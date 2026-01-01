Existem três tipos de agentes e assistentes que podem ser usados no Slack:



1. Agentforce: com base nos dados de conversas mais relevantes do Slack e nos seus dados empresariais confiáveis, o Agentforce sugere e automatiza ações em seu nome. Crie agentes personalizados que levam a produtividade com tecnologia de IA a funcionários diretamente no fluxo de trabalho. De recursos humanos a TI, serviços e vendas, entre muitos outros, o Agentforce pode realizar ações no Slack, como criar e atualizar canais, listas e canvas. O Agentforce no Slack estará disponível em breve; fale com a equipe de vendas para saber mais.



2. Seus assistentes de IA personalizados e integrados à plataforma do Slack: diretamente em uma interface de usuário dedicada no Slack, é possível incorporar assistentes de IA criados usando APIs específicas. Você pode criar esses assistentes de IA personalizados para que trabalhem da mesma maneira que você. Assim, é possível delegar tarefas — de tíquetes a solicitações e muito mais — e se concentrar no trabalho importante que precisa ser feito. Essas APIs estão disponíveis atualmente no Slack Developer Center.



3. Assistentes de IA de terceiros: fale com assistentes de IA de terceiros para obter ajuda com a elaboração de conteúdo, o acesso a pesquisas de mercado ou a recuperação e o resumo de arquivos. Atualmente, temos vários apps de IA prontos para uso e para baixar no Slack Marketplace, como Asana, Box, Highspot, Cursor, Adobe Express e Cohere.