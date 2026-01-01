La plataforma donde se reúnen los agentes y la IA
La plataforma de Slack fusiona todo tu stack tecnológico. Es adaptable, segura y está pensada para que se puedan incorporar agentes e IA en todos los negocios.
Aplicaciones y agentes creados por las empresas más innovadoras
Organiza el trabajo con Slackbot
Con el cliente MCP de Slackbot, puedes integrar cualquier aplicación o agente directamente en Slackbot y convertir Slack en el punto de acceso principal a tu pila tecnológica. En lugar de moverte entre varios paneles para calificar candidatos o seguir proveedores, Slackbot puede enviar las solicitudes a agentes especializados y entregarte los resultados directamente en tu flujo de trabajo.
Todo tu conjunto tecnológico reunido en Slack
Slack es el lugar desde el que gestionar todo tu negocio y el punto de reunión de tus aplicaciones de IA y agentes. Con Slack, podrás integrar tus herramientas y flujos de trabajo, conectar más de 2600 aplicaciones, integrar datos de aplicaciones en tiempo real en tus conversaciones y desarrollar soluciones personalizadas. Si vas a crear un agente, el mejor lugar para empezar a hacerlo es Slack.
Ofrece información a tus aplicaciones y agentes
Trabajar sin los datos del contexto es hacerlo a ciegas. La API de búsqueda en tiempo real y nuestro servidor de protocolo de contexto de modelos autorizado por Slack te permiten acceder a datos de conversaciones en Slack, para que puedas crear aplicaciones de IA y agentes con respuestas más inteligentes, todo mientras los datos siguen seguros.
Todo el mundo puede automatizar procesos en Slack, sin necesidad de experiencia con código
Slack permite a todo el mundo automatizar tareas con solo unos clics o usando código. Con los flujos de trabajo basados en IA, podrás activar respuestas de agentes, actualizar registros y mucho más. Si tienes experiencia en desarrollo, puedes personalizarlo todo a tu gusto, desde los servicios de backend a los componentes modulares que se integran directamente en Slack.
Adapta nuestra plataforma a las necesidades de tu equipo
La plataforma de Slack simplifica el proceso de desarrollo con un kit integral de herramientas para desarrolladores, incluida la CLI de Slack para la gestión del ciclo de vida y Bolt para el desarrollo de aplicaciones. Crea experiencias de agente y aplicaciones dinámicas con Kit de bloques y objetos de trabajo mientras los desarrolladores ejecutan servicios en segundo plano, se conectan a través de Heroku o crean componentes modulares.
Trabaja sin preocupaciones, con la protección de datos y la privacidad integradas
La seguridad de nivel empresarial es la base de Slack, incluida una gobernanza sólida, así como funciones de gestión de riesgos y cumplimiento para proteger tu negocio. Con los estrictos controles de administrador, como el inicio de sesión único, la gestión de dispositivos móviles y la prevención de pérdida de datos, garantizamos la privacidad de tus datos.
Dirige tu negocio desde una plataforma segura y basada en agentes
“Nos hace muy felices anunciar la integración de ChatGPT con Slack, el motor de tu trabajo, para que los equipos puedan usar la IA más avanzada como un compañero de equipo más. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en tus conversaciones, archivos y flujos de trabajo, la información y los recursos estarán siempre a tu alcance para que tú y tu equipo podáis sacar el trabajo adelante.”
“Perplexity ha revolucionado las búsquedas a través de una experiencia de descubrimiento de información conversacional y transparente. Al conectarse a Slack a través del servidor MCP, ahora podemos basar las respuestas de las consultas en la información de las conversaciones de los equipos, lo que ayuda a que los usuarios reciban respuestas precisas y relevantes para su trabajo. Slack ha sido imprescindible para conseguirlo, gracias a su enfoque en la seguridad, el cumplimiento y la confianza de los usuarios.”
“Las organizaciones dependen de Google Agentspace y Slack para mejorar la productividad y la colaboración. Ahora, los clientes pueden integrar información de Agentspace directamente en Slack y usar las conversaciones de Slack para mejorar los flujos de trabajo en Agentspace, lo que mejora el flujo de información para optimizar los procesos diarios.”
“Las empresas de hoy en día tienen las conversaciones más importantes en los diferentes canales de Slack, lo que crea un repositorio muy amplio de información institucional que, hasta ahora, no estaba disponible para los asistentes de IA. La API de búsqueda en tiempo real de Slack ha cambiado esta situación. Ahora, Claude puede obtener datos de contexto de conversaciones reales para ofrecer respuestas basadas en el trabajo de la institución y, después, integrar esa información directamente en el flujo de trabajo. Esta integración permite a Claude ofrecer datos fiables adaptados a la forma de trabajar de los equipos.”
Da los primeros pasos con todas tus aplicaciones
Preguntas frecuentes
Excelente pregunta. Slack es una nueva forma de trabajar para toda tu empresa. Slack es una plataforma más rápida, mejor organizada y más segura que el correo electrónico: toda tu comunicación se organiza en canales fáciles de crear, a los que puedes unirte y buscar en ellos. Cuando hay un canal para todo lo que sucede en tu empresa, todo el mundo sabe exactamente dónde acudir para sacar el trabajo adelante. Slack también incorpora la IA al flujo de trabajo para ayudarte durante tu jornada laboral, pues te permite encontrar la información que necesitas y tomar las decisiones pertinentes de forma más rápida y sencilla. Además, a diferencia del correo electrónico, Slack se integra con todos los demás sistemas de tu pila tecnológica, con lo que se convierte en el sistema operativo único para todo tu trabajo. Slack reúne en un único lugar todo lo que necesitas para realizar tu trabajo y a todas las personas implicadas en él, para que no vuelvas a tener que cambiar de un entorno a otro, almacenar los datos de forma aislada o perder información.
Para obtener más información sobre el tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.
Slack posibilita que tus herramientas funcionen mejor porque te permite integrar software y aplicaciones personalizadas directamente en Slack. A continuación, se ofrecen algunas categorías y ejemplos populares:
Gestión de proyectos: conecta Slack con herramientas de gestión de proyectos como Asana, Miro, Notion y Jira para actualizar tareas, seguir los avances y gestionar proyectos sin salir de Slack.
Atención al cliente: integra aplicaciones de atención al cliente como Salesforce Service Cloud, Zendesk y Freshdesk para gestionar tickets y comunicarte con clientes directamente a través de Slack.
Sistemas de CRM: conecta Slack con plataformas de CRM tales como Salesforce Sales Cloud, HubSpot y ZoomInfo para acceder a datos de clientes y recibir actualizaciones sobre candidatos y negociaciones en tus canales de Slack.
Gestión de archivos: mejora Slack con sistemas de gestión de archivos como Box, Google Drive y Dropbox para el acceso sencillo a archivos y su uso compartido.
Herramientas para desarrolladores: conecta herramientas para programadores como GitHub, GitLab, PagerDuty y AWS Chatbot para colaborar en la creación de código, revisar pull requests y hacer el seguimiento de incidencias directamente desde Slack.
Estas integraciones ayudan a que Slack sea un centro neurálgico para la colaboración, la comunicación y la productividad conectándolo con las herramientas que los equipos usan a diario.
Un agente de IA es un sistema inteligente que puede gestionar las preguntas de los clientes por sí solo, sin necesidad de intervención humana. Usa el aprendizaje automático y el procesamiento natural del lenguaje para resolver desde preguntas sencillas hasta problemas complejos, e incluso llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo. Los agentes de IA pueden aprender y mejorar con el tiempo, lo que difiere de la IA tradicional, que necesita que una persona intervenga para determinadas tareas. Los agentes de IA pueden llevar a cabo acciones en nombre de los empleados.
Hay tres tipos de agentes y asistentes que puedes usar en Slack:
1. Agentforce: Agentforce se nutre de datos que proceden de las conversaciones más relevantes en Slack, así como de datos empresariales de confianza para sugerir y automatizar acciones por ti. Crea agentes personalizados para que los empleados aprovechen la productividad mejorada de la IA en el propio flujo de trabajo. Agentforce puede llevar a cabo varios tipos de acciones en Slack, como crear o actualizar canales, listas y canvas. Lo pueden usar desde los equipos de recursos humanos hasta los equipos de TI, servicios y ventas, y muchos más. Agentforce en Slack estará disponible muy pronto; habla con ventas para saber más.
2. Asistentes de IA con diseño personalizado incorporados a tu plataforma de Slack: desde una interfaz de usuario exclusiva de Slack, puedes integrar los asistentes de IA que crees con las API específicas. Puedes crear estos asistentes de IA personalizados para trabajar como tú lo harías y así poder delegar ciertas tareas (tickets, solicitudes, etc.) y centrarte en el trabajo importante que haya que hacer. Estas API ya están disponibles en el Centro para desarrolladores de Slack.
3. Asistentes de IA de terceros: habla con los asistentes de IA de terceros para que te ayuden a elaborar contenido, analizar estudios de mercado o recuperar y resumir archivos. Ya puedes descargarte de Slack Marketplace unas cuantas aplicaciones de IA prediseñadas y listas para usar, como Asana, Box, Highspot, Cursor, Adobe Express y Cohere.
El acceso a la API de RTS y MCP está limitado actualmente a un determinado grupo de socios. Si quieres explorar estas capacidades y desarrollar soluciones innovadoras para los clientes de Slack, rellena este formulario.
Slack mantiene tus datos protegidos gracias a una sólida seguridad integrada. Todo lo que envías, ya sean mensajes o archivos, se cifra, por lo que solo podrán verlos las personas a las que vayan destinados. Tu empresa puede incluso controlar sus propias claves de cifrado para ofrecer una mayor protección.
Cuando utilizas IA o conectas otras aplicaciones a Slack, tus datos se mantienen privados y a salvo. Slack nunca comparte tus datos con modelos de IA con fines de entrenamiento. La IA solo funciona con los mensajes a los que ya tienes acceso, y todo se ejecuta de forma segura dentro de los sistemas de Slack.
Así que, tanto si utilizas las funciones de IA de Slack como si creas tus propias herramientas, siempre podrás acceder a tus datos de forma segura.
Automatiza fácilmente las acciones y comunicaciones rutinarias mediante el creador de flujos de trabajo. Esta herramienta te permitirá crear tus propios flujos de trabajo personalizados.
Para acceder al creador de flujos de trabajo, ve al menú principal de Slack (haciendo clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la parte superior izquierda) y busca Herramientas > Creador de flujos de trabajo. Desde ahí, puedes crear un flujo de trabajo personalizado o elegir el que mejor te convenga en la lista de plantillas prediseñadas disponibles. Si necesitas ayuda a la hora de crear tu propio flujo de trabajo, consulta nuestra guía paso a paso.
Ponte en marcha con la creación de flujos de trabajo ya mismo con plantillas preconfiguradas. Desde lanzar proyectos en Asana hasta introducir datos en hojas de cálculo de Google pasando por incorporar con rapidez a nuevos miembros del equipo con los recursos adecuados de Box, las posibilidades son infinitas.
Nota: El creador de flujos de trabajo solo está disponible en los planes de pago de Slack.