Salesforce が Slack を使って企業運営を変革した方法

Salesforce 社内のさまざまなチームが、Slack をビジネスの基本システムとして活用して生産性を向上させています。その方法をガイドブックにまとめました。

Salesforce のチームは Slack を使って、あらゆる業務をスピードアップさせています。このガイドでは、Salesforce のさまざまな部門のリーダーたちが、Slack を Salesforce の会話型インターフェイスとして活用し、優れたビジネス成果を実現している方法を余すところなく紹介します。

このガイドのハイライト :

  • Salesforce の営業チームでは案件の成約率が 14% アップ営業担当者は、Slack Sales Elevate や時間を節約する自動化を活用して、どこからでも商談を管理し、生産性を最大限に高められます。
  • Salesforce の IT チームではチケットの解決速度が 70% 向上。Slack でカスタムの承認アプリを構築して、経費報告の承認にかかる時間も 90% 短縮しています。
  • Salesforce のカスタマーサービスチームでは、スウォーミングによりケースの解決率が 26% 向上。Service Cloud の機能を専用の Slack チャンネルで利用できるようになったことが、複雑な問題の解決に役立っています。
  • Salesforce のマーケティングチームでは、意思決定のスピードが 37% 向上。Slack を強力なビジネスの基本システムとして活用することで、必要な人、データ、ツール、自動化にすぐにアクセスできるようになります。

このガイドでは、組織全体に Slack を展開する際のベストプラクティスについても、詳しく紹介しています。AI を使った仕事の時代が到来している今こそ、このガイドを参考にして、ビジネスのパフォーマンスと生産性をこれまでにないレベルへと引き上げましょう。

脚注

  1. 出典 : Slack の依頼により Forrester Consulting が 2023 年 11 月に実施した調査「営業部門における Slack の Total Economic Impact」。結果は、インタビューを受けたユーザーを代表する合成された組織に関するものです。

