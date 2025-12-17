Le aziende si trovano a un punto di svolta. Mentre l'IA trasforma il modo in cui i team collaborano, i responsabili IT si trovano ad affrontare una sfida critica: favorire l'innovazione mantenendo al contempo gli standard di sicurezza che proteggono i dati aziendali su larga scala.

Se stai valutando piattaforme di collaborazione, è probabile che tu ti stia confrontando con domande complesse sulla sicurezza dei dati, sulla governance e sui rischi emergenti legati al lavoro potenziato dall’IA. Le decisioni che prendi oggi determineranno se la tua organizzazione potrà sfruttare in modo sicuro i vantaggi di produttività offerti dall’IA.

La sfida dell’over‑permissioning

Molte organizzazioni oggi stanno scoprendo che gli attuali modelli di accesso ai dati non sono stati concepiti per un mondo basato sull'IA. Quando i dipendenti avevano ampio accesso a file e canali, i rischi erano limitati dal giudizio umano e dai processi manuali. Ora, i sistemi di IA ereditano le stesse autorizzazioni, elaborando però le informazioni su una scala senza precedenti.

È qui che Slack si distingue in modo sostanziale dalle tradizionali suite di produttività. Per noi, la sicurezza dell’IA non è un fattore secondario. Abbiamo sviluppato un modello di sicurezza che definiamo “over‑permissioning in prima linea”, che presuppone che l'IA amplifica le strutture di autorizzazione esistenti e interviene per affrontare questi rischi man mano che emergono, in tempo reale.

In che modo l'architettura di sicurezza di Slack è diversa

Controlli di accesso in tempo reale che funzionano davvero

A differenza dei sistemi di autorizzazione statici, la nostra API di ricerca in tempo reale (RTS) garantisce che le modifiche all'accesso ai dati vengano recepite all’istante. I sistemi di IA sicuri riflettono sempre le autorizzazioni di origine più aggiornate disponibili.

Non si tratta di sincronizzare le autorizzazioni ogni ora. Si tratta di mantenere i confini di sicurezza in tempo reale, man mano che le esigenze di accesso dell’organizzazione evolvono. Quando revochi l'accesso a un documento sensibile, tale modifica viene applicata alla successiva query dell'utente in tutti i sistemi di IA che potrebbero interagire con quei dati. Non devi attendere processi di sincronizzazione notturni che creano lacune nella sicurezza.

Applicazione della privacy tra piattaforme

Un altro vantaggio significativo di Slack è la nostra capacità di allinearci alle impostazioni di controllo degli accessi dell'intero ecosistema di dati aziendali. Mentre altre piattaforme si concentrano sui propri archivi dati, la ricerca aziendale garantisce che i controlli di accesso aggiornati siano applicati a tutte le origini dati aziendali integrate, non solo alle conversazioni di Slack. Inoltre, ottieni:

Oltre 2.600 integrazioni, tra cui servizi popolari come Google Drive, GitHub, Box, Microsoft, Asana e altri.

Agenti di IA integrati (ad esempio, Claude, OpenAI, Perplexity e altri) con accesso sicuro ai dati conversazionali di Slack tramite l'API RTS di Slack e il server MCP.

Quando le funzioni IA di Slack effettuano ricerche su queste piattaforme, rispettano le singole strutture di autorizzazione di ciascun sistema, fornendo al contempo un framework di governance coerente.

Una governance dell'IA che va oltre le policy

La maggior parte delle piattaforme di collaborazione offre policy di base sull’IA, ma Slack fornisce controlli operativi che rendono la governance praticabile e sicura fin dalla progettazione. Il nostro approccio completo combina controlli amministrativi granulari, protezioni di sicurezza in tempo reale e un'architettura di sicurezza di livello enterprise per garantire che l'implementazione dell'IA soddisfi i più elevati standard di sicurezza.

Controlli operativi per la gestione aziendale

La nostra console di amministrazione offre ai responsabili IT un controllo granulare su ogni aspetto dell'implementazione dell'IA:

Gestione delle origini dati: decidi esattamente a quali applicazioni aziendali i sistemi di IA possono accedere e su quali possono effettuare ricerche all’interno dell’ecosistema di dati.

decidi esattamente a quali applicazioni aziendali i sistemi di IA possono accedere e su quali possono effettuare ricerche all’interno dell’ecosistema di dati. Autorizzazioni a livello utente: controlla chi può utilizzare quali funzioni IA e con quali origini dati, abilitando un accesso basato sui ruoli coerente con la struttura della tua organizzazione.

controlla chi può utilizzare quali funzioni IA e con quali origini dati, abilitando un accesso basato sui ruoli coerente con la struttura della tua organizzazione. Monitoraggio in tempo reale: tieni traccia dei modelli di utilizzo dell'IA e segnala potenziali rischi per la sicurezza nel momento in cui si verificano.

tieni traccia dei modelli di utilizzo dell'IA e segnala potenziali rischi per la sicurezza nel momento in cui si verificano. Controlli a livello di funzione: le singole funzionalità IA possono essere abilitate o disabilitate per ogni area di lavoro, con impostazioni configurabili per le origini dati e comportamento delle funzioni in base alle esigenze della tua organizzazione.

le singole funzionalità IA possono essere abilitate o disabilitate per ogni area di lavoro, con impostazioni configurabili per le origini dati e comportamento delle funzioni in base alle esigenze della tua organizzazione. Indagine sugli incidenti: scopri esattamente chi ha chiesto cosa ai sistemi di IA durante gli eventi di sicurezza.

Controlli di sicurezza dell’IA di Slack: un framework di sicurezza a più livelli

Le interazioni con l’IA in Slack sono protette dai controlli di sicurezza dell’IA di Slack, il nostro framework di sicurezza e protezione di livello enterprise. Offre una protezione stratificata per ogni prompt e risposta, combinando misure di sicurezza fondamentali con difese in tempo reale per supportare un utilizzo sicuro e responsabile dell'IA su larga scala.

Queste protezioni includono soglie di contenuto per evitare allucinazioni, istruzioni di prompt che rafforzano un comportamento sicuro, mitigazioni a livello di provider, tecniche di context engineering per ridurre le vulnerabilità da prompt injection, filtri URL per ridurre il rischio di tentativi di phishing e convalida dell'output per garantire l'affidabilità dei risultati.

All’interno di questo framework completo, i nostri filtri di sicurezza dei contenuti forniscono una protezione aggiuntiva mirata per le funzioni IA con input attivo dell'utente, come IA di Slackbot e ricerca IA. Questi filtri in tempo reale analizzano le query degli utenti con elevata precisione per identificare e mitigare gli attacchi alla sicurezza (prompt injection, tentativi di jailbreak), le minacce alla sicurezza (incitamento all'odio, violenza, comportamenti scorretti), i contenuti dannosi (autolesionismo, estremismo, sostanze illegali) e i rischi sul posto di lavoro (discriminazione, giudizi mirati). Il sistema utilizza una classificazione basata sull'affidabilità che consente risposte differenziate, garantendo che i team rimangano produttivi e usufruiscano di una protezione pratica che va ben oltre le semplici policy sui contenuti.

Architettura sicura fin dalla progettazione

Uno dei principi fondamentali di Slack è che i tuoi dati non vengono mai utilizzati per addestrare modelli LLM. Questo principio ha guidato scelte architetturali per l'implementazione dell'IA in Slack, tra cui:

Applicazione dei confini di fiducia: tutta l'elaborazione IA avviene all'interno dell'infrastruttura cloud sicura di Slack, utilizzando modelli ospitati entro il perimetro di fiducia di Slack.

tutta l'elaborazione IA avviene all'interno dell'infrastruttura cloud sicura di Slack, utilizzando modelli ospitati entro il perimetro di fiducia di Slack. Garanzia di zero training: utilizziamo modelli di base configurati senza accesso alla rete in uscita, garantendo che i provider di modelli non possano ispezionare o conservare i tuoi dati.

utilizziamo modelli di base configurati senza accesso alla rete in uscita, garantendo che i provider di modelli non possano ispezionare o conservare i tuoi dati. Ereditarietà delle autorizzazioni: l'IA può accedere solo ai contenuti che gli utenti sono già autorizzati a visualizzare, con controlli di accesso eseguiti in tempo reale per assicurare autorizzazioni sempre aggiornate.

l'IA può accedere solo ai contenuti che gli utenti sono già autorizzati a visualizzare, con controlli di accesso eseguiti in tempo reale per assicurare autorizzazioni sempre aggiornate. Elaborazione stateless: i modelli elaborano ogni richiesta in modo indipendente senza apprendere dai dati o conservarli, garantendo un isolamento completo tra le interazioni.

Questo approccio consente di implementare controlli differenziati che soddisfano i requisiti specifici di tolleranza al rischio e conformità della tua organizzazione, mantenendo al contempo l'intelligenza contestuale necessaria per supportare la produttività dei team.

Ricerca aziendale che comprende il contesto

La ricerca aziendale in Slack è un sistema di IA sicuro che comprende il contesto e le autorizzazioni dell'intero ecosistema di dati. Quando i dipendenti effettuano ricerche tra conversazioni, dati connessi e app di terze parti, ottengono risultati che rispettano ogni confine di sicurezza sottostante.

Si tratta di un cambiamento radicale rispetto al paradigma tradizionale che spesso si basava sulla “sicurezza attraverso l'oscurità”, ovvero la speranza che i dati sensibili non venissero scoperti da utenti ignari della loro esistenza, invece di garantire che non vi si potesse accedere in modo improprio.

Model Context Protocol: integrazione sicura dell'IA

Il prossimo server Model Context Protocol (MCP) di Slack semplificherà il modo in cui modelli linguistici di grandi dimensioni, app IA e agenti accedono in modo sicuro ai dati di Slack. Come tutte le funzioni dell’IA di Slack, il server MCP è stato progettato con la massima attenzione alla sicurezza:

Applica le autorizzazioni di accesso ai dati a livello utente per ogni richiesta, garantendo che i modelli IA accedano solo ai dati che gli utenti sono autorizzati a visualizzare.

Arricchisce i modelli IA con contesto conversazionale, file e dati di canvas, mantenendo al contempo la sicurezza.

Offre agli amministratori il controllo su quali dati e strumenti ogni assistente IA può utilizzare.

Include un sistema di log completo in modo che gli amministratori possano vedere esattamente a quali dati ogni assistente IA ha avuto accesso e quali azioni sono state eseguite per conto di un utente.

Semplifica lo sviluppo mantenendo standard di sicurezza di livello enterprise.

API di ricerca in tempo reale: un punto di svolta per gli sviluppatori

In arrivo all'inizio del 2026, l'API di ricerca in tempo reale consentirà alle organizzazioni di creare applicazioni IA personalizzate che rispettino gli standard di sicurezza aziendali. Questa API offre:

Accesso alla ricerca in tempo reale, che consente agli utenti di interagire con i dati direttamente dove risiedono, senza duplicazioni o trasferimenti tra sistemi.

Accesso immediato e sicuro ai dati conversazionali, nel rispetto dei controlli di privacy e governance di ciascuna organizzazione.

Risultati sensibili al contesto che forniscono agli agenti informazioni pertinenti per risposte più accurate.

Ereditarietà delle autorizzazioni, che garantisce che le applicazioni IA rispettino gli stessi controlli di accesso degli utenti umani.

Nessun sovraccarico infrastrutturale per le organizzazioni che sviluppano soluzioni IA.

Risolvere le sfide IT più critiche Sappiamo che i responsabili IT hanno preoccupazioni specifiche che vanno oltre l'elenco delle funzioni: Visibilità e controllo dell’over‑permissioning Sfida: molte organizzazioni scoprono un eccesso di autorizzazioni solo quando sono pronte a implementare sistemi di IA.

Come Slack risolve questo problema: la nostra console di amministrazione per la ricerca aziendale offre visibilità immediata sui modelli di accesso ai dati in tutti i sistemi connessi. A differenza degli approcci tradizionali che richiedono “una gestione delle modifiche su larga scala e modifiche amministrative per limitare l'accesso ai file prima di implementare l'IA”, i nostri controlli amministrativi granulari, insieme a un sistema di autorizzazioni in tempo reale, consentono di implementare l'IA in modo sicuro perfezionando gradualmente i controlli di accesso. Decisioni architetturali specifiche per l’IA Sfida: le architetture di collaborazione tradizionali non sono state progettate pensando all'IA, creando punti ciechi nella sicurezza.

Come Slack risolve questo problema: abbiamo ripensato l'architettura delle aree di lavoro per l'era agentica. La nostra piattaforma tratta gli agenti di IA come partecipanti di prima classe nelle conversazioni, con proprie strutture di autorizzazione e audit trail dedicati. Visibilità sull'utilizzo dell'IA Sfida: molte organizzazioni non hanno visibilità su come vengono adottati gli strumenti IA e a quali dati accedono.

Come Slack risolve questo problema: le nostre statistiche amministrative offrono dashboard complete che mostrano i modelli di utilizzo dell'IA, le tendenze di accesso ai dati e le potenziali anomalie di sicurezza. Questa visibilità si estende all'intero ecosistema Slack, comprese le applicazioni IA di terze parti.

Il vantaggio dell'ecosistema aperto

Slack Marketplace include oltre 2.600 applicazioni uniche e 1,7 milioni di app integrate vengono utilizzate settimanalmente sulla nostra piattaforma. Questo ecosistema aperto comprende soluzioni basate sull'IA di Anthropic, Google Agentspace e Perplexity, tutte operative all’interno del modello di sicurezza unificato di Slack.

Questo rappresenta un vantaggio fondamentale rispetto alle suite di collaborazione chiuse: è possibile scegliere i migliori strumenti IA mantenendo al contempo sicurezza e governance coerenti per tutti.

La strada da percorrere

Il futuro appartiene alle organizzazioni che sapranno sfruttare il potenziale trasformativo dell'IA mantenendo al contempo standard di sicurezza incrollabili. Questo richiede un partner che comprenda che la sicurezza non è una funzionalità da aggiungere in un secondo momento, ma un requisito fondamentale integrato in ogni aspetto della collaborazione basata sull'IA.

L'era agentica del lavoro è arrivata. Con l'architettura di sicurezza aziendale di Slack, i controlli delle autorizzazioni in tempo reale e l'approccio basato su un ecosistema aperto, la tua organizzazione può guidare il cambiamento in modo sicuro, protetto e su scala aziendale.

Vuoi scoprire come l'approccio incentrato sulla sicurezza di Slack all'IA può proteggere la tua organizzazione, favorendo al tempo stesso l'innovazione? Contatta il nostro team di vendita per discutere le tue esigenze specifiche di sicurezza e vedere in azione le nostre funzionalità di governance dell'IA.