Le soluzioni di controllo gestione comprendono tutti quegli strumenti necessari per sviluppare un’attività, per cui la digitalizzazione è diventata un elemento assolutamente imprescindibile ormai da tempo. Uno dei principali ostacoli riscontrati nella sua applicazione sono le capacità dei dipendenti, per questo occorre puntare sull’unificazione.

In realtà la formazione e l’adattamento dei lavoratori alla nuova era digitale non è l’unica difficoltà presente quando si implementano soluzioni di controllo gestione aziendale, poiché molte volte, sebbene l’obiettivo principale sia l’efficienza, si formano sempre nuovi colli di bottiglia. La soluzione più auspicabile? Tutte le strade ci portano di nuovo a piattaforme in grado di contenere diversi strumenti.

Il controllo gestione per un’impresa

Al giorno d’oggi tutte le società indipendenti, di qualsiasi dimensione, richiedono strumenti digitali per rimanere competitive e sopravvivere in questo mercato frenetico. Questa è l’importanza delle soluzioni di controllo gestione, che includono in maniera trasversale la quasi totalità delle applicazioni grazie alle quali si stabilisce e sviluppa un’attività, dalla direzione e la presa di decisioni, fino alle operazioni quotidiane aziendali.

Le varie soluzioni di controllo gestione aziendale

Come prova della trasversalità delle soluzioni di controllo gestione aziendale, a grandi linee possiamo dividere tali strumenti in sette categorie diverse. Si tratta di dipartimenti che funzionano in maniera indipendente ma che per forza di cose devono essere connessi tra loro e, ovviamente, la loro stessa connessione dipende da una singola applicazione. Vediamo quali soluzioni può adottare un’azienda.

Soluzioni per la gestione dei clienti

La gestione dei clienti è una delle questioni principali di qualsiasi impresa, e dalla quale dipende la propria sopravvivenza sul mercato. Le soluzioni di gestione in questo ambito aziendale comprendono database, servizio clienti, gestione dei problemi, ricerca e reclutamento dei lead, e molte altre ancora, generalmente attraverso lo strumento chiamato CRM, che sta per Customer Relationship Management.

Soluzioni di marketing e vendita

Uno dei processi menzionati, il reclutamento dei lead, dipende dal dipartimento di marketing, che di solito lavora con il CRM dell’organizzazione: una dimostrazione dei vincoli fondamentali tra i diversi dipartimenti. L’automazione è una delle priorità per rendere efficaci i processi di marketing e vendita, poiché si tratta di azioni che comprendono operazioni ripetitive e una frequente organizzazione e programmazione di pubblicazioni.

Soluzioni per l’analisi e la previsione

L’evoluzione della tecnologia ha generato un contesto nel quale i big data e l’intelligenza artificiale sono diventati i protagonisti assoluti del mercato. Da un punto di vista aziendale, permettono di migliorare il processo decisionale e di ridurre al minimo gli errori, motivo per cui sono ora soluzioni imprescindibili per la gestione delle imprese.

Soluzioni per la gestione dei progetti

Ci sono diversi settori in cui le società funzionano in base a progetti, con un inizio, varie fasi, una fine e un team che li svolge. Per questo motivo, le soluzioni basate sulla gestione dei progetti sono diventate uno degli strumenti digitali più richiesti in qualsiasi tipo di imprese e ci si attende che la tendenza non farà che aumentare.

Soluzioni dedicate ai vari processi

Oltre ai progetti ci sono anche i processi, che a volte fanno parte dei primi e in altre sono indipendenti, poiché fanno parte di una catena di produzione continua senza inizio né fine. In ogni caso, lo sviluppo dei processi richiede anche di mantenere un certo ordine e di ottenere determinati obiettivi, motivo per cui anche questo tipo di soluzioni risultano essenziali per un’azienda.

Soluzioni di gestione di risorse umane

Le risorse umane sono diventate uno dei dipartimenti di più difficile gestione per un’impresa, soprattutto quando parliamo di grandi corporazioni con migliaia di dipendenti. L’automazione della gestione è anche qui fondamentale e, di conseguenza, anche gli strumenti digitali, che devono essere selezionati con cura in base alle necessità dell’attività.

Soluzioni per la comunicazione

Le soluzioni di gestione dedicate alla comunicazione tra professionisti e alla collaborazione tra team sono, probabilmente, il pilastro sul quale si regge tutto il resto degli strumenti sopra menzionati. Al giorno d’oggi la crescita di un’impresa dipende dalle soluzioni per la comunicazione, sia a livello interno che esterno, per conversazioni agili, efficaci e immediate con clienti e fornitori.

Esempi di soluzioni di gestione

Considerando l’importanza rappresentata dagli strumenti digitali che offrono soluzioni di gestione, alle aziende non resta che rivolgersi al mercato o sviluppare la propria applicazione. La prima opzione è la più economica e diffusa, ma ci sono sempre software migliori di altri per ogni dipartimento citato. Ecco alcuni esempi:

Tra le soluzioni di gestione clienti disponibili sul mercato, Salesforce è forse la più usata dalle imprese, perché offre strumenti di CRM semplici che inoltre si integrano alla perfezione con altri software.

Canva è uno degli strumenti più utilizzati per il marketing , per la semplicità dei modelli offerti e per l’integrazione costante di nuove app dove il peso dell’ intelligenza artificiale sta diventando sempre più grande.

Per le analisi degli affari , per le imprese che dispongono di un sito web (ormai quasi obbligatorio), Google Analytics permette di ottenere dati dettagliati con ogni tipo di parametro sul proprio sito e sull’interazione degli utenti.

Trello e Notion sono due ottimi esempi di semplificazione della gestione dei progetti tramite l’integrazione di soluzioni di gestione agili e facili da usare.

La gestione dei processi aziendali e dei flussi di lavoro migliora considerevolmente con l’introduzione di soluzioni di automazione delle mansioni, uno dei punti forti di Kissflow , che offre anche tante altre funzionalità.

BambooHR è uno dei software più completi per la gestione delle risorse umane , poiché include tutte le operazioni di questo dipartimento e offre soluzioni per migliorarle.

La comunicazione è uno degli aspetti fondamentali di qualsiasi organizzazione, e adottare una soluzione efficace in grado di integrare altri strumenti, come nel caso di Slack , risulta ormai imprescindibile.

Come scegliere la soluzione di gestione adatta

Il processo che consigliamo quando bisogna introdurre soluzioni di gestione (o di qualsiasi altro tipo) in un’organizzazione, dev’essere sempre lo stesso: analisi delle esigenze, conseguente pianificazione degli obiettivi, studio del mercato, selezione dello strumento, formazione dei dipendenti, introduzione graduale e infine strumenti di monitoraggio. Un consiglio? Scegliere app dotate di diverse funzionalità faciliterà tutte le varie fasi del processo.

Slack, la piattaforma che riunisce tutte le soluzioni di gestione in un’unica app

Slack è uno strumento incentrato sulla comunicazione che permette di integrare una gran varietà di soluzioni di gestione per tutti i settori aziendali, tra cui molte di quelle citate precedentemente. Dopotutto le conversazioni aziendali riguardano quasi tutte i procedimenti e i progetti, le vendite e i clienti, i dirigenti e i dipendenti… dunque perché non riunirle tutte in un’unica piattaforma ed elevare al massimo l’efficienza?