La piattaforma che gli agenti e l’IA chiamano casa.
La piattaforma di Slack riunisce l’intero stack tecnologico della tua azienda. È scalabile, sicura e progettata appositamente per integrare agenti e IA in ogni tipo di business.
App e agenti progettati dalle aziende più innovative
Gestisci il tuo lavoro con Slackbot.
Il client MCP di Slackbot ti permette di integrare qualsiasi app o agente direttamente in Slackbot, trasformando Slack nel punto di accesso principale alle tue risorse tecnologiche. Invece di dover passare da una dashboard all’altra per qualificare i lead o monitorare i fornitori, Slackbot può inoltrare le richieste ad agenti specializzati e restituire i risultati direttamente nel tuo flusso di lavoro.
Tutte le tue risorse tecniche su Slack.
Slack è il frontend di tutta la tua azienda, dove si trovano gli agenti e le app IA. Puoi integrare strumenti e workflow, connettere più di 2.600 app, portare i dati delle app nelle conversazioni in tempo reale e sviluppare delle soluzioni personalizzate. Se stai costruendo un agente, Slack è il posto migliore da cui iniziare.
Fornisci alle app e agli agenti del contesto.
Lavorare senza i dati contestuali è come lavorare con una mano legata dietro la schiena. L’API di ricerca in tempo reale e il nostro server di Protocollo del contesto del modello autorizzato da Slack ti permettono di accedere a dati conversazionali avanzati in Slack. In questo modo, puoi creare agenti e app IA dalle risposte più intelligenti, il tutto mantenendo i tuoi dati al sicuro.
Da nessun codice a pro-code, chiunque può automatizzare in Slack.
Slack semplifica l’automazione delle attività, facendo clic o utilizzando un codice. Coi workflow basati sull’IA puoi attivare le risposte degli agenti, aggiornare i record e molto altro. Se sei uno sviluppatore, puoi personalizzare completamente qualsiasi cosa, dai servizi di backend ai componenti modulari che si collegano direttamente a Slack.
Personalizza la piattaforma per adattarla alle esigenze del tuo team.
La piattaforma di Slack semplifica il processo di sviluppo grazie a un kit completo di strumenti per sviluppatori, tra cui CLI di Slack per la gestione del ciclo di vita e Bolt per lo sviluppo delle applicazioni. Crea esperienze dinamiche per app e agenti con i block kit e gli oggetti di lavoro mentre gli sviluppatori gestiscono i servizi backend, si collegano tramite Heroku o sviluppano componenti modulari.
Lavora senza preoccupazioni, con la protezione dati e la privacy integrate.
La sicurezza a livello aziendale è lo standard per Slack, che include una governance solida, la gestione dei rischi e le funzioni di conformità per proteggere il tuo business. Ci assicuriamo che i tuoi dati restino privati grazie a severi controlli amministrativi, come Single Sign-On, Enterprise Mobility Management e la prevenzione della perdita dei dati.
Svolgi il tuo lavoro da una piattaforma sicura e orientata verso gli agenti.
“Siamo lieti di portare ChatGPT ancora più nel cuore del lavoro in Slack, permettendo ai team di sfruttare la moderna intelligenza artificiale in modo semplice e naturale. Con l’app ChatGPT per Slack integrata in conversazioni, file e flussi di lavoro, le informazioni dettagliate sono sempre a portata di mano, rendendo più facile continuare a lavorare insieme.”
“Perplexity sta ridefinendo la ricerca come un’esperienza di scoperta conversazionale e trasparente. Connettendoci a Slack tramite il server MCP, possiamo fornire alle query il contesto delle conversazioni del team, aiutando gli utenti a ottenere risposte che non sono solo accurate, ma anche rilevanti per il loro lavoro. Slack è stato un partner fenomenale nel rendere tutto questo possibile, con un focus condiviso su sicurezza, conformità e fiducia dell’utente.”
“Le organizzazioni dipendono da Google Agentspace e Slack per quanto riguarda la produttività e la collaborazione. Adesso, i clienti possono incorporare le informazioni dettagliate da Agentspace direttamente su Slack e utilizzare le conversazioni di Slack per migliorare il workflow all’interno di Agentspace. In questo modo, si crea un flusso di informazioni più semplice, in grado di migliorare il lavoro quotidiano.”
“Le aziende di oggi conducono le loro conversazioni più importanti su vari canali di Slack, creando una conoscenza istituzionale ricca che prima non era accessibile agli assistenti IA. L'API di Slack per la ricerca in tempo reale cambia la situazione: adesso, Claude può estrapolare il contesto dalle conversazioni effettive per fornire risposte che si basano sul lavoro reale e consegnare quelle informazioni dettagliate direttamente nel tuo workflow. Questa integrazione permette a Claude di fornire delle informazioni affidabili che si allineano al modo in cui i team operano effettivamente.”
Inizia con tutte le tue app.
Domande frequenti
Ottima domanda. Slack rappresenta una nuova modalità di lavoro per l’intera azienda. In confronto alle e-mail, Slack è una piattaforma più veloce, organizzata e sicura; tutte le tue comunicazioni si trovano all'interno di canali dedicati, facili da creare, cercare e a cui ci si può aggiungere in pochi clic. Se crei un canale per tutto ciò che accade in azienda, tutti sapranno dove andare per poter svolgere il proprio lavoro. Inoltre, Slack introduce l’IA nel flusso di lavoro, aiutandoti durante la giornata lavorativa e rendendo più facile e veloce cercare le informazioni di cui hai bisogno e agire di conseguenza. Al contrario delle e-mail, Slack si integra con tutti gli altri sistemi all'interno del tuo stack tecnologico, diventando l’unico sistema operativo per tutto il tuo lavoro. Slack riunisce tutto quello che ti serve per completare il lavoro in un unico posto, eliminando i cambi di contesto, i silo di dati o la perdita di informazioni.
Per scoprire di più sull’argomento, consigliamo di consultare la nostra Libreria di risorse.
Slack consente a tutti i tuoi strumenti di funzionare in modo ottimale grazie all'integrazione di software e app personalizzate direttamente in Slack. Ecco alcuni esempi e categorie popolari:
Gestione dei progetti: connetti Slack agli strumenti di gestione dei progetti come Asana, Miro, Notion e Jira per aggiornare le attività, monitorare i progressi e gestire i progetti senza uscire da Slack.
Assistenza clienti: integra le app di assistenza clienti come Salesforce Service Cloud, Zendesk e Freshdesk per gestire i ticket e comunicare coi clienti direttamente da Slack.
Sistemi CRM: collega Slack alle piattaforme CRM come Salesforce Sales Cloud, HubSpot e ZoomInfo per accedere ai dati del cliente e ricevere aggiornamenti su lead e trattative nei tuoi canali di Slack.
Gestione dei file: potenzia Slack con i sistemi di gestione dei file come Box, Google Drive e Dropbox per accedere e condividere facilmente i file.
Strumenti di sviluppo: connetti gli strumenti di sviluppo come GitHub, GitLab, PagerDuty e AWS Chatbot per collaborare sui codici, controllare le richieste pull e monitorare i problemi direttamente su Slack.
Queste integrazioni aiutano a fare di Slack un hub centrale per la collaborazione, la comunicazione e la produttività, connettendolo agli strumenti che i team usano quotidianamente.
Un agente di IA è un sistema intelligente in grado di occuparsi da solo delle domande dei clienti, senza il bisogno di umani. Utilizza il machine learning e l’elaborazione del linguaggio naturale per fronteggiare qualsiasi cosa, dalle domande facili ai problemi complessi; inoltre, può occuparsi di più attività contemporaneamente. Gli agenti di IA possono imparare e migliorare nel tempo, a differenza dell’IA tradizionale che ha bisogno dell’intervento umano per occuparsi di certe attività. Gli agenti di IA possono agire al posto dei dipendenti.
Esistono tre tipi di agenti e assistenti che si possono utilizzare in Slack:
1. Agentforce: alimentato dai dati conversazionali più importanti di Slack e dai dati aziendali attendibili, Agentforce suggerisce e automatizza le azioni al posto tuo. Costruisci degli agenti personalizzati per fornire ai dipendenti una produttività alimentata dall'IA direttamente all’interno del flusso di lavoro. Dalle risorse umane all’IT, dai servizi alle vendite e non solo, Agentforce può agire in Slack, ad esempio creando e aggiornando canali, elenchi e canvas. Agentforce in Slack sarà presto disponibile; parla con le vendite per saperne di più.
2. I tuoi Assistenti IA personalizzati all’interno della piattaforma Slack: direttamente da un’interfaccia utente in Slack, puoi incorporare gli Assistenti IA che hai creato utilizzando le API progettate per tale scopo. Puoi creare questi Assistenti IA personalizzati per lavorare come fai tu, così da potergli delegare certe attività (ticket, richieste e molto altro) e concentrarti sul portare a termine i lavori più importanti. Queste API sono ora disponibili in Slack Developer Center.
3. Assistenti IA di terzi: parla con Assistenti IA di terzi per ricevere aiuto con la redazione dei contenuti, l’individuazione di ricerche di mercato o il recupero e il riepilogo dei file. Al momento abbiamo molte app IA eccellenti, pronte per essere utilizzate e scaricate da Slack Marketplace, come Adobe Express e Cohere.
Al momento, l'accesso all'API RTS e MCP è limitato a un gruppo selezionato di partner. Se vuoi esplorare queste funzionalità e costruire delle soluzioni innovative per i clienti di Slack, compila questo modulo.
Slack mantiene i dati al sicuro grazie a una solida sicurezza integrata. Dai messaggi ai file, tutto ciò che invii è crittografato, così potranno accedervi solo le persone giuste. La tua azienda ha persino la possibilità di controllare le proprie chiavi di crittografia per un’ulteriore protezione.
Quando utilizzi l’intelligenza artificiale o connetti altre app a Slack, i dati rimangono privati e sicuri. Slack non condivide mai i dati per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale funziona esclusivamente con i messaggi a cui hai già accesso e viene eseguita in modo sicuro all’interno dei sistemi di Slack.
In questo modo, che si tratti di utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale di Slack o sviluppare strumenti personalizzati, puoi sempre accedere ai dati in modo sicuro.
Grazie a Workflow Builder puoi automatizzare in modo semplice le azioni e le comunicazioni di tutti i giorni e realizzare workflow personalizzati.
Per accedere a Workflow Builder, vai al menu principale di Slack (facendo clic sul nome della tua area di lavoro in alto a sinistra) e accedi a "Strumenti" > "Workflow Builder". Da lì puoi creare un workflow personalizzato o scegliere uno dei modelli predefiniti a disposizione. Per ulteriori informazioni su come creare il tuo workflow, consulta la nostra guida dettagliata.
Inizia subito a creare workflow coi modelli preconfigurati. Che tu debba cominciare un progetto su Asana, immettere dei dati su Fogli Google, effettuare un rapido onboarding dei nuovi membri del team con le giuste risorse da Box... le possibilità sono infinite.
Attenzione: Workflow Builder è disponibile solo nei piani a pagamento di Slack.