Redefina suas operações de serviços com o Slack Connect

Deixe seus clientes satisfeitos com um suporte incomparável
Ofereça um serviço mais personalizado e cuidadoso em qualquer escala. Ao trabalhar nos canais do Slack Connect com clientes e parceiros, você pode aproveitar todas as mesmas vantagens de segurança de nível empresarial, integrações e fluxos de trabalho para interagir com pessoas de fora da sua organização.
15,7%
Melhoria no Customer Effort Score*
3x
Resolução mais rápida de tíquetes*
64%
Diminuição no acúmulo de tíquetes de suporte*
Um canal compartilhado com um cliente é parecido com os canais que você usa com sua equipe interna. Pessoas de até 20 empresas diferentes podem participar dele. Dessa maneira, todas ficam informadas e geram resultados em um espaço compartilhado.
Com o Slack Connect, você pode transformar as experiências de suporte em relações duradouras com a criação de um ecossistema de parceiros de serviços e o fornecimento de suporte premium para os principais clientes.
1. Crie um ecossistema de parceiros de serviços:
Conecte representantes com provedores de serviços e parceiros em um local central para visualizar, discutir e realizar ações a respeito de questões urgentes que afetam os clientes.
“Se estivermos organizando um pedido particularmente grande e complexo, nossos parceiros do restaurante e os prestadores de serviços que temos em comum podem usar o mesmo canal do Slack. Assim, se houver algum incidente, podemos nos comunicar com eles como se estivéssemos presentes fisicamente no mesmo escritório”.
2. Ofereça suporte premium para os principais clientes:
Promova a fidelidade dos clientes conectando-se com os principais clientes em um canal específico do Slack Connect, de modo a criar uma extensão da sua própria equipe para oferecer um serviço premium e diferenciado.
“Nossos clientes dizem que somos como uma extensão da equipe deles. Sem dúvida, parte desse sentimento vem do fato de que usamos o Slack”.
Faça parte das mais de 100 mil organizações que trabalham no Slack Connect:
Primeiros passos
Agilize a comunicação e trabalhe de forma mais segura com parceiros externos, fornecedores e pessoas de fora da empresa.
- Saiba mais sobre os benefícios de trabalhar com parceiros em canais.
-
* Declarações e valores baseados em equipes específicas que usam o Slack Connect nas suas empresas. Os resultados podem variar conforme a organização.
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