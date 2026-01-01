Hay tres tipos de agentes y asistentes que puedes usar en Slack:



1. Agentforce: Agentforce se nutre de datos que proceden de las conversaciones más relevantes en Slack, así como de datos empresariales de confianza para sugerir y automatizar acciones por ti. Crea agentes personalizados para que los empleados aprovechen la productividad mejorada de la IA en el propio flujo de trabajo. Agentforce puede llevar a cabo varios tipos de acciones en Slack, como crear o actualizar canales, listas y canvas. Lo pueden usar desde los equipos de recursos humanos hasta los equipos de TI, servicios y ventas, y muchos más. Agentforce en Slack estará disponible muy pronto; habla con ventas para saber más.



2. Asistentes de IA con diseño personalizado incorporados a tu plataforma de Slack: desde una interfaz de usuario exclusiva de Slack, puedes integrar los asistentes de IA que crees con las API específicas. Puedes crear estos asistentes de IA personalizados para trabajar como tú lo harías y así poder delegar ciertas tareas (tickets, solicitudes, etc.) y centrarte en el trabajo importante que haya que hacer. Estas API ya están disponibles en el Centro para desarrolladores de Slack.



3. Asistentes de IA de terceros: habla con los asistentes de IA de terceros para que te ayuden a elaborar contenido, analizar estudios de mercado o recuperar y resumir archivos. Ya puedes descargarte de Slack Marketplace unas cuantas aplicaciones de IA prediseñadas y listas para usar, como Asana, Box, Highspot, Cursor, Adobe Express y Cohere.