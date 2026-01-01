Slack logra que tus herramientas brinden un mejor desempeño al permitirte integrar software y aplicaciones personalizadas directamente en Slack. Las siguientes son algunas categorías y ejemplos populares:



Gestión de proyectos: conecta Slack con herramientas de gestión de proyectos como Asana, Miro, Notion y Jira para actualizar tareas, hacer un seguimiento del progreso y gestionar proyectos sin salir de Slack.



Atención al cliente: integra aplicaciones de atención al cliente como Salesforce Service Cloud, Zendesk y Freshdesk para administrar tickets y comunicarte con los clientes directamente mediante Slack.



Sistemas de gestión de la relación con el cliente (CRM): vincula Slack con plataformas de CRM como Salesforce Sales Cloud, HubSpot y ZoomInfo para acceder a los datos de los clientes y recibir actualizaciones acerca de prospectos y negociaciones en tus canales de Slack.



Administración de archivos: mejora Slack con sistemas de administración de archivos como Box, Google Drive y Dropbox para acceder a los archivos y compartirlos fácilmente.



Herramientas para desarrolladores: conecta herramientas para desarrolladores como GitHub, GitLab, PagerDuty y AWS Chatbot para colaborar en el código, revisar solicitudes de extracción y hacer un seguimiento de problemas directamente desde Slack.



Estas integraciones ayudan a hacer que Slack sea un sector central para la colaboración, comunicación y productividad al conectarlo con las herramientas que los equipos utilizan todos los días.