Slack Connect reinventa tus operaciones de servicio

Maravilla a tus clientes con una ayuda inigualable

Ofrece unos servicios más personalizados y atentos a escala. Al trabajar en los canales de Slack Connect con clientes y socios, puedes hacer que las personas que no pertenecen a tu organización se beneficien de la seguridad a nivel empresarial, integraciones y flujos de trabajo de Slack.

Mejora del 15,7 % en la puntuación de satisfacción del cliente*

Resolución de solicitudes de ayuda* 3 veces más rápida

Reducción del 64 % de las solicitudes de ayuda pendientes*

Un canal que compartes con un cliente tiene el mismo aspecto que un canal que utilizas con tu equipo interno. Los empleados de hasta 20 empresas diferentes pueden unirse, para que todos puedan estar en sintonía y generar resultados en un espacio compartido.

Con Slack Connect puedes convertir las experiencias de resolución de solicitudes en relaciones duraderas creando un ecosistema de socios de servicio y ofreciendo un servicio de primera calidad a los clientes clave.

1. Crear un ecosistema de socios de servicio:

Conecta a los agentes con los proveedores y socios de servicio en un lugar central para ver, debatir y actuar frente a los problemas urgentes que afectan a los clientes.

“Si vamos a organizar un pedido especialmente grande y complejo, los socios de nuestro restaurante y los proveedores de nuestro servicio compartidos pueden estar en el mismo canal de Slack. Si se produce una incidencia, podemos comunicarnos de inmediato con ellos como si estuvieran físicamente en la misma oficina que nosotros”. Will Sprunt Gerente de sistemas de información, Deliveroo Leer su historia

2. Ofrecer una asistencia de primera calidad a los principales clientes:

Forja la fidelidad con los clientes al conectarlos con los principales en un canal de Slack Connect exclusivo y crea así una extensión de tu propio equipo para ofrecer un servicio exclusivo y de primera calidad.

Nuestros clientes nos dicen que somos como una extensión de su equipo y parte de esa sensación sin duda proviene del hecho de usar Slack. Kami Richey Directora de Experiencia del cliente, Fastly Leer su historia

Únete a más de 100 000 organizaciones que ya trabajan en Slack Connect:

Primeros pasos

Agiliza la comunicación y trabaja de forma más segura con colaboradores externos, proveedores y personas ajenas a la empresa.

Más información sobre las ventajas de trabajar con socios en canales.

Para compartir un canal, tendrás que estar en un plan de pago. Para obtener más información, consulta nuestros precios y planes .

Gracias a Slack Connect, puedes abrir las puertas de tu sede digital para ofrecer un servicio que maravillará a tus clientes con una ayuda que no conocerá rival.