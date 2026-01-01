Die Kundenservice-Abläufe mit Slack Connect neu gestalten

Erfreue deine Kunden mit erstklassigem Kundenservice

Biete einen aufmerksameren, individuellen Kundenservice nach Maß. Durch die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnerunternehmen in Slack Connect kannst du die Vorteile der Sicherheit auf Unternehmensebene, der Integrationen und Workflows von Slack auf Personen außerhalb deines Unternehmens ausweiten.

15,7 % Verbesserung des Customer Effort Score*

3x schnelleres Abarbeiten von Tickets*

64 % weniger Rückstände bei Support-Tickets*

Ein Channel, der mit einem Kunden geteilt wird, sieht genauso aus und funktioniert auch genauso wie ein Channel, den du mit deinem internen Projekt-Team nutzt. Personen aus bis zu 20 verschiedenen Unternehmen können ihm beitreten, sodass sich alle an einem zentralen Ort aufeinander abstimmen und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten können.

Mit Slack Connect kannst du Kundenservice-Erfahrungen in langfristige Beziehungen verwandeln, indem du ein Servicepartner-Ökosystem aufbaust und Premium-Support für wichtige Kunden bereitstellst.

1. Ein Servicepartner-Ökosystem aufbauen:

Vernetze Kundenbetreuerinnen und -betreuer an einem zentralen Ort mit Serviceanbietern und Partnerunternehmen, um gemeinsam dringende Kundenprobleme anzuschauen, zu besprechen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

„Unsere Restaurant-Partner und Shared-Service-Provider können sich bei der Bearbeitung einer großen und komplexen Bestellung alle im gleichen Slack-Channel zusammenfinden. Wir können dann jederzeit mit ihnen kommunizieren, als ob sie mit uns physisch im selben Büro sitzen würden.“ Will Sprunt CIO, Deliveroo Read the story

2. Premium-Support für wichtige Kunden bereitstellen:

Stärke die Kundenbindung, indem du dich mit wichtigen Kunden in einem speziellen Slack Connect-Channel vernetzt und so dein eigenes Projekt-Team erweiterst, um differenzierten Premium-Support anzubieten.

„Immer wieder bezeichnen Kunden uns als Erweiterung ihres eigenen Projekt-Teams und das liegt sicherlich nicht zuletzt an der Tatsache, dass wir Slack nutzen.“ Kami Richey Director of Customer Experience, Fastly Read the story

Mehr als 100.000 Unternehmen arbeiten in Slack Connect zusammen – werde ein Teil davon

Los geht's

Beschleunige die Kommunikation und arbeite sicherer mit deinen Partnerunternehmen, Anbietern und Personen außerhalb deines Unternehmens zusammen.

Mehr Infos über die Vorteile der Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen in Channels.

Damit du Channels teilen kannst, brauchst du einen kostenpflichtigen Plan. Mehr Infos findest du unter Preise und Pläne .

Mit Slack Connect kannst du auch den Kundenservice an deinem digitalen Büro teilhaben lassen und deine Kunden mit erstklassigem Support erfreuen.