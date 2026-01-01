Slack では、以下の 3 つのタイプの AI エージェントおよびアシスタントを利用できます。



1. Agentforce :Agentforce は、Slack 内の関連性の高い会話データと信頼できる企業データをもとに、ユーザーにアクションを提案したり、タスクを自動で遂行したりできます。カスタムのエージェントを構築すれば、働く人は仕事の流れの中で AI を活用して、生産性をさらに高められます。Slack 上でチャンネルやリスト、canvas の作成・更新などのアクションが可能な Agentforce は、人事や IT、カスタマーサービス、営業など、あらゆる部門の仕事に役立ちます。Agentforce in Slack はまもなく提供開始予定です。詳しくは、営業担当者にお問い合わせください。



2. カスタムビルドの AI アシスタントを Slack プラットフォームに導入 :目的別に用意された API を使って AI アシスタントを構築し、Slack の専用 UI から直接埋め込めます。チケットやリクエストの処理といったタスクをカスタム AI アシスタントに任せることで、人間は重要な仕事に集中できます。この API には、Slack 開発者センターよりアクセスできます。



3. サードパーティー製 AI アシスタント :話しかけるだけで、コンテンツの下書き、市場調査結果の抽出、ファイルの取得や要約といった業務をアシストしてもらえる、サードパーティー製 AI アシスタントを導入できます。現在、Asana、Box、Highspot、Cursor、Adobe Express、Cohere など、すぐにダウンロードして利用できる AI アプリが Slack Marketplace に用意されています。