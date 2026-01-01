Redefina suas operações de serviços com o Slack Connect

Deixe seus clientes satisfeitos com um suporte incomparável

Ofereça um serviço mais personalizado e cuidadoso em qualquer escala. Ao trabalhar nos canais do Slack Connect com clientes e parceiros, você pode aproveitar todas as mesmas vantagens de segurança de nível empresarial, integrações e fluxos de trabalho para interagir com pessoas de fora da sua organização.

15,7% Melhoria no Customer Effort Score*

3x Resolução mais rápida de tíquetes*

64% Diminuição no acúmulo de tíquetes de suporte*

Um canal compartilhado com um cliente é parecido com os canais que você usa com sua equipe interna. Pessoas de até 20 empresas diferentes podem participar dele. Dessa maneira, todas ficam informadas e geram resultados em um espaço compartilhado.

Com o Slack Connect, você pode transformar as experiências de suporte em relações duradouras com a criação de um ecossistema de parceiros de serviços e o fornecimento de suporte premium para os principais clientes.

1. Crie um ecossistema de parceiros de serviços:

Conecte representantes com provedores de serviços e parceiros em um local central para visualizar, discutir e realizar ações a respeito de questões urgentes que afetam os clientes.

“Se estivermos organizando um pedido particularmente grande e complexo, nossos parceiros do restaurante e os prestadores de serviços que temos em comum podem usar o mesmo canal do Slack. Assim, se houver algum incidente, podemos nos comunicar com eles como se estivéssemos presentes fisicamente no mesmo escritório”. Will Sprunt CIO, Deliveroo Leia a história

2. Ofereça suporte premium para os principais clientes:

Promova a fidelidade dos clientes conectando-se com os principais clientes em um canal específico do Slack Connect, de modo a criar uma extensão da sua própria equipe para oferecer um serviço premium e diferenciado.

“Nossos clientes dizem que somos como uma extensão da equipe deles. Sem dúvida, parte desse sentimento vem do fato de que usamos o Slack”. Kami Richey Diretora de experiência do cliente, Fastly Leia a história

Faça parte das mais de 100 mil organizações que trabalham no Slack Connect:

Primeiros passos

Agilize a comunicação e trabalhe de forma mais segura com parceiros externos, fornecedores e pessoas de fora da empresa.

Saiba mais sobre os benefícios de trabalhar com parceiros em canais.

Para compartilhar um canal, é necessário ter um plano pago. Para saber mais informações, confira nossos preços e planos .

Com o Slack Connect, você pode abrir as portas da sua sede digital para oferecer serviços que garantem a satisfação dos seus clientes com um suporte incomparável.