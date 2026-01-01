Transformez votre service client avec Slack Connect

Proposez à vos clients un niveau de service inégalé

Offrez un service client plus à l’écoute et personnalisé, à tous les niveaux de votre entreprise. En travaillant dans des canaux Slack Connect avec vos partenaires et clients, vous pouvez proposer la sécurité de niveau professionnel, les intégrations et les flux de travail de Slack aux personnes externes à votre entreprise.

15,7 % d’amélioration du Customer Effort Score*

3x résolution des tickets 3 fois plus rapide*

64 % de réduction du backlog des tickets d’assistance*

Un canal partagé avec un client ressemble à un canal utilisé avec votre équipe interne et fonctionne de la même manière. Les collaborateurs d’entreprises externes (jusqu’à 20 structures différentes) peuvent le rejoindre pour que tout le monde reste coordonné et progresse dans un seul et même endroit.

Avec Slack Connect, vous pouvez transformer vos prestations d’assistance client en relations durables en créant un écosystème de partenaires de service et en proposant une assistance premium à vos clients principaux.

1. Créez un écosystème de partenaires de service :

Connectez les agents avec les fournisseurs de services et les partenaires dans un espace centralisé pour consulter, discuter et prendre des mesures sur les questions urgentes ayant un impact sur les entreprises externes et les clients.

« Si nous sommes en train de préparer une commande particulièrement importante et complexe, nos partenaires dans la restauration et nos fournisseurs de services peuvent collaborer dans le même canal Slack. Si un incident survient, on peut immédiatement communiquer avec eux, comme si nous nous trouvions dans les mêmes bureaux. » Will Sprunt Directeur des systèmes d’information, Deliveroo Découvrez leur histoire

2. Proposez une assistance premium aux clients importants :

Fidélisez vos clients importants en vous connectant avec eux dans un canal Slack Connect spécifique. Vous créez ainsi une extension de votre propre équipe pour leur fournir une assistance différenciée et premium.

« Nos clients nous confient souvent que nous sommes pour eux comme une extension de leur propre équipe, et ce ressenti provient en partie de notre utilisation de Slack. » Kami Richey Directeur de l’expérience client, Fastly Découvrez leur histoire

Comme plus de 100 000 entreprises, travaillez vous aussi dans Slack Connect :

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Accélérez la communication et collaborez en toute sécurité avec les partenaires, les fournisseurs et les collaborateurs externes à votre entreprise.

En savoir plus sur les avantages de la collaboration avec vos partenaires dans des canaux.

Pour partager un canal, vous devez avoir souscrit un forfait payant. Pour obtenir plus d’informations, consultez nos tarifs et forfaits .

Avec Slack Connect, vous pouvez ouvrir les portes de votre QG numérique au service client afin de proposer une assistance premium.