Slack コネクトで顧客ロイヤルティとビジネスの成長を促進

今日の顧客対応チームにとって、多くの課題が手に負えないものです。顧客への接触において従来の方法は効果が薄れつつあります。購買担当者は営業担当者と会いたがらず、営業サイクルは長期化しています。そんななか、デジタルな方法で接触してくる新規顧客は一流のサポートを期待しています。サービスが十分でなければあっさりと向きを変えてしまうでしょう。

このような課題を克服するために、世界中の営業、カスタマーサクセス、サポートチームでは、従来の方法から脱却し、Slack コネクトを使って新たに密なつながりを築いています。Slack コネクトは、メールなど皆さまが普段社外の人とのやり取りに使う手段の代わりになるよう設計されました。それにより、外部の組織やベンダーとの仕事をより速やかに、安全に、有意義に進められるようになります。

グローバルな組織が Slack コネクトで仕事をもっとスマートにする方法を挙げればきりがありません。毎日のように新たなアイデアが生まれて進化しているからです。最新のガイドブックをダウンロードして、こうした企業が成長を加速させ、より大きな商談を速やかに成立させ、利用度や満足度の高いユーザーを維持するだけでなく、ベストプラクティスを活用してビジネスを前進させる方法をご覧ください。