Slack은 소프트웨어 및 사용자 지정 앱을 Slack에 바로 통합할 수 있도록 하여 모든 도구가 더 효율적으로 작동하도록 지원합니다. 다음은 몇 가지 인기 카테고리와 예시입니다.



프로젝트 관리: Slack을 Asana, Miro, Notion, Jira 등의 프로젝트 관리 도구와 연결하여 Slack을 떠나지 않고도 작업을 업데이트하고 진행 상황을 추적하고 프로젝트를 관리합니다.



고객 지원: Salesforce Service Cloud, Zendesk, Freshdesk 등의 고객 지원 앱을 통합하여 Slack을 통해 티켓을 관리하고 고객과 직접 커뮤니케이션합니다.



CRM 시스템: Slack을 Salesforce Sales Cloud, HubSpot, ZoomInfo 등의 CRM 플랫폼과 연결하여 고객 데이터에 액세스하고 Slack 채널에서 리드 및 거래에 대한 업데이트를 받습니다.



파일 관리: Box, Google Drive, Dropbox 등의 파일 관리 시스템으로 Slack을 강화하여 파일에 쉽게 액세스하고 공유할 수 있습니다.



개발자 도구: GitHub, GitLab, PagerDuty, AWS Chatbot 등의 개발자 도구를 연결하여 Slack에서 바로 코드 작업을 위해 협업하고 풀 요청을 검토하고 문제를 추적합니다.



이러한 통합 기능은 팀이 일상적으로 사용하는 도구와 Slack을 연결하여 협업, 커뮤니케이션, 생산성을 위한 중심 허브로 만들도록 도와줍니다.