équipes au sein de l’entreprise, ce qui permet aux processus de se dérouler en douceur, avec moins d’interruptions et de contretemps.

Notre objectif est de faciliter le partage et la collaboration dans Slack, quel que soit le type de contenu ou le format de fichier. Cette intégration avec Adobe Creative Cloud est une étape importante dans l’élargissement de la gamme de documents avec lesquels vous pouvez travailler. D’autres mises à jour de ce type auront lieu dans un avenir proche.